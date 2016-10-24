أفكار مذهلة في شقة مساحتها 53 متراً

حينما نتحدث عن الشقق الصغيرة فإن أول تفكير ينشأ لدينا هو عن ماذا سنتخلى سواء من الأثاث أو من الغرف، لكن هنا المصمم قد أوجد مكاناً لكل الترفيهيات بكل براعة، و الأساسيات كذلك، الأريكة و التلفاز و المكتبة الجانبية و السجاد الناعم و الأضواء و النباتات الصناعية و أباجورات و مصابيح معلقة، كل تلم التفاصيل هي عنوان براعة هذا المصمم، لاحظ استخدام الألوان الفاتحة في كل شيء، و المساحة المتروكة في الوسط لعدم الشعور باختناق و ضيق