كيفية تخزين أحذيتك بطريقة خلاقة ومبتكرة

تختلف عادات وتقاليد الجميع في تنظيم المنزل و لكن اجتمع الجميع على أن تخزين الأحذية أصبح أمر معقد رغم ضرورته، فهي عادة تحافظ على نظافة البيت و نظامه ولكن تكمن صعوبته في إيجاد المكان المناسب لكل احذية المنزل. نواجه تحدي بالتحديد في تخزين الأحذية لأنها عادة متكررة بصفة يومية وإن كانت مساحة ومكان التخزين غير عملي سيؤول الحال بتناثر الأحذية في أرجاء المنزل. النصيحة التي يتبعها الكثير بعد ثبوت فعاليتها هو اختيار مكان خزانة الأحذية بجانب مدخل المنزل كي تتجنب وصول الأتربة من الأحذية إلى داخل المنزل ولكي لا تعوق هذه الوحدة جمال و نقاء تصميم مدخل البيت أبتكر المصممين بعض الأفكار المختلفة كي تلائم كل الانماط و تضيف إلى التصميم بعد جمالي.
لكي نساعدك على إيجاد المكان الأجمل والأكثر عملية لكي تستمتع بنظام بيتك خالياً من الأحذية المتراكمة جئنا لك بمجموعة من 9 وحدات تخزين بأفكار مبتكرة وخلاقة. تابع معنا لكي تقوم باختيار التصميم الأقرب إلى ذوقك.
في العائلات الكبيرة تكاد تكون أي مساحة فرصة كي تستغل في التخزين لذا قد ابتكر المصمم الذكي وحدة مخصصة تتحمل عدة وظائف. الذكي في التصميم هو أنه يوفر كل الاحتياجات اليومية في إطار أنيق وبسيط فبإمكان الجميع استخدام الوحدة في الجلوس وتعليق المعطف و تخزين الاحذية، وهذه بلا شك وظائف لا نتوقع تحقيقها في وحدة واحدة.
يعتمد أغلب المصممين في وحدات التخزين على المنظور العملي فقط و لكن في مثل هذه الوحدة قرر المصمم أن يستخدم الوحدة كجزء أساسي من الديكور حيث قام بطلائها بألوان حيوية و جذابة. لاحظ أيضاً مرونة تصميم الوحدة فبإمكانك أن تديرها أفقياً أو رأسياً حسب رغبتك.
لمن لا يتوفر عنده مزيد من المساحة لوحدة أحذية مخصصة لم لا تلجأ إلى استخدام وحدة متاحة بالفعل وتخصيص مكان محدد كي تضع فيه أحذيتك؟ لا تقلق فلن تكون الأحذية ظاهرة بل ستتابع هذا التصميم بوضع الأحذية في سلة.
لقد حالفك الحظ إن كان لديك سلم في المنزل وبالأخص إن كانت المساحة أسفل السلم غير مستغلة بعد، والسبب هو أن هذه المساحة قد تتحول إلى وحدة تخزين تكفي العائلة كلها والأفكار المتاحة لها في التصميم لا حصر لها و بإمكانك أن تجعل الوحدة متخفية كما نرى هنا.
أحياناً يكون أكثر الأفكار بساطة هي الأكثر عملية و أناقة و هذا هو ما أثبته هذا التصميم البسيط و الأنيق.
بين كل الحلول والأفكار سيظل الحل العملي والبسيط هو الأضمن من جهة النجاح في الوظيفة، لذلك إن كنت من محبي التصميم التقليدي هذا التصميم سوف ينال أعجابك.
في المساحات الصغيرة يمكن اللجوء إلى أخفاء الوحدة خلف مرأة، ز من مميزات هذا التصميم هو قدرتك على تنفيذها في أي مكان.
هذا العصر أصبح فيه مجالاً واسعاً لعودة الأنماط القديمة و قد ظهر مجدداً النمط الريفي فإن كنت في بحث عن وحدة تخزين في مساحة خارجة هذا النمط هو الأنسب بالتأكيد.
هذا التصميم المبتكر مكون من مكعبات تركيب مختلفة مثالي كوحدة تخزين للأطفال. قد أبتكر المصمم هذا الشكل الذكي ليجذب الاطفال ليس فقط بالألوان ولكن أيضاً بالأشكال اللا نهائية التي يمكن أن تتحقق فتتحول الوحدة الى وسيلة لعب مسلية.
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