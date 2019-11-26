15 فكرة لإضاءة المنزل خارجياً… . لمنزل مشرق صباحاً ومساءً

يعتبر الضوء في غاية الأهمية في التصميم المعماري للمنزل، سواء في الداخل أو الخارج. في مقالنا لهذا اليوم نريد أن نتعرف سويا على الإضاءة الخارجية للمنزل وعلى الأماكن المراد إضاءتها سواء في الحديقة، أو على واجهة المنزل، أو حول حوض السباحة أو على الشرفة، أو في منطقة الهواء الطلق، لتعطي شعور جميل وآمن وتجعل ضيوفك أيضا يشعرون بالترحيب والراحة، كما سنتعرف على بعض التصاميم المميزة للإضاءة كاستخدام الشمعدانات أو الإضاءة الكشافة بأسلوب وانطباع مميز وحسب الذوق الشخصي.

تابع معنا 15 فكرة ضوئية لمنزل دائم الإنارة.