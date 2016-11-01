22 فكرة لجعل سلم منزلك هو الأجمل

نتعامل مع السلالم في المنازل في أغلب الأحوال بشكل وظيفي بحت، فقط لتؤدي وظيفتها في إيصالنا من دور أخر ولكن نهمل الشكل الجمالي لها و الذي يمكن أن نحصل عليه إذا حرصنا على الإهتمام بها و بتصاميمها. فيمكنك جعل سلالم منزلك قطعة فنية، كما يمكنك استغلالها بشكل رائع للحصول على نتائج عملية جداً. أما في المساحات الصغيرة فيمكنك أيضاً الحصول على سلالم تؤدي وظيفتها المطلوبة منها مع الحفاظ على الشكل الجمالي أيضاً. فإذا كنت تود تزيين منزلك المودرن بدرجات بتصاميم رائعة، فتابعنا…