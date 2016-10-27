12 نصيحة ستجعل بيتك الصغير مبهر

المساحة لا تتحكم في التصميم الداخلي ولكن ما يتحكم فيه هو الأسلوب و الطراز المتبع فلا يهم إذا كنت تمتلك منزل كبير، شقة بها عدد من الغرف أو حتى منزل عبارة عن غرفة واحدة فالمساحة لا تهم طالما إخترت التصميم المناسب لك لعمل أفضل الإختيارات لبيتك.

الحقيقة أن المساحات الضيقة تجبرك على التفكير خارج الصندوق في حل المشكلات التي تواجهك والتحديات للحصول على أفضل الحلول و التي تناسب مستخدمي الفراغ. فيمكنك استخدام أثاث متعدد الإستخدامات، مساحات مفتوحة، وخامات خاصة كما يمكنك خلط عدد من الطرز والعناصر معاً في مساحة واحدة للحصول على طرازك الخاص.

جمعنا لكم بعض الأفكار الخاصة والحيل لتمكنكم من الحصول على أقصى إمكانيات لمنازلكم، فتابعونا..