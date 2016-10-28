11 فكرة لتزيين جدران منزلك

قد يكون هذا المقال من المقالات المنتظرة والملفتة، وهي عن التغطية المناسبة لجدران المنزل، فهو نوع من الديكور يعطي الكثير من الجمال ومن الأناقة وقد لا ينتبه الكثيرين إلى الدور الذي يلعبه تغطية الجدران في ديكور المنزل عموما، حيث تختلف تصاميم الجدران حسب نوع الجدران داخلية أو خارجية وأيضا حسب نوع الغرفة والذوق الشخصي. لذلك في هذا المقال نقدم لك 11 فكرة مميزة عن تصاميم لتغطية الجدران… تابع معنا واستمتع بتلك التصاميم
يعتبر الخشب من اهم مواد المستخدمة في تغطية الجدران، لذلك ننصحك عند استخدام الخشب لتغطية أن تضمن نظافته وصيانته، هي الطريقة الوحيدة التي تضمن ظهوره بشكل عصري وجذاب.
اذا كنت من محبي الطبيعة فالنباتات هي الحل المناسب لك لتستخدمها لتغطية جدرانك دون الاضطرار إلى دهن جدرانك، كل ما عليك اختيار الأنواع النباتية المناسبة لتغطية الجدران ومعرفة طرق الاهتمام بها وبريها.
فكرة ممتعة لمحبي الغموض، لن يخطر ببالك أن هذا جدار لمدخل المنزل، تغطية نباتية مميزة ستعطي واجهة منزل الكثير من المتعة.
استخدام الحجر المصقول بتدرجات بين اللون الرمادي والأبيض، عشوائية الأشكال وعفوية الترتيب، غاية في البساطة.
تغطية أنيقة ولون غامق مع أثاث منزلي بألوان ترابية تمازج مميز للألوان، ومن المهم اختيار التغطية المناسبة للجدران الداخلية.
يعطي التناقض بعض الأحيان الكثير من الجمالية، فنلاحظ التناقض هنا بين التغطية الخشنة للجدران بقطع حجرية صغيرة بارزة، والملمس الناعم للمرآة المعلقة… .فعلا لمسة فنية
وسيلة دائما فعالة ومميزة لسهولة تركيبا وإزالتها، فهي فكرة مناسبة لمحبي التغيير والتجديد. اختر ورق الجدران ذو النوعية الممتازة بما يتناسب مع الوان الغرفة.
يمكنك تشكيل الجدران بخطوط عرضية رفيعة، ستظهر وكأنها مصنوعة من القماش وعلق التلفزيون على الجدران واستمتع بمنظر انيق ومميز.
قد تعجب البعض فكرة ترك الجدار بلا طلاء وهي فكرة مختلفة، فاللون الرمادي للجدار لون الخرسانة الخام لون مميز، لكن من المهم استخدام بعض المواد الملمعة أو المنعمة وسيظهر لديك جدار خام .
التفاوت باستخدام مادة الخشب ما بين المقشر وغير المقشر، سيعطي تفاوت أيضا في الألوان بين اللون الفاتح والغامق وسيظهر الجدار وكأنه جدار من الطراز القديم.
الأسطح الملساء مناسبة اكثر للجدران الداخلية، أما بالنسبة للجدران الخارجية يمكنك التفنن بتغطية الجدران بتعرجات وبروزات، فقط استخدم المادة المناسبة للجدران الخارجية لتحافظ على ديمومتها لفترة أطول.
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