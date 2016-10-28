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منزل مكسيكي يخطف الأنظار

Mohammed Awad Mohammed Awad
Casa Banak, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest مطبخ خشب Wood effect
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لمحبي التصميمات الحداثية في المنازل إليكم تحفة معمارية بأيدي مكسيكية ، منزل صممه مكتب GRUPO ARSCINIEST المكسيكي على مساحة كبيرة وصلت إلى 420 متر مربع بتكلفة اجمالية تخطت 230 ألف دولار أمريكي، المنزل به العديد من أوجه الرفاهية و الأناقة و أيضاً لمسة إبداعية تقليدية في بعض التفاصيل الصغيرة التي سنحاول أن نتتبعها سوياً لإظهار المجهود الكبير المبذول في هذا المنزل الذي سيطرح عليك أفكاراً عديدة يمكنك استغلالها في تجديد منزلك و تحسين الديكور فيه .

واجهة متناسقة

Casa Banak, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest منازل رخام White
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

التناسق في تلك الواجهة يعبر عن جهد التصميم المبذول بعناية فائقة و هذا يظهر في الأضواء البسيطة حول الباب و النباتات الطبيعية في الرف العلوي بجانبه المدخل و كذلك الاضواء و الفراغات في شكل المرأب الذي بجواره، لاحظ أيضاً الشكل العام للأدوار العليا و لونها الأبيض المماثل للواجهة السفلية ( الباب و الكراج )

مطبخ ملهم

Casa Banak, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest مطبخ خشب Wood effect
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

المطبخ في هذا التصميم ملهم لأبعد الحدود سواء في استغلال المساحات المتوفرة فيه أو في طرازه العام، فالشكل يوحي بالتأثر الشديد بالثقافة الأمريكية القديمة المحبة للمطابخ المفتوحة فضلاً عن استخدام الأخشاب في الخزانات بهذه الزخرفة المفرغة في الوسط، و كذلك البساطة في الحوض و الرخام المحاط به و المتصل في مربع منقوص ضلع  ليكون منضدة اضافية و بار لتقديم الشراب و المأكولات دون الحاجة لجلب مائدة اضافية

السفرة الرئيسية

Casa Banak, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest غرفة السفرة حجر Wood effect
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

التصاق السفرة بالمطبخ من تلك الزاوية قد حجب عن العين ما هو متوقع من فوضى داخل المطبخ أثناء التحضير ، و هذا بفضل الرف العالي الذي يحجب الرؤية تماماً لداخل المطبخ، و نلاحظ أن الخشب المكسو به هذا الرف هو ذاته الخشب المصنوع منه الخزانات في المطبخ فهذا هو التكامل البصري على أكمل وجه ، يمكنك تنفيذ كل ذلك في مطبخك بسهولة شديدة

غرفة المعيشة رائعة

Casa Banak, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest غرفة الميديا خشب نقي Wood effect
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

غرفة المعيشة تبعث على الهدوء و الاسترخاء لاسيما الشكل المريح الذي يكمله السجاد و يشعر بالدفيء و الهدوء، التلفاز موضعه رائع في الوسط ، حاول في تصميم غرفة معيشتك أن تجعل التلفاز في الوسط كذلك و المكتبة حوله مبتكرة و مثبته في الحائط خصوصاً لو كان التليفزيون كبيراً

مسبح مفاجيء

Casa Banak, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest بلكونة أو شرفة خشب Wood effect
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

حينما تتجول في بساطة هذا المنزل الراقي المصمم بطريقة السهل الممتنع، ستفاجيء حينما تلاحظ وجود مسبح اسطوري في باحة المنزل الداخلية ، هذا تصرف حداثي تماماً، يأخذك لعالم آخر، يعلمنا أن نفاجيء الضيوف بتصميمات خارج النمط السائد في المنزل بأكمله حتى  يحدث عنصر التشويق لى أكمل وجه

أمام المسبح – الواجهة الداخلية

Casa Banak, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest منازل خشب White
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

المسبح لم يكن بطل المشهد الوحيد و لكن الواجهة الداخلية للمنزل أيضاً كان لها تواجداص مميزاً، الشكل البسيط و اللون الأبيض في مزيج المياة الصافية و اللون الاخضر في حديقة المنزل جعلا من المكان كالمنتجع الخاص به الخضرة و الماء و الصفاء و الهواء الطلق

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استغلال الفراغات

Casa Banak, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest مطبخ خشب
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

نجح المصممون هنا في استغلال المساحات التي خلفتها الرخامات المحيطة بهذا المطبخ الداخلي الأكبر حجماً من الآخر الذي تناولناه في البداية، يمكن استخدام تلك الفراغات السفلية بواسطة الخزانات أو وضع الغسالات مثل هذا التصرف المعتاد، و يمكن أيضاً أن يتم اقتصاص الرخام قبل نهايتها و ترك تلك المساحة للبوتوجاز أو الثلاجة

نباتات الزينة

Casa Banak, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest غرفة المعيشة حجر White
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

يمكن استخدام نباتات الزينة في الاماكن المعدة للمكوث و الهدوء مثل هذا الركن المعد لاستقبال الضيوف، لاحظ شكل النخل الصناعي الرائع و في الجهة الأخرى الشكل الرقيق لباقة النبات المعبرة و المحدثة للتوازن.

فتحات السقف

Casa Banak, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest غرفة المعيشة حجر White
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

في التصميمات الكبيرة لا يغيب الضوء عن المشهد العام سواء الصناعي أو الطبيعي، فهنا قام المصمم بفتح كوات علوية في السقف للسماح بدخول الضوء و الهواء لو امكن من السقف و هو ما انعكس على الشكل العام للغرفة بجعلها أكثر بهجة و جمالاً

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قابل الضيوف بشاعرية

Casa Banak, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest غرفة المعيشة حجر Orange
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

اجعل هناك مساحة مخصصة للضيوف غير الرسميين الاقرب لقلبك و اضفي عليها مزيداً من الشاعرية و الخصوصية و الدفء كما في تلك الغرفة الجانبية المصغرة للاستقبال الضيوفي في تصميمنا المكسيكي الراقي .

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