بين اللون الأبيض والتصاميم العصرية شقة رائعة

نجد في أغلب المنازل صغيراً كان أم كبيراً ركن مظلم و غير مستغل في المعيشة أو حتى كإضافة في الديكور، هذا نتيجة لتوزيع ضعيف لكلاً من الأثاث والإضاءة و ليس ناتج عن شكل أو مساحة الفراغ. التصميم المثالي لا يحتاج إلى مساحات كبيرة بالضرورة بل كل ما تحتاجه هو التخطيط المسبق وإدارة الفراغ بكفاءة عالية، و لذا سنتطرق اليوم في هذا المقال إلى الحديث عن منزل بسيط صمم بكل عناية لكي يتسم بمواصفات مثالية. تدخل الفريق المعماري في هذا المنزل الذي يقع في روما بصورة رائعة كي يتركوا بصمة تجمع بين الأناقة والعملية و قد كانت التكلفة النهائية 70,000 €. لنرى معاً النتيجة النهائية.
نحن هنا على مشارف مدخل البيت الرائع، ولكن قبل تدخل المتخصصين كانت هذه المساحة تفتقد أي شخصية بل وكان المدخل يعاني من الاختناق.كان هدف التدخل الأول هو خلق مساحة مشرقة كي تستقبل الجميع برحابة و هذا بإدخال الهواء المنعش والإضاءة القوية في المكان و كما نرى قد تمت المهمة بنجاح. يكمن نجاح الفراغ في إضافة الخط المضيء المستمر حول الأبواب كي يعطي إيحاء بأستمرارية الضوء وامتداد الفراغ.
الآن نرى غرفة المعيشة في صورة منعشة وحيوية والفضل في ذلك يعود إلى المساحة المفتوحة واللون الأبيض الناصع مما أدى إلى انعكاس الضوء الطبيعي الخارجي كي يبث طاقة إيجابية في أنحاء الغرفة. الأرضية الخشبية تلعب دور هام جداً في إتمام اتزان التصميم فهو في الواقع يعد خلفية قوية في الغرفة تبعث لون دافئ وحيوي ليلتقي مع الأبيض في تناغم تام. لاحظ أن هذه اللمسات البسيطة في مقدور الجميع اتباعها للوصول إلى هذه المثالية ولا حاجة لأي إضافة وزخارف كثيرة.
يجتاح اللون الأبيض أيضاً في تصميم هذا المطبخ الأنيق و يتميز بأسلوب أنيق وراق، وأحيانا شبه ريفي، ومع ذلك هو في الأصل ينتمي إلى الطراز الحداثي. يتداخل الحديد اللامع في بعض التفاصيل لكي تطغى الروح العصرية على التصميم.
وقد اتخذ المصمم البساطة عنوان تصميم غرفة النوم، حيث يتميز المشهد بأثاث بألوان مبسطة من خلال السرير المنجد و الطاولتين ذات التشطيب الخشبي الأنيق. نجح التصميم ببساطته هنا كما هو الحال في بقية الغرف.
لمسات من الألوان الحيوية أنطلقت بإبداع في هذه الغرفة كي تحتوي وتعبر عن شخصية الطفل و هي تتبع النمط الحداثي بقوة.
من أهم ما نلاحظه في هذا الحمام هو المساحة الكبيرة و النظام الأنيق فقد أخذت كل وظيفة م ايكفيها من مساحة لكي يتمكن المصمم أن يبدع فيها.
التصميم الذكي هو الذي في النهاية قادر على تحويل ما قد يعد نقط ضعف إلى نقاط قوة في التصميم و هذا بالتحديد ما يجعل هذا الحمام مثالي و غاية في الذكاء. قد تظن أنت حين ترى سقف مائل أن هذه المساحة لن تستغل ولكن أثبت لنا المصمم هنا أن هذا فكر خاطئ و أن لكل فراغ وظيفة تلائمه. لاحظ أن البانيو محاط بمصادر إضاءة تكفي لعدم شعورك بأنك في ركن مظلم.
الحمام هنا يتسم بحيوية أكثر وهذا بسبب الأرض الخشبية ذات اللون الدافئ مع كسوة الحائط بالموزايك العصري. هذا لم يمنع المصمم من تخليه عن اللون الأبيض فهو لا يزال هنا اللون الأساسي.
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