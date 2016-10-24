من خرابة إلي مفاجأة

وداعا لذلك المنزل المهترئ البالي لتحصل في النهاية على منزل معاصر مكون أساسا من الطوب الأحمر، بفضل جهود المهندسين المعماريين، الذين وظفوا إمكانيتهم وخبرتهم في عمليات التجديد والترميم لهذا المنزل وإعادته للحياة.
في هذا المقال سنتعرف على كل خطوات التغيير والتجديد، وماهي اهم تقنيات الترميم والتصميم التي استخدمت الطوب الأحمر كعنصر أساسي في البناء في هذا التحول وسنرى المفاجأة في النهاية.
هكذا هو المنظر قبل عمليات الترميم، منظر مزعج ويحتاج إلى الكثير من الوقت لتفكر كيف يمكنك التغيير والتحديث في هذا الخراب. فيه الكثير من الشعور بالبرد والخوف وعدم الأمان، ولكن عندنا ثقة بفريق المهندسين المعماريين الذين سيتغلبون على هذا الوضع وسيجعلونه منزل طبيعي قابل للحياة والعيش فيه.
استعدوا معنا للتغيير والتجديد.
الظهور الأول للطوب الأحمر، الذي أعطي الطابع الريفي للواجهة والدفء المفقود في المنزل. الطوب الأحمر للجدار أعطى القوة والمتانة واللون الأزرق الفضي الحديدي لباب المدخل الرئيسي تناقض مبهر للألوان ومنظر جديد ونظيف.
كما أدهشك التغيير الأول، ستتفاجئ بالتغييرات المقبلة اكثر واكثر… .
لجعل المنزل يبدو بصورة منزل حقيقي لابد من التنوع في استخدام مواد البناء واختيارها بعناية، فمدخل المنزل الرئيسي مكون من الطوب الأحمر لنصف الجدار والجدران البيضاء للنصف الأخر، والخشب العنصر الأكثر دفء لباب المنزل.
لن تصدق أن هذا المدخل هو نفس صورة الدمار الشامل… .
الجزء الخلفي من المبنى تصميم يدل على الخبرة الكبيرة للمهندسين المعماريين حيث ظهرت تلك الواجهة وكأنها مدخل لمتحف، الانخفاضات والارتفاعات والتفاوتات بين الضوء والظل، خلق خدعة بصرية، وأظهر المدخل كأنه عدة طبقات، وبالطبع مع الاستمرار في الاستخدام الجميل للطوب الأحمر.
وأخيرا نهاية رحلتنا في هذا المنزل بعد عمليات الترميم، في المطبخ، الديكور الداخلي بسيط ومشرق، مع أرضية قرميدية بيضاء، منقطة بمربعات سوداء صغيرة، وإطلالة مشرقة على الحديقة لمزيد من الهواء النقي والإضاءة الطبيعة.
لا تيأس من الدمار والخراب فما هي إلا كومة حجار وبالإرادة ستغير كل صعب.
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