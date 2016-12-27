منزل قليل التكلفة و مساحته 75 متراً فقط

منزل الاحلام اختلف مفهومه اليوم عن الماضي، فهناك تعريف آخر يبدو للبعض أنه مناسب، فالأحلام هنا تتلخص في بناء منزل عملي و راقي و بأقل تكلفة ممكنة، الامر اليوم في بيتنا المكعب الذي سنتجول فيه برفقتكم أصبح واقعاً فتكلفته وصلت فقط إلى 59 ألف يورو بتكتيكات بسيطة بدلاً من قيمة مقدرة بثمانية ملايين دولار ، و السبب في الاستغناء عن بعض الأشياء الترفيهية في مواد البناء و استخدام بعض المواد الأقل سعراً و المفيدة كذلك، و هو ما تم في هذا المنزل المكعب و الذي يقع في قلب أسبانيا فإليكم التفاصيل و المكونات ..
التصميم الانيق لهذا المنزل في الواجهة الامامية له تتلخص في الأعمدة المعدنية التي لونت باللون الأسود في مقابل البناء الخرساني الأبيض للمنزل بشكل مكعب تام، و المزيج الرائع الذي صنعته النوافذ الكبيرة و التي صممت بألوميتال من نفس لون الأعمدة السوداء .
المواد الملونة في واجهة المنزل سواء من الامام أو الخلف تعتبر متكاملة بشكل كبير ، اللون الكريمي و اللون الاسود و نوع مواد البناء سواء ذات المظهر الحجري أو الاملس أو المعدني قدمت شكل متكامل لمواد بناء رائعة و متنوعة في المظهر الخارجي .
من الداخل النوافذ الكبيرة كانت ضرورية للتغلب على صغر المساحة 75 متر مربع للبيت، لذا كانت النوافذ كبيرة الحجم و الشفافة هي الحل الامثل خصوصاً و لحسن الحظ أن الجوانب كلها تطل على أماكن طبيعية رائعة
الخلفيات الهادئة تكمن في اللون الهاديء المستخدم في الطلاء بالنسبة للجدران فلو كنت تحب المظهر الشاعري في غرفة المعيشة فيجب عليك عدم استخدام الزخرفة الزائدة و النقوش المتداخلة و احرص على وجود مشهد طبيعي في الخلفية سواء بفن تشكيلي أو نافذة تطل فعلاً على هذا المنظر الجمالي واقعياً
المطبخ واسع في مساحته على عكس المساحة الكلية للمنزل فكيف تم ذلك، الأسلوب ببساطة اعتمد على ترك مساحة فارغة بشكل تام في وسط المطبخ الذي وضعت كل مكوناته ملتصقة بالحائط، و الأمر ذاته في الخزانات التي تنوعت بين الأعلى و الأسفل بدون شكل مميز للمقابض أو تقسيمات غريبة ، و هو تصرف رائع و متكامل في حالة المطابخ الصغيرة
غرفة النوم هادئة لعشاق الرومانسية و الهدوء و وجود النافذة في مجال نظر السرير فتح مجالاً لزيادة الشعور بالاسترخاء و الشاعرية نهاراً و مزيد من الخصوصية ليلاً ، و هذا فضلاً عن الألوان المشجعة على النوم (الابيض و درجات البني ) .
الحمام مصمم على طراز حداثي للغاية و استمرت فيه الألوان الهادئة على أنها سمه رسمية في تصميم المنزل بأكمله، يوجد مصادر لدخول الضوء الطبيعي نهاراً من النافذة المصنفرة و بالتالي قد أفاد في زيادة مساحة الحمام شعورياً
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