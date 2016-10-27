10 اشياء يفعلها أصحاب البيوت المنظمة

استخدم أشياءاً غير متوقعة مثل تلك المدفأة الخارجة من قلب الخشب ، فكيف يعقل ذلك و الإجابة ببساطة ان واجهة المدفأة فقط هي التي من الخشب لكن مكانا لسخونة من عناصر أقوى بالطبع، و من الاشياء غير المتوقعة هو وجود أبواب للتخزين في ذلك الجدار المصمت دون مقدمات و هي أيضاً من دواعي الاناقة و الخروج عن المألوف