الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

بين اللون الأبيض والتصاميم العصرية شقة رائعة

shereen gouda shereen gouda
Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة المعيشة
Loading admin actions …

نجد في أغلب المنازل صغيراً كان أم كبيراً ركن مظلم و غير مستغل في المعيشة أو حتى كإضافة في الديكور، هذا نتيجة لتوزيع ضعيف لكلاً من الأثاث والإضاءة و ليس ناتج عن شكل أو مساحة الفراغ. التصميم المثالي لا يحتاج إلى مساحات كبيرة بالضرورة بل كل ما تحتاجه هو التخطيط المسبق وإدارة الفراغ بكفاءة عالية، و لذا سنتطرق اليوم في هذا المقال إلى الحديث عن منزل بسيط صمم بكل عناية لكي يتسم بمواصفات مثالية. تدخل الفريق المعماري في هذا المنزل الذي يقع في روما بصورة رائعة كي يتركوا بصمة تجمع بين الأناقة والعملية و قد كانت التكلفة النهائية 70,000 €. لنرى معاً النتيجة النهائية.

مدخل يدعوك بترحاب

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة المعيشة
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

نحن هنا على مشارف مدخل البيت الرائع، ولكن قبل تدخل المتخصصين كانت هذه المساحة تفتقد أي شخصية بل وكان المدخل يعاني من الاختناق.كان هدف التدخل الأول هو خلق مساحة مشرقة كي تستقبل الجميع برحابة و هذا بإدخال الهواء المنعش والإضاءة القوية في المكان و كما نرى قد تمت المهمة بنجاح. يكمن نجاح الفراغ في إضافة الخط المضيء المستمر حول الأبواب كي يعطي إيحاء بأستمرارية الضوء وامتداد الفراغ.

غرفة المعيشة

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة المعيشة
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

الآن نرى غرفة المعيشة في صورة منعشة وحيوية والفضل في ذلك يعود إلى المساحة المفتوحة واللون الأبيض الناصع مما أدى إلى انعكاس الضوء الطبيعي الخارجي كي يبث طاقة إيجابية في أنحاء الغرفة. الأرضية الخشبية تلعب دور هام جداً في إتمام اتزان التصميم فهو في الواقع يعد خلفية قوية في الغرفة تبعث لون دافئ وحيوي ليلتقي مع الأبيض في تناغم تام. لاحظ أن هذه اللمسات البسيطة في مقدور الجميع اتباعها للوصول إلى هذه المثالية ولا حاجة لأي إضافة وزخارف كثيرة.

المطبخ

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign مطبخ
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

يجتاح اللون الأبيض أيضاً في تصميم هذا المطبخ الأنيق و يتميز بأسلوب أنيق وراق، وأحيانا شبه ريفي، ومع ذلك هو في الأصل ينتمي إلى الطراز الحداثي. يتداخل الحديد اللامع في بعض التفاصيل لكي تطغى الروح العصرية على التصميم.

غرفة النوم الرئيسية

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة نوم
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

وقد اتخذ المصمم البساطة عنوان تصميم غرفة النوم، حيث يتميز المشهد بأثاث بألوان مبسطة من خلال السرير المنجد و الطاولتين ذات التشطيب الخشبي الأنيق. نجح التصميم ببساطته هنا كما هو الحال في بقية الغرف.

غرفة نوم مثالية

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة نوم
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

لمسات من الألوان الحيوية أنطلقت بإبداع في هذه الغرفة كي تحتوي وتعبر عن شخصية الطفل و هي تتبع النمط الحداثي بقوة.

حمام غرفة النوم الرئيسية

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign حمام
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

من أهم ما نلاحظه في هذا الحمام هو المساحة الكبيرة و النظام الأنيق فقد أخذت كل وظيفة م ايكفيها من مساحة لكي يتمكن المصمم أن يبدع فيها.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

حمام متكامل

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign حمام
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

التصميم الذكي هو الذي في النهاية قادر على تحويل ما قد يعد نقط ضعف إلى نقاط قوة في التصميم و هذا بالتحديد ما يجعل هذا الحمام مثالي و غاية في الذكاء. قد تظن أنت حين ترى سقف مائل أن هذه المساحة لن تستغل ولكن أثبت لنا المصمم هنا أن هذا فكر خاطئ و أن لكل فراغ وظيفة تلائمه. لاحظ أن البانيو محاط بمصادر إضاءة تكفي لعدم شعورك بأنك في ركن مظلم.

حمام الضيوف

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign حمام
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

الحمام هنا يتسم بحيوية أكثر وهذا بسبب الأرض الخشبية ذات اللون الدافئ مع كسوة الحائط بالموزايك العصري. هذا لم يمنع المصمم من تخليه عن اللون الأبيض فهو لا يزال هنا اللون الأساسي.

تابع مقالاتنا لمعرفة كل جديد و التعرف على نصائح الخبراء في كيفية تصميم منزلك كي يبهر الجميع.

السحر المكسيكي في بيت فريد
هل نال هذا التصميم أعجابك؟+

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً