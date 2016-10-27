10 اشياء يفعلها أصحاب البيوت المنظمة

اللمسات الجمالية في المنازل الانيقة تعتبر من الاسرار الخفية في كيفية اظهار هذه المنازل بذلك المظهر املتميز، سنستعرض معكم اليوم بعض الأفكار و اللمسات البسيطة للغايةا لتي تجعل من منزلك أنيقاً في عيون الجميع ، 10 نماذج واضحة في مختلف الغرف و جميعها يصب في عامل النظافة و الترتيب و التنسيق الجيد، و يمكنك ان تقتبسها و تنفذها دون أي تكاليف إضافية او تحضيرات .
استخدم أشياءاً غير متوقعة مثل تلك المدفأة الخارجة من قلب الخشب ، فكيف يعقل ذلك و الإجابة ببساطة ان واجهة المدفأة فقط هي التي من الخشب لكن مكانا لسخونة من عناصر أقوى بالطبع، و من الاشياء غير المتوقعة هو وجود أبواب للتخزين في ذلك الجدار المصمت دون مقدمات و هي أيضاً من دواعي الاناقة و الخروج عن المألوف
عندما يكون بيتك أنيقاً لابد أن يكون مرتباً لذا كن على حرص أن تخفي أي مظهر من مظاهر الفوضى و عدم الترتيب بعيداً عن المشهد العام ، و تلك الفكرة في وضع معلقات الملابس بخلف الحائط هي فكرة جيدة من جهة تجعلها قريبة من متناولك و من جهة أخرى تخفيها تماماً عن الغرفة .
استخدام التنسيق المتدرج سواء في الغرفة الرئيسية أو في الغرف الداخلية يجعل من الشكل العام مقبولاً بطريقة غير مفهومة ، يكفي أنك لو وضعت أي شيء بشكل متناسق متدرج سيوحي إليك بالكمال و الهدوء النفسي، حاول أن ترتيب أغراضك التي تقبل التنسيق على هذه الشاكلة سيجعل ذلك الغرفة بها مزيد من الاناقة
اللوازم المكتبية و الأقلام تساعد على ظهور الغرفة بمظهر جاد و في الوقت ذاته أنيق ، فشكل الكتب المتراصة في تناغم ينعكس على شكل الديكور بالايجاب، فحاول أن تجعل المكتبة في غرفتك مفتوحة و ليست مغلقة و حاول أن تصف الكتب بطريقة متناغمة
الرفوف التي يمكن أن تنفذها في غرفة السفرة أو المطبخ يمكن أن تحتوي على أكثر من نوع من الأغراض التي تزيدها جمالاً مثل الاباريق و أطقم الشاي و الأطباق المزخرفة و كلهم يجب أن تراعي فيهم التناسق مع اللون العام لما هو حولها
حاول أن تصمم مكاناً لك وحدك ، خصوصية و رونق تشبه شخصيتك فقط، مكان يعتبر ملاذك الأكثر امناً في المنزل، كل شيء في ها المكان سيكون منفرداً، الكرسي و المكتب و لو يوجد كرسي هزاز أو جهاز حاسوب ، كل شيء لأجل فرد واحد ، كل هذا التخصيص سيجعل من بيتك على درب الاناقة
لو كنت كثير المشاغل ووقتك لا يسمح بجمع المهملات و الملابس و الاغراض التي تحتاج لتنظيف و تنظيم فما عليك إلا جمعها كلها في مكان واحد أخذاً بمبدأ تشويه مكان واحد بدلاً من تشويه كل الاماكن، و ليكن هذا المكان هو مكتبك لأن تكوينه الأفقي سيقلل من مشهد الفوضى التي ستتركها فوقه قدر الغمكان حتى تستجمع قواك و تقوم بترتيب تلك الاغراض فوراً
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التكرار يجعل العين في حالة سعادة، لو كان لديك ملابس و أغراض مكررة في شكلها و طرازها فإن الخزانات و غرف الملابس المفتوحة ستكون مناسبة لك تماماً، و لو كان غير ذلك فاستخدم الخزانات المغلقة كما في الصورة المقبلة
استخدام الادراج في أماكن التخزين يحجب كثير منا لفوضى، و لا يتطلب مجهود اضافي في التنسيق للملابس بالمقارنة بالخزانات المفتوحة ، لذا يفضل أن تصمم خزانات بأدراج لو كانت اغراضك كثيرة و في الوقت ذاته مختلفة و غير متشابهه
اجعل خزانة ملابسك منطقية بمعنى ان تكون على قدر ملابسك فعلاً، ليست أقل و لا أكثر منها، فلو كانت اقل في مساحتها من ملابسك سيكون المشهد غير مرتب ، و لكانت كبيرة ستكون فارغة و مظهرها ليس بجيد