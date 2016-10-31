14 سبب قد يؤدي لإنزعاج ضيوفك عند زيارتك

من منا لا يحب تجمعات العائلة والأصدقاء لعمل حفلات العشاء والشواء، في عطلات نهاية الأسبوع أو في المناسبات الخاصة. ففي هذه التجمعات فإننا نأكل ونتسامر ونحظى بوقت جيد يقربنا من ذوينا.
هل تعلم أن ثمة بعض التفاصيل في منزلك قد تسبب لزوارك عدم الراحة أو الإنزعاج في أثناء زيارتهم، فإذا كنت تود زيارات ناحجة فإليك 14 سبباً لتتجنب الوقوع في مثل هذه الأخطاء.
إذا كنت تخزن المناشف والمناديل في مكان ما داخل الحمام فإن هذا لن يقلل لك الفوضى فقط ولكن سيسهل على ضيوفك إيجاد ما قد يحتاجوه.
إذا كان جرس بوابة منزلك أو الباب الرئيسي لا يعمل فإنها تعطي إنطباع سيئ على الفور. حيث أن ضيوفك يضطرون إلى الإنتظار مدة طويلة على الباب حتى يتمكن أحد من الإنتباه لوجودهم.
إذا كنت تطلب من ضيوفك خلع أحذيتهم عند الدخول فيجب عليك توفير مكان لوضع هذه الأحذية و إلا سينتهي بك الأمر – وخاصة في حالة الزيارات المزدحمة – بخلق فوضى من الأحذية قد تعوق الحركة في المدخل.
هذه المشكلة قد تبدأ في بداية الأمر، فحمام الضيوف يجب أن يكون مجاوراً للفراغات العامة مثل غرفة المعيشة والإستقبال. فإذا كنت تريد أن تكون مضيف جيد ومكان حمام منزلك غير واضح فيجب عليك تنبيه ضيوفك بمكان الحمام بمجرد استقبالهم لتوفر عليهم الحرج.
إذا لم يكن لديك الوقت لتنظيف منزلك فيمكنك عمل بعض الحيل للترتيب السريع و لكن لا تجمع كل الفوضى في مكان واحد.
الموائد الرسمية قد تسبب الإزعاج للبعض، فبدلاً من إعطاء ضيوفك 3 أنواع من الشوك قد لا يعرف الكثير الفارق بينهم و تسبب لهم الحرج فقم بجعل الجو مريح بإعطاءهم ما يحتاجوه فقط.
إذا كنت تحب الضوء الخفيف فلا تنسى أن بعض ضيوفك قد يصيبه الإنزعاج من الإضاءة الخفيفة، فالافضل هي أن تترك الإضاءة الطبيعية تملئ المكان في الصباح أما في الليل قم بتشغيل كل الأضواء المتاحة.
إذا عرض ضيوفك المساعدة في تجهيز المائدة فإن رفضك سيشعرهم بالضيق، ولكن كونهم مشتركين في التجهيزات يشعرهم بالراحة، فقم بتخصيص بعض المهام البسيطة لهم.
ربما تكون محب لرائحة البخور أو المعطر ولكن قد تكون هذه الروائح مزعجة لبعض ضيوفك، فقم بفتح النوافذ وإدخال الهواء المنعش لعمل تهوية للغرف.
ترتيبك للمقاعد قد لا يناسب مع فئات عمرية معينة مثل الكراسي المنخفضة أو العالية فهي غير مناسبة لكبار السن، فيجب عليك مراعاة هذه النقطة لتوفر الراحة لضيوفك مهما كانت أعمارهم.
وارد أن تتحول المحادثة لديكور منزلك ومقتنياتك الفنية المختلفة. فأول سؤال يمكن لضيفك أن يسأله هو معنى هذه اللوحة أو سبب اقتنائك لها فالإجابة تعكس شخصيتك دائماً.
أذوقنا في الموسيقى مختلفة، فإذا قررت تشغيل موسيقى أثناء وجود ضيوفك فإحرص على أن تكون ذو ذوق محايد وأن لا تكون صاخبة لتعجب جميع الأذواق.
لا تستعرض قدراتك على عمل مشاريع بنفسك أو مشاريع الديكور في منزلك بطريقة متكررة وقد تكون مزعجة.