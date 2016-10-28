10 منازل صغيرة ستجعلك تريد مثلها

المنازل لا يجب أن تكون كبيرة لتصبح رائعة، الروعة تكمن في التفاصيل، التصميم المعماري، الطراز والمكان الذي يقبع فيه المبنى، فهي عناصر تؤدي في النهاية لراحة المستخدمين و شخصياتهم البادية على تصميم المنازل الخارجي.

سنأخذكم في جولة اليوم لنرى 10 تصاميم مختلفة لمنازل صغيرة كلها عبارة عن دور واحد أو اثنين و لكنهم مشتركون في عنصر واحد وهو التصميم الفريد و الذي يلفت نظر المارة و يثير إعجابهم.