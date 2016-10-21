4 مساكن عصرية بالتصاميم الهندسية ستجعلك واقعاً في حبها

في أغلب الظروف عندما نصحبكم في جولات حول بيوت مذهلة في تصميمها نركز على المداخل و المخارج و الواجهات من الخارج مروراً بكل التفاصيل المؤدية إلى الداخل بما فيها من غرف و مطابخ و حمامات و شرفات و نوافذ و حدائق، لكن الأمر اليوم مختلف كثيراً لأننا سوف نصحبكم في جولة على الاوراق التصميمية لأربعة بيوت مثيرة ستجعلم تقع في حبها بداية من التصميم و حتى تحققها على أرض الواقع