اعادة تصميم لمنزل متواضع… . ستدهشك النتيجة

سترى في هذا المنزل حكاية
قبل وبعد، منزل مهمل في حالة سيئة، تغيب فيه أساسيات المنزل، الجدران والغرف، أو بالأحرى الجدران الموجودة مغطاة بالطحلب والعفن، غير مهيئ للعيش فيه، لكن لا تتسرع عزيز القارئ في هذا المقال سنحول هذا المنزل إلى منزل أنيق وجميل، وستتفاجأ بعمليات التجديد والترميم وعمليات إعادة التشكيل التي قام بها المهندسين المعماريين ومصممي الديكور للوصول للنتيجة النهائية، تابع معنا لترى الصورة النهائية للمنزل.
واجهة عفنة وحمام كارثي!!! انه من المخجل أن تشاهد واجهة هذا المنزل، رطبة وعفنة، الأبواب مكسرة ومقتلعة، الصورة تتحدث عن سوء واجهة هذا المنزل، ماذا عن الصورة الثانية للحمام؟ لا اعتقد انه صالح للاستخدام وبالطبع غير صحي أيضا، ولكن كلنا ثقة بورشة العمل المكونة من مهندسين معماريين ومصممي الديكور الذي سيقومون بعمليات التحويل السحرية.
يمكنك أن ترى أول صورة نظيفة لهذا المنزل في غرفة المعيشة باستخدام البساطة والألوان الهادئة لتعطي الطراز المعاصر، أيضا في تصميم الأثاث والكراسي ودروج التلفاز كلها بتصاميم أنيقة وبسيطة، بالنسبة للحمام، من الأفضل أولا أن تنسى الصورة القديمة وتذكر فقط أن الحمام اصبح الأن نظيف قابل للاستخدام، بألوانه المحايدة والشريط الذهبي الذي يتوسط الجدار، ومرآة كبيرة وإضاءة تساعد على جعل المساحة اكبر.
المطبخ واسع ومتكامل يكفي لطاولة طعام، يتميز بتفاصيل أنيقة. الديكور أحادي اللون بالأبيض مع اللون الأسود الجذاب للخزن، كما يتم الحفاظ على خصوصية المطبخ من خلال الستائر على الأبواب الزجاجية والتي هي جزء من الديكور الكلي .
هل تتذكر الواجهة العفنة؟ كانت متهاوية، الآن هي متجددة وصحية. زالت عنها أثار العفونة، تحولت من واجهة قاتمة إلى واجهة فاخرة، مع نوافذ من الألومنيوم مع عوارض معدنية غامقة لمزيد من إجراءات الأمان.
نهاية سعدية لحكاية
قبل وبعد لنصل معها أخيرا إلى أخر تشطيب وهو استخدام تدرجات اللون الرمادي للواجهة، وبالنهاية نلاحظ التغيير الجذري للمنزل قبل وبعد.
كم جميل أن ترى كيف استطعت تغيير القباحة والقتامة بالبشاشة والأناقة.
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