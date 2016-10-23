الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

9 أفكار لفناء خلفي عليك تصميمه الآن

Mohammed Awad Mohammed Awad
Área de Lazer na cidade, Stefani Arquitetura Stefani Arquitetura حدائقأثاث خشب Wood effect
Loading admin actions …

ليس هناك أجمل من خلق مساحة خلفية في منزلك لتكون متنفساً إضافياً لتحصل من خلاله على الإلهام و الاسترخاء و الهدوء خارج الجدران في لحظات يتمناها الجميع، اليوم سنقدم لكم 9 تصميمات سهلة التنفيذ و في الوقت ذاته أنيقة للغاية و تجذب العقول من أول وهلة، و يظهر فيها حسن استغلال المساحات و إبداع استخدام تلك المساحة المهملة في نهايات المنازل التي قد لا يعيرها البعض انتباهاً.

1- تزيين الحديقة بشكل مختلف

Mayadeni – Jardim Paulista – SP, Gigi Botelho Paisagismo Gigi Botelho Paisagismo حديقة
Gigi Botelho Paisagismo

Gigi Botelho Paisagismo
Gigi Botelho Paisagismo
Gigi Botelho Paisagismo

استخدام النباتات المعلقة بشكل متعامد على الأرض من الخطوات الجريئة التي يمكنك تنفيذها الآن في فنائك الخلفي، يراعى فقط أن يكون النبات ناعماً و متناسقاً ، و لا غنى كذلك في هذا المشهد الرائع عن بعض المساحة للماء سواء كانت مسبحاً أو حتى جدول صناعي صغير أو نافورة .

2- ديكور الشجيرات

Área de Lazer na cidade, Stefani Arquitetura Stefani Arquitetura حدائقأثاث خشب Wood effect
Stefani Arquitetura

Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura

الديكور باستخدام السور الأخضر من الشجيرات الصغيرة يرسل معاني الاحتضان و الدفء و التميز للحضور بشكل نفسي بحت لما في النبات من سحر خاص سواء في فترات تألقه في الصباح أو في الليل الأنيق و هنا يظهر دور الضوء المناسب لتسليطه عليه في تلك الحالة ، و لكن استخدام الشجيرات أمر مثالي و سريع التنفيذ و مناسب لمحبي الشاعرية و الهدوء

3- أفضل فكرة لتقديمها للضيوف.. غرفة في الهواء الطلق

Projeto, Hungaro Decor Hungaro Decor حديقة
Hungaro Decor

Hungaro Decor
Hungaro Decor
Hungaro Decor

يمكنك تحديد سبل العيش اليومي في فناء منزلك الخلفي بواسطة اضافة بعض الأغراض البسيطة مثل طقم للجلوس و آخر للسفرة و منفذ لتقديم و تحضير الطعام و يا حبذا لو وضعت شاشة للتليفزيون في مكان مظلل سيكون و كأنك أنشأت للضيوف غرفة و بيت متكامل يتمتعون فيه بخصوصية كاملة

4- الإضاءة سحر الكمال

Casa R08, Rotoarquitectura Rotoarquitectura منازل
Rotoarquitectura

Rotoarquitectura
Rotoarquitectura
Rotoarquitectura

استخدام الضوء هو العنصرالغائب الحاضر في كل التصميمات المميزة التي أتذكرها ، و أنت بكل سهولة تستطيع تطبيق ذلك واقعياً، فالضوء و المصابيح بفضل التكنولوجيا الحديثة تستطيع التحكم في درجات ألوانها و شدتها و درجة ميلها و شدة تسليطها و الأشطال التي تخرج فيها حتى آشعة الضوء ، كل ذلك متاح لك فاطلق لخيالك العنان

5- بناء تعريشة

Casa Clemente, Juan Carlos Loyo Arquitectura Juan Carlos Loyo Arquitectura منازل
Juan Carlos Loyo Arquitectura

Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura

التعريشة في فترات الليل تكون طريقك للشعور بأنك في أحد المطاعم الهادئة فهي تساعد على تقويض قوة الرياح في تلك الاوقات، أما في النهار فهي التي ستجعل على كامل الفناء غطاءاً مميزاً من الظلال حسب شكلها فستساعدك على التخلص من آشعة الشمس و التمتع بجو أسري جميل

6- تقديراً لجمال المشهد المحيط

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

انشيء مشهداً جمالياً بامكانيات بسيطة، انشيء مكاناً دائرية كالبانوراما للجلوس و اجعله محاطاً بالأشجار العالية و النباتات المتناسقة و الأضواء غير القوية ، بالفعل سيكون مشهدك الخاص حاضراً بكل التفاصيل الرومانسية و الشاعرية التي طالما حلمت بها .

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- ساحة الأحلام المتكاملة

Espaço Gourmet S|M, Argollo & Martins | Arquitetos Associados Argollo & Martins | Arquitetos Associados مسبح
Argollo &amp; Martins | Arquitetos Associados

Argollo & Martins | Arquitetos Associados
Argollo &amp; Martins | Arquitetos Associados
Argollo & Martins | Arquitetos Associados

المسابح في الفناء الخلفي دائماً ما تكون مرادفاً لحب الخصوصية و الانعزال عن الحياة الخارجية، يمكنك تنفيذها سواء بالحفر في الأرض و هي الطريقة المتبعة أو لو كنت تنوي انشاء مسبح للأطفال يمكنك جلب المسبح القابل للنفخ و المصنوع من السليكون سيكون مفيداً في هذا المكان مع قليل من المساحة الخاصة بهم كالأرجوحات الصغيرة و النباتات الناعمة على الارضية كالنجيل الصناعي مثلاً ، ستجعل لهم محيطاً خاصاً بهم يساعد على تكوين شخصياتهم في المستقبل صحياً

8- فناء امتداد للمنزل

Casa GL53, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura منازل
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

صمم الفناء الخلفي من ذات تصميم المنزل ،من طرازه و روحه و ألوانه ، اجعله غرفة مفتوحة تابعة له و غير منفصلة ، و من أساسيات ذلك أن تضع الأضواء المناسبة و المتماشية مع داخل المنزل و الأثاث المستمد من الاثاث الذي في الداخل، في الألوان و الأقمشة، كما يمكنك وضع لمسة جمالية في حائط طولي يمتد من داخل البيت إلى آخر الفناء كما يظهر في الحائط الجانبي الحجري الذي يظهر في هذا النموذج  الرائع .

اقرأ أيضاً : 13 تصميم خيالي لمداخل البيوت الصغيرة

9- وسائل للراحة في مكان واحد

Casa Altos de Trancoso, Vida de Vila Vida de Vila حديقة Green
Vida de Vila

Vida de Vila
Vida de Vila
Vida de Vila

اجعل فنائك واحة للراحة و الاستجمام ، خاصة بك و بأسرتك ، ضع فيها جميع الوسائل التي تصل بك لمرحلة الإلهام مثل الكراسي المريحة و المراتب القطنية و الاسفنجية حول المسبح و أماكن خاصة للطعام و الشراب  لتناولهما دون عناء، كما يمكنك اختيار المساحة المفتوحة حولك أو الشكل المقتبس من الغابات في جعل الشجر و النخل محيطاً بالبقعة الزرقاء المتمثلة في المسبح من كل الجوانب ، سيكون استثنائي بكل تأكيد .

10 افكار مميزة لمنزل عصري ستلهمك
افكار تصمم بسهولة لفناء منزلك الخلفي

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً