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تحول بسيط ومذهل لشرفة عادية

Mohammed Awad Mohammed Awad
Klein, aber oho: Wohlfühlbalkon im Kleinformat, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER بلكونة أو شرفة
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الشرفات نافذتنا على الخارج و على محيطنا الجميل، سنحاول أن نصممها بطريقة أجمل تجعل منها مكاناً يليق بأن يكون متنفسنا للتأمل و الراحة و الاستجمام حيث سنعرض عليكم نماذجاً لشرفات صغيرة تحولت ببعض اللمسات البسيطة للأناقة و التألق و العملية كذلك، يمكنك بكل سهولة تنفيذ تلك الأفكار في شرفتك بدون مجهود او تكاليف مالية اضافية ، و لذا هي مفيدة للغاية .

1- زهور ملونة

Klein, aber oho: Wohlfühlbalkon im Kleinformat, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER بلكونة أو شرفة
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

الزهور الملونة هي لمستك المفضلة في شرفتك التي تريد أن تزيدها جمالاً و تجعلها أفضل، الطبيعة و الرقة التي تكمن في هذه الزهور صعب تعويضها بأفكار ديكورية أخرى كالدهان و النباتات المصنعة، تجربة زراعة نباتات حية و سقياها نهاراً و الارتباط بها شكلاً و فكراً يزيد من معدلات التأمل و الاسترخاء دون شك

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2- قبل : شرفة فارغة غير نظيفة

Klein, aber oho: Wohlfühlbalkon im Kleinformat, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

الشرفة عندما تكون عبارة عن فراغ قاتل لن تعود عليك بأي فائدة تصميميه و لن تعوضك في مساحتها بأي شيء سوى لحظات بسيطة ستطل من خلالها على المحيط الذي حولك و تدخل فلا يوجد أي مقومات للمكوث لفترات طويلة أو التأمل فيها و كذلك النظافة الغائبة تجعلك لا تستطيع اصلاً استخدام الشرفة أو فتحها للتهوية .

بعد : إصبحت كالجنة

Klein, aber oho: Wohlfühlbalkon im Kleinformat, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER بلكونة أو شرفة
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

بعد شغل المساحة الضائعة اتضح لنا أنه يمكن أن نجعل من شرفاتنا الفارغة شيئاً آخر جميل، الأريكة و المائدتين الصغيرتين تشجعك على الجلوس بوقت أطول في الشرفة دون ملل و كذلك الأضواء تجعلك تشعر بالرومانسية و الشاعرية في فترات الليل ، كما أن السجاد يساعد على زيادة نظافة الشرفة بدرجة أكثر من السيراميك .

3- مشاعل

Klein, aber oho: Wohlfühlbalkon im Kleinformat, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER بلكونة أو شرفة
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

استخدام المصابيح بشكل متدلي كالمشاعل القديمة المستخدمة في القصور العريقة تساعدك على خلق بيئة و محيط خاص بك في الشرفة ، استخدامها في فترات الليل يمنحك تجربة مثيرة لا تتكرر و تزيد من جمال شرفتك في سواد الليل و انعكاس هيكلها الفضي في النهار يزيدها بريقاً

4- ديكور رفوف الحوائط

Klein, aber oho: Wohlfühlbalkon im Kleinformat, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER بلكونة أو شرفة
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

رفوف الحوائط من الأفكار البسيطة التي ستقلب موقف الديكور في شرفتك بسهولة، يمكنك استخدامها في وضع الزخرفة الملونة من برطمانات و منحوتات تناسب ذوقك فهي لا تأخذ مساحة و تصميمها بسيط بواسطة الخشب الخفيف غير المكلف

5- فيو خارجي

Klein, aber oho: Wohlfühlbalkon im Kleinformat, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER بلكونة أو شرفة
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

احرص على تنسيق الفيو الخارجي للشرفة من الخارج بمعنى ألا تجعل منظرها من الخارج غير مرتب، احرص على جعل النبات في الصفوف الأولى ثم المظلات ثم التعريشات الإضافية و ابتعد تماماً عن وضع أطباق الأقمار الصناعية في الشرفة أو تجعلها مكاناً لوضع مهملاتك

6- كرسي مختلف

Klein, aber oho: Wohlfühlbalkon im Kleinformat, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER بلكونة أو شرفة
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

الشرفة معنى للخصوصية يجب أن تعي ذلك، اجعل فيها كرسي مختلف عن كل كراسي المنزل، مثل هذا الكرسي من الفراء و المخصص لشخص واحد فقط، كرسي واسع و ناعم و مريح يجعلك تمضي فترات أطول في الهواء الطلق تطلع على الجديد من أفكارك ، و اجعل بجوارك مائدة صغيرة لتناول قهوتك الصباحية و مشروباتك في كل لحظة ، و كل تلك المكونات رخيصة الثمن و غير مكلفة بالمرة

تحول مبهر لشقة مساحتها 24م مربع
شرفات جميلة

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