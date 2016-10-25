أسرار المنزل الخامل (صديق البيئة)

هذا الحائط يظهر عليه رسومات و تفاصيل المنزل الخامل حتى يتعرف مستخدميه على كيفية استخدامه و الحصول على أفضل النتائج حتى يحصلوا على أقصى عزل حراري بدون أجهزة كهربية.

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