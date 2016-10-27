12 نصيحة ستجعل بيتك الصغير مبهر

المساحة لا تتحكم في التصميم الداخلي ولكن ما يتحكم فيه هو الأسلوب و الطراز المتبع فلا يهم إذا كنت تمتلك منزل كبير، شقة بها عدد من الغرف أو حتى منزل عبارة عن غرفة واحدة فالمساحة لا تهم طالما إخترت التصميم المناسب لك لعمل أفضل الإختيارات لبيتك.
الحقيقة أن المساحات الضيقة تجبرك على التفكير خارج الصندوق في حل المشكلات التي تواجهك والتحديات للحصول على أفضل الحلول و التي تناسب مستخدمي الفراغ. فيمكنك استخدام أثاث متعدد الإستخدامات، مساحات مفتوحة، وخامات خاصة كما يمكنك خلط عدد من الطرز والعناصر معاً في مساحة واحدة للحصول على طرازك الخاص.
جمعنا لكم بعض الأفكار الخاصة والحيل لتمكنكم من الحصول على أقصى إمكانيات لمنازلكم، فتابعونا..
إذا قررت مزج لونين أو أكثر، فلون واحد محايد للخلفية مع لون بارز ليعطيك بهجة وشخصية للمكان.
المطابخ المصممة بحيث تسمح بتوزيع العناصر الرئيسية وهي الثلاجة، الحوض و الموقد في زوايا المثلث يوفر لك أفضل الحلول للمطبخ مهما كان تصميمه ومهما كانت مساحته.
هذا المزيج الكلاسيكي دائماً مواكب للموضة و يعطي تأثير أنيق حتى في أصغر المساحات. ولكن في حالة المساحات الضيقة يمكنك استخدام اللون الأبيض كلون أساسي لجعل المساحة تبدو أكبر.
المساحات الصغيرة تبدو مثل الألغاز فإنك تريد الحصول على كل ما تحتاجه تحت شروط المساحة والاستخدام فإذا استطعت حل اللغز بالحصول على بار للمطبخ ليستخدم كطاولة طعام بطريقة علمية و بسيطة و لا تأخذ الكثير من المساحة.
المرايات ليست فقط إختيار أنيق و لكنها تساعدنا كثيراً في تحويل الفراغ الصغير لفراغ أعمق.
لا تترك حائط منزلك فارغ فيمكنك استغلال الحائط في وضع الخزانات والأرفف واسغلالها بشكل ديكوري أنيق.
لا تتبع الأفكار التقليدية في المساحات الصغيرة، و حاول عمل تغيرات كبيرة وضخمة في منزلك لتظهر وتجعله مميز. يمكنك إضافة بعض التغيرات للحصول على مساحات عملية واستغلاله بأقل الإمكانيات المتاحة.
نُظم التخزين المختلفة ستساعدك على خلق نظام في المنزل. فيمكنك عمل خزانة خلف المرآة في الحمام، خزانة في الطرقة أوعلى حوائط منزلك لاستغلال كل المساحات المختلفة.
الزجاج هو خامة سحرية فبالإضافة لأناقته التي لا توصف فهو لا يشكل أي إزدحام بصري، فبوضعه في أي مكان فإنك تفسح المجال للرؤية الكاملة و للضوء بالانتشار.
الحوائط تقوم بدور رائع في تقسيم الفراغات و لكن إذا كنت تريد فراغ مفتوح ويعطي مجالاً للتنفس والحركة بشكل أكبر فمن الأفضل هدمهم والاستغناء عن الغرف الصغيرة بفراغ أكبر مفتوح يضم مكونات منزلك.
الأثاث متعدد الإستخدامات يسمح لك بتوفير المساحة، فيمكنك عمل مساحات متعددة الاستخدامات (هنا طاولة طعام واستذكار) أو بجعل الأثاث به وحدة تخزينية للاستفادة منه بالكامل.
أفضل التصاميم الديكورية في المنازل هي التصاميم على الطراز المينمال، الريترو، الصناعي أوالإنتقائي، فهذه التصاميم مبنية على خطوط مستقيمة و أفكار فنية تعطي شخصية للفراغات. فيمكنك الاستفادة من هذه الأفكار والطرز المختلفة لتعطي منزلك الصغير الشخصية المناسبة له.