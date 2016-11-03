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أفضل 14 تصميم لشوايات لأفضل حفلات الباربيكيو

Marwa Hasan Marwa Hasan
Casa CP78, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura بلكونة أو شرفة
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من منا لا يحب حفلات الشواء والباربيكيو، ففيها نجتمع مع أحبابنا ونحصل على وقت طيب و ممتع في شرفة منازلنا، أو الحديقة أو الفناء المهم أن نستمتع بالهواء الطلق والطبيعة الخلابة وخاصة في هذا الجو الرائع.

ولضمان حفلات رائعة، ووجبات شهية جئنا لكم بعدد من التصاميم المميزة للشوايات و التي تناسب كل المساحات والأماكن لتتمكن من تصميم الشوايات المناسبة لمنزلك.

​1.كل ما تحتاجه في مساحة تراس بيتك، فالشواية مزودة بشفاط ومدخنة لضمان عدم إنتشار الدخان حيث أن مساحة الشواء يجاورها مساحة للجلوس متمثلة في طاولة طعام أنيقة تتسع لكل ضيوفك

Bamboo Terrace - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design حديقة
MUDA Home Design

Bamboo Terrace – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

2.أما إذا كان لديك المساحة الخارجية والإمكانيات الكافية فيمكنك عمل وحدة متكاملة للشواء، فهنا تم بناؤها من الطوب لركن شواء يأخذ الطابع الريفي العتيق

Outdoor Kitchen Design Outdoors Limited حديقة
Design Outdoors Limited

Outdoor Kitchen

Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited

3.الشواية المتنقلة، يمكنك نقلها حول المنزل، الفناء، الشرفة أو الحديقة. بل يمكنك أيضاً حملها في حالة الذهاب في العطلات مع العائلة والأصدقاء

homify حدائقمواقد وشوايات Black
homify

homify
homify
homify

4.أما إذا لم يكن لديك المساحة الكافية فهناك العديد من الأفكار العملية و التي تمكنك من الحصول على نفس القدر من الإثارة و الاستمتاع

Accesorios para terrazas y jardínes, Icool Icool بلكونات وشرفاتأثاث
Icool

Icool
Icool
Icool

5.الشوايات تترواح في تصاميمها وأشكالها فهذا التصميم الرائع للشواية والتي يمكنها أن تستخدم كمدفئة أيضاً إذا أردت.

Buitenhaarden, De Vuurtafel De Vuurtafel حدائقمواقد وشوايات
De Vuurtafel

De Vuurtafel
De Vuurtafel
De Vuurtafel

6.لباربيكيو على المسبح مباشرة، فتتمكن من شواء، الجلوس على الطاولة و الاستمتاع بالمشهد الرائع للمياه و الخضرة

Casa CP78, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura بلكونة أو شرفة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

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7.لحفلات تتمكن من استيعاب عدد أفراد أكبر قم باستغلال مساحة مظلله في فناء منزلك مع الحرص على قربها من مساحة الشواء مع توفير الإضاءة بشكل متساوي للاستمتاع بهذه المساحة في كل أوقات اليوم.

Outdoor Cooler, Blastcool Blastcool حدائقديكورات واكسسوارات
Blastcool

Outdoor Cooler

Blastcool
Blastcool
Blastcool

8.أما إذا أردت حفلات شواء طوال العام و للبعد عن العوامل الجوية السيئة، فيمكنك اقتطاع جزء من الفناء لتقفيله بالكامل

Casa de Tamboré, Silvana Lara Nogueira Silvana Lara Nogueira بلكونة أو شرفة
Silvana Lara Nogueira

Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira

مع الحرص على عنصر الاستمرارية باستخدام الزجاج حتى تشعر أنك جزء من الفناء الخارجي على الرغم من وجودك في مكان داخلي محمي من الحرارة أو البرودة.

10.مطبخ بسيط في الحديقة مع وجود بار للاستمتاع بكل وجبات اليوم وليس فقط للشواء

wooden louvres and fire magic bbq wood-fired oven حديقة
wood-fired oven

wooden louvres and fire magic bbq

wood-fired oven
wood-fired oven
wood-fired oven

9.تصميم أخر كلاسيكي مينمال يناسب شرفات المنازل الكبيرة، لتتمكن من الشواء مع الاستمتاع بالمنظر الممتع

Casa Caiçara, RAC ARQUITETURA RAC ARQUITETURA بلكونة أو شرفة
RAC ARQUITETURA

RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA

11.هذا التصميم يُمكنك أنت و أحبائك من التجمع (حرفياً) حول الشواية فهي تأتي ببار يلتف حولها لنقل المشويات مباشرة من الشواية إلى طبقك

The interior of a 10m² barbecue cabin with the fire going on a Sunday afternoon. Arctic Cabins حديقة
Arctic Cabins

The interior of a 10m² barbecue cabin with the fire going on a Sunday afternoon.

Arctic Cabins
Arctic Cabins
Arctic Cabins

12.لا تجعل المساحة أو الإمكانيات المادية عائقاً في طريقك للحصول على ما تحتاجه في منزلك، فيمكنك دائماً استخدام شواية متنقلة ووضعها في أي مكان حول منزلك فهذا يقلل من التكاليف و المساحة المستغلة

CASAS ADOSADAS, Estudio A+3 Estudio A+3 مطبخ
Estudio A+3

Estudio A+3
Estudio A+3
Estudio A+3

13.تصميم بسيط ومينمال في فناء منزلك، فقد تم بناء مساحة للشواء من خامات طبيعية مثل الطوب والخرسانة مع وجود مساحة مفتوحة تمكنك من تأثيثها كيفما تشاء

A chaque loisirs son tapis : vélo, moto, barbecue, jeux..., ITAO ITAO حدائقمواقد وشوايات
ITAO

ITAO
ITAO
ITAO

14.تصميم ريفي أنيق يناسب منزل العطلة في المزرعة أو خارج المدينة و يشعرك أنت و ضيوفك بالحرية و الإنطلاق

ガーデンキッチン, 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー حدائقمواقد وشوايات
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

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