15 فكرة لتزيين جدار غرفة نومك… .ستبدو رائعة

ديكور غرف النوم من الديكورات الحساسة، لأنها غرف للنوم وللراحة والاسترخاء، وعند اختيار الديكور المناسب قد تحتار في ما هو الأنسب. واذا كنت من محبي التغيير والتجديد والأسلوب المميز لن تعجبك الديكورات والتصاميم التقليدية كاستخدام اللون الأبيض أو البيج التي تفقد الدفء المطلوب في غرف النوم، لذلك في هذا المقال نقدم لك أفكار لتصميم جدار غرفة نومك، لتزيين غرفة النوم بأكملها توجد الكثير من الأفكار والمقالات ولكن في مقالنا هذا خصصنا لك تزيين جدار غرفة النوم، هذا ما تفتقده وهذا ما سيعطي لغرفة نومك التأثير الجميل والديكور الذي تطمح له.
تابع معنا 15 ديكور وفكرة لتزيين جدار غرفة نومك
الأحمر هو واحد من اكثر الألوان المستخدمة في غرف النوم مع انه لون قوي ويدل على الجراءة، ولكن أيضا لون دافئ واستخدامه لتزيين الجدار الخلفي لسريرك سيعطي لمسة أنيقة ومميزة وخاصة اذا قمت بتثبيت شريط ذهبي في وسط الجدار سيعطي توازن بين اللونين .
الديكور الأول جدار معدني غامق ذو لمعان جذاب، مقسم بشكل عامودي، الفكرة الثانية أن الجدار نفسه يقسم الغرفة ذاتها إلى جزئيين . فكرة أنيقة ومثالية لتقسيم المساحات.
واحدة من أجمل الديكورات وضع الجلد الكريمي المبطن بالإسفنج خلف السرير، وتثبيتها باستخدام بعض المسامير لخلق التوتر والانخفاضات بين كل نقطة وأخرى. وعند اكتمال العمل سوف نرى كيف تبدو الغرفة مع اللون الكحلي للسرير.
قطعة بساط بارزة مثبتة على الجدار، منسوجة يدويا من عدة الوان بشكل متقن، والأجمل أنها منيرة بإضاءة خفية… . إنارة سحرية في غرفة نومك
لإعطاء غرفة النوم طابع الهدوء والاسترخاء فالألوان الخفيفة هي الخيار الأفضل، وخاصة اذا تم استخدامها بطريقة ذكية. لذلك استخدم القرميد الأبيض المزخرف برسومات ناعمة تجعلك تشعر وكأن غرفة نومك سحابة بيضاء طرية… ستنام نوم عميق.
تصميم ناعم وفيه تناسق مميز للون الرمادي لكامل الجدار، يتوسطه اللون الأزرق التركوازي الهادئ، ومن المعروف أن هذين اللونين يشكلاني ثنائي أنيق وهادئ لغرفة النوم .
ورق الجدران أو رسومات تشكيلية لتزيين جدار غرفة نوم هي من احد الأفكار التي يمكنك من خلالها التعبير عن شخصيتك. بخطوط رفيعة وثخينة وأشكال هندسية بين الألوان الغامقة والتفاصيل النيلية الناعمة ستزيين جدران غرفة نومك بتكلفة لا تذكر.
اذا كنت من محبي النمط الريفي والأعمال اليدوية، استخدم تلك الفكرة لتطريز بساط بالوان ريفية دافئة وعلقها على احد جدران غرفة نومك ستعطي لمسة دافئة.
فكرة تزيين كلاسيكية مع الألوان العصرية لإبراز الغرفة اكثر أناقة وجمال. جدار بلون البحر، مختوم بزخارف ذهبية كلاسيكية التصميم. فكرة مناسبة لأصحاب الذوق الكلاسيكي.
خلفية مستوحاة من الطبيعة بالأبيض والأسود بزخارف نباتية جذابة، يمكنك اختيار الزخارف النباتية بالألوان التي تفضل لتعطيك الشعور بالراحة والاسترخاء.
فكرة غير مكلفة وجميلة، قم باختيار لون القماش الذي تريد، وقم بتغطية اللوح الخشبي العالي خلف السرير بالقماش، وقم بوضع بعض الأزرار الكبيرة في المنتصف. ستشعر بالفخر من العمل اليدوي الذي قمت به.
فكرة قد تكون غير مرغوبة من الجميع ولكنها في الحقيقة فكرة فنية ستناسب الأشخاص محبي الفن، لأنها تعتمد على ترك المواد الخام دون تغيير أو طلاء مع استخدام مواد محافظة لتحميها وتبقيها لوقت أطول كالملمعات أو المنعمات، حتى لا يتجمع عليها الغبار.
الفكرة ليست بتغطية الجدار القرميدي، على العكس الفكرة في تزيين الجدار هي الجدار الحجري الأحمر بحد ذاته. القرميد أو الطوب الأحمر عنصر أساسي من النمط الريفي وستعطى لغرفة نومك لمسة دافئة ومميزة وستعجبك أطفالك أيضا.
الزخارف المكونة من الجبس لها طابع كلاسيكي خاص ومميز وأنيق، لما لا؟ نعم يمكنك استخدامها كديكور لتزيين جدار غرفة نومك بالشكل الذي ترغب كما يمكنك طلائه أو تركه بلون الأبيض وطلاء الجدار المحيط باللون المناسب.
تحدثنا عن جميع عناصر التزيين، الحجر، والطوب، والأقمشة، والجبس، وختامها مسك مع الخشب اكثر عنصر ديكور دافئ ومناسب لغرف النوم، كما في الصورة الغرفة بحد ذاتها خشبية وجدار وحيد خشبي ولكن بلون غامق وبدون أي نقشات.
امر ممتع أن تقوم بتزيين الجدران سواء بالحجر أو الخشب، ولكن الأهم أن تنعم بنوم هانئ ومريح.
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