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منزل قليل التكلفة و مساحته 75 متراً فقط

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify غرفة المعيشة
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منزل الاحلام اختلف مفهومه اليوم عن الماضي، فهناك تعريف آخر يبدو للبعض أنه مناسب، فالأحلام هنا تتلخص في بناء منزل عملي و راقي و بأقل تكلفة ممكنة، الامر اليوم في بيتنا المكعب الذي سنتجول فيه برفقتكم أصبح واقعاً فتكلفته وصلت فقط إلى 59 ألف يورو بتكتيكات بسيطة بدلاً من قيمة مقدرة بثمانية ملايين دولار ، و السبب في الاستغناء عن بعض الأشياء الترفيهية في مواد البناء و استخدام بعض المواد الأقل سعراً و المفيدة كذلك، و هو ما تم في هذا المنزل المكعب و الذي يقع في قلب أسبانيا فإليكم التفاصيل و المكونات ..

تصميم أنيق

homify منازل
homify

homify
homify
homify

التصميم الانيق لهذا المنزل في الواجهة الامامية له تتلخص في الأعمدة المعدنية التي لونت باللون الأسود في مقابل البناء الخرساني الأبيض للمنزل بشكل مكعب تام، و المزيج الرائع الذي صنعته النوافذ الكبيرة و التي صممت بألوميتال من نفس لون الأعمدة السوداء .

مواد ملونة

homify منازل
homify

homify
homify
homify

المواد الملونة في واجهة المنزل سواء من الامام أو الخلف تعتبر متكاملة بشكل كبير ، اللون الكريمي و اللون الاسود و نوع مواد البناء سواء ذات المظهر الحجري أو الاملس أو المعدني قدمت شكل متكامل لمواد بناء رائعة و متنوعة في المظهر الخارجي .

نافذة واسعة بغرفة الجلوس

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

من الداخل النوافذ الكبيرة كانت ضرورية للتغلب على صغر المساحة 75 متر مربع للبيت، لذا كانت النوافذ كبيرة الحجم و الشفافة هي الحل الامثل خصوصاً و لحسن الحظ أن الجوانب كلها تطل على أماكن طبيعية رائعة 

خلفية هادئة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الخلفيات الهادئة تكمن في اللون الهاديء المستخدم في الطلاء بالنسبة للجدران فلو كنت تحب المظهر الشاعري في غرفة المعيشة فيجب عليك عدم استخدام الزخرفة الزائدة و النقوش المتداخلة و احرص على وجود مشهد طبيعي في الخلفية سواء بفن تشكيلي أو نافذة تطل فعلاً على هذا المنظر الجمالي واقعياً

مطبخ على الطراز الحديث

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

المطبخ واسع في مساحته على عكس المساحة الكلية للمنزل فكيف تم ذلك، الأسلوب ببساطة اعتمد على ترك مساحة فارغة بشكل تام في وسط المطبخ الذي وضعت كل مكوناته ملتصقة بالحائط، و الأمر ذاته في الخزانات التي تنوعت بين الأعلى و الأسفل بدون شكل مميز للمقابض أو تقسيمات غريبة ، و هو تصرف رائع و متكامل في حالة المطابخ الصغيرة 

غرفة نوم بيضاء

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

غرفة النوم هادئة لعشاق الرومانسية و الهدوء و وجود النافذة في مجال نظر السرير فتح مجالاً لزيادة الشعور بالاسترخاء و الشاعرية نهاراً و مزيد من الخصوصية ليلاً ، و هذا فضلاً عن الألوان المشجعة على النوم (الابيض و درجات البني ) .

حمام مودرن

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الحمام مصمم على طراز حداثي للغاية و استمرت فيه الألوان الهادئة على أنها سمه رسمية في تصميم المنزل بأكمله، يوجد مصادر لدخول الضوء الطبيعي نهاراً من النافذة المصنفرة و بالتالي قد أفاد في زيادة مساحة الحمام شعورياً

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