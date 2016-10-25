الصغير محبوب، 20 منزل لطيف صغير المساحة

المنازل المصممة على مساحة صغيرة يمكن أن تكون محببة لبعض الناس مثل أي شيء لا يزال صغيراً، و لكن تلك المساحة مازالت تؤرق الكثيرين في الوقت ذاته و تجعلهم لا يقبلون عليها، اليوم سنغير فكرتكم حول البيوت الصغيرة حيث سنقدم لكم 20 نموذج مختلف لبيوت صغيرة رائعة للغاية و لطيفة و متكاملة الأركان في الذوق و التصميم الجيد، و من مختلف الطرازات بها أكثر من ميزة يمكنكم التعرف عليها عن قرب مع هوميفاي .