12 فكرة لجدران روعة فى منزلك

الجدران وتصميماتها من العناصر الأساسية جداً فى تصميم المنزل وتساعد فى تحديد وتوظيف أناقته وجمال تصميمه، فهو يستطيع خلق تفاصيل كثيرة من الجمال فى منزلك، خاصةً اذا سعيت لأعطاء لمسة وملمس خاص للجدران وأضافة بعض الزخارف الأنيقة، واليوم نحن فى هوميفاى سنقدم لك 12 فكرة رائعة وأنيقة جداً لتصميمات الجدران داخل منزلك وأعطائها لمسة خاصة من الجمال وبعيداً عن التصميمات التقليدية.
للطبيعة دائماً دور وجو مؤثر وواضح لنشر الجمال، فأذا أردت الجمال عليك بالطبيعة دع الأمر لها وستقوم بالواجب، فهنا فى تصميم تلك الجدران تم الأعتماد على النباتات والطبيعة لتبدو وكأنها جزء من الجدران كما نرى.
الجدران الحجرية تعتبر من أحدث صيحات تصميمات الجدران وأكثرهم تميز وأناقة، كما أنها تعطى للمنزل شخصية خاصة جداً، ويليق جداً بالمنازل ذات النمط الكلاسيكي والعصرى فهو يعتبر لمسة جوكر فى ديكور المنزل وتصميمه ويناسب أكثر من نمط مختلف.
الخشب من العناصر الأساسية فى تصميم المنزل وديكوراته وهو من اللمسات الأنيقة جداً بشكل واضح، وتعطى مع الأضاءة الجيدة شكلاً عبقرى لديكورات المنزل.
لمزيد من الجمال هنا تم تصميم الجدران بلمسة من التشطيبات المعدنية جنباً إلى جنب مع الخشب والطبيعة، هذا المزيج أعطى جمال واضح لتصميم المنزل بالكامل وأضاف عليه مزيد من التمييز.
لمزيد من الدفئ فى تصميم المنزل يمكنك الأستعانة بالجدران الصخرية، فهى ستشعرك أن المنزل وكأنه كوخ دافئ ولكن على هيئة منزل أنيق وديكوراته متميزة، ولمزيد من اللمسات الدافئة لعبت تلك المدفأة دوراً كبيراً فى اضافة مزيد من الدفئ.
وهنا تأتى لمسة الجدران الحجرية مرة أخرى لتضيف مزيد من الأناقة ولكن بطريقة أكثر بهجة، فكما نرى تلك الجدران الحجرية تم الأستعانة باللون الأحمر ليزيد من جمال وأناقة الحجر.
جدران بلمسات 3D ستعطى لمنزلك مزيد من الحيوية والجمال، قم بتجربتها اذا اردت لمسة مختلفة ومتميزة لمنزلك.
واحدة من المواد الأكثر استخداما لخلق القوام على الجدران هو PVC لأنها من المواد التي للتكاثف والرطوبة، لذلك هى تناسب أي غرفة في المنزل، وعملية وسهلة التنظيف والصيانة، بجانب اللمسة الجمالية التى تعطيها للمنزل.
الزخارف والنقوشات على الجدران من اللمسات المتميزة جداً فى تصميم المنزل، فقط بعض الزخارف وستحصل على جدران نابضة بالحياة.
الجبس من أكثر المواد استخداماً فى بناء المنزل وهو واحد من المواد الرئيسية أيضاُ فى الديكور وتصميماته المتميزة، وهنا تم الأستعانة بالجبس لأضفاء لمسة مميزة على جدران المنزل.
الزهور دائماً تفعل الكثير حتى وهى على هيئة زخارف على الجدران، تعطيك لمسة من البهجة، وهنا تم الأستعانة بزخارف من الزهور البارزة لتعطى مزيد من الحيوية والبهجة على المنزل.
استخدام المنسوجات لعمل بطانة للجدران بأمكانها أضافة لمسة من الملكية والأناقة على تصميم، كما أنا مفضلة جداً فى تصميم جدران غرف النوم لأنها تعمل على عزل الصوت.
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