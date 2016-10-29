7 منازل خشبية تشع دفئاً و جمالاً

المنازل المصنوعة من المواد الطبيعية كالأخشاب تعتبر من الطرازات الهادئة المطلوبة بكثرة في المناطق النائية عن الحضر بشكل كبير فهي مرادف تام للهدوء وا لانسجام و التبحر في الطبيعة بلا حدود، لذا فهي تحتاج في تصميمها لمهارة خاصة و اتفاق مسبق مع المصمم من قبل ساكني المنزل بضرورة ابلاغه بمعظم ما يريدون قبل البدء حتى في الرسم على الورق حتى تكون التعديلات النهائية بعيدة عن تشويه التصميم ، و تكون أهلاً لتلقي القبول من الوهلة الأولى، إليكم 7 نماذج خلابه لمنازل خشبية في قلب الطبيعة و الغابات