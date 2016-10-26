الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

12 طريقة جميلة لتزيين جدارن منزلك بالحجر ليبدو مميز

Heba khlili Heba khlili
PUERTAS DE DUELAS, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. شبابيك خشب Brown
Loading admin actions …

هل تفكر في تزيين جدار منزلك بالحجر؟ لماذا بالحجر؟ اذا كنت تنوي في استخدام الحجر لتزيين جدار منزل يلزمك أولا استشارة من مهندس معماري خبير. الحجر كعنصر ديكور له الكثير من الجمالية ويعطي انطباع بالفخامة ممزوج بالطابع الريفي، لذلك عند استخدامه كعنصر تزيين لابد من استخدامه على احد الجدران أو في احد الغرف ولكن ليس لكامل المنزل، كما ستجد العديد من أنواع الحجر تختلف حسب الألوان والأحجام. لذلك في هذا المقال نقدم لك 12 طريقة لتتعرف من خلالها على بعض تصاميم جدران مغطاة بالحجر ولتختار منها الأنسب والأجمل لجدار منزلك.

1. عند المدخل

House Middelburg, Inside Out Interiors Inside Out Interiors الممر الحديث، المدخل و الدرج
Inside Out Interiors

Inside Out Interiors
Inside Out Interiors
Inside Out Interiors

تصميم لجدار حجري سيبهر الداخلين والخارجين، بتغطية الجدار المواجهة للمدخل بحجر بتدرجات من الأبيض والرمادي، الجمالية تكاملت بوجود تلك المزهريات بلون الفضة البراقة، أعطت المدخل إنارة ومزيج بين الفخامة والبساطة.

2. في الحمام

Casa AG, GRUPO ESGO GRUPO ESGO حمام
GRUPO ESGO

GRUPO ESGO
GRUPO ESGO
GRUPO ESGO

في الحمام وعلى الجدار المحيط بـ البانيو سبا، فكرة ممتازة لتعطي مزيد من الشعور بالراحة أثناء الاستلقاء فيه، في هذه الحالة يفضل استخدام الحجر المصقول والناعم الملمس حتى لا يبدو قاسي الهيئة أثناء فترة الاسترخاء بـ البانيو سبا، ولزيادة الجمالية والراحة استخدم حجر بلون طبيعي كاللون العسلي، وزوًد الجدار بإضاءة خافتة.

3. المربعات الحجرية

Casa AG, GRUPO ESGO GRUPO ESGO غرفة الميديا
GRUPO ESGO

GRUPO ESGO
GRUPO ESGO
GRUPO ESGO

 تم تصميم هذا الجدار بقطع مربعة من الحجر المصقول، هذه الجدران تكون مناسبة لصالة الاستقبال عند المدخل. تميزت تلك الجدران الحجرية بتداخلات الألوان .

4. 3D

Casa Cuernavaca, kababie arquitectos kababie arquitectos غرفة المعيشة
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

عندما تنوي أن تغطي جدارك بالحجر لابد من اختيار مناسب للغرفة، فهنا في غرفة الميديا وبوجود شاشة تلفاز كبيرة سيكون من الممتع أن تغطي الجدار المقابل للتلفاز بجدار 3D !!! ما هو جدار 3D هو جدار تشعر انه ثلاثي الأبعاد فيه الظل والضوء الانخفاضات والارتفاعات ولكن عند لمسة هو سطح مستوي، هي فكرة مناسبة لغرفة الميديا لمزيد من الحماس.

5. الحجر اللوحي

PUERTAS DE MADERA DE LENGA, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. شبابيك خشب Brown
Ignisterra S.A.

Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.

الحجر اللوحي هو حجر رقيق وضيق، يمكنك استخدامه للأرضية بشكل منبسط إما على الجدران كما في هذه الصورة يتم استخدامها بشكل أفقي وفوق بعضها البعض ستعطي منظر غاية في الجمال، بسبب النتوءات والجور بين الأحجار. ستعطيك حقا الطابع الريفي.

6. الحجر الطبيعي

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto حمام
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

استخدم الحجر الطبيعي بلون رمادي غامق في الحمام مع إضاءة بيضاء سيظهر الحمام كحمامات لفنادق، استخدم قطع من الحجر الطبيعي بأحجام مختلفة وبأشكال مختلفة المضلعة والمثلثة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. تقسيم الجدران الحجرية مع إطارات خشبية

PUERTAS DE DUELAS, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. شبابيك خشب Brown
Ignisterra S.A.

Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.

جمال الدمج بين عناصر الطبيعة، الخشب لإطار الباب، والحجر للجدار الحجري. جدار مكون من أحجار كاملة بتدرجات اللون البني ستشم رائحة الأرض كلما مررت بذلك الباب.

8. الفخامة والبساطة

Appartamento in montagna, Architetto Luigia Pace Architetto Luigia Pace غرفة نوم خشب Wood effect
Architetto Luigia Pace

Architetto Luigia Pace
Architetto Luigia Pace
Architetto Luigia Pace

لا يوجد اجمل من النوم في غرفة بنمط ريفي فخم، الخشب يغطي كامل السقف، الحجر الأبيض المحروق يغطي الجدران، وأثاث أنيق ومرآة تضاعف جمال الخشب والحجر.

9. الحجر المستطيل

MOLDURAS EN MADERA DE LENGA, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. شبابيك خشب Brown
Ignisterra S.A.

Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.

تصميم أخر للحجر اللوحي أو الحجر المستطيل الشكل، مرصوص بشكل أفقي فوق بعضها البعض، كل حجر لوحي له تدرجات لونيه مختلفة عن الأخر، وهذا يعطي نتيجة جميلة بسبب التفاوت في الألوان بين كل حجر والأخر. 

10. الحجر الرمادي

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

 حجر رمادي على هذه الجدران أعطى مزيج مثالي مع الأرضية والدرج من الخشب اللماع. اثنين من الألوان المحايدة المتكاملة، الرمادي والبني، أعطت قوة في المظهر.

11. المدخل الحجري

Let The Light In, Spiro Couyadis Architects Spiro Couyadis Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Spiro Couyadis Architects

Spiro Couyadis Architects
Spiro Couyadis Architects
Spiro Couyadis Architects

الحجر يعطي شعور مريح وخاصة اذا كان عند مدخل المنزل، سيعطي لمسة جميلة وأسلوب ترحيبي أنيق، كما يجب الانتباه عند استخدام الحجر اللوحي، وضع الحجر بشكل أفقي وليس عامودي أي باتجاه مخالف لاتجاه المدخل لانه قد يكون مزج للعين.

12. التشابة المختلف

Majestic Contemporary | BUNGALOW , Design Spirits Design Spirits بلكونة أو شرفة
Design Spirits

Design Spirits
Design Spirits
Design Spirits

تصميم مميز ومختلف عن باقي التصاميم، جدار مغطى بحجر بلون بني فاتح بشكل بلاطات، مقسمة بالتساوي ولكن مختلفة باللون ودرجة النتوء والاستواء، ومتناسبة مع لون الأرضية الغامق.

الحجر عنصر من الأرض وسيعطي لمنزلك روح الطبيعة حتى لو على جدار واحد…

ننصحكم بقراءة المقال التالي 13 تصميم خيالي لمداخل البيوت الصغيرة

7 افكار لتوسيع منزلك بأقل التكاليف
ما هو تصميمك المفضل اطلعنا على ذوقك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً