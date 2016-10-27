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15 فكرة لتزيين جدار غرفة نومك… .ستبدو رائعة

Heba khlili Heba khlili
Obra La Piedad, Silvana Valerio Silvana Valerio غرفة نوم
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ديكور غرف النوم من الديكورات الحساسة، لأنها غرف للنوم وللراحة والاسترخاء، وعند اختيار الديكور المناسب قد تحتار في ما هو الأنسب. واذا كنت من محبي التغيير والتجديد والأسلوب المميز لن تعجبك الديكورات والتصاميم التقليدية كاستخدام اللون الأبيض أو البيج التي تفقد الدفء المطلوب في غرف النوم، لذلك في هذا المقال نقدم لك أفكار لتصميم جدار غرفة نومك، لتزيين غرفة النوم بأكملها توجد الكثير من الأفكار والمقالات ولكن في مقالنا هذا خصصنا لك تزيين جدار غرفة النوم، هذا ما تفتقده وهذا ما سيعطي لغرفة نومك التأثير الجميل والديكور الذي تطمح له.
تابع معنا 15 ديكور وفكرة لتزيين جدار غرفة نومك

1. اللون الأحمر..لون الجراءة

proyecto residencial "SR01" , PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores غرفة نوم
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

الأحمر هو واحد من اكثر الألوان المستخدمة في غرف النوم مع انه لون قوي ويدل على الجراءة، ولكن أيضا لون دافئ واستخدامه لتزيين الجدار الخلفي لسريرك سيعطي لمسة أنيقة ومميزة وخاصة اذا قمت بتثبيت شريط ذهبي في وسط الجدار سيعطي توازن بين اللونين .

2. ديكورين في فكرة واحدة

Refúgio na Montanha - Casa Cor MG 2014, Gláucia Britto Gláucia Britto غرفة نوم
Gláucia Britto

Gláucia Britto
Gláucia Britto
Gláucia Britto

الديكور الأول جدار معدني غامق ذو لمعان جذاب، مقسم بشكل عامودي، الفكرة الثانية أن الجدار نفسه يقسم الغرفة ذاتها إلى جزئيين . فكرة أنيقة ومثالية لتقسيم المساحات.

3. الجدار المنجد

Departamento GC, kababie arquitectos kababie arquitectos غرفة نوم
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

واحدة من أجمل الديكورات وضع الجلد الكريمي المبطن بالإسفنج خلف السرير، وتثبيتها باستخدام بعض المسامير لخلق التوتر والانخفاضات بين كل نقطة وأخرى. وعند اكتمال العمل سوف نرى كيف تبدو الغرفة مع اللون الكحلي للسرير.

4. ومع الإضاءة الخفية

Apartamento de Hotel Luxo Design, Bibiana Menegaz - Arquitetura de Atmosfera Bibiana Menegaz - Arquitetura de Atmosfera غرفة نوم
Bibiana Menegaz – Arquitetura de Atmosfera

Bibiana Menegaz - Arquitetura de Atmosfera
Bibiana Menegaz – Arquitetura de Atmosfera
Bibiana Menegaz - Arquitetura de Atmosfera

قطعة بساط بارزة مثبتة على الجدار، منسوجة يدويا من عدة الوان بشكل متقن، والأجمل أنها منيرة بإضاءة خفية… . إنارة سحرية في غرفة نومك 

5. القرميد المزخرف

Casa Cuernavaca, kababie arquitectos kababie arquitectos غرفة نوم
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

لإعطاء غرفة النوم طابع الهدوء والاسترخاء فالألوان الخفيفة هي الخيار الأفضل، وخاصة اذا تم استخدامها بطريقة ذكية. لذلك استخدم القرميد الأبيض المزخرف برسومات ناعمة تجعلك تشعر وكأن غرفة نومك سحابة بيضاء طرية… ستنام نوم عميق.

6. تناغم الألوان

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

تصميم ناعم وفيه تناسق مميز للون الرمادي لكامل الجدار، يتوسطه اللون الأزرق التركوازي الهادئ، ومن المعروف أن هذين اللونين يشكلاني ثنائي أنيق وهادئ لغرفة النوم .

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7. تفاصيل باللون النيلي

Casa Cuernavaca, kababie arquitectos kababie arquitectos غرفة نوم
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

ورق الجدران أو رسومات تشكيلية لتزيين جدار غرفة نوم هي من احد الأفكار التي يمكنك من خلالها التعبير عن شخصيتك. بخطوط رفيعة وثخينة وأشكال هندسية بين الألوان الغامقة والتفاصيل النيلية الناعمة ستزيين جدران غرفة نومك بتكلفة لا تذكر.

8. المنسوجات الريفية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

اذا كنت من محبي النمط الريفي والأعمال اليدوية، استخدم تلك الفكرة لتطريز بساط بالوان ريفية دافئة وعلقها على احد جدران غرفة نومك ستعطي لمسة دافئة.

9. المطبوعات

квартира в центре города, Center of interior design Center of interior design غرفة نوم
Center of interior design

Center of interior design
Center of interior design
Center of interior design

فكرة تزيين كلاسيكية مع الألوان العصرية لإبراز الغرفة اكثر أناقة وجمال. جدار بلون البحر، مختوم بزخارف ذهبية كلاسيكية التصميم. فكرة مناسبة لأصحاب الذوق الكلاسيكي.

10.الزخارف النباتية

Obra La Piedad, Silvana Valerio Silvana Valerio غرفة نوم
Silvana Valerio

Silvana Valerio
Silvana Valerio
Silvana Valerio

خلفية مستوحاة من الطبيعة بالأبيض والأسود بزخارف نباتية جذابة، يمكنك اختيار الزخارف النباتية بالألوان التي تفضل لتعطيك الشعور بالراحة والاسترخاء.

11. تغليف بالقماش

Kensington, Matteo Bianchi Studio Matteo Bianchi Studio غرفة نوم
Matteo Bianchi Studio

Kensington

Matteo Bianchi Studio
Matteo Bianchi Studio
Matteo Bianchi Studio

فكرة غير مكلفة وجميلة، قم باختيار لون القماش الذي تريد، وقم بتغطية اللوح الخشبي العالي خلف السرير بالقماش، وقم بوضع بعض الأزرار الكبيرة في المنتصف. ستشعر بالفخر من العمل اليدوي الذي قمت به.

12. المواد الخام

Casa La Rufina, Arq. Santiago Viale Lescano Arq. Santiago Viale Lescano غرفة نوم
Arq. Santiago Viale Lescano

Arq. Santiago Viale Lescano
Arq. Santiago Viale Lescano
Arq. Santiago Viale Lescano

فكرة قد تكون غير مرغوبة من الجميع ولكنها في الحقيقة فكرة فنية ستناسب الأشخاص محبي الفن، لأنها تعتمد على ترك المواد الخام دون تغيير أو طلاء مع استخدام مواد محافظة لتحميها وتبقيها لوقت أطول  كالملمعات أو المنعمات، حتى لا يتجمع عليها الغبار.

13. الجدار الحجري

Mieszkanie w łódzkiej kamienicy - 60m2, Pink Pug Design Interior Pink Pug Design Interior غرفة نوم
Pink Pug Design Interior

Pink Pug Design Interior
Pink Pug Design Interior
Pink Pug Design Interior

الفكرة ليست بتغطية الجدار القرميدي، على العكس الفكرة في تزيين الجدار هي الجدار الحجري الأحمر بحد ذاته. القرميد أو الطوب الأحمر عنصر أساسي من النمط الريفي وستعطى لغرفة نومك لمسة دافئة ومميزة وستعجبك أطفالك أيضا.

14. الجبس

Remodelación Dormitorio Estilo Francés, Estudio Nicolas Pierry Estudio Nicolas Pierry غرفة نوم
Estudio Nicolas Pierry

Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

الزخارف المكونة من الجبس لها طابع كلاسيكي خاص ومميز وأنيق، لما لا؟ نعم يمكنك استخدامها كديكور لتزيين جدار غرفة نومك بالشكل الذي ترغب كما يمكنك طلائه أو تركه بلون الأبيض وطلاء الجدار المحيط باللون المناسب.

15. الخشب!!!

Casa Evans, A4estudio A4estudio غرفة نوم
A4estudio

A4estudio
A4estudio
A4estudio

تحدثنا عن جميع عناصر التزيين، الحجر، والطوب، والأقمشة، والجبس، وختامها مسك مع الخشب اكثر عنصر ديكور دافئ ومناسب لغرف النوم، كما في الصورة الغرفة بحد ذاتها خشبية وجدار وحيد خشبي ولكن بلون غامق وبدون أي نقشات.

امر ممتع أن تقوم بتزيين الجدران سواء بالحجر أو الخشب، ولكن الأهم أن تنعم بنوم هانئ ومريح.

ننصحكم بقراءة المقال التالي 10 افكار سهلة لتجعل غرفة نومك جميلة

10 اشياء يفعلها أصحاب البيوت المنظمة
أي من عناصر التزيين كانت الأفضل والاجمل برايك؟

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