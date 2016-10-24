أفكار مذهلة في شقة مساحتها 53 متراً

تخيل شقة مساحتها 53 متراً فقط و في الوقت ذاته مثيرة و جذابة للغاية في كل تفاصيلها ، غرفة معيشة و غرفتين صغيرتين و حمامين و مطبخ كيف للمصمم أن يبدع في تلك المساحة الصغيرة للغاية ، سحر لا يوصفه إلا الصور التي سننقلها لكم في كتاب الأفكار هذا عن كيفية تنسيق شقتك بأناقة حتى لو كانت صغيرة المساحة و لا يوجد بها البراح الكافي من وجهة نظر الكثير، و لكن البراح اتضح أنه من انتاج ابداع العقول و ليس في المساحة .
حينما نتحدث عن الشقق الصغيرة فإن أول تفكير ينشأ لدينا هو عن ماذا سنتخلى سواء من الأثاث أو من الغرف، لكن هنا المصمم قد أوجد مكاناً لكل الترفيهيات بكل براعة، و الأساسيات كذلك، الأريكة و التلفاز و المكتبة الجانبية و السجاد الناعم و الأضواء و النباتات الصناعية و أباجورات و مصابيح معلقة، كل تلم التفاصيل هي عنوان براعة هذا المصمم، لاحظ استخدام الألوان الفاتحة في كل شيء، و المساحة المتروكة في الوسط لعدم الشعور باختناق و ضيق
الغرفة هي ذاتها و بمجرد الالتفات ستجد شيئاً آخر الزجاج و المرايات العاكسة في كل مكان تقريباً و هي ما أحدثت الفارق مع الألوان الفاتحة في التغلب على كل المساحات الضيقة في تلك الغرفة الرئيسية في الشقة
استخدام المرايات في جدران كاملة في تلك الشقة يؤكد على خروج المصمم من نفق المساحة الضيق للعبة التصميم البصري الواسع، فالمرايات تصنع ذلك و تهيء لك أنك أمام ضعف المساحة خصوصاً لو وجهت ناحية مساحة أخرى في مقابلها
استخدام الشرفات في وضع الأثاث فيها و جعلها جزء من الشقة هو تصرف سليم في تلك المساحة الصغيرة حيث نستغل كل مساحة متوفرة و بالفعل قد قام المصمم بتقفيلها بالزجاج الشفاف لاعطاء شكل رومانسي فريد
من أجمل التصرفات في المنزل بأكمله تلك الشرفة فلو عدنا إليها سنلاحظ بعض النقاط الهامة التي استخدمت فيها بعيداً عن التقفيل بالزجاج، فهنا مثلاً يظهر وحدة تخزينية مفرغة من الرفوف و الخزانات القابلة للفتح بشكل مثالي يستطيع حمل أخشاب المدفأة و المشروبات و تخزين الكتب و الأغراض المتنوعة و كل ذلك في جانب واحد فقط من الشرفة
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غرفة النوم لم تبتعد عن اللون الهاديء الساعي للشاعرية و الكمال ، فلو كنت في بيت صغير و تبحث عن الانسجام و الاسترخاء و الشاعرية يمكنك تصميم هذا النموذج بكل سهولة و المرايات كذلك لا تتخلى عنها حتى هنا
الحمام الرئيسي يتضح من الورود الحمراء التي تعطي انطباع باستقبال حار للضيوف، كما أن استخدام المرايات في كل الجدران تقريباً فتح المجال تماماً للرؤية بالرغم من أن الحمام صغير للغاية و لكن الابداع كان له رأي آخر
المطبخ هنا مفتوح و لا يوجد طريقة أخرى لعمل مثل هذا المطبخ سوى جعله مفتوحاً و على خط مستقيم كما هو الحال هنا، الحوض بجوار البوتوجاز و فوقهما الخزانات ثم في مساحة منفصلة يمكن وضع الثلاجة بكل أريحية ، و هو تصرف مثالي لترك مساحة كبيرة في الوسط لحرية الحركة
لم أكن اتخيل أن في هذا المنزل غرفة للملابس ليس فقط من باب المساحةا لضيقة و لكن لقلة عدد أفراد ساكنيه، و لكن يوجد غرفة للملابس بمعنى معنوي و لكنها صممت في ركنة في نهاية الغرفة الرئيسية للمعيشة و تم تغطيتها بالستائر الخفيفة لمزيد من الخصوصية و الهدوء و كذلك تم استغلال الرفوف السفلية لوضع الخزانات و كذلك غسالة الملابس بشكل أكثر من أنيق
الغرفة الإضافية في تلك الشقة الصغيرة اعدت لشخص واحد و يظهر منها حسن استغلال المساحة في وضع الأثاث المكتبي و كذلك السرير الفردي في الجانب الأيمن ، و المرايات أيضاً استخدمت كعامل أساسي في تصميم المنزل بأكمله