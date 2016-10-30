تحول بسيط ومذهل لشرفة عادية

الشرفات نافذتنا على الخارج و على محيطنا الجميل، سنحاول أن نصممها بطريقة أجمل تجعل منها مكاناً يليق بأن يكون متنفسنا للتأمل و الراحة و الاستجمام حيث سنعرض عليكم نماذجاً لشرفات صغيرة تحولت ببعض اللمسات البسيطة للأناقة و التألق و العملية كذلك، يمكنك بكل سهولة تنفيذ تلك الأفكار في شرفتك بدون مجهود او تكاليف مالية اضافية ، و لذا هي مفيدة للغاية .
الزهور الملونة هي لمستك المفضلة في شرفتك التي تريد أن تزيدها جمالاً و تجعلها أفضل، الطبيعة و الرقة التي تكمن في هذه الزهور صعب تعويضها بأفكار ديكورية أخرى كالدهان و النباتات المصنعة، تجربة زراعة نباتات حية و سقياها نهاراً و الارتباط بها شكلاً و فكراً يزيد من معدلات التأمل و الاسترخاء دون شك
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الشرفة عندما تكون عبارة عن فراغ قاتل لن تعود عليك بأي فائدة تصميميه و لن تعوضك في مساحتها بأي شيء سوى لحظات بسيطة ستطل من خلالها على المحيط الذي حولك و تدخل فلا يوجد أي مقومات للمكوث لفترات طويلة أو التأمل فيها و كذلك النظافة الغائبة تجعلك لا تستطيع اصلاً استخدام الشرفة أو فتحها للتهوية .
بعد شغل المساحة الضائعة اتضح لنا أنه يمكن أن نجعل من شرفاتنا الفارغة شيئاً آخر جميل، الأريكة و المائدتين الصغيرتين تشجعك على الجلوس بوقت أطول في الشرفة دون ملل و كذلك الأضواء تجعلك تشعر بالرومانسية و الشاعرية في فترات الليل ، كما أن السجاد يساعد على زيادة نظافة الشرفة بدرجة أكثر من السيراميك .
استخدام المصابيح بشكل متدلي كالمشاعل القديمة المستخدمة في القصور العريقة تساعدك على خلق بيئة و محيط خاص بك في الشرفة ، استخدامها في فترات الليل يمنحك تجربة مثيرة لا تتكرر و تزيد من جمال شرفتك في سواد الليل و انعكاس هيكلها الفضي في النهار يزيدها بريقاً
رفوف الحوائط من الأفكار البسيطة التي ستقلب موقف الديكور في شرفتك بسهولة، يمكنك استخدامها في وضع الزخرفة الملونة من برطمانات و منحوتات تناسب ذوقك فهي لا تأخذ مساحة و تصميمها بسيط بواسطة الخشب الخفيف غير المكلف
احرص على تنسيق الفيو الخارجي للشرفة من الخارج بمعنى ألا تجعل منظرها من الخارج غير مرتب، احرص على جعل النبات في الصفوف الأولى ثم المظلات ثم التعريشات الإضافية و ابتعد تماماً عن وضع أطباق الأقمار الصناعية في الشرفة أو تجعلها مكاناً لوضع مهملاتك
الشرفة معنى للخصوصية يجب أن تعي ذلك، اجعل فيها كرسي مختلف عن كل كراسي المنزل، مثل هذا الكرسي من الفراء و المخصص لشخص واحد فقط، كرسي واسع و ناعم و مريح يجعلك تمضي فترات أطول في الهواء الطلق تطلع على الجديد من أفكارك ، و اجعل بجوارك مائدة صغيرة لتناول قهوتك الصباحية و مشروباتك في كل لحظة ، و كل تلك المكونات رخيصة الثمن و غير مكلفة بالمرة