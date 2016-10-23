10 افكار مميزة لمنزل عصري ستلهمك

بالنسبة لأولئك الذين يريدون منزل مودرن وأنيق، وللاستفادة من كل مساحة صغيرة في منزلك. هناك العديد من التقنيات التي من شأنها جعل اصغر المساحات في منزلك جميلة وتناسب احتياجات ومتطلبات الشخصية. لذلك في هذا المقال يمكنك التعرف والاستمتاع على بعض الأفكار الإبداعية لتجعل منزلك اكثر توهجا وجمال. دعونا نبدأ هذه الرحلة ب 10 تصاميم فريدة من نوعها من شأنها تلهمك.
واحدة من أكثر الأفكار المميزة في تجميل المطبخ، استخدام الطوب في مطبخك لبطانة الجدران، حيث يعتبر الطوب من افضل مواد البناء لأنه عنصر سهل الاستخدام من حيث التركيب والبناء، كما يمكن طلاءه أو تركة بلونه الطبيعي، سوف يعطي لمسة ريفية ومعاصرة إلى المطبخ.
لا يوجد اجمل من وجود غرفة واسعة وجميلة وبراقة بنوافذ كاملة بعرض الجدار، ستبدو الألوان أكثر حيوية ويبرز جمالية الأثاث والتصاميم، بالإضافة فهي طريقة اقتصادية عندما تريد توفير بعض المال نوصيك بتركيب نوافذ كاملة من دون ستائر ستتيح لك الحصول على الضوء الطبيعي في جميع أنحاء الغرفة، وبذلك لن تحتاج لإضاءة المصابيح في المنزل حتى يصبح ليلا.
أعطي المدخل الخارجي لمنزلك إطلالة مريحة بتخصيص جلسة صغيرة مجهزة بوسائد وأغطية في حالة البرد للاستمتاع مساءً بقراءة كتاب.
حوَل زاوية شرفتك المملة إلى زاوية سحرية واستغل اصغر المساحات، من خلال عدد قليل من الأواني والنباتات الجميلة المعلقة بطريقة فنية يمكنك تزيين جدار شرفتك الصغيرة. كرسي وطاولة مريحة وحولك العديد من النباتات ستبدو لك وكأنها شرفة جديده.
صالة الرياضة في المنزل لها أهمية كبيرة في ممارسة الرياضة كما تعني الالتزام والدقة في المواعيد، وأيضا عدم إضاعة الوقت في الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، أي تعتبر جزء مهم في المنزل لذلك يجب أن تبدو تلك الصالة دائما بشكل نظيف ومريح والأفضل انو تكون ذات أبواب ونوافذ كبيرة لتساعد في التهوية والإضاءة الطبيعة، وبالتالي ستمارس رياضتك بكل نشاط ومتعة.
تقنية مناسبة للمطابخ الكبيرة والصغيرة خصوصا لأنها تساعد على استغلال المساحات وبالتالي تزيد من مساحة المطبخ وتقلل من فوضى لوازم المطبخ، تلك التقنية تتمثل باستخدام لوازم الطبخ من طناجر وأواني كعناصر ديكور فريدة. علقها في المنتصف فوق بار المطبخ ستكون فكرة جيدة.
تريد أن تجعل صالة منزلك الجزء الفني الخاص بك. وتريد التفنن في تزيينها ؟ الفكرة المناسبة لذلك هي أن تقوم بطلائها بألوان قوية كاللون الأخضر أو الأحمر أو الأصفر ودمجها بعناصر ديكورية أخرى بالوان متناقضة وبأشكال ملفتة، كما نلاحظ في الصورة اللون الأخضر مع بعض الأقنعة واللوحات الجدارية، التناقض أعطى قوة وجمالية منفردة.
الدرج جزء يساعدنا على الانتقال من طابق إلى أخر وأيضا له استخدام ثانوي، كاستخدام المساحة أسفله في بناء خزن إما للملابس والأحذية أو للكتب وألعاب الأطفال، فهو مكان خفي ولن يخطر ببال احد ماذا يخفي، وستقلل من فوضى الأغراض
اذا كنت تملك بلكون صغير وتريد أن تضع لمسة حداثة وبطريقة مميزة، لدينا الحل لك، قم بتعليق كرسي مريح بشكل عامودي ، فكرة فيها الكثير من المتعة والرفاهية، أو يمكنك أيضا تعليق أرجوحة عادية، مع الانتباه إلى عامل السلامة والأمن لثباتها ومتانتها
تصميم منزل أحلامك ليس بالمهمة السهلة ولكنها ليست مستحيلة، أنت بحاجة فقط إلى إشراك خبراء التصميم الداخلي والديكور في ما هي الأمور التي تريدها في منزلك وماهي التصاميم والأفكار التي ترغبها وتناسب ذوقك واحتياجاتك، واترك الباقي لهم سيتكفلون بجعل مدخلك رائع وسيشرفون على تصميم الشرفات والحدائق، وبالنهاية ستكون راضي كل الرضا عن النتيجة.
الأفكار المعاصرة والحديثة تعطي للمنزل جمال خاص وأناقة، لذلك احرص على إبقاء منزلك نظيف ومرتب.
ننصحكم بقراءة المقال التالي 5 أفكار لسلالم مميزة وعصرية