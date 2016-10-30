منزل ارجنتيني في منتهي الرقي… وكأنك في فندق!

جولتنا اليوم في هوميفاي في العاصمة الأرجنتينية بيونيس آيرس، سنزور منزل من الطراز الحديث، من تصميم Brukman Chechik. الميزة في التصميم الحديث أنه تصميم صالح في كل زمان وكل مكان، وبسيط في ألوانه وتصاميمه والجميع يكون راضي عند تصميم منزله بتصميم حديث.
لنتابع سويا ونتعرف اكثر على هذا المنزل الهادئ وماهي الأفكار التي يمكنك تطبيقها في منزلك.
الوان منعشة ومشرقة، تدرجات اللون الرمادي للكنب المريح والسجادة، واللون الأبيض للأرضية الناعمة، الأثاث المنزلي ذو الارتفاع المتوسط، الشيء الذي يعطي مساحة اكبر للغرفة، عداك عن الجمال الملفت للإطلالة السحرية على الحديقة الممتدة على مدى النظر، لتستمتع بهواء نقي وبإضاءة طبيعية.
المميز في تصميم يجمع بين غرفة المعيشة وطاولة الطعام هو اختيار الألوان الهادئة والمتناسبة مع بعضها، فاللون الأبيض هو اللون الغالب مع الألوان الأخرى المكملة كاللون البني للجدران الجانبية. جمال اللون الأبيض… يتحدث
غرفة جلوس للأهل والمقربين، يمكن تسميتها أيضا غرفة جلوس ذات خصوصية لأنها اكثر لاجتماع العائلة، لذلك تتميز بالبساطة في التصاميم وقلة الزخارف والألوان، كما تتميز بأثاث مريح يمكنك الاستلقاء عليه.
يستمتع هذا المنزل بإضاءة طبيعية كبيرة، بسبب الأبواب والنوافذ الزجاجية الكبيرة على كامل المنزل، وهذا لا يمنع من استخدام الإضاءة الاصطناعية في زوايا مختلفة من المنزل، سيزيد من جمالية اللون الأبيض وسيبرز جمال مختلف عن الجمال الذي يعطيه الضوء الطبيعي للتصاميم.
غرفة سفرة فخمة وهادئة، مناسبة للمناسبات الرسمية بسبب الزجاج المموه المحيط بها، الشيء الذي يعطي خصوصية والكثير من الهدوء، والاستمتاع بتناول الطعام والحديث من المدعوين بهدوء.
طاولة الشاي للاستمتاع بجلسة شاي بعد الظهر، وتتميز بكبر تلك المساحة وبأثاث مريح ومنخفض ليعطي الراحة المطلوبة ومزودة أيضا بطاولات أخرى صغيرة سهلة الحركة.
بجانب طاولة الشاي من المفضل دائما وجود بعض أدراج لاحتواء بعض الأواني اللازمة للضيوف، وفي تلك الزاوية نشاهد الاستغلال العملي للأدراج الموجودة خلف الكنبة وبشكل أنيق.
في مثال سابق رأينا غرفة الطعام رسمية للضيوف، الأن استمتع مع عائلتك بخصوصية ومحبة بتناول طعام على طاولة دائرية تدل على القرب وهي مناسبة للعائلة اكثر.
غرفة نوم أشبه بغرفة في فندق، تلفزيون مقابل السرير، رف اسفل التلفزيون مزين ببعض الورود، وأناقة في اختيار الألوان ما بين البيج والأبيض والأرضية الخشبية .
غرفة ميديا بشاشة تلفزيون عملاقة، جلسة بشكل زاوية بكنب مريح والكثير من الوسائد لزيادة الراحة، إضاءة جدارية مميزة وتعطي شعور مناسب للاستمتاع بمشاهدة التلفزيون.
المتعة مع العائلة والأصدقاء والمدعوين كلها مجتمعة في هذا المنزل.
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