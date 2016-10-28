10 شوايات مثالية للشواء في عطلة الأسبوع

لا شئ يضاهى بهجة وسعادة كسعادة حفلة باربيكيو وشواء خاصة مع أصدقائك وعائلتك فى المنزل، فحفلات الشواء فى المنزل سواء فى حديقة خاصة، أو فى سطح منزلك أو حتى داخل المنزل اذا لم يتوفر لك وجود مساحات خارجية، تحتاج إلى بعض التحضيرات، ومن هذة التحضيرات وأهمها على الأطلاق هى وجود شواية فى منزلك، لذلك نحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك 10 تصميمات أنيقة للشوايات فى منزلك مع بعض النصائح لأقامة وتجهيز حفلة شواء جيدة مع عائلتك وأصدقائك.
اذا كان المطبخ وتصميمه لا يسمح بوجود مطبخ فى الهواء طلق، يمكنك ببساطة جلب الطبيعة والهواء الطلق إلى مطبخك وعمل حفلة شواء وسط الطبيعة كيف ذلك؟؟ من خلال هذا التصميم المتميز جداً لمطبخ وشواية داخلية، ولكن محاط بالطبيعة والنباتات التى جعلتك تشعر وكأنك داخل مطبخ وحفلة شواء فى الهواء الطلق.
اذا كنت من عشاق التفاصيل الريفية، فأنت بالتأكيد ستقع فى غرام تصميم تلك الشواية المتميزة جداً، شواية على النمط الريفى داخل مطبخ مصمم فى الهواء الطلق، يعتبر من التصميمات الرائعة جداً،
شواية على النمط العصري الأنيق لمطبخ حديث جداً ومتميز بشكل كبير فى التصميم الذى امتاز بالعصرية، مطبخ مصمم بلمسات من المعدن فى تصميم المطبخ بالكامل وبالتالى تصميم الشواية أيضاً، هذا التصميم مناسب جداً اذا لم يكن لديك مساحات خارجية، فهذا التصميم سيفى بالغرض.
وللحجر دائماً لمسته الخاصة فى كل شئ، فهو دائماً يضفى لمسة من الأناقة والرقى على أى تصميم، وهنا كان الحجر هو السمة الأساسية فى تصميم تلك الشواية، مما أعطاها رقى وأناقة كما أنها يمكن أن تكون بسهولة شواية ومدفأة داخل المنزل.
فى تصميم جمع بين نمطين مختلفين العصرى والحديث، جاء تصميم تلك الشواية المفعمة بالأناقة والجمال، منطقة شواء فى الهواء الطلق واسقف عالية تلك المنطقة المليئة بالتفاصيل الريفية التقليدية والعصرية معاً ستفاجئك بجمالها وبجمل لحظاتك التى ستقضيها فى حفلة الشواء الخاصة بك مع اصدقائك.
ويعود من جديد النمط الريفى ليفاجئنا بجمال تصميمه، بتصميم شواية على النمط الريفى التقليدى داخل شرفة المنزل، الشواية مصممة بالكامل من الحجر، وبالتأكيد بما أن الشواية داخلية كان يجب وجود نظام تهوئة جيد، وهذا ما حدث بالفعل من خلال تثبيت شبكة بسيطة تحتوي على ثلاثة جدران منخفضة، وبالتالى أصبح لدينا تصميم مميز ونظام تهوئة جيد.
هذا التصميم جمع بين الفرن والشواية معاً بشكل جميل، وتصميم جمع بين عناصر مختلفة كالطوب، الحجر والخشب.
شرفة واسعة بتصميم أنيق ومثالى جداً، مع تلك الشواية الحجرية المتميزة لحفلات الشواء العائلية.
لا بأس اذا لم يكن لديك مساحات خارجية لأقامة منطقة شواء، يمكنك تصميم شواية ومدخنة مثل تلك فى مطبخك وسيصبح لديك منطقة شواء داخل المطبخ متميزة جداً.
من الأفكار أيضاً اذا كنت تريد مطبخ وشواية فى الهواء الطلق ولكن فى نفس الوقت تقلق من الغبار والاتربة، يمكنك تغطية السقف مثل هذا التصميم وستحصل على مطبخ وشواية مغطاة فى الهواء الطلق.
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