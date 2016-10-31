13 فكرة لتغطية جدران منزلك بطريقة فريدة

في مقالنا لهذا اليوم نريد أن نقوم بتزيين منزلك ولكن باستخدام احد عناصر المنزل الأساسية وهي الجداران التي غالبا ما يتم تجاهلها، لذلك سنستخدمها لإعطاء شخصية جديدة للمنزل. غالبا ما يتم تغطية الجدران بالصورة واللوحات وننسى تماما انه يمكننا استخدام الجدار نفسة وتغطيته بعدة مواد، كالخشب أو الحجر أو حتى ورق الجدران على حسب الذوق الشخصي. في هذا المقال نريد أن نستعرض سويا العمل الرائع للعديد من محترفي التصميم، وسوف تساعدك تصاميمهم على تصميم جدران جميلة وحديثة. لقد حان الوقت لجعل جدران منزلك لوحات فنية بأسلوب معاصر وأنيق، بدون التكلف أو التعقيد في التصميم فكلما كان التصميم بسيط كلما كان الديكور اكثر جمالية.
تابع معي عزيزي القاري 13 فكرة لتغطية الجدران واستمتع بتلك اللوحات الفنية.
التغطية باستخدام الخشب الخام ستعطي المظهر المعاصر والتقليدي بنفس الوقت، وستعطي المنزل جو الدفء العائلي وسيوفر وجود الخشب الشعور بروح الطبيعة في منزلك.
كما في المثال السابق، تغطية الجدار بشرائح من الخشب بتدرجات اللون البني، ونلاحظ التفاعل بين التغطية الخشبية والأرضية والأثاث. وبالتأكيد يمكنك إضافة الصور الفنية التي تتناسب والخلفية الخشبية للجدران.
الحجر والطوب هي عناصر زخرفية جميلة في المساحة الداخلية للمنزل، وتعطي جو أنيق، ولكن لا ندريها أن تطغى على كامل الغرفة، فكما قلنا البساطة تزيد الجمالية، لذلك تم استخدام الحجر لتغطية جزء صغير من الجدران وهو مكان المدفأة، وبهذا أعطى الحجر لمسة أناقة وبساطة.
مع القليل من الإبداع وعن طريق اختيار المواد المناسبة، باستخدام الحجر الأحمر المصقول يمكنك تقسيم منزلك دون بناء جدران حقيقية، هذا التقسيم يفصل تماما غرفة الطعام وغرفة المعيشة ليس فقط بشكل عملي أنما أيضا بشكل جمالي. وتتكامل لوحة الألوان من الأثاث والأرضية الخشبية مع لوح التقسيم التي فيها مساحة كافية لتعليق التلفاز.
اذا تم إتقانه بشكل صحيح ستحصل على قطة من الفن!!! الجدار النحاسي اعطى نكهة رائعة في غرفة بيضاء اللون، وجمالية خلابة مع اللون البني للكرسي الجلدي. كما تم الاستفادة من ارتفاع المتاح للغرفة لتزيين الغرفة بجدار نحاسي.
إذا كنت ترغب في مظهر أكثر انتقائي، هناك الآلاف الأساليب لاستخدام الطوب التي يمكنك الاختيار من بينها. وهناك طريقة رائعة يمكنك من خلالها استخدام التفاوت بين الملمس للطوب والتفاوت في اللون لفصل أجزاء المنزل بطريقة غير مباشرة وذكية.
لمظهر ترابي، ونظرة ريفية، نوصيك باستخدام الحجر الرمادي لتغطية جدار المدفأة، ستتحول المدفأة إلى عنصر جمالي بسبب تلك الأحجار الرمادية التي ستحفظ الحرارة وتنشرها في كامل الغرفة .
حجر الطباشير الأبيض مادة مميزة ليس فقط بملمسها إنما أيضا بطريقة تشكلها، تكاملت بشكل فني مع الحديقة العامودية المكونة من نباتات جدارية. آخر مثال مميز على التأثير الكبير للتصميم البسيط .
وهنا فكرة جديدة، فقط حول الجدار كله إلى حديقة! نحن نحب توفر اللون الأخضر، عنصر التنفس، خاصة اذا تم دمجها مع جدار مكون من بلاط معدني، فكرة فريدة من نوعها، مع تسليط الإضاءة المناسبة ستزيد من الجمالية.
مرة أخرى نرى التركيز على المواد الطبيعية، باستخدام الجرانيت المصقول الذي يعطي الانطباع بأن هذا المنزل محفور في وسط الجبل. تتميز مادة الجرانيت عدا عن جمال التداخل في الألوان بصلابتها ومتانتها.
فكرة فريدة من نوعها حقا، وتبدو مذهلة. جدار عبارة عن نهر من الحصى الرمادة يتخلله جدار جشبي ومصدر لتدفق المياه، فكرة عظيمة للحدائق، ستعطي منظر خلاب اذا استخدمت للجدران الداخلية!!
قد يكون الطوب والخشب من أسس بناء المنزل، واستخدامهما معا فكرة عظيمة، أولا لأن كلاهما مواد طبيعية وبالتالي مزيد من روح الطبيعة في المنزل، كما يخلق وجودهما معا جمالية منفردة بسبب الاختلافات في اللون الطبيعي بين الطوب والخشب، وكما رأينا يأتي الطوب في مجموعة متنوعة من الألوان الرائعة.
هل هناك أكثر تعقيدا من الرخام؟ ليس عندما يقترن بورق جدران رائع، سيلفت انتباهنا. يمكن أن يطغى اللون الغامق للرخام على الغرفة، لكنه لم يفعل، بسبب الاستخدام المناسب للإضاءة والمرايا التي تزيد المساحة المتصورة، وتعطي شعور بالفخامة الكلاسيكية.
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