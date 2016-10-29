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اعادة تصميم لمنزل متواضع… . ستدهشك النتيجة

Heba khlili Heba khlili
homify منازل
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سترى في هذا المنزل حكاية قبل وبعد، منزل مهمل في حالة سيئة، تغيب فيه أساسيات المنزل، الجدران والغرف، أو بالأحرى الجدران الموجودة مغطاة بالطحلب والعفن، غير مهيئ للعيش فيه، لكن لا تتسرع عزيز القارئ في هذا المقال سنحول هذا المنزل إلى منزل أنيق وجميل، وستتفاجأ بعمليات التجديد والترميم وعمليات إعادة التشكيل التي قام بها المهندسين المعماريين ومصممي الديكور للوصول للنتيجة النهائية، تابع معنا لترى الصورة النهائية للمنزل.

الواجهة العفنة!!

homify منازل
homify

homify
homify
homify

واجهة عفنة وحمام كارثي!!! انه من المخجل أن تشاهد واجهة هذا المنزل، رطبة وعفنة، الأبواب مكسرة ومقتلعة، الصورة تتحدث عن سوء واجهة هذا المنزل، ماذا عن الصورة الثانية للحمام؟ لا اعتقد انه صالح للاستخدام وبالطبع غير صحي أيضا، ولكن كلنا ثقة بورشة العمل المكونة من مهندسين معماريين ومصممي الديكور الذي سيقومون بعمليات التحويل السحرية.

اول عمليات التغيير الجذرية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

يمكنك أن ترى أول صورة نظيفة لهذا المنزل في غرفة المعيشة باستخدام البساطة والألوان الهادئة لتعطي الطراز المعاصر، أيضا في تصميم الأثاث والكراسي ودروج التلفاز كلها بتصاميم أنيقة وبسيطة، بالنسبة للحمام، من الأفضل أولا أن تنسى الصورة القديمة وتذكر فقط أن الحمام اصبح الأن نظيف قابل للاستخدام، بألوانه المحايدة والشريط الذهبي الذي يتوسط الجدار، ومرآة كبيرة وإضاءة تساعد على جعل المساحة اكبر.

المطبخ

homify منازل
homify

homify
homify
homify

المطبخ واسع ومتكامل يكفي لطاولة طعام، يتميز بتفاصيل أنيقة. الديكور أحادي اللون بالأبيض مع اللون الأسود الجذاب للخزن، كما يتم الحفاظ على خصوصية المطبخ من خلال الستائر على الأبواب الزجاجية والتي هي جزء من الديكور الكلي .

الواجهة الجديدة

homify منازل
homify

homify
homify
homify

هل تتذكر الواجهة العفنة؟ كانت متهاوية، الآن هي متجددة وصحية. زالت عنها أثار العفونة، تحولت من واجهة قاتمة إلى واجهة فاخرة، مع نوافذ من الألومنيوم مع عوارض معدنية غامقة لمزيد من إجراءات الأمان.

النهاية

homify منازل Grey
homify

homify
homify
homify

نهاية سعدية لحكاية قبل وبعد لنصل معها أخيرا إلى أخر تشطيب وهو استخدام تدرجات اللون الرمادي للواجهة، وبالنهاية نلاحظ التغيير الجذري للمنزل قبل وبعد.

كم جميل أن ترى كيف استطعت تغيير القباحة والقتامة بالبشاشة والأناقة.

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