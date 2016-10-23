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10 افكار مميزة لمنزل عصري ستلهمك

Heba khlili Heba khlili
SUÍTE DO EXECUTIVO CASA COR 2013, BC Arquitetos BC Arquitetos بلكونة أو شرفة
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بالنسبة لأولئك الذين يريدون منزل مودرن وأنيق، وللاستفادة من كل مساحة صغيرة في منزلك. هناك العديد من التقنيات التي من شأنها جعل اصغر المساحات في منزلك جميلة وتناسب احتياجات ومتطلبات الشخصية. لذلك في هذا المقال يمكنك التعرف والاستمتاع على بعض الأفكار الإبداعية لتجعل منزلك اكثر توهجا وجمال. دعونا نبدأ هذه الرحلة ب 10 تصاميم فريدة من نوعها من شأنها تلهمك.

1. استخدم الطوب للمسة ريفية

Retrofit - Residência Alphaville, Moran e Anders Arquitetura Moran e Anders Arquitetura مطبخ
Moran e Anders Arquitetura

Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura

واحدة من أكثر الأفكار المميزة في تجميل المطبخ، استخدام الطوب في مطبخك لبطانة الجدران، حيث يعتبر الطوب من افضل مواد البناء لأنه عنصر سهل الاستخدام من حيث التركيب والبناء، كما يمكن طلاءه أو تركة بلونه الطبيعي، سوف يعطي لمسة ريفية ومعاصرة إلى المطبخ.

2. استخدم الإضاءة الطبيعية لبث الحيوية والنشاط في الغرفة الأكثر استخداما في منزلك

Интерьер дома в 2-х стилях: модерн и минимализм, A-partmentdesign studio A-partmentdesign studio غرفة المعيشة MDF White
A-partmentdesign studio

A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio

لا يوجد اجمل من وجود غرفة واسعة وجميلة وبراقة بنوافذ كاملة بعرض الجدار، ستبدو الألوان أكثر حيوية ويبرز جمالية الأثاث والتصاميم، بالإضافة فهي طريقة اقتصادية عندما تريد توفير بعض المال نوصيك بتركيب نوافذ كاملة من دون ستائر ستتيح لك الحصول على الضوء الطبيعي في جميع أنحاء الغرفة، وبذلك لن تحتاج لإضاءة المصابيح في المنزل حتى يصبح ليلا.

3. اجعل مدخل منزلك مريح الإطلالة

Duplex Penthouse in Tel Aviv, toledano + architects toledano + architects بلكونة أو شرفة
toledano + architects

toledano + architects
toledano + architects
toledano + architects

أعطي المدخل الخارجي لمنزلك إطلالة مريحة بتخصيص جلسة صغيرة مجهزة بوسائد وأغطية في حالة البرد للاستمتاع مساءً بقراءة كتاب.

4. حول شرفتك إلى مكان منعش

IKEA рулит! Бюджетная квартира, 3D GROUP 3D GROUP بلكونة أو شرفة
3D GROUP

3D GROUP
3D GROUP
3D GROUP

حوَل زاوية شرفتك المملة إلى زاوية سحرية واستغل اصغر المساحات، من خلال عدد قليل من الأواني والنباتات الجميلة المعلقة بطريقة فنية يمكنك تزيين جدار شرفتك الصغيرة. كرسي وطاولة مريحة وحولك العديد من النباتات ستبدو لك وكأنها شرفة جديده.

5. حتى في صالة الالعاب الرياضية

Gymspace, ecospace españa ecospace españa صالة الرياضة
ecospace españa

ecospace españa
ecospace españa
ecospace españa

صالة الرياضة في المنزل لها أهمية كبيرة في ممارسة الرياضة كما تعني الالتزام والدقة في المواعيد، وأيضا عدم إضاعة الوقت في الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، أي تعتبر جزء مهم في المنزل  لذلك يجب أن تبدو تلك الصالة دائما بشكل نظيف ومريح والأفضل انو تكون ذات أبواب ونوافذ كبيرة لتساعد في التهوية والإضاءة الطبيعة، وبالتالي ستمارس رياضتك بكل نشاط ومتعة.

6. استخدم لوازم الطبخ كجزء من الديكور

Cozinha com churrasqueira ARQ Ana Lore Burliga Miranda مطبخ
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

Cozinha com churrasqueira

ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

تقنية مناسبة للمطابخ الكبيرة والصغيرة خصوصا لأنها تساعد على استغلال المساحات وبالتالي تزيد من مساحة المطبخ وتقلل من فوضى لوازم المطبخ، تلك التقنية تتمثل باستخدام لوازم الطبخ من طناجر وأواني كعناصر ديكور فريدة. علقها في المنتصف فوق بار المطبخ ستكون فكرة جيدة.

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7. التناقض بين الألوان

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

تريد أن تجعل صالة منزلك الجزء الفني الخاص بك. وتريد التفنن في تزيينها ؟ الفكرة المناسبة لذلك هي أن تقوم بطلائها بألوان قوية كاللون الأخضر أو الأحمر أو الأصفر ودمجها بعناصر ديكورية أخرى بالوان متناقضة وبأشكال ملفتة، كما نلاحظ في الصورة اللون الأخضر مع بعض الأقنعة واللوحات الجدارية، التناقض أعطى قوة وجمالية منفردة.

8. استخدم الدرج كوحدة تخزين

Innovative storage solutions. homify الممر الحديث، المدخل و الدرج built-in storage,space saving furniture
homify

Innovative storage solutions.

homify
homify
homify

الدرج جزء يساعدنا على الانتقال من طابق إلى أخر وأيضا له استخدام ثانوي،  كاستخدام المساحة أسفله في بناء خزن إما للملابس والأحذية أو للكتب وألعاب الأطفال، فهو مكان خفي ولن يخطر ببال احد ماذا يخفي، وستقلل من فوضى الأغراض

9. استخدم الشرفة كما يجب

SUÍTE DO EXECUTIVO CASA COR 2013, BC Arquitetos BC Arquitetos بلكونة أو شرفة
BC Arquitetos

BC Arquitetos
BC Arquitetos
BC Arquitetos

اذا كنت تملك بلكون صغير وتريد أن تضع لمسة حداثة وبطريقة مميزة، لدينا الحل لك، قم بتعليق كرسي مريح بشكل عامودي ، فكرة فيها الكثير من المتعة والرفاهية، أو يمكنك أيضا تعليق أرجوحة عادية، مع الانتباه إلى عامل السلامة والأمن لثباتها ومتانتها

10. المنازل الحديثة… عمل فني من نوع اخر

Residência A & F, Lyssandro Silveira Lyssandro Silveira منازل White
Lyssandro Silveira

Residência A & F

Lyssandro Silveira
Lyssandro Silveira
Lyssandro Silveira

تصميم منزل أحلامك ليس بالمهمة السهلة ولكنها ليست مستحيلة، أنت بحاجة فقط إلى إشراك خبراء التصميم الداخلي والديكور في ما هي الأمور التي تريدها في منزلك وماهي التصاميم والأفكار التي ترغبها وتناسب ذوقك واحتياجاتك، واترك الباقي لهم سيتكفلون بجعل مدخلك رائع وسيشرفون على تصميم الشرفات والحدائق، وبالنهاية ستكون راضي كل الرضا عن النتيجة.

الأفكار المعاصرة والحديثة تعطي للمنزل جمال خاص وأناقة، لذلك احرص على إبقاء منزلك نظيف ومرتب.

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