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الصغير محبوب، 20 منزل لطيف صغير المساحة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Haus am See, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG منازل
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المنازل المصممة على مساحة صغيرة يمكن أن تكون محببة لبعض الناس مثل أي شيء لا يزال صغيراً، و لكن تلك المساحة مازالت تؤرق الكثيرين في الوقت ذاته و تجعلهم لا يقبلون عليها، اليوم سنغير فكرتكم حول البيوت الصغيرة حيث سنقدم لكم 20 نموذج مختلف لبيوت صغيرة رائعة للغاية و لطيفة و متكاملة الأركان في الذوق و التصميم الجيد، و من مختلف الطرازات  بها أكثر من ميزة يمكنكم التعرف عليها عن قرب مع هوميفاي .

1- هذا البيت الأنيق العصري صمم في لندن و هذا باستخدام الخشب الأحمر و الخراسانة مما جعله يبدو جميلاً في شكله الخارجي

Front facade and entrance The Chase Architecture منازل
The Chase Architecture

Front facade and entrance

The Chase Architecture
The Chase Architecture
The Chase Architecture

2- البناء بواسطة عروق الأشجار سحر لا يمكن انكاره، و يعطي البيت بساطة بمزيج مع شكل دافئ و متطور و عديد من المميزات

ルーフバルコニーから富士山＆江ノ島ビュー。進化し続ける葉山のスケルトンハウス, エンジョイワークス一級建築士事務所 エンジョイワークス一級建築士事務所 منازل
エンジョイワークス一級建築士事務所

エンジョイワークス一級建築士事務所
エンジョイワークス一級建築士事務所
エンジョイワークス一級建築士事務所

3- ألوان هادئة لهذا المنزل الرائع الواقع بجوار بحيرة، و المصمم قد وفق في اختيار مواد البناء المناسبة في كل موضع

Haus am See, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG منازل
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

4- بيت خرافي حداثي مندمج مع الطبيعة المحيطة به تماماً و ألوانه المحايدة هي أجمل ما فيه

ORT DER RUHE, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH منازل
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

5- منزل ساحر يصعب تجاهله، عبارة عن شبه و تجسيد لغصن شجرة ملون يرتكز عليه البيت

軒家／NOKIYA, 株式会社濱田昌範建築設計事務所 株式会社濱田昌範建築設計事務所 منازل
株式会社濱田昌範建築設計事務所

株式会社濱田昌範建築設計事務所
株式会社濱田昌範建築設計事務所
株式会社濱田昌範建築設計事務所

6- نوافذ متشابكة و شاعرية جعلت من هذا المنزل الريفي متالقاً في وسط الغابات

homify منزل ريفي
homify

homify
homify
homify

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7- زاوية السقف و البيت بأكمله مثير للاهتمام كما أن الأضواء الظاهرة منه تزيده شاعرية

記憶を繋ぐコリドー, スタジオアウラ一級建築士事務所 スタジオアウラ一級建築士事務所 منازل
スタジオアウラ一級建築士事務所

スタジオアウラ一級建築士事務所
スタジオアウラ一級建築士事務所
スタジオアウラ一級建築士事務所

8- إسلوب بسيط و مريح في تصميم المنزل دون زخارف إضافية و أدوار عليا

M邸, 長谷雄聖建築設計事務所 長谷雄聖建築設計事務所 منازل
長谷雄聖建築設計事務所

長谷雄聖建築設計事務所
長谷雄聖建築設計事務所
長谷雄聖建築設計事務所

9- هذا ليس متنزة للأطفال و لكنه منزل رائع استخدمت فيه الالوان الجريئة الأزرق و الطوبي في مشهد غير متوقع تماماً

One Bedroom Bespoke Wee House, The Wee House Company The Wee House Company منازل
The Wee House Company

One Bedroom Bespoke Wee House

The Wee House Company
The Wee House Company
The Wee House Company

10- عرض ياباني فريد للتصميم بالخطوط الرمادية و السوداء، عمارة تقليدية مبسطة و لكنها فريدة في جمالها

姫路市飾磨区の家, 中村建築研究室 エヌラボ（n-lab） 中村建築研究室 エヌラボ（n-lab） منازل خشب Grey
中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）

中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）
中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）
中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）

11- الجدران الجيرية و السطح المائل للحمرة هي أجمل ما في هذا البيت و النوافذ الصغيرة كذلك تزيده بهاءاً

土佐漆喰の家, 大森建築設計室 大森建築設計室 منازل
大森建築設計室

大森建築設計室
大森建築設計室
大森建築設計室

12- نوافذ كبيرة مناسبة للإطلالة على المحيط الخارجي للبيت و ينقل من يعيشون فيه لأفق بعيدة من التأمل

Wohnhaus Köln Junkersdorf, Corneille Uedingslohmann Architekten Corneille Uedingslohmann Architekten مسبح
Corneille Uedingslohmann Architekten

Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten

13- منزل ملائم للأسرة تصميم جريء و روح دافئة في استخدام الالوان بالرغم من تناقضها

姫路市飾磨区大浜の家, 中村建築研究室 エヌラボ（n-lab） 中村建築研究室 エヌラボ（n-lab） منازل
中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）

中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）
中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）
中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）

14- منزل أبيض في قرية أوروبية حاز على اعجاب كل المنازل المجاورة بسبب بساطته و رقي تصميمه

Wohnhaus Sürth, Corneille Uedingslohmann Architekten Corneille Uedingslohmann Architekten منازل
Corneille Uedingslohmann Architekten

Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten

15- منزل مفتوح على الخارج لا يوجد به شيء منغلق و مظهره رائع و لطيف

The Edge, Boutique Modern Ltd Boutique Modern Ltd منازل
Boutique Modern Ltd

The Edge

Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd

16- منزل أشبه بحالة الدهشة التي تنتابنا ، الجدران الصفراء و السقف البنية و النباتات المحيطة به التي تنقلك إلى قلب الخيال الاستوائي الفريد

Chalé na Montanha - MVDA, Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento منازل Yellow
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

17- نوافذ مستطلية تزين واجهة هذا البيت ، و يتمتع بالسكينة، و لكن الأخشاب البيضاء و البنية تجذب الانتباه بكل تأكيد

心地良いスキップハウス, ラブデザインホームズ／LOVE DESIGN HOMES ラブデザインホームズ／LOVE DESIGN HOMES منازل
ラブデザインホームズ／LOVE DESIGN HOMES

ラブデザインホームズ／LOVE DESIGN HOMES
ラブデザインホームズ／LOVE DESIGN HOMES
ラブデザインホームズ／LOVE DESIGN HOMES

18- سقف تقليدي و نوافذ خيالية و ضوء أصفر رائع للغاية يظهر منها ، منزل شاعري بالدرجة الأولى

守山の家, Nobuyoshi Hayashi Nobuyoshi Hayashi منازل
Nobuyoshi Hayashi

Nobuyoshi Hayashi
Nobuyoshi Hayashi
Nobuyoshi Hayashi

السقوف التقليدية في هذا النموذج المقصود بها الشكل الكوخي للبيوت و المعتاد منذ زمن في الطراز الريفي و التبسيطي في الديكور و التصميم الداخلي ، و هذا التصميم أكثر من رائع من حيث مزيج الحداثة و البساطة الذي فيه

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19- سحر المنازل الاستوائية لا ينقطع عن هذا البيت الراقي ألوانه تعطي مزيج من الحيوية و الانطلاق و حب الحياة

Casa Simples e Confortável, RAC ARQUITETURA RAC ARQUITETURA بلكونة أو شرفة خشب نقي White
RAC ARQUITETURA

RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA

20 – هناك انماط تبسيطية كبيرة للغاية مثل هذا المنزل صغير المساحة و لكن بساطته في الواجهة جعلت هناك انطباع غير مباشر بأنه كبير المساحة ، فهذا المستطيل الابيض و الصغير الأسود جعلا هناك مساحة كبرى لجذب الانتباه و الاهتمام

佐用町の家, 中村建築研究室 エヌラボ（n-lab） 中村建築研究室 エヌラボ（n-lab） منازل خشب White
中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）

中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）
中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）
中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）
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