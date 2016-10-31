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13 فكرة لتغطية جدران منزلك بطريقة فريدة

Heba khlili Heba khlili
PATIO I SA, SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura حديقة خشب Wood effect
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في مقالنا لهذا اليوم نريد أن نقوم بتزيين منزلك ولكن باستخدام احد عناصر المنزل الأساسية وهي الجداران التي غالبا ما يتم تجاهلها، لذلك سنستخدمها لإعطاء شخصية جديدة للمنزل. غالبا ما يتم تغطية الجدران بالصورة واللوحات وننسى تماما انه يمكننا استخدام الجدار نفسة وتغطيته بعدة مواد، كالخشب أو الحجر أو حتى ورق الجدران على حسب الذوق الشخصي. في هذا المقال نريد أن نستعرض سويا العمل الرائع للعديد من محترفي التصميم، وسوف تساعدك تصاميمهم على تصميم جدران جميلة وحديثة. لقد حان الوقت لجعل جدران منزلك لوحات فنية بأسلوب معاصر وأنيق، بدون التكلف أو التعقيد في التصميم فكلما كان التصميم بسيط كلما كان الديكور اكثر جمالية.
تابع معي عزيزي القاري 13 فكرة لتغطية الجدران واستمتع بتلك اللوحات الفنية.

1. التغطية الخشبية

Mall Of Istanbul Rezidans , GN İÇ MİMARLIK OFİSİ GN İÇ MİMARLIK OFİSİ غرفة المعيشة
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

التغطية باستخدام الخشب الخام ستعطي المظهر المعاصر والتقليدي بنفس الوقت، وستعطي المنزل جو الدفء العائلي وسيوفر وجود الخشب الشعور بروح الطبيعة في منزلك.

2. التغطية الخشبية بشكل افقي

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

كما في المثال السابق، تغطية الجدار بشرائح من الخشب بتدرجات اللون البني، ونلاحظ التفاعل بين التغطية الخشبية والأرضية والأثاث. وبالتأكيد يمكنك إضافة الصور الفنية التي تتناسب والخلفية الخشبية للجدران.

3. عناصر مميزة

PROJETO ARQUITETÔNICO DA RESIDÊNCIA PRUNER, ArchDesign STUDIO ArchDesign STUDIO غرفة المعيشة
ArchDesign STUDIO

ArchDesign STUDIO
ArchDesign STUDIO
ArchDesign STUDIO

الحجر والطوب هي عناصر زخرفية جميلة في المساحة الداخلية للمنزل، وتعطي جو أنيق، ولكن لا ندريها أن تطغى على كامل الغرفة، فكما قلنا البساطة تزيد الجمالية، لذلك تم استخدام الحجر لتغطية جزء صغير من الجدران وهو مكان المدفأة، وبهذا أعطى الحجر لمسة أناقة وبساطة.

4. الجدار الحجري الرائع

MS apartment, Studio ro+ca Studio ro+ca غرفة المعيشة
Studio ro+ca

Studio ro+ca
Studio ro+ca
Studio ro+ca

مع القليل من الإبداع وعن طريق اختيار المواد المناسبة، باستخدام الحجر الأحمر المصقول يمكنك تقسيم منزلك دون بناء جدران حقيقية، هذا التقسيم يفصل تماما غرفة الطعام وغرفة المعيشة ليس فقط بشكل عملي أنما أيضا بشكل جمالي. وتتكامل لوحة الألوان من الأثاث والأرضية الخشبية مع لوح التقسيم التي فيها مساحة كافية لتعليق التلفاز.

5. النحاس الشعشاع

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

اذا تم إتقانه بشكل صحيح ستحصل على قطة من الفن!!! الجدار النحاسي اعطى نكهة رائعة في غرفة بيضاء اللون، وجمالية خلابة مع اللون البني للكرسي الجلدي. كما تم الاستفادة من ارتفاع المتاح للغرفة لتزيين الغرفة بجدار نحاسي.

6. متفاوتة الملمس واللون مع الطوب

Loft Marine Home Resort, ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE غرفة المعيشة طوب Beige
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

إذا كنت ترغب في مظهر أكثر انتقائي، هناك الآلاف الأساليب لاستخدام الطوب التي يمكنك الاختيار من بينها. وهناك طريقة رائعة يمكنك من خلالها استخدام التفاوت بين الملمس للطوب والتفاوت في اللون لفصل أجزاء المنزل بطريقة غير مباشرة وذكية.

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7. الحجر الرمادي

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto غرفة المعيشة
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

لمظهر ترابي، ونظرة ريفية، نوصيك باستخدام الحجر الرمادي لتغطية جدار المدفأة، ستتحول المدفأة إلى عنصر جمالي بسبب تلك الأحجار الرمادية التي ستحفظ الحرارة وتنشرها في كامل الغرفة .

8. الطباشير مع النباتات!!!

CasaCor | 2011 | Arqtº Ricardo Rossi, Folha Paisagismo Folha Paisagismo حديقة
Folha Paisagismo

Folha Paisagismo
Folha Paisagismo
Folha Paisagismo

حجر الطباشير الأبيض مادة مميزة ليس فقط بملمسها إنما أيضا بطريقة تشكلها، تكاملت بشكل فني مع الحديقة العامودية المكونة من نباتات جدارية. آخر مثال مميز على التأثير الكبير للتصميم البسيط .

9. حديقة معدنية

CasaCor | 2012 | Arqtª Camila Rosa e Juliana Valias, Folha Paisagismo Folha Paisagismo الممر الحديث، المدخل و الدرج
Folha Paisagismo

Folha Paisagismo
Folha Paisagismo
Folha Paisagismo

وهنا فكرة جديدة، فقط حول الجدار كله إلى حديقة! نحن نحب توفر اللون الأخضر، عنصر التنفس، خاصة اذا تم دمجها مع جدار مكون من بلاط معدني، فكرة فريدة من نوعها، مع تسليط الإضاءة المناسبة ستزيد من الجمالية.

10. الجرانيت المصقول

decoração despojada, acolhedora de linhas retas, karen feldman arquitetos associados karen feldman arquitetos associados الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب نقي Wood effect
karen feldman arquitetos associados

karen feldman arquitetos associados
karen feldman arquitetos associados
karen feldman arquitetos associados

مرة أخرى نرى التركيز على المواد الطبيعية، باستخدام الجرانيت المصقول الذي يعطي الانطباع بأن هذا المنزل محفور في وسط الجبل. تتميز مادة الجرانيت عدا عن جمال التداخل في الألوان بصلابتها ومتانتها.

11. جدار في وسط نهر من الحصى

PATIO I SA, SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura حديقة خشب Wood effect
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura

SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura

فكرة فريدة من نوعها حقا، وتبدو مذهلة. جدار عبارة عن نهر من الحصى الرمادة يتخلله جدار جشبي ومصدر لتدفق المياه، فكرة عظيمة للحدائق، ستعطي منظر خلاب اذا استخدمت للجدران الداخلية!!

12. الطوب والخشب

homify غرفة المعيشة خشب Wood effect
homify

homify
homify
homify

قد يكون الطوب والخشب من أسس بناء المنزل، واستخدامهما معا فكرة عظيمة، أولا لأن كلاهما مواد طبيعية وبالتالي مزيد من روح الطبيعة في المنزل، كما يخلق وجودهما معا جمالية منفردة بسبب الاختلافات في اللون الطبيعي بين الطوب والخشب، وكما رأينا يأتي الطوب في مجموعة متنوعة من الألوان الرائعة.

13. الرخام الاسود

Apartamento Palazzo, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris الممر الحديث، المدخل و الدرج
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

هل هناك أكثر تعقيدا من الرخام؟ ليس عندما يقترن بورق جدران رائع، سيلفت انتباهنا. يمكن أن يطغى اللون الغامق للرخام على الغرفة، لكنه لم يفعل، بسبب الاستخدام المناسب للإضاءة والمرايا التي  تزيد المساحة المتصورة، وتعطي شعور بالفخامة الكلاسيكية.

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