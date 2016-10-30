الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

منزل ارجنتيني في منتهي الرقي… وكأنك في فندق!

Heba khlili Heba khlili
Inspired by Brukman Chechik, LIVE IN LIVE IN غرفة المعيشة
Loading admin actions …

جولتنا اليوم في هوميفاي في العاصمة الأرجنتينية بيونيس آيرس، سنزور منزل من الطراز الحديث، من تصميم  Brukman Chechik. الميزة في التصميم الحديث أنه تصميم صالح في كل زمان وكل مكان، وبسيط في ألوانه وتصاميمه والجميع يكون راضي عند تصميم منزله بتصميم حديث.
لنتابع سويا ونتعرف اكثر على هذا المنزل الهادئ وماهي الأفكار التي يمكنك تطبيقها في منزلك.

غرفة المعيشة المنعشة

Inspired by Brukman Chechik, LIVE IN LIVE IN غرفة المعيشة
LIVE IN

LIVE IN
LIVE IN
LIVE IN

الوان منعشة ومشرقة، تدرجات اللون الرمادي للكنب المريح والسجادة، واللون الأبيض للأرضية الناعمة، الأثاث المنزلي ذو الارتفاع المتوسط، الشيء الذي يعطي مساحة اكبر للغرفة، عداك عن الجمال الملفت للإطلالة السحرية على الحديقة الممتدة على مدى النظر، لتستمتع بهواء نقي وبإضاءة طبيعية.

غرفة المعيشة و طاولة الطعام

Inspired by Brukman Chechik, LIVE IN LIVE IN غرفة المعيشة
LIVE IN

LIVE IN
LIVE IN
LIVE IN

المميز في تصميم يجمع بين غرفة المعيشة وطاولة الطعام هو اختيار الألوان الهادئة والمتناسبة مع بعضها، فاللون الأبيض هو اللون الغالب مع الألوان الأخرى المكملة كاللون البني للجدران الجانبية. جمال اللون الأبيض… يتحدث

الجلسة العائلية

Inspired by Brukman Chechik, LIVE IN LIVE IN غرفة المعيشة
LIVE IN

LIVE IN
LIVE IN
LIVE IN

غرفة جلوس للأهل والمقربين، يمكن تسميتها أيضا غرفة جلوس ذات خصوصية لأنها اكثر لاجتماع العائلة، لذلك تتميز بالبساطة في التصاميم وقلة الزخارف والألوان، كما تتميز بأثاث مريح يمكنك الاستلقاء عليه.

الضوء الطبيعي

Inspired by Brukman Chechik, LIVE IN LIVE IN غرفة المعيشة
LIVE IN

LIVE IN
LIVE IN
LIVE IN

يستمتع هذا المنزل بإضاءة طبيعية كبيرة، بسبب الأبواب والنوافذ الزجاجية الكبيرة على كامل المنزل، وهذا لا يمنع من استخدام الإضاءة الاصطناعية في زوايا مختلفة من المنزل، سيزيد من جمالية اللون الأبيض وسيبرز جمال مختلف عن الجمال الذي يعطيه الضوء الطبيعي للتصاميم.

غرفة السفرة الانيقة

Inspired by Brukman Chechik, LIVE IN LIVE IN غرفة السفرة
LIVE IN

LIVE IN
LIVE IN
LIVE IN

غرفة سفرة فخمة وهادئة، مناسبة للمناسبات الرسمية بسبب الزجاج المموه المحيط بها، الشيء الذي يعطي خصوصية والكثير من الهدوء، والاستمتاع بتناول الطعام والحديث من المدعوين بهدوء.

طاولة التسالي

Inspired by Brukman Chechik, LIVE IN LIVE IN غرفة المعيشة
LIVE IN

LIVE IN
LIVE IN
LIVE IN

طاولة الشاي للاستمتاع بجلسة شاي بعد الظهر، وتتميز بكبر تلك المساحة وبأثاث مريح ومنخفض ليعطي الراحة المطلوبة ومزودة أيضا بطاولات أخرى صغيرة سهلة الحركة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

الاستخدام الذكي للمساحات

Inspired by Brukman Chechik, LIVE IN LIVE IN غرفة المعيشة
LIVE IN

LIVE IN
LIVE IN
LIVE IN

بجانب طاولة الشاي من المفضل دائما وجود بعض أدراج لاحتواء بعض الأواني اللازمة للضيوف، وفي تلك الزاوية نشاهد الاستغلال العملي للأدراج الموجودة خلف الكنبة وبشكل أنيق. 

طاولة طعام عائلية

Inspired by Brukman Chechik, LIVE IN LIVE IN غرفة السفرة
LIVE IN

LIVE IN
LIVE IN
LIVE IN

في مثال سابق رأينا غرفة الطعام رسمية للضيوف، الأن استمتع مع عائلتك بخصوصية ومحبة بتناول طعام على طاولة دائرية تدل على القرب وهي مناسبة للعائلة اكثر.

غرفة النوم

Inspired by Brukman Chechik, LIVE IN LIVE IN غرفة نوم
LIVE IN

LIVE IN
LIVE IN
LIVE IN

غرفة نوم أشبه بغرفة في فندق، تلفزيون مقابل السرير، رف اسفل التلفزيون مزين ببعض الورود، وأناقة في اختيار الألوان ما بين البيج والأبيض والأرضية الخشبية .

غرفة الميديا

Inspired by Brukman Chechik, LIVE IN LIVE IN غرفة المعيشة
LIVE IN

LIVE IN
LIVE IN
LIVE IN

غرفة ميديا بشاشة تلفزيون عملاقة، جلسة بشكل زاوية بكنب مريح والكثير من الوسائد لزيادة الراحة، إضاءة جدارية مميزة وتعطي شعور مناسب للاستمتاع بمشاهدة التلفزيون.

المتعة مع العائلة والأصدقاء والمدعوين كلها مجتمعة في هذا المنزل.

ننصحكم بقراءة هذا المقال 20 واجهة 3D تلهمك لتصميم منزل أحلامك

7 منازل خشبية تشع دفئاً و جمالاً
ما هي اكثر غرفة اعجبتك في هذا المنزل الهادئ؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً