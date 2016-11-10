13 فكرة لجعل سطح عمل مطبخك مبهر وعملي

المطبخ هو المكان الذي يتم فيه إعداد أشهي الأكلات فهو مساحة للإبداع وإضافة اللمسات السحرية التي يسيل لها اللعاب، ولكنه أيضاً يكون عرضة لتناثر المكونات، الاحتراق والبلل مما يؤدي إلي إتلاف الخامات المكونة للمطبخ وبالأخص الخشب.

تستطيع أن توفر علي نفسك تحمل كل هذا العناء الذي يتخلف عن عملية إعداد الطعام من خلال تغطية سطح العمل لمطبخك بمادة واقية، من خامة لا تتلف بسهولة، ويمكنك إختيار هذا الواقي من مختلف الخامات والملمس المتوفر. في جولة اليوم سنقدم لكم بعض الأفكار التي ستساعدكم في اختيار سطح العمل المثالي، فتعالوا نستعرضها معاً.