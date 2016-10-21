4 مساكن عصرية بالتصاميم الهندسية ستجعلك واقعاً في حبها

في أغلب الظروف عندما نصحبكم في جولات حول بيوت مذهلة في تصميمها نركز على المداخل و المخارج و الواجهات من الخارج مروراً بكل التفاصيل المؤدية إلى الداخل بما فيها من غرف و مطابخ و حمامات و شرفات و نوافذ و حدائق، لكن الأمر اليوم مختلف كثيراً لأننا سوف نصحبكم في جولة على الاوراق التصميمية لأربعة بيوت مثيرة ستجعلم تقع في حبها بداية من التصميم و حتى تحققها على أرض الواقع
مراعاة عنصر العملية في التصميمات الداخلية تغير كثيراً من الشكل النهائي للرسومات الهندسية فمثلاً يمكن استغلال مساحة بشكل عملي لو كانت الأسرة كبيرة العدد فتجعل تلك المساحة مخصصة للطعام و يمكن أن تجعلها مكاناً لمدفئة أو نافورة لو كان التصميم غير عملي
التصميم باستخدام الكمبيوتر و الوسائل الحديثة ثلاثية الأبعاد ستجعل من تجربة التصميم حالة فريدة أقرب للواقع مما مضى، فكل التفاصيل ستكون حاضرة و حتى مستويات الضوء ستكون محددة سلفاً
الواقع كما نرى لا نستطيع تفريقه عن الرسم التخيلي على برامج التصميم الداخلي ثلاثية الأبعاد، و لكن تلك حقيقة ، و صورة واقعية تماماً، نلاحظ الاستخدام الواقعي و المؤثر لمصابيح الليد البيضاء في وسط الجدران البيضاء أيضاً في رسالة سلام و هدوء و طمأنينة في هذا التصميم لهذا المطبخ تحديداً و النقيض تماماً في الجدار الحجري البني الصاخب و الجريء في تصميمه.
من زاوية أخرى لهذا المطبخ الملهم الذي اتخذت فيه الرؤية التصميمة المستخدمة للمساحات الصغيرة بامتياز من لون أبيض للجدران و أضواء بيضاء و البعد عن النجف الكبير ، كل تلك التركيبات و التداخلات جعلت هذا البيت بكل تفصيلة فيه، تجربة رائعة و بسيطة في الوقت ذاته و ملهمه أيضاً .
ابداع التصميمات يكمن في التفاصيل ، و هذا البيت الذي نتج بهذا الشكل الراقي يا ترى كيف سيكون الشكل العام الذي كان عليه في مرحلة الرسومات الهندسية المبدئية ، هل تلك الواجهة كان معمولاً حسابها و شكلها النهائي في مرحلة التفكير في شكل و تقسيم المنزل ، بالفعل حدث
كانت التصميمات مظهرة لشكل الطابق العلوي بكل التفاصيل حتى بالألوان في تفصيل و تدقيق كبير في كل تفصيلة و نلاحظ شكل النقوش و الزخارج التي على الحوائط ظاهرة بشكل كبير
تقسيم الدور الأرضي لا يتغير عن تفصيل الأدوار العليا ، بل و زادت التفاصيل لتدخل في نطاق السجاد و المفروشات و لون العفش و الكراسي و حتى موقع البيانو الذي يظهر جلياً في التصميم المبدئي .
الشكل الحقيقي من الداخل لم ياتي إلا تصديقاً بكل التفاصيل المذكورة على الورق فهنا موقع البيانو تطابق تماماً مع موقعه في عقل المصمم ، فهذا هو ابداع العلم و كل شيء مدروس تماماً ولا مجال للصدفة
التحقيق الدقيق لكل تفاصيل الرسومات التصميمية الداخلية يظهر الإبداع في شكل المنزل في طابقيه بكل وضوح، النوافذ و مساحتها و تطابقها مع الدور العلوي شيء بارع ، كيف فكر فيها المصمم و هي في حالة فراغ تماماً .
المنازل المتكاملة دائماً ما تكون مدروسة و معروف وظيفتها و متطلبات ساكنيها حتى قبل تصميمها ، هنا نلاحظ أن الرسومات توضح أن كل الغرف المطلوبة لأسرة صغيرة موجودة و متوفرة على أرض الواقع بما فيها من ملحقات خارجية كالحدائق و الأسوار و المسابح و الشرفات ، التصميم الداخلي يضمن لك كل ذلك
النتيجة من الرسم هائلة و عظيمة بما فيها من تفاصيل أجمل على أرض الواقع، المسبح جيد في موقعه و المنزل يشعرك بالدفء و المنزل بشكل عام يضمن لأسرة كاملة حياة سعيدة بما فيه من امكانيات هائلة بالرغم من صغر مساحته نوعاً ما .
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الشقق الصغيرة دائماً ما تحتاج لمصمم جيد في كل شيء، في التخيل و استغلال المساحات و تلبية الحاجاة الضرورية للغرض النهائي من الشقة، فتلك الشقة هي لعائلة بدرجة كبيرة، ور اعى فيها المصمم توافر المساحات للتجمع و تناول الطعام و حجرات منفصلة للخصوصية و النوم و أشياء من الترويح كالشرفات و النوافذ الكبيرة في مساحتها
التصميم في النهاية قد خرج رائعاً و السفرة هنا عائلية و انيقة و قد أصاب المصمم في اختيارها خصوصاً مسألة تفريغ المحيط الذي حولها ليجعل التجمعات الكبيرة غير مسببة للضيق
الشقة الصغيرة تلك على الورق كادت أن تكون كبيرة و التصميم الداخلي لها غير من مساحتها معنوياً، لو كنت من عشاق الدفء و شقتك صغيرة المساحة فهذا الانفتاح مناسب لك
اجعل المساحة الصغيرة يقابلها مساحة كبيرة من الرؤية سواء بنوافذ أو شرفات ، لتسمح بدخول الضوء و الهواء النقي للغرفة فتزيد من الشعور بمساحتها