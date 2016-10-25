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7 عادات بسيطة لمنزل نظيف دائماً

shereen gouda shereen gouda
Трехкомнатная квартра в г.Новосибирск, Design Studio Details Design Studio Details غرفة المعيشة
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لكل منا عادات و تقاليد يومية لا نستطيع التخلي عنها لما تجلب من راحة نفسية و نظام يمكن الاعتماد عليه حتى في أصعب الأيام، قد تكون عادات صحية او اهتمام بمظهرنا لأن تراكم مثل هذه الأمور و عدم جعلها عادة روتينية قد يجعلنا نهملها تماماً و عادات الاهتمام بالبيت قد تكون مثل الاهتمام بأنفسنا في الأهمية. كيف لنا أن نتمتع بصحة و نشاط في بيت فوضوي غير نظيف؟ تكاد تكون هذه المعادلة شبه مستحيلة لذا لكي تنعم بحياة مليئة بالنظام والراحة النفسية عليك ان تكتسب بعض العادات البسيطة من الاهتمام بالبيت لتدخلها في الروتين اليومي. أن يكون البيت في نظام و نظافة دائمة يعود عليك بفوائد عديدة و أهمها هو التخلص من التوتر الدائم و من الشعور في عقلك الباطن ان لديك مهام لم تتحقق. أيضاً ما يجعل هذا الأمر إيجابي في حياتك هو عدم مواجهتك لمهام متراكمة قد لا تستطيع تحقيقهم جميعاً على أكمل وجه. نحن نعلم أن أكتساب عادة جديدة قد تبدو حمل ثقيل للبعض و لكن يمكن لأي شخص ان يكتسب أي مهارة أو عادة إن قام بإدخالها في الروتين اليومي بلا التعدي على أي من الهوايات الأخرى. من النصائح الرائعة لمن يصعب عليهم  مثل هذه العادات هو أن تبدأ بترك وقت قصير للغاية لتنفيذ المهمة يومياً، فبالتأكيد إن أتخذت قرار بأن تقوم بتنظيف غرفة يومياً في وقت لا يتعدى الثلاث دقائق ستستطيع أن تدخل هذه العادة الجديدة بكل يسر. لقد جئنا بمجموعة من 7 نصائح بسيطة لكي تنعم بمنزل نظيف و منظم على مدار العام.

1- حاول أن تخصص مكان لكل غرض

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES, Bloomint design Bloomint design غرفة المعيشة
Bloomint design

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES

Bloomint design
Bloomint design
Bloomint design

لكي تتجنب أولاً الضرورة لمهمة التنظيم اليومي حاول أن تخصص مكان محدد لكل غرض تحتاجه بصفة يومية. أوجد مكان عملي لتضع فيه المفاتيح و المحفظة لتجدها بسهولة قبل الخروج و أتباعاً لهذه النصيحة بأمكانك أن تخصص مكان لتعليق المعاطف في المدخل بحيث لا تكون ظاهرة وتعكر صفو المدخل.

2- لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد

Трехкомнатная квартра в г.Новосибирск, Design Studio Details Design Studio Details غرفة المعيشة
Design Studio Details

Design Studio Details
Design Studio Details
Design Studio Details

هل تسعى لمثل هذا النظام الذي حققه المصمم في غرفة معيشتك؟ إذن هذه المقولة الشهيرة وحدها تكفي، فهي كفيلة بتحقيق كل متطلبات من يبحث عن الراحة النفسية و الأنجاز في آن واحد فأنت إن قمت اليوم بكل ما في مقدورك فعله فلن ينتهي الأسبوع إلا وقد حققت ما كنت في الماضي تحققه في شهر. إن كان لديك اليوم وقت في المنزل قم بتنظيفه على الفور و غدا إن كان لديك أيضاً وقت أختر وحدة تخزين و قم بتنظيمها.

3- تفقد الحمام بصفة يومية

Apartamento en Lisboa, Berga&Gonzalez - arquitectura y render Berga&Gonzalez - arquitectura y render حمام White
Berga&amp;Gonzalez – arquitectura y render

Berga&Gonzalez - arquitectura y render
Berga&amp;Gonzalez – arquitectura y render
Berga&Gonzalez - arquitectura y render

الحمام هو من أكثر الغرف الحرجة عند التطرق إلى نظافته فعند أنعدام النظافة فيه أو حتى ظهرت به بعض ملامح الأتساخ سيجلب دخوله الشعور بالأشمئزاز وبالتالي نواجه صعوبة وتحدي في مواجهة هذه الجراثيم. لتجنب سوء وضع الحمام عليك أن تقوم بتنظيفه سريعاً يومياً كي لا تتراكم المهام ويؤول بك الأمر بحمام يبدو مهملاً.

4- قم بتهوية غرفة نومك يومياً

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum غرفة نوم
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

هذه الخطوة قد لا تتعدى العشر دقائق في اليوم ولا تحتاج لأي مجهود بل ويمكنك في هذه الدقائق أنت تقوم بأي مهام أخرى.  رغم بساطة هذه النصيحة إلا أن تأثيرها مذهل على غرفة النوم فأنت تخفي أي روائح كريهة و تبعد الجراثيم عن السريروبجانب ذلك أنت تدخل الأنتعاش إلى الغرفة.

5- أجعل غسيل الأطباق مهمة يومية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

إن كنت تمتلك غسالة الأطباق أم لا عليك أن تقوم بهذه الخطوة بالتحديد للأهمية القصوى حتى لا تتراكم الأطباق و تسبب مشاكل في النظافة، نحن ندرك أنها من المهام المرهقة والتي لا يفضلها أياً منا ولكن عليك أن تدرك أنه لا مفر من تنفيذها  و تراكمها سيجعل المهمة أصعب.

6- ضع سلة مخصصة لكل الملابس المتسخة

Двухэтажная квартира в современном стиле для молодой семьи , Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ غرفة الملابس
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

قد تبدو هذه النصيحة غير مهمة ولكن في الواقع هي ستوفر عليك مهمة تجميع كل الأغراض المتسخة قبل الغسيل بل وأهمالها سيتسبب في كثير من الفوضى و أنتشار الباكتيريا.

7- حدد يوم تقوم في بمهمة التنظيف بصورة متقنة

R.K. Konutu, Treso İç Mimarlık Treso İç Mimarlık غرفة الملابس
Treso İç Mimarlık

Treso İç Mimarlık
Treso İç Mimarlık
Treso İç Mimarlık

لا تدع الوقت يمر بلا ترك بصمة فيه ولا تدعه هو القائد بل كن أنت المسيطر على وقتك، فإن لم تحدد أوقات لكل ما هو هام سينتهي بك الأمر بلا تحقيق أي من مهامك وهذا ينطبق أيضاً على مهام تنظيف المنزل. هناك نوعين من التنظيف: الأول هو تنظيف سطحي من الأتربة قد تقوم به كل يومان والثاني هو تنظيف متقن لأي شوائب ولكنه يأخذ حيز من الوقت ليس بقليل  لذا إن كنت تسعى إلى بيت نظيف وخالي من أي شوائب أو عيوب حدد يوم في الأسبوع أو أياً كانت المدة المناسبة لك لتنظيف و تنظيم المنزل بأتقان.

 تعرف على بعض الأخطاء التي تقوم بها أثناء تنظيف منزلك.

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