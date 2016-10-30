تحول بسيط ومذهل لشرفة عادية

الشرفة معنى للخصوصية يجب أن تعي ذلك، اجعل فيها كرسي مختلف عن كل كراسي المنزل، مثل هذا الكرسي من الفراء و المخصص لشخص واحد فقط، كرسي واسع و ناعم و مريح يجعلك تمضي فترات أطول في الهواء الطلق تطلع على الجديد من أفكارك ، و اجعل بجوارك مائدة صغيرة لتناول قهوتك الصباحية و مشروباتك في كل لحظة ، و كل تلك المكونات رخيصة الثمن و غير مكلفة بالمرة