13 فكرة لتغطية جدران منزلك بطريقة فريدة

في مقالنا لهذا اليوم نريد أن نقوم بتزيين منزلك ولكن باستخدام احد عناصر المنزل الأساسية وهي الجداران التي غالبا ما يتم تجاهلها، لذلك سنستخدمها لإعطاء شخصية جديدة للمنزل. غالبا ما يتم تغطية الجدران بالصورة واللوحات وننسى تماما انه يمكننا استخدام الجدار نفسة وتغطيته بعدة مواد، كالخشب أو الحجر أو حتى ورق الجدران على حسب الذوق الشخصي. في هذا المقال نريد أن نستعرض سويا العمل الرائع للعديد من محترفي التصميم، وسوف تساعدك تصاميمهم على تصميم جدران جميلة وحديثة. لقد حان الوقت لجعل جدران منزلك لوحات فنية بأسلوب معاصر وأنيق، بدون التكلف أو التعقيد في التصميم فكلما كان التصميم بسيط كلما كان الديكور اكثر جمالية.

تابع معي عزيزي القاري 13 فكرة لتغطية الجدران واستمتع بتلك اللوحات الفنية.