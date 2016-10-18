15 حديقة صغيرة ستعيد الحياة لفناء بيتك الصغير

وجود مساحة خضراء فى منزلك بالتأكيد هى مساحة للبهجة والشعور بالأسترخاء، وليس بالضرورة أن تكون مساحة الحديقة كبيرة حتى تستطيع الشعور بالراحة فى وجود مساحات خضراء داخل منزلك، بل يمكن بمساحة بسيطة ولمسات من الديكور الأنيقة والمتميزة تحصل على حديقة رائعة فى منزلك، واليوم فى هوميفاى سنقدم لكم 15 فكرة متميزة جداً لتصميم حديقة مختلف وبسيط داخل منزلك.