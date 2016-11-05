بين اللون الأبيض والتصاميم العصرية شقة رائعة

الحمام هنا يتسم بحيوية أكثر وهذا بسبب الأرض الخشبية ذات اللون الدافئ مع كسوة الحائط بالموزايك العصري. هذا لم يمنع المصمم من تخليه عن اللون الأبيض فهو لا يزال هنا اللون الأساسي.

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