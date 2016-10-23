9 أفكار لفناء خلفي عليك تصميمه الآن

صمم الفناء الخلفي من ذات تصميم المنزل ،من طرازه و روحه و ألوانه ، اجعله غرفة مفتوحة تابعة له و غير منفصلة ، و من أساسيات ذلك أن تضع الأضواء المناسبة و المتماشية مع داخل المنزل و الأثاث المستمد من الاثاث الذي في الداخل، في الألوان و الأقمشة، كما يمكنك وضع لمسة جمالية في حائط طولي يمتد من داخل البيت إلى آخر الفناء كما يظهر في الحائط الجانبي الحجري الذي يظهر في هذا النموذج الرائع .

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