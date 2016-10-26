منزل وكأنه في الأحلام وسط الطبيعة الخلابة

في الأرجنتين وبالتحديد في مدينة توكومان يقع هذا البيت المبهر الجميل ذو الشخصية الواضحة من بعيد والذي يطل من كل الجهات على الجبال والتضاريس والمنحدرات من حوله مما جعل إطلالته فريدة تستحق الوقوف عندها لنرى أوجه الجمال في تصميمه.
وقد استغل المصممون إطلالته على الطبيعى الخلابة والارتفاعات في أرضه بل وأضافوا إليها في المدخل المميز ذو الدرجات العالية التي سوف نستعرضها عليكم بعد قليل.
المنزل مبني على مساحة 600 متر مربع على شكل حرف
L ومكون من العديد من الغرف جميلة التصميم من بهو كبير وطعام ومطبخ ومعيشة مع فناء داخلي به حمام سباحة في الدور الأرضي ، أما الدول الأول فقد احتوى على غرف النوم وقاعات اللعب وغيرها من الغرف المميزة .. فهيا بنا لنرى بأنفسنا كيف يستحق هذا المنزل لقب
المنزل كامل الإبهار:
نستطيع من الخارج وعلى بعد كبير من المنزل أن نرى هذا الضوء المنبعث من الواجهة الزجاجية للمنزل والتي تدل على منزل مبني على الطراز العصري مع مراعاة استغلال الطبيعة الخلابة ذات المستويات المختلفة والتي طوعت عن طريق فرشها بالنجيل الأخضر بالمساحات الكبيرة هذه وبارتفاعاتها الانسيابية الجميلة.
ونلاحظ أن الواجهة جاءت معظمها من الزجاج الشفاف مع أجزاء صغيرة من الكتل الخرسانية المكونة مع بعضها بشكل جميل.
أما أكثر ما يميز الواجهة هو هذا المدخل المميز الشكل عن طريق درج الزرع الأخضر اللون بوحدات الإضاءة المنتشرة على امتداد الدرج والتي أضفت على الدرج ذو العدد والارتفاع الكبيرين شكلًا جذابًا مريحًا للعين ومرحبًا بالزائرين.
في الفناء الداخلي يفاجئنا حمام السباحة الكبير ذو المساحة الواسعة وبجواره حمام سباحة الأطفال المربع وقد شكل الحمامين المتجاورين تكوينًا جميلًا من الأزرق مع الأخضر في النجيل بجوار حمام السباحة مريحًا للعين وممتعًا في الجلوس على جنباته.
أما في الواجهة الداخلية نهارًا فإننا نرى المنزل بشكل مختلف مع الاحتفاظ بالجمال والإبهار المشترك في شكله بالنهار والليل، ولكن هنا نستطيع أن نميز الألوان المستخدمة في الكتل الأسمنتية بوضوح كالبيج والبني والأبيض مع اللون الأخضر بدرجاته في النجيل والأشجار الجميلة حوله ومع الأزرق الفاتح في الزجاج المستخدم في الشبابيك والأبواب مع الدرابزين حول حمام السباحة.
أما أمام الفناء الداخلي الذي يحوي حمام السباحة فإننا نستطيع أن نرى الجلسة الكبيرة التي تحتوي على مقاعد من الخوص البني اللون والتي وضعت عليها وسائد مريحة من اللون العاجي ، ومع الأرضية الخشبية الأنيقة و السقف الأبيض والمساحة الكبيرة المفتوحة على منظر حمام السباحة والطبيعة من وراءه لتوفر فرصة أكبر للاستمتاع والاسترخاء.
في المدخل الرئيسي الذي يربط العديد من الفراغات نجد أن المصممين قد اختاروا له الارتفاع المزدوج حتى يستوعب التصميم الفريد للمنزل ككل، مع الجزء الزجاجي العلوي للباب الرئيسي الذي صنع من الخشب الطبيعي وحوله الزجاج من الجانبين أيضًا.
أما السلم الذي يصل الطابقين ببعضهما البعض فإننا نجده قد صنع من الرخام الأنيق مع الدرابزين الزجاجي ذو الشكل الجمالي الرائع مع فواصل من الخشب الطبيعي ذو الشكل الجميل.
في غرفة الطعام يفاجئنا اللون البنفسجي الذي استخدم بشكل مميز في مقاعد الطعام التي صنعت من الجلد ذو اللون البيج مع البنفسجي وقد صنعت الطاولة من الزجاج تحت وحدتي إضاءة ذوات شكل مميز مع قاطوع من الخشب الطبيعي كفاصل بين فراغي المعيشة والطعام.
أما في غرفة المعيشة المتصلة بغرفة الطعام والمنفصلة عنها بالقاطوع الخشبي فإننا نجد أرضيتها من الرخام الطبيعي الأنيق و الطاولة من ذات شكل مميز متداخل مع المقاعد الوثيرة من اللون العاجي المزين بالوسائد الملونة بألوان مبهجة.
أما المطبخ فإن اللون الأبيض هو الغالب عليه بشكل واضح فنجده في الحوائط والأسقف والخزانات و مقاعد طاولة الطعام ووحدات الإضاءة وكل هذا متداخل مع الزجاج و اللون الفضي في بعض الأجهزة الخاصة بالمطبخ.
في الدور العلوي نجد هذا الفراغ الكبير متعدد الاستخدامات الذي يطل على حمام السباحة والذي من الممكن استخدامه كما نرى في هذه الصورة كفراغ كبير يمكن عمل حفلات الطعام فيه واستقبال عدد كبير من الزائرين في هذا الجو الرائع من الرفاهية والجمال.
في الدور العلوي أيضًا نرى هذه الغرفة الأنيقة والتي تستخدم كغرفة معيشة عائلية وقد احتوت بداخلها الكثير من الاستخدامات من مكان للعب الأطفال مع جزء آخر كجلسة للعائلة حول التلفاز مع جزء للمكتب أيضًا.
أما في غرفة الأطفال فإننا نراها قد اتخذت شكلًا غير معتاد لغرفة نوم الأطفال ،فنجد السرير الصغير ومن حوله الحائط ذو الألوان الجذابة مع توفير مساحة جيدة للمذاكرة بمكتب على الحائط مباشرة مع مساحة في المنتصف للعب والنشاطات.
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