الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

أفكار مذهلة في شقة مساحتها 53 متراً

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify غرفة المعيشة
Loading admin actions …

تخيل شقة مساحتها 53 متراً فقط و في الوقت ذاته مثيرة و جذابة للغاية في كل تفاصيلها ، غرفة معيشة و غرفتين صغيرتين و حمامين و مطبخ كيف للمصمم أن يبدع في تلك المساحة الصغيرة للغاية ، سحر لا يوصفه إلا الصور التي سننقلها لكم في كتاب الأفكار هذا عن كيفية تنسيق شقتك بأناقة حتى لو كانت صغيرة المساحة و لا يوجد بها البراح الكافي من وجهة نظر الكثير، و لكن البراح اتضح أنه من انتاج ابداع العقول و ليس في المساحة .

غرفة معيشة استثنائية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

حينما نتحدث عن الشقق الصغيرة فإن أول تفكير ينشأ لدينا هو عن ماذا سنتخلى سواء من الأثاث أو من الغرف، لكن هنا المصمم قد أوجد مكاناً لكل الترفيهيات بكل براعة، و الأساسيات كذلك، الأريكة و التلفاز و المكتبة الجانبية و السجاد الناعم و الأضواء و النباتات الصناعية و أباجورات و مصابيح معلقة، كل تلم التفاصيل هي عنوان براعة هذا المصمم، لاحظ استخدام الألوان الفاتحة في كل شيء، و المساحة المتروكة في الوسط لعدم الشعور باختناق و ضيق

من زاوية أخرى

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الغرفة هي ذاتها و بمجرد الالتفات ستجد شيئاً آخر الزجاج و المرايات العاكسة في كل مكان تقريباً و هي ما أحدثت الفارق مع الألوان الفاتحة في التغلب على كل المساحات الضيقة في تلك الغرفة الرئيسية في الشقة 

المرايات

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

استخدام المرايات في جدران كاملة في تلك الشقة يؤكد على خروج المصمم من نفق المساحة الضيق للعبة التصميم البصري الواسع، فالمرايات تصنع ذلك و تهيء لك أنك أمام ضعف المساحة خصوصاً لو وجهت ناحية مساحة أخرى في مقابلها 

الشرفة الجميلة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

استخدام الشرفات في وضع الأثاث فيها و جعلها جزء من الشقة هو تصرف سليم في تلك المساحة الصغيرة حيث نستغل كل مساحة متوفرة و بالفعل قد قام المصمم بتقفيلها بالزجاج الشفاف لاعطاء شكل رومانسي فريد

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

من أجمل التصرفات في المنزل بأكمله تلك الشرفة فلو عدنا إليها سنلاحظ بعض النقاط الهامة التي استخدمت فيها بعيداً عن التقفيل بالزجاج، فهنا مثلاً يظهر وحدة تخزينية مفرغة من الرفوف و الخزانات القابلة للفتح بشكل مثالي يستطيع حمل أخشاب المدفأة و المشروبات و تخزين الكتب و الأغراض المتنوعة و كل ذلك في جانب واحد فقط من الشرفة 

إقرأ أيضاً : 13 فكرة جميلة لشرفة مطلة على الحديقة

غرفة النوم

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

غرفة النوم لم تبتعد عن اللون الهاديء الساعي للشاعرية و الكمال ، فلو كنت في بيت صغير و تبحث عن الانسجام و الاسترخاء و الشاعرية يمكنك تصميم هذا النموذج بكل سهولة و المرايات كذلك لا تتخلى عنها حتى هنا 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

الحمام الرئيسي

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الحمام الرئيسي يتضح من الورود الحمراء التي تعطي انطباع باستقبال حار للضيوف، كما أن استخدام المرايات في كل الجدران تقريباً فتح المجال تماماً للرؤية بالرغم من أن الحمام صغير للغاية و لكن الابداع كان له رأي آخر

المطبخ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

المطبخ هنا مفتوح و لا يوجد طريقة أخرى لعمل مثل هذا المطبخ سوى جعله مفتوحاً و على خط مستقيم كما هو الحال هنا، الحوض بجوار البوتوجاز و فوقهما الخزانات ثم في مساحة منفصلة يمكن وضع الثلاجة بكل أريحية ، و هو تصرف مثالي لترك مساحة كبيرة في الوسط لحرية الحركة

غرفة ملابس !

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

لم أكن اتخيل أن في هذا المنزل غرفة للملابس ليس فقط من باب المساحةا لضيقة و لكن لقلة عدد أفراد ساكنيه، و لكن يوجد غرفة للملابس بمعنى معنوي و لكنها صممت في ركنة في نهاية الغرفة الرئيسية للمعيشة و تم تغطيتها بالستائر الخفيفة لمزيد من الخصوصية و الهدوء و كذلك تم استغلال الرفوف السفلية لوضع الخزانات و كذلك غسالة الملابس بشكل أكثر من أنيق

الغرفة الاخرى

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

الغرفة الإضافية في تلك الشقة الصغيرة اعدت لشخص واحد و يظهر منها حسن استغلال المساحة في وضع الأثاث المكتبي و كذلك السرير الفردي في الجانب الأيمن ، و المرايات أيضاً استخدمت كعامل أساسي في تصميم المنزل بأكمله

الحمام الإضافي

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الحمام الإضافي مستغل فيه كل متر ، الكبانية و الحوض متلاصقين تماماً فقط بعض المساحة لسهولة الاستخدام، و المرايات كذلك موجودة في وحدة الاستحمام و المرآة الرئيسية ، و كأن الحمام هذا كبير و لكن في الحقيقة هو صغير للغاية .

من خرابة إلي مفاجأة
كيف تصمم شقتك الصغيرة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً