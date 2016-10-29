18 تصميم لسلالم ستكون رائعة في بيتك

السلالم تعد من العناصر الحيوية والهامة للغاية في المنزل فهي كالريد الذي يربط بين أرجاء المنزل المختلفة، و بينما هو عنصر معماري هام وظيفياً هو أيضاً ذو تأثير واضح على مجمل جمال وأناقة المنزل داخلياً. إن كنت تمتلك منزل صغير بعض الشيء قد تعتقد أنه لا مجال لتصميم سلم يتناسب مع بهو منزلك و لكن في هذا العصر لم يعد هناك مستحيلاً . أبهرنا المصممين المبتكرين في مجال العمارة بأفكار لا حصر لها في عنصر السلم بالتحديد و لكي تتأكد بنفسك لقد جمعنا لك مجموعة من 18 تصميم مختلف لكي تنتقي السلم الأنسب لذوقك و أحتياجاتك.