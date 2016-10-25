7 عادات بسيطة لمنزل نظيف دائماً

لكل منا عادات و تقاليد يومية لا نستطيع التخلي عنها لما تجلب من راحة نفسية و نظام يمكن الاعتماد عليه حتى في أصعب الأيام، قد تكون عادات صحية او اهتمام بمظهرنا لأن تراكم مثل هذه الأمور و عدم جعلها عادة روتينية قد يجعلنا نهملها تماماً و عادات الاهتمام بالبيت قد تكون مثل الاهتمام بأنفسنا في الأهمية. كيف لنا أن نتمتع بصحة و نشاط في بيت فوضوي غير نظيف؟ تكاد تكون هذه المعادلة شبه مستحيلة لذا لكي تنعم بحياة مليئة بالنظام والراحة النفسية عليك ان تكتسب بعض العادات البسيطة من الاهتمام بالبيت لتدخلها في الروتين اليومي. أن يكون البيت في نظام و نظافة دائمة يعود عليك بفوائد عديدة و أهمها هو التخلص من التوتر الدائم و من الشعور في عقلك الباطن ان لديك مهام لم تتحقق. أيضاً ما يجعل هذا الأمر إيجابي في حياتك هو عدم مواجهتك لمهام متراكمة قد لا تستطيع تحقيقهم جميعاً على أكمل وجه. نحن نعلم أن أكتساب عادة جديدة قد تبدو حمل ثقيل للبعض و لكن يمكن لأي شخص ان يكتسب أي مهارة أو عادة إن قام بإدخالها في الروتين اليومي بلا التعدي على أي من الهوايات الأخرى. من النصائح الرائعة لمن يصعب عليهم مثل هذه العادات هو أن تبدأ بترك وقت قصير للغاية لتنفيذ المهمة يومياً، فبالتأكيد إن أتخذت قرار بأن تقوم بتنظيف غرفة يومياً في وقت لا يتعدى الثلاث دقائق ستستطيع أن تدخل هذه العادة الجديدة بكل يسر. لقد جئنا بمجموعة من 7 نصائح بسيطة لكي تنعم بمنزل نظيف و منظم على مدار العام.
لكي تتجنب أولاً الضرورة لمهمة التنظيم اليومي حاول أن تخصص مكان محدد لكل غرض تحتاجه بصفة يومية. أوجد مكان عملي لتضع فيه المفاتيح و المحفظة لتجدها بسهولة قبل الخروج و أتباعاً لهذه النصيحة بأمكانك أن تخصص مكان لتعليق المعاطف في المدخل بحيث لا تكون ظاهرة وتعكر صفو المدخل.
هل تسعى لمثل هذا النظام الذي حققه المصمم في غرفة معيشتك؟ إذن هذه المقولة الشهيرة وحدها تكفي، فهي كفيلة بتحقيق كل متطلبات من يبحث عن الراحة النفسية و الأنجاز في آن واحد فأنت إن قمت اليوم بكل ما في مقدورك فعله فلن ينتهي الأسبوع إلا وقد حققت ما كنت في الماضي تحققه في شهر. إن كان لديك اليوم وقت في المنزل قم بتنظيفه على الفور و غدا إن كان لديك أيضاً وقت أختر وحدة تخزين و قم بتنظيمها.
الحمام هو من أكثر الغرف الحرجة عند التطرق إلى نظافته فعند أنعدام النظافة فيه أو حتى ظهرت به بعض ملامح الأتساخ سيجلب دخوله الشعور بالأشمئزاز وبالتالي نواجه صعوبة وتحدي في مواجهة هذه الجراثيم. لتجنب سوء وضع الحمام عليك أن تقوم بتنظيفه سريعاً يومياً كي لا تتراكم المهام ويؤول بك الأمر بحمام يبدو مهملاً.
هذه الخطوة قد لا تتعدى العشر دقائق في اليوم ولا تحتاج لأي مجهود بل ويمكنك في هذه الدقائق أنت تقوم بأي مهام أخرى. رغم بساطة هذه النصيحة إلا أن تأثيرها مذهل على غرفة النوم فأنت تخفي أي روائح كريهة و تبعد الجراثيم عن السريروبجانب ذلك أنت تدخل الأنتعاش إلى الغرفة.
إن كنت تمتلك غسالة الأطباق أم لا عليك أن تقوم بهذه الخطوة بالتحديد للأهمية القصوى حتى لا تتراكم الأطباق و تسبب مشاكل في النظافة، نحن ندرك أنها من المهام المرهقة والتي لا يفضلها أياً منا ولكن عليك أن تدرك أنه لا مفر من تنفيذها و تراكمها سيجعل المهمة أصعب.
قد تبدو هذه النصيحة غير مهمة ولكن في الواقع هي ستوفر عليك مهمة تجميع كل الأغراض المتسخة قبل الغسيل بل وأهمالها سيتسبب في كثير من الفوضى و أنتشار الباكتيريا.
لا تدع الوقت يمر بلا ترك بصمة فيه ولا تدعه هو القائد بل كن أنت المسيطر على وقتك، فإن لم تحدد أوقات لكل ما هو هام سينتهي بك الأمر بلا تحقيق أي من مهامك وهذا ينطبق أيضاً على مهام تنظيف المنزل. هناك نوعين من التنظيف: الأول هو تنظيف سطحي من الأتربة قد تقوم به كل يومان والثاني هو تنظيف متقن لأي شوائب ولكنه يأخذ حيز من الوقت ليس بقليل لذا إن كنت تسعى إلى بيت نظيف وخالي من أي شوائب أو عيوب حدد يوم في الأسبوع أو أياً كانت المدة المناسبة لك لتنظيف و تنظيم المنزل بأتقان.