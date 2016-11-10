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13 فكرة لجعل سطح عمل مطبخك مبهر وعملي

Marwa Hasan Marwa Hasan
VILLAS DOCE LUX, Adagio Arquitectos Adagio Arquitectos مطبخ
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المطبخ هو المكان الذي يتم فيه إعداد أشهي الأكلات فهو مساحة للإبداع وإضافة اللمسات السحرية التي يسيل لها اللعاب، ولكنه أيضاً يكون عرضة لتناثر المكونات، الاحتراق والبلل مما يؤدي إلي إتلاف الخامات المكونة للمطبخ وبالأخص الخشب.

تستطيع أن توفر علي نفسك تحمل كل هذا العناء الذي يتخلف عن عملية إعداد الطعام من خلال تغطية سطح العمل لمطبخك بمادة واقية، من خامة لا تتلف بسهولة، ويمكنك إختيار هذا الواقي من مختلف الخامات والملمس المتوفر. في جولة اليوم سنقدم لكم بعض الأفكار التي ستساعدكم في اختيار سطح العمل المثالي، فتعالوا نستعرضها معاً.

​1.مشرق

CASA IVANNA, OBRA BLANCA OBRA BLANCA مطبخ
OBRA BLANCA

OBRA BLANCA
OBRA BLANCA
OBRA BLANCA

وضع سطح العمل في منتصف المطبخ على طاولة إعداد الطعام، طالما توفرت المساحة يمنحه تأثير براق حيت تعتليه الإضاءة و يتوسط النوافذ لينعكس الضوء الطبيعي علي سطحه الرخامي.

​2.تباين

Cocina Los Tuxtlas., arQing arQing مطبخ
arQing

arQing
arQing
arQing

التباين الرائع بين اللون الأسود للخزانات، الحائط الأبيض بالإضافة إلي اللون البني للمقاعد وسطح العمل الجرانيتي يمنح المطبخ طابع ريفي مودرن ممتاز.

​3.إنسجام

Casa Caritas No.58, ARQUIPLAN ARQUIPLAN مطبخ
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

يتحقق الإنسجام والتناغم باستخدام نمط موحد لسطح العمل ومائدة الطعام مع الاستعانة بدرجات الألوان الهادئة والنقشة الكبيرة المميزة لتحقيق جواً من الطمأنينة والاسترخاء.

​4.إختيارات لونية كلاسيكية

Casa Basaltica, grupoarquitectura grupoarquitectura مطبخ
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

المزيج المكون من اللونين الأبيض والأسود هو خيار كلاسيكي ملائم لكل عصر، فإذا كنت تريد أن يكون مطبخك متماشي دائماً مع الموضة فلن تجد ما هو أفضل.

​5.مظهر رائع دائماً

CAMPESTRE 752, GRUPO VOLTA GRUPO VOLTA مطبخ
GRUPO VOLTA

GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA

أهم ما يميز اللون الداكن لسطح العمل هو أنه لا يظهر عليه التلطخ بالبقع بسهولة علي عكس اللون الأبيض، ولا يعني ذلك الإهمال في تنظيفه ولكنه بالتأكيد عامل مساعد في الحفاظ علي المظهر.

​6.إشراق الأبيض

Casa Banak, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest مطبخ خشب Wood effect
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

اللون الأبيض هو العنصر الفارق في أنعكاس الإضاءة فإذا كان مطبخك يعاني من عدم توزيع الإضاءة بشكل جيد فقم بالاستعانة بسطح عمل باللون الفاتح ولاحظ الفرق بنفسك.

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​7. إشراقة وإتساع

CASA RR8, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest مطبخ
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

أما إذا كنت ترغب في تحقيق أقصي إضاءة وإشراقة ممكنة لمطبخك فعليك أن تطلق العنان لللون الأبيض ليغمر المكان بكامل الأثاث والأرضية.

​8.إختيار آمن

VILLAS DOCE LUX, Adagio Arquitectos Adagio Arquitectos مطبخ
Adagio Arquitectos

Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos

إذا كنت في حيرة من أمرك في إختيار اللون المناسب لسطح مطبخك فإن اللون الرمادي هو أكثر إختيار آمن لما يتمتع به من حيادية في اللون تجعله يتماشي مع أي لون أخر.

​9.سطح العمل الخشبي

PROJEKT WNĘTRZ DOMU JEDNORODZINNEGO, Kunkiewicz Architekci Kunkiewicz Architekci مطبخ
Kunkiewicz Architekci

Kunkiewicz Architekci
Kunkiewicz Architekci
Kunkiewicz Architekci

يمكنك استخدام خشب من نوع Plywood  لسطح العمل والمائدة، حيث يتميز هذا النوع بمقاومته للتلف وإعطاء مزيد من الإحساس بالطبيعية المحببة إلي النفس، مع مراعاة عزل الأسطح الخشبية بمواد متخصصة لزيادة مقاومتها للرطوبة.

​10.سحر الخشب لا يقاوم

интерьер кухни, DONJON DONJON مطبخ خشب Beige
DONJON

DONJON
DONJON
DONJON

يجب الإنتباه إلي أن الخشب يعاني من العوامل العديدة المؤثرة عليه في بيئة ديناميكية كالمطبخ وما فيها من إرتطام لللأدوات بسطح العمل ونار تحرق وماء يصيب بالبلل، فكل هذا يتطلب أن تتم معالجة الخشب باستمرار لضمان تحمله واستمراريته.

​11.عنصر مفاجأة

Kuchnia cała w bieli, Korin Design Korin Design مطبخ MDF White
Korin Design

Korin Design
Korin Design
Korin Design

يمكن دوماً إضفاء المزيد من الجمال والروعة علي سطح المطبخ من خلال تركيب إضاءة موزعة بشكل يجعلها تصنع تأثير مودرن وراقي كهذا الذي نراه في الصورة كما أنه عملي و يجعل عمليات خلط وطبخ وتقطيع الطعام أسهل.

​12.الخشب و المعدن معاً

homify مطبخ خشب White
homify

homify
homify
homify

هذا المزيج من عنصري الخشب والمعدن سيجعل مطبخك يبدو أجمل من أي وقت مضي، وخير مثال علي ذلك هو هذه المائدة الخشبية ذات الإطار المعدني والتي تعد مثال للأناقة.

​13.أدوار متبادلة

Appartement Amsterdam, Bobarchitectuur Bobarchitectuur مطبخ
Bobarchitectuur

Bobarchitectuur
Bobarchitectuur
Bobarchitectuur

نختم جولتنا اليوم بهذا المزيج الرائع من الجرانيت لسطح العمل مع الخشب للخزانات بما يحقق الاستفادة من عملية الجرانيت و سهولة تنظيفة وطبيعية ودفء الخشب.

إذا أعجبك هذا الموضوع يمكنك قراءة: الخامات المختلفة لأسطح العمل في المطابخ

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