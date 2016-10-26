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منزل وكأنه في الأحلام وسط الطبيعة الخلابة

آية علم الدين آية علم الدين
Casa MAS, Saez Sanchez. Arquitectos Saez Sanchez. Arquitectos منازل
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في الأرجنتين وبالتحديد في مدينة توكومان يقع هذا البيت المبهر الجميل ذو الشخصية الواضحة من بعيد والذي يطل من كل الجهات على الجبال والتضاريس والمنحدرات من حوله مما جعل إطلالته فريدة تستحق الوقوف عندها لنرى أوجه الجمال في تصميمه.

وقد استغل المصممون إطلالته على الطبيعى الخلابة والارتفاعات في أرضه بل وأضافوا إليها في المدخل المميز ذو الدرجات العالية التي سوف نستعرضها عليكم بعد قليل.

المنزل مبني على مساحة 600 متر مربع على شكل حرف L ومكون من العديد من الغرف جميلة التصميم من بهو كبير وطعام ومطبخ ومعيشة مع فناء داخلي به حمام سباحة في الدور الأرضي ، أما الدول الأول فقد احتوى على غرف النوم وقاعات اللعب وغيرها من الغرف المميزة .. فهيا بنا لنرى بأنفسنا كيف يستحق هذا المنزل لقب المنزل كامل الإبهار:

الواجهة الخارجية والإضاءة الصناعية

Casa MAS, Saez Sanchez. Arquitectos Saez Sanchez. Arquitectos منازل
Saez Sanchez. Arquitectos

Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos

نستطيع من الخارج وعلى بعد كبير من المنزل أن نرى هذا الضوء المنبعث من الواجهة الزجاجية للمنزل والتي تدل على منزل مبني على الطراز العصري مع مراعاة استغلال الطبيعة الخلابة ذات المستويات المختلفة والتي طوعت عن طريق فرشها بالنجيل الأخضر بالمساحات الكبيرة هذه وبارتفاعاتها الانسيابية الجميلة.

ونلاحظ أن الواجهة جاءت معظمها من الزجاج الشفاف مع أجزاء صغيرة من الكتل الخرسانية المكونة مع بعضها بشكل جميل.

المدخل المميز ذو الدرج العالي

Casa MAS, Saez Sanchez. Arquitectos Saez Sanchez. Arquitectos منازل
Saez Sanchez. Arquitectos

Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos

أما أكثر ما يميز الواجهة هو هذا المدخل المميز الشكل عن طريق درج الزرع الأخضر اللون بوحدات الإضاءة المنتشرة على امتداد الدرج والتي أضفت على الدرج ذو العدد والارتفاع الكبيرين شكلًا جذابًا مريحًا للعين ومرحبًا بالزائرين.

الفناء الداخلي ذو حمامات السباحة الواسعة

Casa MAS, Saez Sanchez. Arquitectos Saez Sanchez. Arquitectos مسبح
Saez Sanchez. Arquitectos

Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos

في الفناء الداخلي يفاجئنا حمام السباحة الكبير ذو المساحة الواسعة وبجواره حمام سباحة الأطفال المربع وقد شكل الحمامين المتجاورين تكوينًا جميلًا من الأزرق مع الأخضر في النجيل بجوار حمام السباحة مريحًا للعين وممتعًا في الجلوس على جنباته.

الواجهة نهارًا

Casa MAS, Saez Sanchez. Arquitectos Saez Sanchez. Arquitectos منازل
Saez Sanchez. Arquitectos

Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos

أما في الواجهة الداخلية نهارًا فإننا نرى المنزل بشكل مختلف مع الاحتفاظ بالجمال والإبهار المشترك في شكله بالنهار والليل، ولكن هنا نستطيع أن نميز الألوان المستخدمة في الكتل الأسمنتية بوضوح كالبيج والبني والأبيض مع اللون الأخضر بدرجاته في النجيل والأشجار الجميلة حوله ومع الأزرق الفاتح في الزجاج المستخدم في الشبابيك والأبواب مع الدرابزين حول حمام السباحة.

جلسة الفناء الداخلي

Casa MAS, Saez Sanchez. Arquitectos Saez Sanchez. Arquitectos بلكونة أو شرفة
Saez Sanchez. Arquitectos

Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos

أما أمام الفناء الداخلي الذي يحوي حمام السباحة فإننا نستطيع أن نرى الجلسة الكبيرة التي تحتوي على مقاعد من الخوص البني اللون والتي وضعت عليها وسائد مريحة من اللون العاجي ، ومع الأرضية الخشبية الأنيقة و السقف الأبيض والمساحة الكبيرة المفتوحة على منظر حمام السباحة والطبيعة من وراءه لتوفر فرصة أكبر للاستمتاع والاسترخاء.

المدخل الرئيسي و الارتفاع المزدوج

Casa MAS, Saez Sanchez. Arquitectos Saez Sanchez. Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
Saez Sanchez. Arquitectos

Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos

في المدخل الرئيسي الذي يربط العديد من الفراغات نجد أن المصممين قد اختاروا له الارتفاع المزدوج حتى يستوعب التصميم الفريد للمنزل ككل، مع الجزء الزجاجي العلوي للباب الرئيسي الذي صنع من الخشب الطبيعي وحوله الزجاج من الجانبين أيضًا.

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السلم ذو الدرابزين الزجاجي

Casa MAS, Saez Sanchez. Arquitectos Saez Sanchez. Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
Saez Sanchez. Arquitectos

Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos

أما السلم الذي يصل الطابقين ببعضهما البعض فإننا نجده قد صنع من الرخام الأنيق مع الدرابزين الزجاجي ذو الشكل الجمالي الرائع مع فواصل من الخشب الطبيعي ذو الشكل الجميل.

غرفة الطعام الفريدة

Casa MAS, Saez Sanchez. Arquitectos Saez Sanchez. Arquitectos غرفة السفرة
Saez Sanchez. Arquitectos

Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos

في غرفة الطعام يفاجئنا اللون البنفسجي الذي استخدم بشكل مميز في مقاعد الطعام التي صنعت من الجلد ذو اللون البيج مع البنفسجي وقد صنعت الطاولة من الزجاج تحت وحدتي إضاءة ذوات شكل مميز مع قاطوع من الخشب الطبيعي كفاصل بين فراغي المعيشة والطعام.

غرفة المعيشة

Casa MAS, Saez Sanchez. Arquitectos Saez Sanchez. Arquitectos غرفة السفرة
Saez Sanchez. Arquitectos

Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos

أما في غرفة المعيشة المتصلة بغرفة الطعام والمنفصلة عنها بالقاطوع الخشبي فإننا نجد أرضيتها من الرخام الطبيعي الأنيق و الطاولة من ذات شكل مميز متداخل مع المقاعد الوثيرة من اللون العاجي المزين بالوسائد الملونة بألوان مبهجة.

المطبخ العصري المتألق

Casa MAS, Saez Sanchez. Arquitectos Saez Sanchez. Arquitectos مطبخ
Saez Sanchez. Arquitectos

Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos

أما المطبخ فإن اللون الأبيض هو الغالب عليه بشكل واضح فنجده في الحوائط والأسقف والخزانات و مقاعد طاولة الطعام ووحدات الإضاءة وكل هذا متداخل مع الزجاج و اللون الفضي في بعض الأجهزة الخاصة بالمطبخ.

فراغ متعدد الاستخدامات

Casa MAS, Saez Sanchez. Arquitectos Saez Sanchez. Arquitectos مطبخ
Saez Sanchez. Arquitectos

Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos

في الدور العلوي نجد هذا الفراغ الكبير متعدد الاستخدامات الذي يطل على حمام السباحة والذي من الممكن استخدامه كما نرى في هذه الصورة كفراغ كبير يمكن عمل حفلات الطعام فيه واستقبال عدد كبير من الزائرين في هذا الجو الرائع من الرفاهية والجمال.

غرفة المعيشة العائلية

Casa MAS, Saez Sanchez. Arquitectos Saez Sanchez. Arquitectos مطبخ
Saez Sanchez. Arquitectos

Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos

في الدور العلوي أيضًا نرى هذه الغرفة الأنيقة والتي تستخدم كغرفة معيشة عائلية وقد احتوت بداخلها الكثير من الاستخدامات من مكان للعب الأطفال مع جزء آخر كجلسة للعائلة حول التلفاز مع جزء للمكتب أيضًا.

غرفة نوم أطفال

Casa MAS, Saez Sanchez. Arquitectos Saez Sanchez. Arquitectos غرفة نوم
Saez Sanchez. Arquitectos

Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos

أما في غرفة الأطفال فإننا نراها قد اتخذت شكلًا غير معتاد لغرفة نوم الأطفال ،فنجد السرير الصغير ومن حوله الحائط ذو الألوان الجذابة مع توفير مساحة جيدة للمذاكرة بمكتب على الحائط مباشرة مع مساحة في المنتصف للعب والنشاطات.

وللمزيد تجد هنا 7 أفكار رائعة لغرف نوم الأطفال.

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