الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

4 مساكن عصرية بالتصاميم الهندسية ستجعلك واقعاً في حبها

Mohammed Awad Mohammed Awad
Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN بلكونة أو شرفة
Loading admin actions …

في أغلب الظروف عندما نصحبكم في جولات حول بيوت مذهلة في تصميمها نركز على المداخل و المخارج و الواجهات من الخارج مروراً بكل التفاصيل المؤدية إلى الداخل بما فيها من غرف و مطابخ و حمامات و شرفات و نوافذ و حدائق، لكن الأمر اليوم مختلف كثيراً لأننا سوف نصحبكم في جولة على الاوراق التصميمية لأربعة بيوت مثيرة ستجعلم تقع في حبها بداية من التصميم و حتى تحققها على أرض الواقع

1- شقة حديثة عملية للغاية

Reforma estilo industrial de un apartamento de 65m2, auno50 interiorismo auno50 interiorismo
auno50 interiorismo

auno50 interiorismo
auno50 interiorismo
auno50 interiorismo

مراعاة عنصر العملية في التصميمات الداخلية تغير كثيراً من الشكل النهائي للرسومات الهندسية فمثلاً يمكن استغلال مساحة بشكل عملي لو كانت الأسرة كبيرة العدد فتجعل تلك المساحة مخصصة للطعام و يمكن أن تجعلها مكاناً لمدفئة أو نافورة لو كان التصميم غير عملي

تصميم تخيلي 3D

Reforma estilo industrial de un apartamento de 65m2, auno50 interiorismo auno50 interiorismo
auno50 interiorismo

auno50 interiorismo
auno50 interiorismo
auno50 interiorismo

التصميم باستخدام الكمبيوتر و الوسائل الحديثة ثلاثية الأبعاد ستجعل من تجربة التصميم حالة فريدة أقرب للواقع مما مضى، فكل التفاصيل ستكون حاضرة و حتى مستويات الضوء ستكون محددة سلفاً

الحلم أقرب للحقيقة

Reforma estilo industrial de un apartamento de 65m2, auno50 interiorismo auno50 interiorismo مطبخ
auno50 interiorismo

auno50 interiorismo
auno50 interiorismo
auno50 interiorismo

الواقع كما نرى لا نستطيع تفريقه عن الرسم التخيلي على برامج التصميم الداخلي ثلاثية الأبعاد، و لكن تلك حقيقة ، و صورة واقعية تماماً، نلاحظ الاستخدام الواقعي و المؤثر لمصابيح الليد البيضاء في وسط الجدران البيضاء أيضاً في رسالة سلام و هدوء و طمأنينة في هذا التصميم لهذا المطبخ تحديداً و النقيض تماماً في الجدار الحجري البني الصاخب و الجريء في تصميمه.

غرفة معيشة و مطبخ ملهم

Reforma estilo industrial de un apartamento de 65m2, auno50 interiorismo auno50 interiorismo
auno50 interiorismo

auno50 interiorismo
auno50 interiorismo
auno50 interiorismo

من زاوية أخرى لهذا المطبخ الملهم الذي اتخذت فيه الرؤية التصميمة المستخدمة للمساحات الصغيرة بامتياز من لون أبيض للجدران و أضواء بيضاء و البعد عن النجف الكبير ، كل تلك التركيبات و التداخلات جعلت هذا البيت بكل تفصيلة فيه، تجربة رائعة و بسيطة في الوقت ذاته و ملهمه أيضاً .

2- منزل من طابقين بابداع تصميمي

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN بلكونة أو شرفة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

ابداع التصميمات يكمن في التفاصيل ، و هذا البيت الذي نتج بهذا الشكل الراقي يا ترى كيف سيكون الشكل العام الذي كان عليه في مرحلة الرسومات الهندسية المبدئية ، هل تلك الواجهة كان معمولاً  حسابها و شكلها النهائي في مرحلة التفكير في شكل و تقسيم المنزل ، بالفعل حدث

الطابق العلوي

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

كانت التصميمات مظهرة لشكل الطابق العلوي بكل التفاصيل حتى بالألوان في تفصيل و تدقيق كبير في كل تفصيلة و نلاحظ شكل النقوش و الزخارج التي على الحوائط ظاهرة بشكل كبير 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

الطابق الأرضي

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

تقسيم الدور الأرضي لا يتغير عن تفصيل الأدوار العليا ، بل و زادت التفاصيل لتدخل في نطاق السجاد و المفروشات و لون العفش و الكراسي و حتى موقع البيانو الذي يظهر جلياً في التصميم المبدئي .

الشكل النهائي من الداخل

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة السفرة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

الشكل الحقيقي من الداخل لم ياتي إلا تصديقاً بكل التفاصيل المذكورة على الورق فهنا موقع البيانو تطابق تماماً مع موقعه في عقل المصمم ، فهذا هو ابداع العلم و كل شيء مدروس تماماً ولا مجال للصدفة

شيء عظيم

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة السفرة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

التحقيق الدقيق لكل تفاصيل الرسومات التصميمية الداخلية يظهر الإبداع في شكل المنزل في طابقيه بكل وضوح، النوافذ و مساحتها و تطابقها مع الدور العلوي شيء بارع ، كيف فكر فيها المصمم و هي في حالة فراغ تماماً .

3- منزل الأسرة العصري و المتكامل

homify مسبح ألواح خشب مضغوط Wood effect
homify

homify
homify
homify

المنازل المتكاملة دائماً ما تكون مدروسة و معروف وظيفتها و متطلبات ساكنيها حتى قبل تصميمها ، هنا نلاحظ أن الرسومات توضح أن كل الغرف المطلوبة لأسرة صغيرة موجودة و متوفرة على أرض الواقع بما فيها من ملحقات خارجية كالحدائق و الأسوار و المسابح و الشرفات ، التصميم الداخلي يضمن لك كل ذلك

النتيجة

homify مسبح
homify

homify
homify
homify

النتيجة من الرسم هائلة و عظيمة بما فيها من تفاصيل أجمل على أرض الواقع، المسبح جيد في موقعه و المنزل يشعرك بالدفء و المنزل بشكل عام يضمن لأسرة كاملة حياة سعيدة بما فيه من امكانيات هائلة بالرغم من صغر مساحته نوعاً ما .

إقرأ أيضاً : 10 أفكار مميزة لمدخل منزلك وجعله أجمل

4- شقة صغيرة بتوزيع مثالي

Apartamento MC, Martins Lucena Arquitetos Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos

Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos

الشقق الصغيرة دائماً ما تحتاج لمصمم جيد في كل شيء، في التخيل و استغلال المساحات و تلبية الحاجاة الضرورية للغرض النهائي من الشقة، فتلك الشقة هي لعائلة بدرجة كبيرة، ور اعى فيها المصمم توافر المساحات للتجمع و تناول الطعام و حجرات منفصلة للخصوصية و النوم و أشياء من الترويح كالشرفات و النوافذ الكبيرة في مساحتها

تصميم مفتوح

Apartamento MC, Martins Lucena Arquitetos Martins Lucena Arquitetos غرفة السفرة
Martins Lucena Arquitetos

Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos

التصميم في النهاية قد خرج رائعاً و السفرة هنا عائلية و انيقة و قد أصاب المصمم في اختيارها خصوصاً مسألة تفريغ المحيط الذي حولها ليجعل التجمعات الكبيرة غير مسببة للضيق

أمتار صغيرة استخدمت بشكل جيد

Apartamento MC, Martins Lucena Arquitetos Martins Lucena Arquitetos غرفة المعيشة
Martins Lucena Arquitetos

Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos

الشقة الصغيرة تلك على الورق كادت أن تكون كبيرة و التصميم الداخلي لها غير من مساحتها معنوياً، لو كنت من عشاق الدفء و شقتك صغيرة المساحة فهذا الانفتاح مناسب لك

غرفة تطل على شرفة أنيقة

Apartamento MC, Martins Lucena Arquitetos Martins Lucena Arquitetos غرفة المعيشة
Martins Lucena Arquitetos

Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos

اجعل المساحة الصغيرة يقابلها مساحة كبيرة من الرؤية سواء بنوافذ أو شرفات ، لتسمح بدخول الضوء و الهواء النقي للغرفة فتزيد من الشعور بمساحتها

منزل مكسيكي مودرن سيخطف قلبك
التصميمات الساحرة لبيوت رائعة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً