12 طريقة جميلة لتزيين جدارن منزلك بالحجر ليبدو مميز

هل تفكر في تزيين جدار منزلك بالحجر؟ لماذا بالحجر؟ اذا كنت تنوي في استخدام الحجر لتزيين جدار منزل يلزمك أولا استشارة من مهندس معماري خبير. الحجر كعنصر ديكور له الكثير من الجمالية ويعطي انطباع بالفخامة ممزوج بالطابع الريفي، لذلك عند استخدامه كعنصر تزيين لابد من استخدامه على احد الجدران أو في احد الغرف ولكن ليس لكامل المنزل، كما ستجد العديد من أنواع الحجر تختلف حسب الألوان والأحجام. لذلك في هذا المقال نقدم لك 12 طريقة لتتعرف من خلالها على بعض تصاميم جدران مغطاة بالحجر ولتختار منها الأنسب والأجمل لجدار منزلك.