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15 حديقة صغيرة ستعيد الحياة لفناء بيتك الصغير

منة اسماعيل منة اسماعيل
Jardines, a.s.paisajimo a.s.paisajimo حديقة
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وجود مساحة خضراء فى منزلك بالتأكيد هى مساحة للبهجة والشعور بالأسترخاء، وليس بالضرورة أن تكون مساحة الحديقة كبيرة حتى تستطيع الشعور بالراحة فى وجود مساحات خضراء داخل منزلك، بل يمكن بمساحة بسيطة ولمسات من الديكور الأنيقة والمتميزة تحصل على حديقة رائعة فى منزلك، واليوم فى هوميفاى سنقدم لكم 15 فكرة متميزة جداً لتصميم حديقة مختلف وبسيط داخل منزلك. 

1- حديقة وبركة صغيرة

Aravaca, avidra avidra حديقة
avidra

avidra
avidra
avidra

بعض الأشجار والنباتات البسيطة تحاوط تلك البركة الصغيرة، للمسة جذابة جداً من التفاصيل الطبيعية معاً.

2- حديقة متميزة

Brudenell Avenue, Canford Cliffs, Poole, David James Architects & Partners Ltd David James Architects & Partners Ltd حديقة
David James Architects &amp; Partners Ltd

Brudenell Avenue, Canford Cliffs, Poole

David James Architects & Partners Ltd
David James Architects &amp; Partners Ltd
David James Architects & Partners Ltd

حديقة أنيقة ومتميزة جداً أرض خضراء فى فناء المنزل، لتصميم حديقة بسيط ومريح للعين جداً من بساطة تصميمه، الجدار الأبيض حول الحديقة جعل تصميم الحديقة متميز بشكل واضح.

3- حديقة مع الحجارة

Jardin de la Luz, Beatrice Perlac - Adarve Jardines Beatrice Perlac - Adarve Jardines حديقة
Beatrice Perlac – Adarve Jardines

Beatrice Perlac - Adarve Jardines
Beatrice Perlac – Adarve Jardines
Beatrice Perlac - Adarve Jardines

وجود الحجارة فى تصميم الحديقة يجعل من تصميمات الحدائق متميزة جداً، وهنا هذا التصميم للحديقة متميز بشكل واضح مع وجود النباتات والزهور الملونة مع الأشجار الخفيفة، واكتملت بلمسة من الأحجار لمزيد من الأناقة.

4- السيراميك مع الطبيعة

Aravaca, avidra avidra حديقة
avidra

avidra
avidra
avidra

حديقة مصممة بطريقة عبقرية جداً مع لمسة مختلفة من السيراميك لقسيم الأرض الخضراء ورسمها.

5- حديقة ومنطقة معيشة

Pimlico - Terraza, JoanMa Roig / Paisatgista JoanMa Roig / Paisatgista حديقة
JoanMa Roig / Paisatgista

JoanMa Roig / Paisatgista
JoanMa Roig / Paisatgista
JoanMa Roig / Paisatgista

أضف أريكة صغيرة فى حديقتك وستحصل على منطقة للمعيشة والأسترخاء وليست مجرد حديقة عادية.

6- حديقة صغيرة

Barcelona-Meridiana, Simbiosi Estudi Simbiosi Estudi حديقة
Simbiosi Estudi

Simbiosi Estudi
Simbiosi Estudi
Simbiosi Estudi

حديقة صغيرة فى الفناء، مكونة من قصارى للزرع والنباتات الملونة أضافت على المكان بهجة وهدوء بشكل واضح كما نرى.

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7- حديقة وجلسة خاصة

Jardines, a.s.paisajimo a.s.paisajimo حديقة
a.s.paisajimo

a.s.paisajimo
a.s.paisajimo
a.s.paisajimo

تلك الجلسة الخاصة والبسيطة هى عنوانك للحصول على لحظات من الراحة والأسترخاء، المزج بين النباتات والأشجار الخضراء مع لمسة من الخشب فى تصميم الحديقة بالأضافة إلى الحجر فى الجدران أعطى للحديقة تميز واختلاف بشكل صريح. 

8- ساحة صغيرة ولكن جميلة

PISO SANTPERE47, Miel Arquitectos Miel Arquitectos حديقة
Miel Arquitectos

Miel Arquitectos
Miel Arquitectos
Miel Arquitectos

ليس لأنها ساحة صغيرة لن تكون حديقة جميلة، يمكنها ذلك عن طريق استغلال المساحات بشكل جيد، فهنا تم استغلال هذا الصندوق الخشبى الصغير ليحتوى على أشجار تصنع جمالاً فى الساحة لتصبح حديقة جميلة فى تلك الساحة الصغيرة.

9- حديقة وسط الخشب

Terraza en el "eixample", Mariona Soler Mariona Soler حديقة
Mariona Soler

Mariona Soler
Mariona Soler
Mariona Soler

الخشب دائماً هو اللمسة الجوكر فى أى تصميم وهنا الخشب لعب دوراً جميلاً فى تصميم تلك الحديقة، الحديقة مصممة من الخشب بالكامل، مع تلك الصناديق الخشبية المزودة بالنباتات والأشجار المختلفة لتعطيك شعوراً بالجمال وانسجام الطبيعة، لتعكس لك أن أيضاً شعوراً بالراحة والأنسجام

10- سلم ولكنه حديقة أيضاً

Garden in Madrid, Planta Paisajistas Planta Paisajistas حديقة
Planta Paisajistas

Garden in Madrid

Planta Paisajistas
Planta Paisajistas
Planta Paisajistas

صحيح هو سلم مصمم من الحجر، ولكنه أيضاً كما نرى بجانب حديقة متميزة جداً وكثيفة، صممت لتعطيك مزيد من الشعور بالجمال والتمييز.

11- حديقة متجانسة

CHILL OUT en Elvas (Portugal), Ángel Méndez, Arquitectura y Paisajismo Ángel Méndez, Arquitectura y Paisajismo بلكونة أو شرفة
Ángel Méndez, Arquitectura y Paisajismo

Ángel Méndez, Arquitectura y Paisajismo
Ángel Méndez, Arquitectura y Paisajismo
Ángel Méndez, Arquitectura y Paisajismo

حديقة متجانسة العناصر وبسيطة فى أن واحد، أريكة جانبية بسيطة مع أرض خشبية تحاوطها الطبيعة والأشجار كما نرى فى مشهد جمالى جذاب وأنيق جداً.

12- شرفة وحديقة وشرابة أنيقة

CASA LL, Manuel Ocaña Architecture and Thought Production Office Manuel Ocaña Architecture and Thought Production Office بلكونة أو شرفة
Manuel Ocaña Architecture and Thought Production Office

Manuel Ocaña Architecture and Thought Production Office
Manuel Ocaña Architecture and Thought Production Office
Manuel Ocaña Architecture and Thought Production Office

هذا التصميم رائع جداً فليس بالضرورة يكون لديك أرض خضراء لتمتلك حديقة أنيقة، اذا كان لديك شرفة فيمكنك أن تملؤها بالنباتات وستفى بالغرض معك.

13- الواجهة الأمامية للمنزل

The Sky Villas, Ansari Architects Ansari Architects حديقة
Ansari Architects

Ansari Architects
Ansari Architects
Ansari Architects

يمكنك أن تخلق من الواجهة الأمامية لمنزلك حديقة بسيطة ومبهجة تسحر كل من يرى منزلك من الخارج.

14- شرفة ومشهد جميل

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

ومرة أخرى يلعب الخشب دور البطولة فى تصميم تلك الشرفة الأنيقة والمتميزة، شرفة مطلة على البحر من الخارج ومزينة بالنباتات والأشجار من الداخل.

15-حديقة مبهجة وملونة

garden M, 山越健造デザインスタジオ Kenzo Yamakoshi Design Studio 山越健造デザインスタジオ Kenzo Yamakoshi Design Studio حديقة
山越健造デザインスタジオ　Kenzo Yamakoshi Design Studio

山越健造デザインスタジオ　Kenzo Yamakoshi Design Studio
山越健造デザインスタジオ　Kenzo Yamakoshi Design Studio
山越健造デザインスタジオ　Kenzo Yamakoshi Design Studio

أجمل ما فى الحديقة وما حقاً يجعلها مميزة هو بهجة الألوان وتنوع أنواع النباتات والأشجار المختلفة، والتى تزيد بهجة للحديقة وتجعلها مميزة.

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