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12 فكرة لجدران روعة فى منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
CasaCor | 2012 | Arqtª Camila Rosa e Juliana Valias, Folha Paisagismo Folha Paisagismo الممر الحديث، المدخل و الدرج
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الجدران وتصميماتها من العناصر الأساسية جداً فى تصميم المنزل وتساعد فى تحديد وتوظيف أناقته وجمال تصميمه، فهو يستطيع خلق تفاصيل كثيرة من الجمال فى منزلك، خاصةً اذا سعيت لأعطاء لمسة وملمس خاص للجدران وأضافة بعض الزخارف الأنيقة، واليوم نحن فى هوميفاى سنقدم لك 12 فكرة رائعة وأنيقة جداً لتصميمات الجدران داخل منزلك وأعطائها لمسة خاصة من الجمال وبعيداً عن التصميمات التقليدية.

1- جدران من الطبيعة

MUROS VERDES , GREEN MARKET DECO S.A. DE C.V. GREEN MARKET DECO S.A. DE C.V. منازل مواد مُصنعة Green
GREEN MARKET DECO S.A. DE C.V.

GREEN MARKET DECO S.A. DE C.V.
GREEN MARKET DECO S.A. DE C.V.
GREEN MARKET DECO S.A. DE C.V.

للطبيعة دائماً دور وجو مؤثر وواضح لنشر الجمال، فأذا أردت الجمال عليك بالطبيعة دع الأمر لها وستقوم بالواجب، فهنا فى تصميم تلك الجدران تم الأعتماد على النباتات والطبيعة لتبدو وكأنها جزء من الجدران كما نرى.

2- الجدران الحجرية

Encinos, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة السفرة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

الجدران الحجرية تعتبر من أحدث صيحات تصميمات الجدران وأكثرهم تميز وأناقة، كما أنها تعطى للمنزل شخصية خاصة جداً، ويليق جداً بالمنازل ذات النمط الكلاسيكي والعصرى فهو يعتبر لمسة جوكر فى ديكور المنزل وتصميمه ويناسب أكثر من نمط مختلف.

3- جدران خشبية

Casa Basaltica, grupoarquitectura grupoarquitectura غرفة الميديا
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

الخشب من العناصر الأساسية فى تصميم المنزل وديكوراته وهو من اللمسات الأنيقة جداً بشكل واضح، وتعطى مع الأضاءة الجيدة شكلاً عبقرى لديكورات المنزل.

4- لمسات معدنية

CasaCor | 2012 | Arqtª Camila Rosa e Juliana Valias, Folha Paisagismo Folha Paisagismo الممر الحديث، المدخل و الدرج
Folha Paisagismo

Folha Paisagismo
Folha Paisagismo
Folha Paisagismo

لمزيد من الجمال هنا تم تصميم الجدران بلمسة من التشطيبات المعدنية جنباً إلى جنب مع الخشب والطبيعة، هذا المزيج أعطى جمال واضح لتصميم المنزل بالكامل وأضاف عليه مزيد من التمييز.

5- جدران صخرية

Portfolio, guido anacker photographie guido anacker photographie غرفة المعيشة
guido anacker photographie

guido anacker photographie
guido anacker photographie
guido anacker photographie

لمزيد من الدفئ فى تصميم المنزل يمكنك الأستعانة بالجدران الصخرية، فهى ستشعرك أن المنزل وكأنه كوخ دافئ  ولكن على هيئة منزل أنيق وديكوراته متميزة، ولمزيد من اللمسات الدافئة لعبت تلك المدفأة دوراً كبيراً فى اضافة مزيد من الدفئ.

6- الحجر الملون

homify جدران Red
homify

homify
homify
homify

وهنا تأتى لمسة الجدران الحجرية مرة أخرى لتضيف مزيد من الأناقة ولكن بطريقة أكثر بهجة، فكما نرى تلك الجدران الحجرية تم الأستعانة باللون الأحمر ليزيد من جمال وأناقة الحجر.

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7- جدران 3D

Paredes 3D, A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials جدران وأرضياتديكورات الجدران أنسجة طبيعية White
A EXCLUSIVA – Sustainable Buildings Materials

A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials
A EXCLUSIVA – Sustainable Buildings Materials
A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials

جدران بلمسات 3D ستعطى لمنزلك مزيد من الحيوية والجمال، قم بتجربتها اذا اردت لمسة مختلفة ومتميزة لمنزلك.

8-جدران PVC

Apartamento compacto, moderno e clean, Studio² Studio² غرفة السفرة Wood effect
Studio²

Studio²
Studio²
Studio²

واحدة من المواد الأكثر استخداما لخلق القوام على الجدران هو PVC لأنها من المواد التي  للتكاثف والرطوبة، لذلك هى تناسب أي غرفة في المنزل، وعملية وسهلة التنظيف والصيانة، بجانب اللمسة الجمالية التى تعطيها للمنزل.

9- جدران مزخرفة

Willowa Aleja, NA NO WO ARCHITEKCI NA NO WO ARCHITEKCI جدران
NA NO WO ARCHITEKCI

NA NO WO ARCHITEKCI
NA NO WO ARCHITEKCI
NA NO WO ARCHITEKCI

الزخارف والنقوشات على الجدران من اللمسات المتميزة جداً فى تصميم المنزل، فقط بعض الزخارف وستحصل على جدران نابضة بالحياة.

10-جدران جبسية

Departamento CGB , ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea غرفة السفرة
ARCO Arquitectura Contemporánea

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

الجبس من أكثر المواد استخداماً فى بناء المنزل وهو واحد من المواد الرئيسية أيضاُ فى الديكور وتصميماته المتميزة، وهنا تم الأستعانة بالجبس لأضفاء لمسة مميزة على جدران المنزل.

11- الزهور تفعل الكثير

Paredes 3D, A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials جدران وأرضياتديكورات الجدران أنسجة طبيعية White
A EXCLUSIVA – Sustainable Buildings Materials

A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials
A EXCLUSIVA – Sustainable Buildings Materials
A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials

الزهور دائماً تفعل الكثير حتى وهى على هيئة زخارف على الجدران، تعطيك لمسة من البهجة، وهنا تم الأستعانة بزخارف من الزهور البارزة لتعطى مزيد من الحيوية والبهجة على المنزل.

12- جدران من المنسوجات

Departamento GC, kababie arquitectos kababie arquitectos غرفة نوم
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

استخدام المنسوجات لعمل بطانة للجدران بأمكانها أضافة لمسة من الملكية والأناقة على تصميم، كما أنا مفضلة جداً فى تصميم جدران غرف النوم لأنها تعمل على عزل الصوت.

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