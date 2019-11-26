15 فكرة لإضاءة المنزل خارجياً… . لمنزل مشرق صباحاً ومساءً

يعتبر الضوء في غاية الأهمية في التصميم المعماري للمنزل، سواء في الداخل أو الخارج. في مقالنا لهذا اليوم نريد أن نتعرف سويا على الإضاءة الخارجية للمنزل وعلى الأماكن المراد إضاءتها سواء في الحديقة، أو على واجهة المنزل، أو حول حوض السباحة أو على الشرفة، أو في منطقة الهواء الطلق، لتعطي شعور جميل وآمن وتجعل ضيوفك أيضا يشعرون بالترحيب والراحة، كما سنتعرف على بعض التصاميم المميزة للإضاءة كاستخدام الشمعدانات أو الإضاءة الكشافة بأسلوب وانطباع مميز وحسب الذوق الشخصي.
تابع معنا 15 فكرة ضوئية لمنزل دائم الإنارة.
على جدران مدخل المنزل، إنارة مناسبة وضرورية لسهولة الرؤيا مساءً، كما يمكنك اختيار التصميم المناسب، في هذه الفكرة نرى مصابيح يمكنك التحكم بإضاءتها سواء للأعلى أو للأسفل وبذلك نضمن اكبر قدر من الإضاءة.
في الحديقة، يمكنك التحكم بنوع وشكل الإضاءة حسب طريقة تصميم الحديقة، فحديقتنا هذه المجهزة بموقد نار للتجمع الدافئ حوله، انسب طريقة هي استخدام الإضاءة ذات اللون البرتقالي لتعطي الشعور المناسب بالدفء في ليال باردة.
إذا كنت ترغب في إلقاء الضوء على البيئة، ينبغي أن تستخدم الإضاءة التي تعطي ديكور مميز، لذلك ننصحك باستخدام المصابيح التي يمكنك التحكم بتوجيه الإضاءة للمكان الذي ترغب… ستعطيك جو خاص ومميز.
لزيادة جمال الحديقة ننصحك عزيزي القارئ بالتركيز على النباتات الموجودة في الحديقة وتركيز الإضاءة على تلك النباتات سواء عشبية أو أشجار عالية واستخدام الإضاءة التي تزيد من جمالية النباتات، هنا يمكنك التفنن باختيار الوان الإضاءة الموجهة على النباتات. ستظهر نباتات حديقتك ليس بلون اخضر فقط بل بكل الوان الطيف.
مع الإضاءة المناسبة وفي المكان المناسب ستكون البيئة الخارجية اكثر راحة لك ولضيوفك، لذلك ننصحك باستخدام الإضاءة التي تبرز جمالية المواد المستخدمة في جلستك الخارجية كالجدار الحجري الرائع، الذي لن يزيد جماله ألا إضاءة علوية تجعل بيئتك الخارجية اكثر جاذبية.
لإضاءة خارجية في مكانها المناسب يمكنك اعتماد طريقة إنارة ممتعة وذات طابع حديث لإنارة جلستك الخارجية باختيار مصابيح كروية الشكل معلقة في الأعلى ستعطي شعور ممتع وإنارة مناسبة.
يمكنك تسليط الضوء على مختلف التفاصيل الموجودة في الشرفة الخارجية، كما نرى في الصورة تم تزويد إضاءة مخصصة لكل تفصيل موجود في الحديقة للنباتات وللأرضية، واذا كنت لا تريد صرف المزيد من المال ولمزيد من السحر على البيئة، استخدم الفوانيس.
لإلقاء الضوء على المدخل الرئيسي للمنزل هناك العديد من التصاميم تتناسب مع كل الأنماط; أضواء على الأرض، والإضاءة قليلة الارتفاع عن الأرض لتقودنا إلى المنزل بأمان في الليل، هي بعض النصائح للحصول على إضاءة آمنة.
السلم هو واحدة من المناطق التي يجب أن تكون مضيئة حتى لا تتسبب في وقوع الحوادث. لهذه البيئة الخارجية، يمكنك تطبيق الإضاءة العامة للحفاظ على كل منطقة كاملة الإضاءة، وثمة خيار آخر وهو استخدام الإضاءة قليلة الارتفاع عن الأرض على الجدران الجانبية.
تقدم الإضاءة الخفية الكثيرة من الخيارات لإضاءة خارج المنزل، والميزة فيها أنها تعطي إضاءة دون أن تشعر بوجودها أو ان تعرف مصدرها، ويمكن استخدامها عند سفح الأرضيات والجدران أو داخل أحواض الزرع لتعطي المزيد من الجمالية للنباتات.
يمكنك الدمج بين نوعين مختلفين من الإضاءة، الإضاءة قليلة الارتفاع عن الأرض والمصابيح المخفية في السقف، وبالتالي سيكون لديك ديكور ذو انطباع ممتاز بيئة أكثر أمن.
نود أن يشعر بالأمان في العودة إلى المنزل، ولضمان الترحيب المناسب للضيوف وسهولة الوصول إلى الباب الأمامي، لابد أن تكون مريحة ومطمئنة. لذلك ننصحك بإلقاء الضوء على مدخل المنزل والتركيز على النقاط الاستراتيجية لضمان إضاءة جيدة; طريق المدخل الرئيسي والمرآب والتفاصيل المعمارية. أسلوب مناسب للإضاءة كاملة لواجهة المنزل.
الإضاءة في المناطق الخارجية: مثل الواجهات والحدائق، يعطي وجها آخر للبيئة، لذلك استخدم الطرق المختلفة لتسليط الضوء على الحديقة الخاصة بك
يجب أن يكون الباب مضاءة جيدا للوصول المباشر إلى المنزل، بالإضافة إلى أنه يجعل لدينا رؤية واضحة لدخول المفاتيح، لذلك ننصحك باستخدام ضوء قوي من السقف.
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في ختام رحلتنا مع الكثير من الإضاءة والسطوع، سنضيئ منطقة المسبح. ويمكننا التركيز على أماكن محددة ،: مثل داخل المسبح، وعلى الجدران الجانبية كما نرى في هذا تصميم جذاب.
النور، الضوء، والإشراق كلمات لمعنى واحد وهو الرؤيا الصحيحة والواضحة.
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أي كان اختيارك من تركيبات الإضاءة السابقة، من المؤكد أنها ستصنع الفارق بمساحتك الخاصة، وتزيدها أناقة وجاذبية.