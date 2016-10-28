10 شوايات مثالية للشواء في عطلة الأسبوع

لا شئ يضاهى بهجة وسعادة كسعادة حفلة باربيكيو وشواء خاصة مع أصدقائك وعائلتك فى المنزل، فحفلات الشواء فى المنزل سواء فى حديقة خاصة، أو فى سطح منزلك أو حتى داخل المنزل اذا لم يتوفر لك وجود مساحات خارجية، تحتاج إلى بعض التحضيرات، ومن هذة التحضيرات وأهمها على الأطلاق هى وجود شواية فى منزلك، لذلك نحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك 10 تصميمات أنيقة للشوايات فى منزلك مع بعض النصائح لأقامة وتجهيز حفلة شواء جيدة مع عائلتك وأصدقائك.