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5 منازل عصرية مع التخطيط الهندسي سوف تمكنك من رسم أفكارك

shereen gouda shereen gouda
CASA HARAS, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA غرفة المعيشة
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سنعرض لكم اليوم مجموعة من 5 مخططات هندسية لمنازل  عصرية مع صورة لكل مشروع بعد النتيجة النهائية، هذه الرسومات هي مجرد مسقط أفقي لكل طابق في المنزل ورغم بساطتها هي تلعب دور هام جداً في مرحلة اتخاذ القرارات الحاسمة في التصميم. في هذه الرسومات تستطيع أن تحدد النسب المناسبة عند اختيار الأثاث والاتجاهات الأمثل في حركة المسارات نسبةً لكل الفتحات. لكي تتمكن من تنفيذ هذه المهمة بدقة عليك أولاً أن تحدد نسبة الرسومات الهندسية فإن كانت كل 10 أمتار تمثل 1 سنتيمتر إذن التناسب بين الواقع والرسم الهندسي هو 1:1000 وبهذا المنطلق ستتمكن من تحديد المقياس الذي يمثله الرسم. قد يتغاضى البعض عن هذه الخطوة إن تم تعيين معماري مختص كي يتولى هذه الأمور ولكن لتصل إلى منزل مثالي يحقق كل أمانيك الشخصية عليك أن تستوعب كيفية اتخاذ القرارات حتى تتمكن من اختيار ما هو أنسب لك. بعد تعرضك إلى كل الأمثلة التي نستعرضها اليوم ستتعرف على مدى قوة تأثير هذه الرسومات على قرارات هتمة في أسلوب المعيشة حتى تتمكن أنت من تصميم المنزل الأكثر مثالية و كفاءة كي تسكن في منزل أحلامك.

رسومات سهلة و بسيطة الفهم

Adecuación de vivienda, Novodeco Novodeco
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

في المثال الأول اخترنا الرسم الأكثر وضوحاً لكي تيسر عملية الفهم ، الرسم هنا ليس فقط مبسط بل يوضح بالألوان و الرسم الدقيق كل التفاصيل. يوضح لنا هذا المخطط الطابق كله والعلاقة بين الفراغات المختلفة، ونرى أن المساحة في غرفة المعيشة ليست بكبيرة و لكن قرر المصمم أن يتحدى هذه العقبة بتصميم فراغ مفتوح على المطبخ مع وضع غرفة الطعام في وسط المطبخ كي ينعم السكان  بمعيشة عملية و منعشة. في ظل هذا الانفتاح سينعم أيضاً كل فراغ بإضاءة طبيعية مبهجة بصفة يومية بدلاً من الاختناق وراء الجدران.

المنزل من الداخل

Adecuación de vivienda, Novodeco Novodeco غرفة المعيشة
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

نرى هنا انعكاس القرارات الهامة الناتجة عن المخطط الهندسي بل ونلاحظ أنه كان اختيار موفق. الغرف المفتوحة أدت إلى منزل يتسم بالرحابة.

تكامل مخطط الطابق يظهر في تداخل الفراغات

CASA HARAS, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

يظهر لنا في هذا المخطط أن الطابق أرضي فيه المرآب واضح بجانب بهو المدخل، ولكن ما تقع عليه العين على الفور و يجعل هذا المنزل مميزاً هو هيكل الفراغات و أشكالها المتداخلة. المصمم أوضح فكره المعماري بقوة في هذا البيت فشكل الفراغات لم يعد تقليدي، حيث استخدم الجدران بحد أدنى كعنصر فاصل وليس عازل وقد صمم الغلاف على أنه منفتح على البيئة المحيطة كي يستمتع الجميع بالأجزاء الخارجية.

النتيجة النهائية

CASA HARAS, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA غرفة المعيشة
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

على الفور نرى غرفة المعيشة تتصدر المشهد و كخلفية لها توجد الحديقة وراء الشباك الكبير. يعد هذا التصميم غاية في الذكاء لما فيه من ترابط واضح بين الفراغات مع تواجد فصل طفيف يوضح حدود الوظائف المختلفة. استغل المصمم السقف أيضاً كعنصر توضيحي في الفصل بين الفراغات، عدا ذلك لا نرى سوى تكامل هائل في المنزل.

رسم تفصيلي في الطابق العلوي

Casas de Playa - El Patio -, LUCAS MC LEAN ARQUITECTO LUCAS MC LEAN ARQUITECTO
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO

LUCAS MC LEAN ARQUITECTO
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO

من أقوى عوامل التصميم في هذا الطابق هو تمركز كل الفراغات حول الفناء كي تتنشر الإضاءة والهواء الصافي في جميع أنحاء المنزل. هذه الاطلالة ايضاً تضيف شعور باتساع كل الغرف لما فيها من متنفس خارجي.

تمركز الفناء

Casas de Playa - El Patio -, LUCAS MC LEAN ARQUITECTO LUCAS MC LEAN ARQUITECTO حديقة
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO

LUCAS MC LEAN ARQUITECTO
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO

في الواقع و بعد تنفيذ المخطط نلاحظ أن هذا التوزيع الذكي لكل الغرف حول الفناء جعل المصمم يخلق من الفناء مساحة معيشة حيوية و جذابة.

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المساحات الداخلية و الخارجية

CASA VC - BARRIO SAN SEBASTIÁN- FUNES, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS منازل
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

هذا المخطط يوضح الفراغات الخارجية بجانب التصميم الداخلي والفرق بينهم موضح بالألوان. المساحة الخارجية ذات اللون الرمادي تحتوي على مسبح عصري بشكله المبسط ليتصدر التراس و يطل مباشرةً على الحديقة من ما فيه ذكاء في توزيع الفراغات فيستطيع من بداخل المنزل الأستمتاع بكل عناصر الجمال الخارجية.

التصميم الخارجي

CASA VC - BARRIO SAN SEBASTIÁN- FUNES, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS منازل
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

رغم أن التطابق مثالي بين المخطط والواقع إلا أن التصميم النهائي ما زال مفاجئاً لما يحمل من بساطة مذهلة. ما زال تأثير الامتداد واضحاً فمن يقطن في هذا المنزل سوف ينعم باطلالة خلابة ليلاً ونهاراً

تصميم غير تقليدي

Jorge Guedes's House 100 Planos Arquitectura Lda المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
100 Planos Arquitectura Lda

Jorge Guedes's House

100 Planos Arquitectura Lda
100 Planos Arquitectura Lda
100 Planos Arquitectura Lda

هيكل المنزل الخارجي مع شكل الفراغات  يوضحان اسلوب معماري مميز فمع الخطوط الانسيابية الغير معتادة نجد أن المنزل له ثلاث أجنحة باتجاهات مختلفة. الرسم الهندسي هنا لا يوضح سوى فراغات الحمامات و الحوائط الفاصلة ومع ذلك تستطيع أن تستنبط توزيع الفراغات مستعيناً بتقسيمات الحوائط الداخلية.

المنشأ النهائي

Jorge Guedes's House 100 Planos Arquitectura Lda المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
100 Planos Arquitectura Lda

Jorge Guedes's House

100 Planos Arquitectura Lda
100 Planos Arquitectura Lda
100 Planos Arquitectura Lda

رؤية النتيجة النهائية بعد تحليل المخطط الهندسي يجعل مهمة التقييم و الفهم أسهل بكثير و تحديداً في التصاميم الغير تقليدية، لذا هنا نستطيع أن نتعرف على محتوى الفراغات و كيفية استغلالها بلا حاجة لنظرة من الداخل. الكتل الانسيابية نجحت في ترك انطباع مميز و مذهل.

تابع قراءة هذا المقال لمزيد من المخططات الهندسية المرفقة بصور من الواقع.

منزل أستوائي وكأنك في حلم
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