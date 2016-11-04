كيفية تخزين أحذيتك بطريقة خلاقة ومبتكرة

تختلف عادات وتقاليد الجميع في تنظيم المنزل و لكن اجتمع الجميع على أن تخزين الأحذية أصبح أمر معقد رغم ضرورته، فهي عادة تحافظ على نظافة البيت و نظامه ولكن تكمن صعوبته في إيجاد المكان المناسب لكل احذية المنزل. نواجه تحدي بالتحديد في تخزين الأحذية لأنها عادة متكررة بصفة يومية وإن كانت مساحة ومكان التخزين غير عملي سيؤول الحال بتناثر الأحذية في أرجاء المنزل. النصيحة التي يتبعها الكثير بعد ثبوت فعاليتها هو اختيار مكان خزانة الأحذية بجانب مدخل المنزل كي تتجنب وصول الأتربة من الأحذية إلى داخل المنزل ولكي لا تعوق هذه الوحدة جمال و نقاء تصميم مدخل البيت أبتكر المصممين بعض الأفكار المختلفة كي تلائم كل الانماط و تضيف إلى التصميم بعد جمالي.

لكي نساعدك على إيجاد المكان الأجمل والأكثر عملية لكي تستمتع بنظام بيتك خالياً من الأحذية المتراكمة جئنا لك بمجموعة من 9 وحدات تخزين بأفكار مبتكرة وخلاقة. تابع معنا لكي تقوم باختيار التصميم الأقرب إلى ذوقك.