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22 فكرة لجعل سلم منزلك هو الأجمل

Marwa Hasan Marwa Hasan
Una villa con piscina sul tetto - Tra le Cinque Terre e la Versilia, Maurizio Grassi Architetto Maurizio Grassi Architetto سلالم وأروقة سلالم رخام Black
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نتعامل مع السلالم في المنازل في أغلب الأحوال بشكل وظيفي بحت، فقط لتؤدي وظيفتها في إيصالنا من دور أخر ولكن نهمل الشكل الجمالي لها و الذي يمكن أن نحصل عليه إذا حرصنا على الإهتمام بها و بتصاميمها. فيمكنك جعل سلالم منزلك قطعة فنية، كما يمكنك استغلالها بشكل رائع للحصول على نتائج عملية جداً. أما في المساحات الصغيرة فيمكنك أيضاً الحصول على سلالم تؤدي وظيفتها المطلوبة منها مع الحفاظ على الشكل الجمالي أيضاً. فإذا كنت تود تزيين منزلك المودرن بدرجات بتصاميم رائعة، فتابعنا…

1.نبدأ بأكثر التصاميم أناقة وهي السلالم العائمة، هذا تصميم فريد لسلالم خشبية تستند على حائط حجري مع وجود حائط جانبي من الزجاج ليكون بمثابة عامل أمان للسلم

Reforma integral de vivienda, Indire Reformas S.L. Indire Reformas S.L. الممر الحديث، المدخل و الدرج
Indire Reformas S.L.

Indire Reformas S.L.
Indire Reformas S.L.
Indire Reformas S.L.

2.السلالم العائمة تأتي بأكثر من تصميم وشكل، فما رأيك في تصميم سلم من الزجاج للمسة ألترا مودرن؟

​A single-flight cantilever staircase crafted in toughened, laminated glass Railing London Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج Glass stairs,glass staircases,cantilever stairs,cantilever glass treads,floating glass stairs,floating treads,glass handrail
Railing London Ltd

​A single-flight cantilever staircase crafted in toughened, laminated glass

Railing London Ltd
Railing London Ltd
Railing London Ltd

3.هذا ليست قطعة فنية في متحف ولكن سلم منزل مصمم بإبداع ومصنوع بحرفية شديدة يشبه التصاميم النحتية ذات الطبقات المتعددة

Princes Way, Frost Architects Ltd Frost Architects Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج
Frost Architects Ltd

Princes Way

Frost Architects Ltd
Frost Architects Ltd
Frost Architects Ltd

5.الخشب هو أكثر الخامات أناقة ودفئ ولكن ما رأيك في تصميم يشبه الأعمال النحتية. فعكس المعتاد، يمكنك رؤية الدرجات بشكل فني وخاصة مع وجود الدرابزين الزجاجي الذي يجعل الرؤية أكثر وضوح

North London House Extension, Caseyfierro Architects Caseyfierro Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Caseyfierro Architects

North London House Extension

Caseyfierro Architects
Caseyfierro Architects
Caseyfierro Architects

أنظر كيف يبدو الشكل الهندسي للسلم المدرج الأنيق!

House in Fujikubo, 吉田豊建築設計事務所 YUTAKA YOSHIDA ARCHITECT & ASSOCIATES 吉田豊建築設計事務所 YUTAKA YOSHIDA ARCHITECT & ASSOCIATES الممر الحديث، المدخل و الدرج
吉田豊建築設計事務所　YUTAKA YOSHIDA ARCHITECT &amp; ASSOCIATES

House in Fujikubo

吉田豊建築設計事務所　YUTAKA YOSHIDA ARCHITECT & ASSOCIATES
吉田豊建築設計事務所　YUTAKA YOSHIDA ARCHITECT &amp; ASSOCIATES
吉田豊建築設計事務所　YUTAKA YOSHIDA ARCHITECT & ASSOCIATES

6.في هذا المنزل ذو الحائط الحجري و للمسة مودرن فقد قام المصمم بوضع هيكل معدني لسلم بسيط مع الدرابزين الزجاجي الأنيق، ليعمل تباين رائع في الملمس

Triple Height Hallway WT Architecture الممر الحديث، المدخل و الدرج
WT Architecture

Triple Height Hallway

WT Architecture
WT Architecture
WT Architecture

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7.هل تفضل لمسة لونية في منزلك، فاللون الأصفر يعطي دفئ مع مزيج من الجو الشبابي المدهش

Loja Carina Farfalla , Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores مساحات تجارية Multicolored مكاتب ومحلات
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores

Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores

8.أو يمكنك وضع اللمسة اللونية على الحائط المقابل أيضاً، فاللون الأزرق هو لون الاسترخاء

Bucher-Treppe Nova, Kanton KG des Kanton Paul & C. Kanton KG des Kanton Paul & C. سلالم وأروقة سلالم
Kanton KG des Kanton Paul &amp; C.

Kanton KG des Kanton Paul & C.
Kanton KG des Kanton Paul &amp; C.
Kanton KG des Kanton Paul & C.

9.هيكل معدني آخر قام بالاستناد على العمود مع الإلتفاف حوله بشكل تصميمي أنيق

ESCALIER +++, Thibaut Defrance - Cabestan Thibaut Defrance - Cabestan سلالم وأروقة سلالم
Thibaut Defrance – Cabestan

Thibaut Defrance - Cabestan
Thibaut Defrance – Cabestan
Thibaut Defrance - Cabestan

هذا السلم الذي يأخذك إلى دور الميزانين ليس فقط ذو شكل أنيق ولكنه عملي أيضاً فقد امتدت الألواح الخشبية المستخدمة في النائمة لتكون طاولة تصلح لمكتب مع رف ممتد أيضاً ليصل إلى نقطة البداية خلف السلم و تتكون مكتية رائعة للكتب.

10.الدرابزين لا يجب أن يكون بشكله المألوف، فهنا قام المصمم بتوزيع عروق خشبية رفيعة بالتساوي وملئ الفراغ بين قلبتي السلم

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

11.أما هنا فأنظر كيف تم استغلال المسافة المثلثة ما بين قلبتي السلم للحصول على رفوف لاستعراض الأغراض المختلفة

Дом за городом, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Студия авторского дизайна ASHE Home

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

12.تصميم آخر أنيق و شيق كما أنه يعطي انطباع شبابي للمنزل

Hallway interior design Lena Lobiv Interior Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Lena Lobiv Interior Design

Hallway interior design

Lena Lobiv Interior Design
Lena Lobiv Interior Design
Lena Lobiv Interior Design

13.الإضاءة يمكنها أن تلعب دور قوي في تركيز الضوء على درجات السلم و إعطائها لمسة فنية وجمالية إضافية

Nairn Road, Canford Cliffs, David James Architects & Partners Ltd David James Architects & Partners Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج
David James Architects &amp; Partners Ltd

Nairn Road, Canford Cliffs

David James Architects & Partners Ltd
David James Architects &amp; Partners Ltd
David James Architects & Partners Ltd

14.الإضاءة هي كل شئ أحياناً، فيمكنك تحويل سلم منزلك البسيط العادي لتصميم مميز باستخدام أضواء ليد ملونة

Staircas NSI DESIGN LTD الممر الحديث، المدخل و الدرج
NSI DESIGN LTD

Staircas

NSI DESIGN LTD
NSI DESIGN LTD
NSI DESIGN LTD

15.ولا تنسى وحدة الإضاءة المودرن في بيت السلم

​A Classic Country Home For The Modern Age, TOTUS TOTUS الممر الحديث، المدخل و الدرج
TOTUS

​A Classic Country Home For The Modern Age

TOTUS
TOTUS
TOTUS

16.يمكنك استخدام مساحة الحائط الطولية بجانب السلم للحصول على مكتبة هائلة المساحة للكتب

Casa Cedofeita, Floret Arquitectura Floret Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
Floret Arquitectura

Floret Arquitectura
Floret Arquitectura
Floret Arquitectura

17.أيضاً مساحة ما تحت السلم يجب عليك استغلالها بشكل جمالي

PROJECTO 3, Grupo HC Grupo HC راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Grupo HC

Grupo HC
Grupo HC
Grupo HC

18. فكما نرى أهمية وجود حديقة داخلية مجاورة لفراغ السلم في منزلك، فهي تجعلك تشعر بالإنفتاح والحيوية

OFICINA MATATENA, Desnivel Arquitectos Desnivel Arquitectos مكاتب العمل والمحال التجارية
Desnivel Arquitectos

Desnivel Arquitectos
Desnivel Arquitectos
Desnivel Arquitectos

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19.أما إذا كنت تفضل تصميم فني لسلم منزلك فإليك تصميم تجريدي فقط لمنازل الفنانين

Proyectos de interiorismo varios , estudio 60/75 estudio 60/75 الممر الحديث، المدخل و الدرج
estudio 60/75

Proyectos de interiorismo varios

estudio 60/75
estudio 60/75
estudio 60/75

20.تصميم الحوائط قد يكون غريب؟ دعونا نسخر هذه الغرابة في صالحنا بتصميم سلم مناسب لمنزلك

Bucher-Treppe, Ramp Treppenbau Ramp Treppenbau سلالم وأروقة سلالم
Ramp Treppenbau

Ramp Treppenbau
Ramp Treppenbau
Ramp Treppenbau

21.إذا كان منزلك صغير فلا داعي للقلق فالسلم الحلزوني الأنيق الشكل و التصميم سيقوم بحل مشكلة المساحة

homify سلالم وأروقة سلالم
homify

homify
homify
homify

22.يمكنك استخدام الحجارة للحصول على تصميم أنيق للسلم الحلزوني

Una villa con piscina sul tetto - Tra le Cinque Terre e la Versilia, Maurizio Grassi Architetto Maurizio Grassi Architetto سلالم وأروقة سلالم رخام Black
Maurizio Grassi Architetto

Maurizio Grassi Architetto
Maurizio Grassi Architetto
Maurizio Grassi Architetto
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