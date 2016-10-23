9 أفكار لفناء خلفي عليك تصميمه الآن

ليس هناك أجمل من خلق مساحة خلفية في منزلك لتكون متنفساً إضافياً لتحصل من خلاله على الإلهام و الاسترخاء و الهدوء خارج الجدران في لحظات يتمناها الجميع، اليوم سنقدم لكم 9 تصميمات سهلة التنفيذ و في الوقت ذاته أنيقة للغاية و تجذب العقول من أول وهلة، و يظهر فيها حسن استغلال المساحات و إبداع استخدام تلك المساحة المهملة في نهايات المنازل التي قد لا يعيرها البعض انتباهاً.
استخدام النباتات المعلقة بشكل متعامد على الأرض من الخطوات الجريئة التي يمكنك تنفيذها الآن في فنائك الخلفي، يراعى فقط أن يكون النبات ناعماً و متناسقاً ، و لا غنى كذلك في هذا المشهد الرائع عن بعض المساحة للماء سواء كانت مسبحاً أو حتى جدول صناعي صغير أو نافورة .
الديكور باستخدام السور الأخضر من الشجيرات الصغيرة يرسل معاني الاحتضان و الدفء و التميز للحضور بشكل نفسي بحت لما في النبات من سحر خاص سواء في فترات تألقه في الصباح أو في الليل الأنيق و هنا يظهر دور الضوء المناسب لتسليطه عليه في تلك الحالة ، و لكن استخدام الشجيرات أمر مثالي و سريع التنفيذ و مناسب لمحبي الشاعرية و الهدوء
يمكنك تحديد سبل العيش اليومي في فناء منزلك الخلفي بواسطة اضافة بعض الأغراض البسيطة مثل طقم للجلوس و آخر للسفرة و منفذ لتقديم و تحضير الطعام و يا حبذا لو وضعت شاشة للتليفزيون في مكان مظلل سيكون و كأنك أنشأت للضيوف غرفة و بيت متكامل يتمتعون فيه بخصوصية كاملة
استخدام الضوء هو العنصرالغائب الحاضر في كل التصميمات المميزة التي أتذكرها ، و أنت بكل سهولة تستطيع تطبيق ذلك واقعياً، فالضوء و المصابيح بفضل التكنولوجيا الحديثة تستطيع التحكم في درجات ألوانها و شدتها و درجة ميلها و شدة تسليطها و الأشطال التي تخرج فيها حتى آشعة الضوء ، كل ذلك متاح لك فاطلق لخيالك العنان
التعريشة في فترات الليل تكون طريقك للشعور بأنك في أحد المطاعم الهادئة فهي تساعد على تقويض قوة الرياح في تلك الاوقات، أما في النهار فهي التي ستجعل على كامل الفناء غطاءاً مميزاً من الظلال حسب شكلها فستساعدك على التخلص من آشعة الشمس و التمتع بجو أسري جميل
انشيء مشهداً جمالياً بامكانيات بسيطة، انشيء مكاناً دائرية كالبانوراما للجلوس و اجعله محاطاً بالأشجار العالية و النباتات المتناسقة و الأضواء غير القوية ، بالفعل سيكون مشهدك الخاص حاضراً بكل التفاصيل الرومانسية و الشاعرية التي طالما حلمت بها .
المسابح في الفناء الخلفي دائماً ما تكون مرادفاً لحب الخصوصية و الانعزال عن الحياة الخارجية، يمكنك تنفيذها سواء بالحفر في الأرض و هي الطريقة المتبعة أو لو كنت تنوي انشاء مسبح للأطفال يمكنك جلب المسبح القابل للنفخ و المصنوع من السليكون سيكون مفيداً في هذا المكان مع قليل من المساحة الخاصة بهم كالأرجوحات الصغيرة و النباتات الناعمة على الارضية كالنجيل الصناعي مثلاً ، ستجعل لهم محيطاً خاصاً بهم يساعد على تكوين شخصياتهم في المستقبل صحياً
صمم الفناء الخلفي من ذات تصميم المنزل ،من طرازه و روحه و ألوانه ، اجعله غرفة مفتوحة تابعة له و غير منفصلة ، و من أساسيات ذلك أن تضع الأضواء المناسبة و المتماشية مع داخل المنزل و الأثاث المستمد من الاثاث الذي في الداخل، في الألوان و الأقمشة، كما يمكنك وضع لمسة جمالية في حائط طولي يمتد من داخل البيت إلى آخر الفناء كما يظهر في الحائط الجانبي الحجري الذي يظهر في هذا النموذج الرائع .
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اجعل فنائك واحة للراحة و الاستجمام ، خاصة بك و بأسرتك ، ضع فيها جميع الوسائل التي تصل بك لمرحلة الإلهام مثل الكراسي المريحة و المراتب القطنية و الاسفنجية حول المسبح و أماكن خاصة للطعام و الشراب لتناولهما دون عناء، كما يمكنك اختيار المساحة المفتوحة حولك أو الشكل المقتبس من الغابات في جعل الشجر و النخل محيطاً بالبقعة الزرقاء المتمثلة في المسبح من كل الجوانب ، سيكون استثنائي بكل تأكيد .