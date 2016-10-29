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7 منازل خشبية تشع دفئاً و جمالاً

Mohammed Awad Mohammed Awad
Academia de Bailado Clássico de Aveiro, GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA مساحات تجارية
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المنازل المصنوعة من المواد الطبيعية كالأخشاب تعتبر من الطرازات الهادئة المطلوبة بكثرة في المناطق النائية عن الحضر بشكل كبير فهي مرادف تام للهدوء وا لانسجام و التبحر في الطبيعة بلا حدود، لذا فهي تحتاج في تصميمها لمهارة خاصة و اتفاق مسبق مع المصمم من قبل ساكني المنزل بضرورة ابلاغه بمعظم ما يريدون قبل البدء حتى في الرسم على الورق حتى تكون التعديلات النهائية بعيدة عن تشويه التصميم ، و تكون أهلاً لتلقي القبول من الوهلة الأولى، إليكم 7 نماذج خلابه لمنازل خشبية في قلب الطبيعة و الغابات 

1- اسلوب الحد الادنى

TREE SNAKE HOUSES, RA\\ Rebelo de Andrade RA\\ Rebelo de Andrade مساحات تجارية فنادق
RA\\ Rebelo de Andrade

RA\\ Rebelo de Andrade
RA\\ Rebelo de Andrade
RA\\ Rebelo de Andrade

الشكل من الخارج لهذا البيت الرفيع في مظهره جذاب و غامض لأبعد الحدود ، أين هي أسس هذا البيت و أين هي مقوماته و غرفه و ربما لو دخلنا إلى داخله سنعرف الإجابة عن قرب 

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الشكل من الداخل

TREE SNAKE HOUSES, RA\\ Rebelo de Andrade RA\\ Rebelo de Andrade مساحات تجارية فنادق
RA\\ Rebelo de Andrade

RA\\ Rebelo de Andrade
RA\\ Rebelo de Andrade
RA\\ Rebelo de Andrade

بالطبع الشكل من الداخل ساحر للغاية فلربما السلك الرفيع الخشبي الذي رأيناه من الخارج في الصورة السابقة بداخله كل هذا السحر و المساحة الداخلية المقبولة و الشاعرية و التي تعبر غير متكررة في أي تصميمات حديثة و كأنك تعيش في قوقعة و تتسم بالهدوء و الخصوصية المطلقة . يمكنك اكتساب طريقة جديدة لفتح نوافذ في غرفة نومك من خلال تلك الطريقة في هذه الصورة .

2- على الطراز الريفي

homify
homify

homify
homify
homify

الطراز الريفي من أكثر الأنواع في الديكور التي تستخدم الاخشاب سواء في البناء أو في الاثاث و الارفف و الخزانات ، و هذا النموذج دليل قوي على ذلك، فالنوافذ و السقف و الأبواب و الجدران كلها صنعت من الخشب و لكن يجب مراعاة درجات اللون جيداً لو أقدمت على اقتباس تلك الفكرة الرائعة لعشاق الهدوء و الحنين للبساطة 

3- بيوت خشبية حديثة

MONTSENY, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT منازل
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

المنازل الحديثة تتم بطلاءات جرئية و لمسات أكثر جرأة و البيوت الخشبية دخلت ضمن هذا الخط مؤخراً في مسألة الدهان الجريء و غير المعتاد فنلاحظ استخدام اللون الطوبي الذي يعتبر صيحة في السنوات الأخيرة ، و كذلك الأضواء الصغيرة الأنيقة التي تعتبر على الطراز الموردن ، أما تنسيق الحديقة فهو حداثي بامتياز سواء في تزيين الطريق للباب أو في تنوع أشكالها .

4- منزل كالصندوق

Sam's Creek homify منازل
homify

Sam's Creek

homify
homify
homify

المنازل المصنوعة من الاخشاب في مجملها تتسم بالخصوصية و الهدوء و لا يناسبها أي محيط بشكل يفوق المحيط النباتي و الطبيعي ، و هذا المنزل لا يحيط به أي شيء سوى الطبيعة و هو كالصندوق الملقى في قلبها ، لاحظ اللون البني الساحر المتدرج من الداخل للخارج في واجهته، و كيف هي درجة اللون الذهبي في المصابيح المستخدمة بداخله خلف الزجاج الشفاف الذي يمرره لنا و كأنه لؤلؤة متوهجة .

5- على طراز الغرف الرئيسية المتكاملة

Academia de Bailado Clássico de Aveiro, GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA مساحات تجارية مدارس
GAAPE – ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA

Academia de Bailado Clássico de Aveiro

GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA
GAAPE – ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA
GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA

طراز الغرف المتكاملة يظهر في البيوت الخشبية بشكل كبير حيث لا نجد تقسيمات كثيرة في الطوابق، فمثلاً ستلاحظ في هذا المنزل أن الغرفة العلوية مسطحة و مفتوحة على بعضها دون تقسيمات و في المقابل بالأسفل البيت مفتوح على بعضه دون قيود و تعرجات و ممرات ضيقة، لذا فالغرفة تكون رئيسية و الغرف الصغيرة ثانوية كالنوم و الأطفال و لا يوجد مثلاً غرفة منفصلة للملابس أو السفرة .

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6- كلاسيكية خشبية

FANQUEIROS, José Adrião Arquitectos José Adrião Arquitectos جدران
José Adrião Arquitectos

José Adrião Arquitectos
José Adrião Arquitectos
José Adrião Arquitectos

الكلاسيكيات القديمة المستخدم فيها الخشب في البناء و التصميم كانت تعتمد أصلاً على السقوف المخروطية الهندسية المصممة بتداخلات الخشب بشكل رائع، و هذا البيت من داخله يحقق ذلك تماماً حيث اللون الأبيض الفاتح للخشب و كذلك الكوات العلوية المفتوحة عوضاً عن النوافذ كلها أفكار رائعة لتصميم كلاسيكي فريد، و في بيتك اصنع الطراز بأكمله لو كنت من عشاق الطبيعة و أسلوب الكلاسيكية في التعامل معها .

7- بيت كالمنتجع

El Refugio Inteligente, NOEM NOEM منازل
NOEM

NOEM
NOEM
NOEM

إن هذا البيت المصنوع من الخشب في قلب الطبيعة الخلابة و المسبح الصافي المقابل له بألوانه المتقابلة و المتناغمة مع الجبل و السحاب و ماء المسبح المتناغم مع السماء و زرقتها خلق حالة مختلفة عن أي بيت خشبي آخر شاهدنا ربما لتجمع عناصر الحياة الطبيعية فيه من كل الجوانب، و لكن انت أيضاً يمكن أن تقتبس تلك الفكرة تماماً لا سيما في ألألوان و تصميم المسبح المقابل لبيتك 

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