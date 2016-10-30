منزل ارجنتيني في منتهي الرقي… وكأنك في فندق!

جولتنا اليوم في هوميفاي في العاصمة الأرجنتينية بيونيس آيرس، سنزور منزل من الطراز الحديث، من تصميم Brukman Chechik. الميزة في التصميم الحديث أنه تصميم صالح في كل زمان وكل مكان، وبسيط في ألوانه وتصاميمه والجميع يكون راضي عند تصميم منزله بتصميم حديث.

لنتابع سويا ونتعرف اكثر على هذا المنزل الهادئ وماهي الأفكار التي يمكنك تطبيقها في منزلك.