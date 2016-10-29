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18 تصميم لسلالم ستكون رائعة في بيتك

shereen gouda shereen gouda
Attico all'Aventino, Blocco8 Architettura Blocco8 Architettura راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
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السلالم تعد من العناصر الحيوية والهامة للغاية في المنزل فهي كالريد الذي يربط بين أرجاء المنزل المختلفة، و بينما هو عنصر معماري هام وظيفياً هو أيضاً ذو تأثير واضح على مجمل جمال وأناقة المنزل داخلياً. إن كنت تمتلك منزل صغير بعض الشيء قد تعتقد أنه لا مجال لتصميم سلم يتناسب مع بهو منزلك و لكن في هذا العصر لم يعد هناك مستحيلاً . أبهرنا المصممين المبتكرين في مجال العمارة بأفكار لا حصر لها في عنصر السلم بالتحديد و لكي تتأكد بنفسك لقد جمعنا لك مجموعة من 18 تصميم مختلف لكي تنتقي السلم الأنسب لذوقك و أحتياجاتك.

1- درجات ضيقة في مساحة صغيرة

VILLA NURIA, construcciones y reformas Viguera construcciones y reformas Viguera الممر الحديث، المدخل و الدرج
construcciones y reformas Viguera

construcciones y reformas Viguera
construcciones y reformas Viguera
construcciones y reformas Viguera

الدرجات المصممة من الرخام تجلب ديكور غاية في الفخامة و هي كفيلة بترك انطباع قوي وحدها بأشكالها الراقية. حتى في مثل هذا التصميم البسيط في البهو الصغير استطاع الرخام أن يترك مفعول ساحر

2- يتصدر بهو المدخل هذا السلم الخشبي الداكن في قمة الأناقة

I NEUTRI PERFETTI, Melissa Giacchi Architetto d'Interni Melissa Giacchi Architetto d'Interni راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Melissa Giacchi Architetto d&#39;Interni

Melissa Giacchi Architetto d'Interni
Melissa Giacchi Architetto d&#39;Interni
Melissa Giacchi Architetto d'Interni

بالرغم من التصميم البسيط و الخطوط القليلة يعطي الخشب لمسة ديكورية قيمة وما يضيف من أناقة المدخل هو الضوء المسلط فلا شك أن كل هذه البساطة محسوبة لكي تترك هذا الأنطباع القوي، فمن قال أنه لا بد من وجود عناصر كثيرة لكي نصل إلى تصميم ناجح؟

3- سلم انسيابي يلائم الفراغ

Un gioiello abitativo perfettamente integrato nel suo habitat naturale., Barra&Barra Srl Barra&Barra Srl راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Barra&amp;Barra Srl

Barra&Barra Srl
Barra&amp;Barra Srl
Barra&Barra Srl

في وسط الألوان الدافئة في بهو المدخل هنا يتألق السلم بعناصره المتداخله في تناغم تام، الدرج الخشبي يتجمل مع الهيكل الحديدي متصدرين المشهد امام الحوائط العتيقة. هذا التكامل المبهر يجمع بين حضارتين مختلفين بعبقرية مذهلة حيث لا تشعر بأي اختلاف في اتجاهات التصميم.

4- الهيكل الحديدي مع الدرج الزجاجي يتركوا ايحاء ان السلم خفيف

SCALE IN VETRO, NORD SCALE NORD SCALE سلالم وأروقة سلالم
NORD SCALE

NORD SCALE
NORD SCALE
NORD SCALE

تصميم السلم الخادع قادر على أقناعك بعوامل ليست واقعية فهو في الحقيقة هيكل ثقيل للغاية ولكن تواجد الدرج الزجاجي يخدم التصميم بما يتيح من شفافية. الدرجات الزجاجية أيضاً لها تأثير مباشر على عدم شعورك بالمساحة المستغلة من السلم.

5- تعدد الأستخدامات: سلالم و مخزن و مكتب في آن واحد

Objet élevé, Studio Mieke Meijer Studio Mieke Meijer الممر الصناعي، الرواق، أيضا، درج
Studio Mieke Meijer

Studio Mieke Meijer
Studio Mieke Meijer
Studio Mieke Meijer

من أكثر التصاميم أبهاراً هي التي تأتي بأفكار مبتكرة لم تكن تخطر على بال والتي يظهر فيها مجهود المصمم فيب تحدي المعروف والمألوف و أضافة عوامل جديدة تفيد من منطلق الشكل الجمالي وتحقيق الوظائف بكفاءة و هذا بالتحديد ما فعله المصمم هنا. هذا السلم المبدع فيه عامل شيق للغاية فتعدد الوظائف فيه جعل من ركن قد يكون مهملاً في أغلب الأوقات إلى مكان حيوي في المنزل. ما يزيد من جمال السلم هو هيكله الديناميكي المثير و الدمج الذكي بين الحديد و الخشب.

6- خفيف و عملي ولا يأخذ حيزاً كبيراً

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
homify

homify
homify
homify

في المساحات الصغيرة والديقة علينا الألتزام بالتصميم العملي و البسيط كي لا نستهلك مساحات أضافية، و إذا أتبعنا هذا الأسلوب لن يكن علينا التضحية بجمال التصميم فكما نرى هنا السلم ما زال في قمة الأناقة رغم بساطته.

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7- تصميم دائري و عصري

Attico all'Aventino, Blocco8 Architettura Blocco8 Architettura راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Blocco8 Architettura

Blocco8 Architettura
Blocco8 Architettura
Blocco8 Architettura

هذا التصميم به زوايا مختلفة تجعلك تقدر السلم من أتجاهات كثيرة، بل و أيضاً لا يأخذ مساحة كبيرة.

8- سلم ممتد بلا درابزين

Rekonstruktion Kapitänshaus Born/Ostsee, Dr. Michael Flagmeyer Architekten Dr. Michael Flagmeyer Architekten راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Dr. Michael Flagmeyer Architekten

Dr. Michael Flagmeyer Architekten
Dr. Michael Flagmeyer Architekten
Dr. Michael Flagmeyer Architekten

في المنازل التي تتسم بأرتفاعات صغيرة يمكن اللجوء إلى هذا التصميم المبسط الذي يخلو من وجود درابزين و يمتدد على خط واحد بلا أنحرافات فبهذا الأسلوب نستغنى عن أي عناصر ليست ضرورية.

9- درجات تكاد تكون غير مرئية

​A single-flight cantilever staircase crafted in toughened, laminated glass Railing London Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج Glass stairs,glass staircases,cantilever stairs,cantilever glass treads,floating glass stairs,floating treads,glass handrail
Railing London Ltd

​A single-flight cantilever staircase crafted in toughened, laminated glass

Railing London Ltd
Railing London Ltd
Railing London Ltd

نشهد أن المصمم هنا جريء جداً لكي يلجأ إلى هذا التصميم العجيب فقد أكتفى بدرجات زجاجية مع درابزين مضيء لكي يخلو المكان من أي عنصر يعيق الأمتدتد البصري. إذا كنت من الذين يبحثون عن الأختلاف وأبهار الجميع إذن هذا التصميم مثالي لك.

10- السلم المضيء

The hallway and stairs at ​the Old Hall in Suffolk Nash Baker Architects Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب
Nash Baker Architects Ltd

The hallway and stairs at ​the Old Hall in Suffolk

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

في وسط هذا الرواق يتألق تصميم السلم المبدع بدرجاته الخشبية الطبيعية مع الأضاءة الجانبية المنبعثة من جانب الدرجات ليترك كي يترك أنطباع شيق و مبهر لدى الجميع.

11- السلم الطائر

Bingham Avenue, Evening Hill, Poole, David James Architects & Partners Ltd David James Architects & Partners Ltd راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
David James Architects &amp; Partners Ltd

Bingham Avenue, Evening Hill, Poole

David James Architects & Partners Ltd
David James Architects &amp; Partners Ltd
David James Architects & Partners Ltd

هذا التصميم العجيب يبدو في الوهلة الأولى تقليدي ولكن في الواقع تطفو الدرجات الجشبية في شكل أنسيابي مذهل يجعلنا نتسائل عن كيفية تحقيق هذا الأمر. تداخل الخشب مع الدرابزين الحديدي أدى إلى تصميم عصري قمة في الأبداع.

12- اللون الأبيض و ـاثيره الساحر

Main staircase William Gaze Ltd راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
William Gaze Ltd

Main staircase

William Gaze Ltd
William Gaze Ltd
William Gaze Ltd

اللون الأبيض من الألوان التي لن يعفى عليها الزمن و ستظل في المقدمة من بين الأختيارات الأكثر أناقة و بالتحديد في التصاميم التقليدية و الكلاسيكية فهي تظهر رونق التصميم دائماً.

13- تصميم تبسيطي واضح

027甲府 I さんの家, atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

يبحث البعض دائماً عن وسيلة لتحقيق السلام النفسي من خلال التصاميم المبسطة بلا ضرورة التضحية بأناقة المكان و لهؤلاء جئنا بهذا التصميم المذهل ففيه يتحقق النمط التبسيطي بجدارة و قوة و لا يزال في قمة الرقي.

14- تصميم تجريبي

CASTELLO CECONI - INTERNI, Elia Falaschi Fotografo Elia Falaschi Fotografo الممر الحديث، المدخل و الدرج
Elia Falaschi Fotografo

Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo

هذا السلم من التصاميم النادرة التي يكاد يستحيل رؤية أثنان منه فهو فريد في شكله و تنفيذه حيث يتمحور السلم حول مركز و احد  ولكن بصورة عشوائية بعض الشيء.

15- هيكل خشبي مبين و درابزين زجاجي

NOWOCZESNE SCHODY DYWANOWE Z SZKLANĄ BALUSTRADĄ, BRODA schody-dywanowe BRODA schody-dywanowe سلالم وأروقة سلالم
BRODA schody-dywanowe

BRODA schody-dywanowe
BRODA schody-dywanowe
BRODA schody-dywanowe

الزجاج يمنح عامل أمان بلا أضافة عنصر يحجب الرؤية و يسبب أختناق المكان و هيكل السلم الممتد يعطي قوة في الشكل و الهيكل

16- الخرسانة و قوة تأثيرها

casa IZ, NonWarp NonWarp الممر الصناعي، الرواق، أيضا، درج
NonWarp

NonWarp
NonWarp
NonWarp

لكي تصل إلى أنطباع قوة و جريء أحياناً يكون كل ما تحتاجه هو الدمج المناسب بين الأضاءة والسلم الخرساني

الأناقة لا تحتاج إلى مساحات كبيرة بل تحتاج إلى تصميم ذكي بعناصر قوية و هذا التصمييم مثال حي على ذلك.

17- تصميم منعش وأنيق

Appartamento Milano, Padi Costruzioni Padi Costruzioni الممر الحديث، المدخل و الدرج
Padi Costruzioni

Padi Costruzioni
Padi Costruzioni
Padi Costruzioni

الأناقة لا تحتاج إلى مساحات كبيرة بل تحتاج إلى تصميم ذكي بعناصر قوية و هذا التصمييم مثال حي على ذلك.

18- البساطة

Hotel Dos Casas en San Miguel de Allende, Germán Velasco Arquitectos Germán Velasco Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
Germán Velasco Arquitectos

Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos

أحيايناً أكثر التصاميم قوة هي الأكثر بساطة لما يبدو فيها من جرأة و خروج عن المألوف مثل هذا التصميم الرائع.

هل تبحث عن افكار اكثر ابتكاراً و جنوناً؟ إذن تابع التعرف على 18 من السلالم العصرية مرفق بهم حديقة

Galeriehaus im Dünenwald, Möhring Architekten Möhring Architekten سلالم وأروقة شماعة ملابس
Möhring Architekten

Möhring Architekten
Möhring Architekten
Möhring Architekten
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