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كيفية تخزين أحذيتك بطريقة خلاقة ومبتكرة

shereen gouda shereen gouda
GIOCHIAMO, YU HIRAOKA DESIGN YU HIRAOKA DESIGN المنزلمخزن
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تختلف عادات وتقاليد الجميع في تنظيم المنزل و لكن اجتمع الجميع على أن تخزين الأحذية أصبح أمر معقد رغم ضرورته، فهي عادة تحافظ على نظافة البيت و نظامه ولكن تكمن صعوبته في إيجاد المكان المناسب لكل احذية المنزل. نواجه تحدي بالتحديد في تخزين الأحذية لأنها عادة متكررة بصفة يومية وإن كانت مساحة ومكان التخزين غير عملي سيؤول الحال بتناثر الأحذية في أرجاء المنزل. النصيحة التي يتبعها الكثير بعد ثبوت فعاليتها هو اختيار مكان خزانة الأحذية بجانب مدخل المنزل كي تتجنب وصول الأتربة من الأحذية إلى داخل المنزل ولكي لا تعوق هذه الوحدة جمال و نقاء تصميم مدخل البيت أبتكر المصممين بعض الأفكار المختلفة كي تلائم كل الانماط و تضيف إلى التصميم بعد جمالي.

لكي نساعدك على إيجاد المكان الأجمل والأكثر عملية لكي تستمتع بنظام بيتك خالياً من الأحذية المتراكمة جئنا لك بمجموعة من 9 وحدات تخزين بأفكار مبتكرة وخلاقة. تابع معنا لكي تقوم باختيار التصميم الأقرب إلى ذوقك.

وحدة متعددة الاستخدامات

Galeriehaus im Dünenwald, Möhring Architekten Möhring Architekten سلالم وأروقة شماعة ملابس
Möhring Architekten

Möhring Architekten
Möhring Architekten
Möhring Architekten

في العائلات الكبيرة تكاد تكون أي مساحة فرصة كي تستغل في التخزين لذا قد ابتكر المصمم الذكي وحدة مخصصة تتحمل عدة وظائف. الذكي في التصميم هو أنه يوفر كل الاحتياجات اليومية في إطار أنيق وبسيط فبإمكان الجميع استخدام الوحدة في الجلوس وتعليق المعطف و تخزين الاحذية، وهذه بلا شك وظائف لا نتوقع تحقيقها في وحدة واحدة.

الرهان الاقوى على اللون

Equilibre, Lucile Roybier Lucile Roybier سلالم وأروقة رفوف وأدراج
Lucile Roybier

Lucile Roybier
Lucile Roybier
Lucile Roybier

يعتمد أغلب المصممين في وحدات التخزين على المنظور العملي فقط و لكن في مثل هذه الوحدة قرر المصمم أن يستخدم الوحدة كجزء أساسي من الديكور حيث قام بطلائها بألوان حيوية و جذابة. لاحظ أيضاً مرونة تصميم الوحدة فبإمكانك أن تديرها أفقياً أو رأسياً حسب رغبتك.

الأدراج على شكل سلة

Salle a manger villa de Founex, LAdesign LAdesign سلالم وأروقة رفوف وأدراج
LAdesign

LAdesign
LAdesign
LAdesign

لمن لا يتوفر عنده مزيد من المساحة لوحدة أحذية مخصصة لم لا تلجأ إلى استخدام وحدة متاحة بالفعل وتخصيص مكان محدد كي تضع فيه أحذيتك؟ لا تقلق فلن تكون الأحذية ظاهرة بل ستتابع هذا التصميم بوضع الأحذية في سلة.

المساحة أسفل السلم

Storage under stairs Fraher and Findlay سلالم وأروقة مخزن
Fraher and Findlay

Storage under stairs

Fraher and Findlay
Fraher and Findlay
Fraher and Findlay

لقد حالفك الحظ إن كان لديك سلم في المنزل وبالأخص إن كانت المساحة أسفل السلم غير مستغلة بعد، والسبب هو أن هذه المساحة قد تتحول إلى وحدة تخزين تكفي العائلة كلها والأفكار المتاحة لها في التصميم لا حصر لها و بإمكانك أن تجعل الوحدة متخفية كما نرى هنا.

الوحدة المتنقلة البسيطة

homify غرفة نومخزانة الملابس
homify

homify
homify
homify

أحياناً يكون أكثر الأفكار بساطة هي الأكثر عملية و أناقة و هذا هو ما أثبته هذا التصميم البسيط و الأنيق.

البساطة والعملية

Commode basse avec miroir, A-A Dimension SARL A-A Dimension SARL سلالم وأروقة رفوف وأدراج
A-A Dimension SARL

A-A Dimension SARL
A-A Dimension SARL
A-A Dimension SARL

بين كل الحلول والأفكار سيظل الحل العملي والبسيط هو الأضمن من جهة النجاح في الوظيفة، لذلك إن كنت من محبي التصميم التقليدي هذا التصميم سوف ينال أعجابك.

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وحدة متخفية خلف المرآة

'Welcome' Contemporary hallway shoe storage with mirror by Birex homify سلالم وأروقة مخزن
homify

'Welcome' Contemporary hallway shoe storage with mirror by Birex

homify
homify
homify

في المساحات الصغيرة يمكن اللجوء إلى أخفاء الوحدة خلف مرأة، ز من مميزات هذا التصميم هو قدرتك على تنفيذها في أي مكان.

طاولة متخفية

Koffertische, FrauSchrader FrauSchrader غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
FrauSchrader

FrauSchrader
FrauSchrader
FrauSchrader

هذا العصر أصبح فيه مجالاً واسعاً لعودة الأنماط القديمة و قد ظهر مجدداً النمط الريفي فإن كنت في بحث عن وحدة تخزين في مساحة خارجة هذا النمط هو الأنسب بالتأكيد.

تصميم مخصص للأطفال

GIOCHIAMO, YU HIRAOKA DESIGN YU HIRAOKA DESIGN المنزلمخزن
YU HIRAOKA DESIGN

GIOCHIAMO

YU HIRAOKA DESIGN
YU HIRAOKA DESIGN
YU HIRAOKA DESIGN

هذا التصميم المبتكر مكون من مكعبات تركيب مختلفة مثالي كوحدة تخزين للأطفال. قد أبتكر المصمم هذا الشكل الذكي ليجذب الاطفال ليس فقط بالألوان ولكن أيضاً بالأشكال اللا نهائية التي يمكن أن تتحقق فتتحول الوحدة الى وسيلة لعب مسلية. 

تابعنا بصفة دائمة كي تتعرف على كل ما هو جديد ومبتكر لديكور منزلك!

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