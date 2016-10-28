منزل مكسيكي يخطف الأنظار

لمحبي التصميمات الحداثية في المنازل إليكم تحفة معمارية بأيدي مكسيكية ، منزل صممه مكتب GRUPO ARSCINIEST المكسيكي على مساحة كبيرة وصلت إلى 420 متر مربع بتكلفة اجمالية تخطت 230 ألف دولار أمريكي، المنزل به العديد من أوجه الرفاهية و الأناقة و أيضاً لمسة إبداعية تقليدية في بعض التفاصيل الصغيرة التي سنحاول أن نتتبعها سوياً لإظهار المجهود الكبير المبذول في هذا المنزل الذي سيطرح عليك أفكاراً عديدة يمكنك استغلالها في تجديد منزلك و تحسين الديكور فيه .