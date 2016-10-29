اعادة تصميم لمنزل متواضع… . ستدهشك النتيجة

سترى في هذا المنزل حكاية قبل وبعد ، منزل مهمل في حالة سيئة، تغيب فيه أساسيات المنزل، الجدران والغرف، أو بالأحرى الجدران الموجودة مغطاة بالطحلب والعفن، غير مهيئ للعيش فيه، لكن لا تتسرع عزيز القارئ في هذا المقال سنحول هذا المنزل إلى منزل أنيق وجميل، وستتفاجأ بعمليات التجديد والترميم وعمليات إعادة التشكيل التي قام بها المهندسين المعماريين ومصممي الديكور للوصول للنتيجة النهائية، تابع معنا لترى الصورة النهائية للمنزل.