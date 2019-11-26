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15 فكرة لإضاءة المنزل خارجياً… . لمنزل مشرق صباحاً ومساءً

Heba khlili Heba khlili
Villa particulier ALPES MARITIMES, Artlight Design Artlight Design حديقة
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يعتبر الضوء في غاية الأهمية في التصميم المعماري للمنزل، سواء في الداخل أو الخارج. في مقالنا لهذا اليوم نريد أن نتعرف سويا على الإضاءة الخارجية للمنزل وعلى الأماكن المراد إضاءتها سواء في الحديقة، أو على واجهة المنزل، أو حول حوض السباحة أو على الشرفة، أو في منطقة الهواء الطلق، لتعطي شعور جميل وآمن وتجعل ضيوفك أيضا يشعرون بالترحيب والراحة، كما سنتعرف على بعض التصاميم المميزة للإضاءة كاستخدام الشمعدانات أو الإضاءة الكشافة بأسلوب وانطباع مميز وحسب الذوق الشخصي.

تابع معنا 15 فكرة ضوئية لمنزل دائم الإنارة.

1. تزيين الجدران مع أضواء مذهلة

Villa in Frankreich, Bolz Licht und Wohnen · 1946 Bolz Licht und Wohnen · 1946 حديقة
Bolz Licht und Wohnen · 1946

Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946

على جدران مدخل المنزل، إنارة مناسبة وضرورية لسهولة الرؤيا مساءً، كما يمكنك اختيار التصميم المناسب، في هذه الفكرة نرى مصابيح يمكنك التحكم بإضاءتها سواء للأعلى أو للأسفل وبذلك نضمن اكبر قدر من الإضاءة.

2. دافئة ومريحة

Campinas Decor, Garden Light Garden Light حديقة
Garden Light

Garden Light
Garden Light
Garden Light

في الحديقة، يمكنك التحكم بنوع وشكل الإضاءة حسب طريقة تصميم الحديقة، فحديقتنا هذه المجهزة بموقد نار للتجمع الدافئ حوله، انسب طريقة هي استخدام الإضاءة ذات اللون البرتقالي لتعطي الشعور المناسب بالدفء في ليال باردة.

3. الأجواء الخاصة

Iluminación exterior casa rústica con piscina, OutSide Tech Light OutSide Tech Light حديقة
OutSide Tech Light

OutSide Tech Light
OutSide Tech Light
OutSide Tech Light

إذا كنت ترغب في إلقاء الضوء على البيئة، ينبغي أن تستخدم الإضاءة التي تعطي ديكور مميز، لذلك ننصحك باستخدام المصابيح التي يمكنك التحكم بتوجيه الإضاءة للمكان الذي ترغب… ستعطيك جو خاص ومميز.

4. تشديد الإضاءة لإظهار جمالية الحديقة

Villa particulier ALPES MARITIMES, Artlight Design Artlight Design حديقة
Artlight Design

Artlight Design
Artlight Design
Artlight Design

لزيادة جمال الحديقة ننصحك عزيزي القارئ بالتركيز على النباتات الموجودة في الحديقة وتركيز الإضاءة على تلك النباتات سواء عشبية أو أشجار عالية واستخدام الإضاءة التي تزيد من جمالية النباتات، هنا يمكنك التفنن باختيار الوان الإضاءة الموجهة على النباتات. ستظهر نباتات حديقتك ليس بلون اخضر فقط بل بكل الوان الطيف.

5. إبراز التفاصيل المميزة

Côte d’Azur - Feeling zwischen Rhein und Eifel, Solarlux GmbH Solarlux GmbH مسبح
Solarlux GmbH

Solarlux GmbH
Solarlux GmbH
Solarlux GmbH

مع الإضاءة المناسبة وفي المكان المناسب ستكون البيئة الخارجية اكثر راحة لك ولضيوفك، لذلك ننصحك باستخدام الإضاءة التي تبرز جمالية المواد المستخدمة في جلستك الخارجية كالجدار الحجري الرائع، الذي لن يزيد جماله ألا إضاءة علوية تجعل بيئتك الخارجية اكثر جاذبية.

6. مصابيح ممتعة ومبتكرة

Pergola Earth Designs حديقة خشب نقي
Earth Designs

Pergola

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

لإضاءة خارجية في مكانها المناسب يمكنك اعتماد طريقة إنارة ممتعة وذات طابع حديث لإنارة جلستك الخارجية باختيار مصابيح كروية الشكل معلقة في الأعلى ستعطي شعور ممتع وإنارة مناسبة.

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7. إضاءة التفاصيل

Chelsea Creek - copyright St George Plc Aralia حديقة حديد Grey roof terrace,rooftop garden,roof garden,garden design,landscape architecture,landscape architect,landscape design,garden designer,architecture
Aralia

Chelsea Creek – copyright St George Plc

Aralia
Aralia
Aralia

يمكنك تسليط الضوء على مختلف التفاصيل الموجودة في الشرفة الخارجية، كما نرى في الصورة تم تزويد إضاءة مخصصة لكل تفصيل موجود في الحديقة للنباتات وللأرضية، واذا كنت لا تريد صرف المزيد من المال ولمزيد من السحر على البيئة، استخدم الفوانيس.

8. مدخل المنزل

Casas Trapecio, INDICO INDICO حديقة
INDICO

INDICO
INDICO
INDICO

لإلقاء الضوء على المدخل الرئيسي للمنزل هناك العديد من التصاميم تتناسب مع كل الأنماط; أضواء على الأرض، والإضاءة قليلة الارتفاع عن الأرض لتقودنا إلى المنزل بأمان في الليل، هي بعض النصائح للحصول على إضاءة آمنة.

9. إضاءة السلالم

RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos منازل
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

السلم هو واحدة من المناطق التي يجب أن تكون مضيئة حتى لا تتسبب في وقوع الحوادث. لهذه البيئة الخارجية، يمكنك تطبيق الإضاءة العامة للحفاظ على كل منطقة كاملة الإضاءة، وثمة خيار آخر وهو استخدام الإضاءة قليلة الارتفاع عن الأرض على الجدران الجانبية.

10. الإضاءة الخفية

Contemporary Garden Design Balham homify حديقة
homify

Contemporary Garden Design Balham

homify
homify
homify

تقدم الإضاءة الخفية الكثيرة من الخيارات لإضاءة خارج المنزل، والميزة فيها أنها تعطي إضاءة دون أن تشعر بوجودها أو ان تعرف مصدرها، ويمكن استخدامها عند سفح الأرضيات والجدران أو داخل أحواض الزرع لتعطي المزيد من الجمالية للنباتات.

11. التنوع في الإضاءة

homify المنزل اكسسوارات النباتات رخام Grey
homify

homify
homify
homify

يمكنك الدمج بين نوعين مختلفين من الإضاءة، الإضاءة قليلة الارتفاع عن الأرض والمصابيح المخفية في السقف، وبالتالي سيكون لديك ديكور ذو انطباع ممتاز بيئة أكثر أمن.

12. واجهة المنزل

homify منازل
homify

homify
homify
homify

نود أن يشعر بالأمان في العودة إلى المنزل، ولضمان الترحيب المناسب للضيوف وسهولة الوصول إلى الباب الأمامي، لابد أن تكون مريحة ومطمئنة. لذلك ننصحك بإلقاء الضوء على مدخل المنزل والتركيز على النقاط الاستراتيجية لضمان إضاءة جيدة; طريق المدخل الرئيسي والمرآب والتفاصيل المعمارية. أسلوب مناسب للإضاءة كاملة لواجهة المنزل.

13. الوصول المريح

Casa EV, ze|arquitectura ze|arquitectura منازل
ze|arquitectura

ze|arquitectura
ze|arquitectura
ze|arquitectura

الإضاءة في المناطق الخارجية: مثل الواجهات والحدائق، يعطي وجها آخر للبيئة، لذلك استخدم الطرق المختلفة لتسليط الضوء على الحديقة الخاصة بك

14. أهمية وجود الباب الأمامي مضاءة جيدا

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura شبابيك خشب Wood effect
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

يجب أن يكون الباب مضاءة جيدا للوصول المباشر إلى المنزل، بالإضافة إلى أنه يجعل لدينا رؤية واضحة لدخول المفاتيح، لذلك ننصحك باستخدام ضوء قوي من السقف.

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15. للمسبح…

La Casa de las Sirenas, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos مسبح
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

في ختام رحلتنا مع الكثير من الإضاءة والسطوع، سنضيئ منطقة المسبح. ويمكننا التركيز على أماكن محددة ،: مثل داخل المسبح، وعلى الجدران الجانبية كما نرى في هذا تصميم جذاب.

النور، الضوء، والإشراق كلمات لمعنى واحد وهو الرؤيا الصحيحة والواضحة.

ننصحكم بقراءة المقال التالي كيفية إضاءة منزلك بشكل جميل وراقي

اعرف أكثر عن الأنواع الرئيسية للإضاءة الخارجية

Palm Valley l Residential Project , ICONIC DESIGN STUDIO ICONIC DESIGN STUDIO حديقة
ICONIC DESIGN STUDIO

ICONIC DESIGN STUDIO
ICONIC DESIGN STUDIO
ICONIC DESIGN STUDIO
  • إضاءة الجدران: سواء كانت المساحة الخارجية الملحقة بمنزلك لحديقة شاسعة المساحة أو فناء أمامي خلاب أو حتى فناء خلفي صغير، يمكن لتركيبات الإضاءة الجدارية أن تضفي سحر خاص عليها، وذلك باستخدام أباليك أنيقة أو شمعدانات، المهم في الأمر أن تراعي اختيار وحدات إضاءة تتناسب مع النمط الديكوري لتلك المساحة، سواء كان حداثي أو ريفي أو تبسيطي.
  • إضاءة معلّقة: في حال إن كانت المساحة الخارجية خاصتك تضم جلسة بسقف أو تعريشة، يمكنك اختيار وحدات الإضاءة المعلقة أو المعلقات على أن تثبت بذلك السقف، والتي من أبرز مميزاتها أنها توفر قدر كبير من الإنارة.
  • إضاءة أرضية: يتمثل هذا النوع من الإضاءة في مصابيح أرضية كالتي معروضة أمامنا في الصورة، أو في لمبات ليد تثبت على جانبي مسارات الحديقة الخارجية.

أي كان اختيارك من تركيبات الإضاءة السابقة، من المؤكد أنها ستصنع الفارق بمساحتك الخاصة، وتزيدها أناقة وجاذبية.

كيف تجعل غرفة معيشتك الصغيرة تبدو أوسع؟
ماهي الفكرة الضوئية المناسبة لجلستك الخارجية؟

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