منزل مكسيكي يخطف الأنظار

لمحبي التصميمات الحداثية في المنازل إليكم تحفة معمارية بأيدي مكسيكية ، منزل صممه مكتب GRUPO ARSCINIEST المكسيكي على مساحة كبيرة وصلت إلى 420 متر مربع بتكلفة اجمالية تخطت 230 ألف دولار أمريكي، المنزل به العديد من أوجه الرفاهية و الأناقة و أيضاً لمسة إبداعية تقليدية في بعض التفاصيل الصغيرة التي سنحاول أن نتتبعها سوياً لإظهار المجهود الكبير المبذول في هذا المنزل الذي سيطرح عليك أفكاراً عديدة يمكنك استغلالها في تجديد منزلك و تحسين الديكور فيه .
التناسق في تلك الواجهة يعبر عن جهد التصميم المبذول بعناية فائقة و هذا يظهر في الأضواء البسيطة حول الباب و النباتات الطبيعية في الرف العلوي بجانبه المدخل و كذلك الاضواء و الفراغات في شكل المرأب الذي بجواره، لاحظ أيضاً الشكل العام للأدوار العليا و لونها الأبيض المماثل للواجهة السفلية ( الباب و الكراج )
المطبخ في هذا التصميم ملهم لأبعد الحدود سواء في استغلال المساحات المتوفرة فيه أو في طرازه العام، فالشكل يوحي بالتأثر الشديد بالثقافة الأمريكية القديمة المحبة للمطابخ المفتوحة فضلاً عن استخدام الأخشاب في الخزانات بهذه الزخرفة المفرغة في الوسط، و كذلك البساطة في الحوض و الرخام المحاط به و المتصل في مربع منقوص ضلع ليكون منضدة اضافية و بار لتقديم الشراب و المأكولات دون الحاجة لجلب مائدة اضافية
التصاق السفرة بالمطبخ من تلك الزاوية قد حجب عن العين ما هو متوقع من فوضى داخل المطبخ أثناء التحضير ، و هذا بفضل الرف العالي الذي يحجب الرؤية تماماً لداخل المطبخ، و نلاحظ أن الخشب المكسو به هذا الرف هو ذاته الخشب المصنوع منه الخزانات في المطبخ فهذا هو التكامل البصري على أكمل وجه ، يمكنك تنفيذ كل ذلك في مطبخك بسهولة شديدة
غرفة المعيشة تبعث على الهدوء و الاسترخاء لاسيما الشكل المريح الذي يكمله السجاد و يشعر بالدفيء و الهدوء، التلفاز موضعه رائع في الوسط ، حاول في تصميم غرفة معيشتك أن تجعل التلفاز في الوسط كذلك و المكتبة حوله مبتكرة و مثبته في الحائط خصوصاً لو كان التليفزيون كبيراً
حينما تتجول في بساطة هذا المنزل الراقي المصمم بطريقة السهل الممتنع، ستفاجيء حينما تلاحظ وجود مسبح اسطوري في باحة المنزل الداخلية ، هذا تصرف حداثي تماماً، يأخذك لعالم آخر، يعلمنا أن نفاجيء الضيوف بتصميمات خارج النمط السائد في المنزل بأكمله حتى يحدث عنصر التشويق لى أكمل وجه
المسبح لم يكن بطل المشهد الوحيد و لكن الواجهة الداخلية للمنزل أيضاً كان لها تواجداص مميزاً، الشكل البسيط و اللون الأبيض في مزيج المياة الصافية و اللون الاخضر في حديقة المنزل جعلا من المكان كالمنتجع الخاص به الخضرة و الماء و الصفاء و الهواء الطلق
نجح المصممون هنا في استغلال المساحات التي خلفتها الرخامات المحيطة بهذا المطبخ الداخلي الأكبر حجماً من الآخر الذي تناولناه في البداية، يمكن استخدام تلك الفراغات السفلية بواسطة الخزانات أو وضع الغسالات مثل هذا التصرف المعتاد، و يمكن أيضاً أن يتم اقتصاص الرخام قبل نهايتها و ترك تلك المساحة للبوتوجاز أو الثلاجة
يمكن استخدام نباتات الزينة في الاماكن المعدة للمكوث و الهدوء مثل هذا الركن المعد لاستقبال الضيوف، لاحظ شكل النخل الصناعي الرائع و في الجهة الأخرى الشكل الرقيق لباقة النبات المعبرة و المحدثة للتوازن.
في التصميمات الكبيرة لا يغيب الضوء عن المشهد العام سواء الصناعي أو الطبيعي، فهنا قام المصمم بفتح كوات علوية في السقف للسماح بدخول الضوء و الهواء لو امكن من السقف و هو ما انعكس على الشكل العام للغرفة بجعلها أكثر بهجة و جمالاً
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اجعل هناك مساحة مخصصة للضيوف غير الرسميين الاقرب لقلبك و اضفي عليها مزيداً من الشاعرية و الخصوصية و الدفء كما في تلك الغرفة الجانبية المصغرة للاستقبال الضيوفي في تصميمنا المكسيكي الراقي .