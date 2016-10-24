من خرابة إلي مفاجأة

وأخيرا نهاية رحلتنا في هذا المنزل بعد عمليات الترميم، في المطبخ، الديكور الداخلي بسيط ومشرق، مع أرضية قرميدية بيضاء، منقطة بمربعات سوداء صغيرة، وإطلالة مشرقة على الحديقة لمزيد من الهواء النقي والإضاءة الطبيعة.

لا تيأس من الدمار والخراب فما هي إلا كومة حجار وبالإرادة ستغير كل صعب.

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