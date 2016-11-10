13 فكرة لجعل سطح عمل مطبخك مبهر وعملي

المطبخ هو المكان الذي يتم فيه إعداد أشهي الأكلات فهو مساحة للإبداع وإضافة اللمسات السحرية التي يسيل لها اللعاب، ولكنه أيضاً يكون عرضة لتناثر المكونات، الاحتراق والبلل مما يؤدي إلي إتلاف الخامات المكونة للمطبخ وبالأخص الخشب.
تستطيع أن توفر علي نفسك تحمل كل هذا العناء الذي يتخلف عن عملية إعداد الطعام من خلال تغطية سطح العمل لمطبخك بمادة واقية، من خامة لا تتلف بسهولة، ويمكنك إختيار هذا الواقي من مختلف الخامات والملمس المتوفر. في جولة اليوم سنقدم لكم بعض الأفكار التي ستساعدكم في اختيار سطح العمل المثالي، فتعالوا نستعرضها معاً.
وضع سطح العمل في منتصف المطبخ على طاولة إعداد الطعام، طالما توفرت المساحة يمنحه تأثير براق حيت تعتليه الإضاءة و يتوسط النوافذ لينعكس الضوء الطبيعي علي سطحه الرخامي.
التباين الرائع بين اللون الأسود للخزانات، الحائط الأبيض بالإضافة إلي اللون البني للمقاعد وسطح العمل الجرانيتي يمنح المطبخ طابع ريفي مودرن ممتاز.
يتحقق الإنسجام والتناغم باستخدام نمط موحد لسطح العمل ومائدة الطعام مع الاستعانة بدرجات الألوان الهادئة والنقشة الكبيرة المميزة لتحقيق جواً من الطمأنينة والاسترخاء.
المزيج المكون من اللونين الأبيض والأسود هو خيار كلاسيكي ملائم لكل عصر، فإذا كنت تريد أن يكون مطبخك متماشي دائماً مع الموضة فلن تجد ما هو أفضل.
أهم ما يميز اللون الداكن لسطح العمل هو أنه لا يظهر عليه التلطخ بالبقع بسهولة علي عكس اللون الأبيض، ولا يعني ذلك الإهمال في تنظيفه ولكنه بالتأكيد عامل مساعد في الحفاظ علي المظهر.
اللون الأبيض هو العنصر الفارق في أنعكاس الإضاءة فإذا كان مطبخك يعاني من عدم توزيع الإضاءة بشكل جيد فقم بالاستعانة بسطح عمل باللون الفاتح ولاحظ الفرق بنفسك.
أما إذا كنت ترغب في تحقيق أقصي إضاءة وإشراقة ممكنة لمطبخك فعليك أن تطلق العنان لللون الأبيض ليغمر المكان بكامل الأثاث والأرضية.
إذا كنت في حيرة من أمرك في إختيار اللون المناسب لسطح مطبخك فإن اللون الرمادي هو أكثر إختيار آمن لما يتمتع به من حيادية في اللون تجعله يتماشي مع أي لون أخر.
يمكنك استخدام خشب من نوع Plywood لسطح العمل والمائدة، حيث يتميز هذا النوع بمقاومته للتلف وإعطاء مزيد من الإحساس بالطبيعية المحببة إلي النفس، مع مراعاة عزل الأسطح الخشبية بمواد متخصصة لزيادة مقاومتها للرطوبة.
يجب الإنتباه إلي أن الخشب يعاني من العوامل العديدة المؤثرة عليه في بيئة ديناميكية كالمطبخ وما فيها من إرتطام لللأدوات بسطح العمل ونار تحرق وماء يصيب بالبلل، فكل هذا يتطلب أن تتم معالجة الخشب باستمرار لضمان تحمله واستمراريته.
يمكن دوماً إضفاء المزيد من الجمال والروعة علي سطح المطبخ من خلال تركيب إضاءة موزعة بشكل يجعلها تصنع تأثير مودرن وراقي كهذا الذي نراه في الصورة كما أنه عملي و يجعل عمليات خلط وطبخ وتقطيع الطعام أسهل.
هذا المزيج من عنصري الخشب والمعدن سيجعل مطبخك يبدو أجمل من أي وقت مضي، وخير مثال علي ذلك هو هذه المائدة الخشبية ذات الإطار المعدني والتي تعد مثال للأناقة.
نختم جولتنا اليوم بهذا المزيج الرائع من الجرانيت لسطح العمل مع الخشب للخزانات بما يحقق الاستفادة من عملية الجرانيت و سهولة تنظيفة وطبيعية ودفء الخشب.
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