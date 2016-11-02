5 منازل عصرية مع التخطيط الهندسي سوف تمكنك من رسم أفكارك

سنعرض لكم اليوم مجموعة من 5 مخططات هندسية لمنازل عصرية مع صورة لكل مشروع بعد النتيجة النهائية، هذه الرسومات هي مجرد مسقط أفقي لكل طابق في المنزل ورغم بساطتها هي تلعب دور هام جداً في مرحلة اتخاذ القرارات الحاسمة في التصميم. في هذه الرسومات تستطيع أن تحدد النسب المناسبة عند اختيار الأثاث والاتجاهات الأمثل في حركة المسارات نسبةً لكل الفتحات. لكي تتمكن من تنفيذ هذه المهمة بدقة عليك أولاً أن تحدد نسبة الرسومات الهندسية فإن كانت كل 10 أمتار تمثل 1 سنتيمتر إذن التناسب بين الواقع والرسم الهندسي هو 1:1000 وبهذا المنطلق ستتمكن من تحديد المقياس الذي يمثله الرسم. قد يتغاضى البعض عن هذه الخطوة إن تم تعيين معماري مختص كي يتولى هذه الأمور ولكن لتصل إلى منزل مثالي يحقق كل أمانيك الشخصية عليك أن تستوعب كيفية اتخاذ القرارات حتى تتمكن من اختيار ما هو أنسب لك. بعد تعرضك إلى كل الأمثلة التي نستعرضها اليوم ستتعرف على مدى قوة تأثير هذه الرسومات على قرارات هتمة في أسلوب المعيشة حتى تتمكن أنت من تصميم المنزل الأكثر مثالية و كفاءة كي تسكن في منزل أحلامك.
في المثال الأول اخترنا الرسم الأكثر وضوحاً لكي تيسر عملية الفهم ، الرسم هنا ليس فقط مبسط بل يوضح بالألوان و الرسم الدقيق كل التفاصيل. يوضح لنا هذا المخطط الطابق كله والعلاقة بين الفراغات المختلفة، ونرى أن المساحة في غرفة المعيشة ليست بكبيرة و لكن قرر المصمم أن يتحدى هذه العقبة بتصميم فراغ مفتوح على المطبخ مع وضع غرفة الطعام في وسط المطبخ كي ينعم السكان بمعيشة عملية و منعشة. في ظل هذا الانفتاح سينعم أيضاً كل فراغ بإضاءة طبيعية مبهجة بصفة يومية بدلاً من الاختناق وراء الجدران.
نرى هنا انعكاس القرارات الهامة الناتجة عن المخطط الهندسي بل ونلاحظ أنه كان اختيار موفق. الغرف المفتوحة أدت إلى منزل يتسم بالرحابة.
يظهر لنا في هذا المخطط أن الطابق أرضي فيه المرآب واضح بجانب بهو المدخل، ولكن ما تقع عليه العين على الفور و يجعل هذا المنزل مميزاً هو هيكل الفراغات و أشكالها المتداخلة. المصمم أوضح فكره المعماري بقوة في هذا البيت فشكل الفراغات لم يعد تقليدي، حيث استخدم الجدران بحد أدنى كعنصر فاصل وليس عازل وقد صمم الغلاف على أنه منفتح على البيئة المحيطة كي يستمتع الجميع بالأجزاء الخارجية.
على الفور نرى غرفة المعيشة تتصدر المشهد و كخلفية لها توجد الحديقة وراء الشباك الكبير. يعد هذا التصميم غاية في الذكاء لما فيه من ترابط واضح بين الفراغات مع تواجد فصل طفيف يوضح حدود الوظائف المختلفة. استغل المصمم السقف أيضاً كعنصر توضيحي في الفصل بين الفراغات، عدا ذلك لا نرى سوى تكامل هائل في المنزل.
من أقوى عوامل التصميم في هذا الطابق هو تمركز كل الفراغات حول الفناء كي تتنشر الإضاءة والهواء الصافي في جميع أنحاء المنزل. هذه الاطلالة ايضاً تضيف شعور باتساع كل الغرف لما فيها من متنفس خارجي.
في الواقع و بعد تنفيذ المخطط نلاحظ أن هذا التوزيع الذكي لكل الغرف حول الفناء جعل المصمم يخلق من الفناء مساحة معيشة حيوية و جذابة.
هذا المخطط يوضح الفراغات الخارجية بجانب التصميم الداخلي والفرق بينهم موضح بالألوان. المساحة الخارجية ذات اللون الرمادي تحتوي على مسبح عصري بشكله المبسط ليتصدر التراس و يطل مباشرةً على الحديقة من ما فيه ذكاء في توزيع الفراغات فيستطيع من بداخل المنزل الأستمتاع بكل عناصر الجمال الخارجية.
رغم أن التطابق مثالي بين المخطط والواقع إلا أن التصميم النهائي ما زال مفاجئاً لما يحمل من بساطة مذهلة. ما زال تأثير الامتداد واضحاً فمن يقطن في هذا المنزل سوف ينعم باطلالة خلابة ليلاً ونهاراً
هيكل المنزل الخارجي مع شكل الفراغات يوضحان اسلوب معماري مميز فمع الخطوط الانسيابية الغير معتادة نجد أن المنزل له ثلاث أجنحة باتجاهات مختلفة. الرسم الهندسي هنا لا يوضح سوى فراغات الحمامات و الحوائط الفاصلة ومع ذلك تستطيع أن تستنبط توزيع الفراغات مستعيناً بتقسيمات الحوائط الداخلية.
رؤية النتيجة النهائية بعد تحليل المخطط الهندسي يجعل مهمة التقييم و الفهم أسهل بكثير و تحديداً في التصاميم الغير تقليدية، لذا هنا نستطيع أن نتعرف على محتوى الفراغات و كيفية استغلالها بلا حاجة لنظرة من الداخل. الكتل الانسيابية نجحت في ترك انطباع مميز و مذهل.
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