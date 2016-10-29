7 منازل خشبية تشع دفئاً و جمالاً

المنازل المصنوعة من المواد الطبيعية كالأخشاب تعتبر من الطرازات الهادئة المطلوبة بكثرة في المناطق النائية عن الحضر بشكل كبير فهي مرادف تام للهدوء وا لانسجام و التبحر في الطبيعة بلا حدود، لذا فهي تحتاج في تصميمها لمهارة خاصة و اتفاق مسبق مع المصمم من قبل ساكني المنزل بضرورة ابلاغه بمعظم ما يريدون قبل البدء حتى في الرسم على الورق حتى تكون التعديلات النهائية بعيدة عن تشويه التصميم ، و تكون أهلاً لتلقي القبول من الوهلة الأولى، إليكم 7 نماذج خلابه لمنازل خشبية في قلب الطبيعة و الغابات
الشكل من الخارج لهذا البيت الرفيع في مظهره جذاب و غامض لأبعد الحدود ، أين هي أسس هذا البيت و أين هي مقوماته و غرفه و ربما لو دخلنا إلى داخله سنعرف الإجابة عن قرب
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بالطبع الشكل من الداخل ساحر للغاية فلربما السلك الرفيع الخشبي الذي رأيناه من الخارج في الصورة السابقة بداخله كل هذا السحر و المساحة الداخلية المقبولة و الشاعرية و التي تعبر غير متكررة في أي تصميمات حديثة و كأنك تعيش في قوقعة و تتسم بالهدوء و الخصوصية المطلقة . يمكنك اكتساب طريقة جديدة لفتح نوافذ في غرفة نومك من خلال تلك الطريقة في هذه الصورة .
الطراز الريفي من أكثر الأنواع في الديكور التي تستخدم الاخشاب سواء في البناء أو في الاثاث و الارفف و الخزانات ، و هذا النموذج دليل قوي على ذلك، فالنوافذ و السقف و الأبواب و الجدران كلها صنعت من الخشب و لكن يجب مراعاة درجات اللون جيداً لو أقدمت على اقتباس تلك الفكرة الرائعة لعشاق الهدوء و الحنين للبساطة
المنازل الحديثة تتم بطلاءات جرئية و لمسات أكثر جرأة و البيوت الخشبية دخلت ضمن هذا الخط مؤخراً في مسألة الدهان الجريء و غير المعتاد فنلاحظ استخدام اللون الطوبي الذي يعتبر صيحة في السنوات الأخيرة ، و كذلك الأضواء الصغيرة الأنيقة التي تعتبر على الطراز الموردن ، أما تنسيق الحديقة فهو حداثي بامتياز سواء في تزيين الطريق للباب أو في تنوع أشكالها .
المنازل المصنوعة من الاخشاب في مجملها تتسم بالخصوصية و الهدوء و لا يناسبها أي محيط بشكل يفوق المحيط النباتي و الطبيعي ، و هذا المنزل لا يحيط به أي شيء سوى الطبيعة و هو كالصندوق الملقى في قلبها ، لاحظ اللون البني الساحر المتدرج من الداخل للخارج في واجهته، و كيف هي درجة اللون الذهبي في المصابيح المستخدمة بداخله خلف الزجاج الشفاف الذي يمرره لنا و كأنه لؤلؤة متوهجة .
طراز الغرف المتكاملة يظهر في البيوت الخشبية بشكل كبير حيث لا نجد تقسيمات كثيرة في الطوابق، فمثلاً ستلاحظ في هذا المنزل أن الغرفة العلوية مسطحة و مفتوحة على بعضها دون تقسيمات و في المقابل بالأسفل البيت مفتوح على بعضه دون قيود و تعرجات و ممرات ضيقة، لذا فالغرفة تكون رئيسية و الغرف الصغيرة ثانوية كالنوم و الأطفال و لا يوجد مثلاً غرفة منفصلة للملابس أو السفرة .
الكلاسيكيات القديمة المستخدم فيها الخشب في البناء و التصميم كانت تعتمد أصلاً على السقوف المخروطية الهندسية المصممة بتداخلات الخشب بشكل رائع، و هذا البيت من داخله يحقق ذلك تماماً حيث اللون الأبيض الفاتح للخشب و كذلك الكوات العلوية المفتوحة عوضاً عن النوافذ كلها أفكار رائعة لتصميم كلاسيكي فريد، و في بيتك اصنع الطراز بأكمله لو كنت من عشاق الطبيعة و أسلوب الكلاسيكية في التعامل معها .
إن هذا البيت المصنوع من الخشب في قلب الطبيعة الخلابة و المسبح الصافي المقابل له بألوانه المتقابلة و المتناغمة مع الجبل و السحاب و ماء المسبح المتناغم مع السماء و زرقتها خلق حالة مختلفة عن أي بيت خشبي آخر شاهدنا ربما لتجمع عناصر الحياة الطبيعية فيه من كل الجوانب، و لكن انت أيضاً يمكن أن تقتبس تلك الفكرة تماماً لا سيما في ألألوان و تصميم المسبح المقابل لبيتك