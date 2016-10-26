منزل وكأنه في الأحلام وسط الطبيعة الخلابة

في الأرجنتين وبالتحديد في مدينة توكومان يقع هذا البيت المبهر الجميل ذو الشخصية الواضحة من بعيد والذي يطل من كل الجهات على الجبال والتضاريس والمنحدرات من حوله مما جعل إطلالته فريدة تستحق الوقوف عندها لنرى أوجه الجمال في تصميمه.

وقد استغل المصممون إطلالته على الطبيعى الخلابة والارتفاعات في أرضه بل وأضافوا إليها في المدخل المميز ذو الدرجات العالية التي سوف نستعرضها عليكم بعد قليل.