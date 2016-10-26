12 طريقة جميلة لتزيين جدارن منزلك بالحجر ليبدو مميز

هل تفكر في تزيين جدار منزلك بالحجر؟ لماذا بالحجر؟ اذا كنت تنوي في استخدام الحجر لتزيين جدار منزل يلزمك أولا استشارة من مهندس معماري خبير. الحجر كعنصر ديكور له الكثير من الجمالية ويعطي انطباع بالفخامة ممزوج بالطابع الريفي، لذلك عند استخدامه كعنصر تزيين لابد من استخدامه على احد الجدران أو في احد الغرف ولكن ليس لكامل المنزل، كما ستجد العديد من أنواع الحجر تختلف حسب الألوان والأحجام. لذلك في هذا المقال نقدم لك 12 طريقة لتتعرف من خلالها على بعض تصاميم جدران مغطاة بالحجر ولتختار منها الأنسب والأجمل لجدار منزلك.
تصميم لجدار حجري سيبهر الداخلين والخارجين، بتغطية الجدار المواجهة للمدخل بحجر بتدرجات من الأبيض والرمادي، الجمالية تكاملت بوجود تلك المزهريات بلون الفضة البراقة، أعطت المدخل إنارة ومزيج بين الفخامة والبساطة.
في الحمام وعلى الجدار المحيط بـ البانيو سبا، فكرة ممتازة لتعطي مزيد من الشعور بالراحة أثناء الاستلقاء فيه، في هذه الحالة يفضل استخدام الحجر المصقول والناعم الملمس حتى لا يبدو قاسي الهيئة أثناء فترة الاسترخاء بـ البانيو سبا، ولزيادة الجمالية والراحة استخدم حجر بلون طبيعي كاللون العسلي، وزوًد الجدار بإضاءة خافتة.
تم تصميم هذا الجدار بقطع مربعة من الحجر المصقول، هذه الجدران تكون مناسبة لصالة الاستقبال عند المدخل. تميزت تلك الجدران الحجرية بتداخلات الألوان .
عندما تنوي أن تغطي جدارك بالحجر لابد من اختيار مناسب للغرفة، فهنا في غرفة الميديا وبوجود شاشة تلفاز كبيرة سيكون من الممتع أن تغطي الجدار المقابل للتلفاز بجدار 3D !!! ما هو جدار 3D هو جدار تشعر انه ثلاثي الأبعاد فيه الظل والضوء الانخفاضات والارتفاعات ولكن عند لمسة هو سطح مستوي، هي فكرة مناسبة لغرفة الميديا لمزيد من الحماس.
الحجر اللوحي هو حجر رقيق وضيق، يمكنك استخدامه للأرضية بشكل منبسط إما على الجدران كما في هذه الصورة يتم استخدامها بشكل أفقي وفوق بعضها البعض ستعطي منظر غاية في الجمال، بسبب النتوءات والجور بين الأحجار. ستعطيك حقا الطابع الريفي.
استخدم الحجر الطبيعي بلون رمادي غامق في الحمام مع إضاءة بيضاء سيظهر الحمام كحمامات لفنادق، استخدم قطع من الحجر الطبيعي بأحجام مختلفة وبأشكال مختلفة المضلعة والمثلثة.
جمال الدمج بين عناصر الطبيعة، الخشب لإطار الباب، والحجر للجدار الحجري. جدار مكون من أحجار كاملة بتدرجات اللون البني ستشم رائحة الأرض كلما مررت بذلك الباب.
لا يوجد اجمل من النوم في غرفة بنمط ريفي فخم، الخشب يغطي كامل السقف، الحجر الأبيض المحروق يغطي الجدران، وأثاث أنيق ومرآة تضاعف جمال الخشب والحجر.
تصميم أخر للحجر اللوحي أو الحجر المستطيل الشكل، مرصوص بشكل أفقي فوق بعضها البعض، كل حجر لوحي له تدرجات لونيه مختلفة عن الأخر، وهذا يعطي نتيجة جميلة بسبب التفاوت في الألوان بين كل حجر والأخر.
حجر رمادي على هذه الجدران أعطى مزيج مثالي مع الأرضية والدرج من الخشب اللماع. اثنين من الألوان المحايدة المتكاملة، الرمادي والبني، أعطت قوة في المظهر.
الحجر يعطي شعور مريح وخاصة اذا كان عند مدخل المنزل، سيعطي لمسة جميلة وأسلوب ترحيبي أنيق، كما يجب الانتباه عند استخدام الحجر اللوحي، وضع الحجر بشكل أفقي وليس عامودي أي باتجاه مخالف لاتجاه المدخل لانه قد يكون مزج للعين.
تصميم مميز ومختلف عن باقي التصاميم، جدار مغطى بحجر بلون بني فاتح بشكل بلاطات، مقسمة بالتساوي ولكن مختلفة باللون ودرجة النتوء والاستواء، ومتناسبة مع لون الأرضية الغامق.
الحجر عنصر من الأرض وسيعطي لمنزلك روح الطبيعة حتى لو على جدار واحد…
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