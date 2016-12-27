منزل قليل التكلفة و مساحته 75 متراً فقط

منزل الاحلام اختلف مفهومه اليوم عن الماضي، فهناك تعريف آخر يبدو للبعض أنه مناسب، فالأحلام هنا تتلخص في بناء منزل عملي و راقي و بأقل تكلفة ممكنة، الامر اليوم في بيتنا المكعب الذي سنتجول فيه برفقتكم أصبح واقعاً فتكلفته وصلت فقط إلى 59 ألف يورو بتكتيكات بسيطة بدلاً من قيمة مقدرة بثمانية ملايين دولار ، و السبب في الاستغناء عن بعض الأشياء الترفيهية في مواد البناء و استخدام بعض المواد الأقل سعراً و المفيدة كذلك، و هو ما تم في هذا المنزل المكعب و الذي يقع في قلب أسبانيا فإليكم التفاصيل و المكونات ..