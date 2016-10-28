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11 فكرة لتزيين جدران منزلك

Heba khlili Heba khlili
Referenzen- Naturstein, MM NATURSTEIN GMBH MM NATURSTEIN GMBH جدران
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قد يكون هذا المقال من المقالات المنتظرة والملفتة، وهي عن التغطية المناسبة لجدران المنزل، فهو نوع من الديكور يعطي الكثير من الجمال ومن الأناقة وقد لا ينتبه الكثيرين إلى الدور الذي يلعبه تغطية الجدران في ديكور المنزل عموما، حيث تختلف تصاميم الجدران حسب نوع الجدران داخلية أو خارجية وأيضا حسب نوع الغرفة والذوق الشخصي. لذلك في هذا المقال نقدم لك 11 فكرة مميزة عن تصاميم لتغطية الجدران… تابع معنا واستمتع بتلك التصاميم

1. الخشب

Muros Verdes Exteriores, Ranka Follaje Sintético Ranka Follaje Sintético مساحات تجارية مكاتب ومحلات
Ranka Follaje Sintético

Ranka Follaje Sintético
Ranka Follaje Sintético
Ranka Follaje Sintético

يعتبر الخشب من اهم مواد المستخدمة في تغطية الجدران، لذلك ننصحك عند استخدام الخشب لتغطية أن تضمن نظافته وصيانته، هي الطريقة الوحيدة التي تضمن ظهوره بشكل عصري وجذاب.

2. النباتات

Decoración Muros Verdes, Ranka Follaje Sintético Ranka Follaje Sintético مساحات تجارية مكاتب ومحلات
Ranka Follaje Sintético

Ranka Follaje Sintético
Ranka Follaje Sintético
Ranka Follaje Sintético

اذا كنت من محبي الطبيعة فالنباتات هي الحل المناسب لك لتستخدمها لتغطية جدرانك دون الاضطرار إلى دهن جدرانك، كل ما عليك اختيار الأنواع النباتية المناسبة لتغطية الجدران ومعرفة طرق الاهتمام بها وبريها.

3. خدعة بصرية

Muros Verdes Exteriores, Ranka Follaje Sintético Ranka Follaje Sintético مساحات تجارية مكاتب ومحلات
Ranka Follaje Sintético

Ranka Follaje Sintético
Ranka Follaje Sintético
Ranka Follaje Sintético

فكرة ممتعة لمحبي الغموض، لن يخطر ببالك أن هذا جدار لمدخل المنزل، تغطية نباتية مميزة ستعطي واجهة منزل الكثير من المتعة.

4. الحجر الأبيض

La Colina 17, Estudio Manuel Peredo Estudio Manuel Peredo جدران حجر
Estudio Manuel Peredo

Estudio Manuel Peredo
Estudio Manuel Peredo
Estudio Manuel Peredo

استخدام الحجر المصقول بتدرجات بين اللون الرمادي والأبيض، عشوائية الأشكال وعفوية الترتيب، غاية في البساطة.

5. الحائط الرمادي

homify جدران ألواح خشب مضغوط Purple/Violet
homify

homify
homify
homify

تغطية أنيقة ولون غامق مع أثاث منزلي بألوان ترابية تمازج مميز للألوان، ومن المهم اختيار التغطية المناسبة للجدران الداخلية.

6. التناقض

homify جدران ألواح خشب مضغوط Beige
homify

homify
homify
homify

يعطي التناقض بعض الأحيان الكثير من الجمالية، فنلاحظ التناقض هنا بين التغطية الخشنة للجدران بقطع حجرية صغيرة بارزة، والملمس الناعم للمرآة المعلقة… .فعلا لمسة فنية

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7. ورق جدران

Diseño & Papel Tapiz Paper Muse, Diseño Interior & Papel Tapiz Diseño Interior & Papel Tapiz جدران مواد مُصنعة Turquoise
Diseño Interior &amp; Papel Tapiz

Diseño Interior & Papel Tapiz
Diseño Interior &amp; Papel Tapiz
Diseño Interior & Papel Tapiz

وسيلة دائما فعالة ومميزة لسهولة تركيبا وإزالتها، فهي فكرة مناسبة لمحبي التغيير والتجديد. اختر ورق الجدران ذو النوعية الممتازة بما يتناسب مع الوان الغرفة.

8. خطية التصميم

Blum showroom, Taller David Dana Taller David Dana جدران
Taller David Dana

Taller David Dana
Taller David Dana
Taller David Dana

يمكنك تشكيل الجدران بخطوط عرضية رفيعة، ستظهر وكأنها مصنوعة من القماش وعلق التلفزيون على الجدران واستمتع بمنظر انيق ومميز.

9. دون طلاء

homify جدران ألواح خشب مضغوط White
homify

homify
homify
homify

قد تعجب البعض فكرة ترك الجدار بلا طلاء وهي فكرة مختلفة، فاللون الرمادي للجدار لون الخرسانة الخام لون مميز، لكن من المهم استخدام بعض المواد الملمعة أو المنعمة وسيظهر لديك جدار خام .

10. الخشب الخام

Casa Marino, ATV Arquitectos ATV Arquitectos جدران
ATV Arquitectos

ATV Arquitectos
ATV Arquitectos
ATV Arquitectos

التفاوت باستخدام مادة الخشب ما بين المقشر وغير المقشر، سيعطي تفاوت أيضا في الألوان بين اللون الفاتح والغامق وسيظهر الجدار وكأنه جدار من الطراز القديم.

11. التعرجات

Referenzen- Naturstein, MM NATURSTEIN GMBH MM NATURSTEIN GMBH جدران
MM NATURSTEIN GMBH

MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH

الأسطح الملساء مناسبة اكثر للجدران الداخلية، أما بالنسبة للجدران الخارجية يمكنك التفنن بتغطية الجدران بتعرجات وبروزات، فقط استخدم المادة المناسبة للجدران الخارجية لتحافظ على ديمومتها لفترة أطول.

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