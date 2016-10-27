الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

12 نصيحة ستجعل بيتك الصغير مبهر

Marwa Hasan Marwa Hasan
Truckee Residence, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc غرفة نوم
Loading admin actions …

المساحة لا تتحكم في التصميم الداخلي ولكن ما يتحكم فيه هو الأسلوب و الطراز المتبع فلا يهم إذا كنت تمتلك منزل كبير، شقة بها عدد من الغرف أو حتى منزل عبارة عن غرفة واحدة فالمساحة لا تهم طالما إخترت التصميم المناسب لك لعمل أفضل الإختيارات لبيتك.

الحقيقة أن المساحات الضيقة تجبرك على التفكير خارج الصندوق في حل المشكلات التي تواجهك والتحديات للحصول على أفضل الحلول و التي تناسب مستخدمي الفراغ. فيمكنك استخدام أثاث متعدد الإستخدامات، مساحات مفتوحة، وخامات خاصة كما يمكنك خلط عدد من الطرز والعناصر معاً في مساحة واحدة للحصول على طرازك الخاص. 

جمعنا لكم بعض الأفكار الخاصة والحيل لتمكنكم من الحصول على أقصى إمكانيات لمنازلكم، فتابعونا..

​1.الألوان والإضاءة المثالية

Casa Banak, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest غرفة المعيشة حجر White
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

إذا قررت مزج لونين أو أكثر، فلون واحد محايد للخلفية مع لون بارز ليعطيك بهجة وشخصية للمكان.

​2.مطبخ يسمح بوجود مثلث الحركة

Cocina Thermofoil Espresso, Toren Cocinas Toren Cocinas مطبخ
Toren Cocinas

Toren Cocinas
Toren Cocinas
Toren Cocinas

المطابخ المصممة بحيث تسمح بتوزيع العناصر الرئيسية وهي الثلاجة، الحوض و الموقد في زوايا المثلث يوفر لك أفضل الحلول للمطبخ مهما كان تصميمه ومهما كانت مساحته.

​3.اللونين الأبيض والأسود

CASA LOS ENCINOS, gOO Arquitectos gOO Arquitectos حمام بلاط Grey
gOO Arquitectos

gOO Arquitectos
gOO Arquitectos
gOO Arquitectos

هذا المزيج الكلاسيكي دائماً مواكب للموضة و يعطي تأثير أنيق حتى في أصغر المساحات. ولكن في حالة المساحات الضيقة يمكنك استخدام اللون الأبيض كلون أساسي لجعل المساحة تبدو أكبر.

​4.استغلال كل المساحات

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

المساحات الصغيرة تبدو مثل الألغاز فإنك تريد الحصول على كل ما تحتاجه تحت شروط المساحة والاستخدام فإذا استطعت حل اللغز بالحصول على بار للمطبخ ليستخدم كطاولة طعام بطريقة علمية و بسيطة و لا تأخذ الكثير من المساحة.

​5.ضع المرايات

Marylebone, LEIVARS LEIVARS غرفة نوم
LEIVARS

Marylebone

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

المرايات ليست فقط إختيار أنيق و لكنها تساعدنا كثيراً في تحويل الفراغ الصغير لفراغ أعمق.

6.استفيد من الحائط

Truckee Residence, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc غرفة نوم
Antonio Martins Interior Design Inc

Truckee Residence

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

لا تترك حائط منزلك فارغ فيمكنك استغلال الحائط في وضع الخزانات والأرفف واسغلالها بشكل ديكوري أنيق.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

​7.لا تخاف من التجارب الجديدة

Студия 35 кв.м., Студия дизайна Виктории Силаевой Студия дизайна Виктории Силаевой غرفة المعيشة Beige
Студия дизайна Виктории Силаевой

Студия дизайна Виктории Силаевой
Студия дизайна Виктории Силаевой
Студия дизайна Виктории Силаевой

لا تتبع الأفكار التقليدية في المساحات الصغيرة، و حاول عمل تغيرات كبيرة وضخمة في منزلك لتظهر وتجعله مميز. يمكنك إضافة بعض التغيرات للحصول على مساحات عملية واستغلاله بأقل الإمكانيات المتاحة.

​8.التخزين بأناقة

CASA EN HIPÓDROMO CONDESA, TW/A Architectural Group TW/A Architectural Group حمام
TW/A Architectural Group

TW/A Architectural Group
TW/A Architectural Group
TW/A Architectural Group

نُظم التخزين المختلفة ستساعدك على خلق نظام في المنزل. فيمكنك عمل خزانة خلف المرآة في الحمام، خزانة في الطرقة أوعلى حوائط منزلك لاستغلال كل المساحات المختلفة.

​9.استخدم الزجاج كعنصر أثاثي

DEPARTAMENTO EN CUERNAVACA, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores غرفة المعيشة
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

الزجاج هو خامة سحرية فبالإضافة لأناقته التي لا توصف فهو لا يشكل أي إزدحام بصري، فبوضعه في أي مكان فإنك تفسح المجال للرؤية الكاملة و للضوء بالانتشار.

​10.الفراغات المفتوحة

Prados #2, MX Taller de Arquitectura & Diseño MX Taller de Arquitectura & Diseño غرفة السفرة بلاط Wood effect
MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño

MX Taller de Arquitectura & Diseño
MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño
MX Taller de Arquitectura & Diseño

الحوائط تقوم بدور رائع في تقسيم الفراغات و لكن إذا كنت تريد فراغ مفتوح ويعطي مجالاً للتنفس والحركة بشكل أكبر فمن الأفضل هدمهم والاستغناء عن الغرف الصغيرة بفراغ أكبر مفتوح يضم مكونات منزلك.

​11.فراغات متعددة الاستخدامات

Laurel, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة السفرة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

الأثاث متعدد الإستخدامات يسمح لك بتوفير المساحة، فيمكنك عمل مساحات متعددة الاستخدامات (هنا طاولة طعام واستذكار) أو بجعل الأثاث به وحدة تخزينية  للاستفادة منه بالكامل.

​12.إختيار أفضل التصاميم

B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS الممر الحديث، المدخل و الدرج
HPONCE ARQUITECTOS

HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

أفضل التصاميم الديكورية في المنازل هي التصاميم على الطراز المينمال، الريترو، الصناعي أوالإنتقائي، فهذه التصاميم مبنية على خطوط مستقيمة و أفكار فنية تعطي شخصية للفراغات. فيمكنك الاستفادة من هذه الأفكار والطرز المختلفة لتعطي منزلك الصغير الشخصية المناسبة له.

استوديو صغير بأفكار كثيرة ستود تقليدها

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً