7 عادات بسيطة لمنزل نظيف دائماً

لا تدع الوقت يمر بلا ترك بصمة فيه ولا تدعه هو القائد بل كن أنت المسيطر على وقتك، فإن لم تحدد أوقات لكل ما هو هام سينتهي بك الأمر بلا تحقيق أي من مهامك وهذا ينطبق أيضاً على مهام تنظيف المنزل. هناك نوعين من التنظيف: الأول هو تنظيف سطحي من الأتربة قد تقوم به كل يومان والثاني هو تنظيف متقن لأي شوائب ولكنه يأخذ حيز من الوقت ليس بقليل لذا إن كنت تسعى إلى بيت نظيف وخالي من أي شوائب أو عيوب حدد يوم في الأسبوع أو أياً كانت المدة المناسبة لك لتنظيف و تنظيم المنزل بأتقان.

تعرف على بعض الأخطاء التي تقوم بها أثناء تنظيف منزلك.