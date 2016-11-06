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منزل غامض من الخارج مبهر من الداخل

Marwa Hasan Marwa Hasan
Casa el Hatillo, FergoStudio FergoStudio بلكونة أو شرفة
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من كان ليتخيل أن يختبيء بيت بهذا الجمال وسط ضواحي كاراكاس في فنزويلا، فعلي الرغم من أنه يتكون من ثلاثة طوابق إلا أن معظمه يتواري عن الأنظار ولا يظهر منه سوي الطابق العلوي للناظرين من الخارج. هذا البيت هو من إبداع المهندس المعماري خوان بابلو فرنانديز والذي راعي في تصميمه طبيعة الأرض المنحدرة والتي تعود إلي تكوين الجبل الذي بني عليه. ويشكل استخدام الخامات الطبيعية في البناء والإضاءة الطبيعية في الإنارة سمة أساسية لهذا التصميم فتعالوا بنا نستعرضه معاً عن قرب.

الواجهة والخامات المكشوفة

Casa el Hatillo, FergoStudio FergoStudio منازل
FergoStudio

FergoStudio
FergoStudio
FergoStudio

بمجرد إلقاء النظر علي هذا المدخل يمكنك ملاحظة المزيج المتنوع من الخامات المستخدمة والذي يتراوح ما بين الخرسانة وقوالب الحجارة الطبيعية والطوب الأحمر والملاحظ هو أنها تخلو من أي طلاء، فهذا التنوع ينم عن ذوق رفيع يقدر الطبيعية وتنوع الملمس من حيث المظهر والاحساس.

Casa el Hatillo, FergoStudio FergoStudio منازل
FergoStudio

FergoStudio
FergoStudio
FergoStudio

مدخل متعدد الخامات يحيط به حديقة على جانبية

Casa el Hatillo, FergoStudio FergoStudio منازل
FergoStudio

FergoStudio
FergoStudio
FergoStudio

البيت على إرتفاع عالي

Casa el Hatillo, FergoStudio FergoStudio منازل
FergoStudio

FergoStudio
FergoStudio
FergoStudio

يصعب تصديق أن هذا هو نفس البيت وهو ما يعود إلي الاختلاف الكبير بين هذه الواجهة وسابقتها مما يبين لنا كم يمكن لهذا البيت أن يفاجئنا، وقد تم إبراز الارتفاع من خلال الأعمدة الخرسانية الرمادية كما يلعب الافريز دوراً هاماً في الوقاية من الشمس بالاضافة إلي ما يوفره من مساحة إضافية ذات موقع مميز لتراص أصص الزهور التي تزين الواجهة بشكل رائع.

من داخل المنزل

Casa el Hatillo, FergoStudio FergoStudio الممر والمدخل
FergoStudio

FergoStudio
FergoStudio
FergoStudio

بدخولك إلي المنزل تجد إلي يسارك درج السلم المؤدي إلي الغرف بالأعلي وفي مواجهته تجد ألواح خشبية مستطيلة متداخلة ذات حجم كبير تبدو كما لو كانت حائط طوبي وهو ما يبعث الدفء في المكان، و بدخولك أيضاً تبدأ في ملاحظة النمط المتكرر في استخدام ثلاث خامات وهي الحوائط البيضاء المناسبة لأي عنصر قد يضاف إليها، الأرضية الرخامية ذات اللون الكريمي والخشب الذي يضفي الدفء أينما حل.

الغرفة ذات إرتفاع الدورين

Casa el Hatillo, FergoStudio FergoStudio غرفة المعيشة
FergoStudio

FergoStudio
FergoStudio
FergoStudio

يتمتع هذا البيت بحديقة خلفية صغيرة يوجد بها بعض الحصي لتمنح البيت إحساس بالإنتعاش والراحة النفسية المصاحبة للخضرة التي يمكنك رؤيتها من غرفة المعيشة مزدوجة الإرتفاع الظاهرة أمامنا في الصورة. إذا واصلت المشي من الصالة مروراً بهذه الغرفة فيسنتهي بك المطاف في هذه الشرفة المطلة علي تلك المساحة الرائعة والتي تتصل بالمكان من الداخل من خلال الزجاج الذي يحتل كامل إرتفاع الحائط مما يحقق إمتداد الرؤية والإتصال الدائم بروعة المنظر المحيط.

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المطبخ للإجتماعات العائلية

Casa el Hatillo, FergoStudio FergoStudio مطبخ
FergoStudio

FergoStudio
FergoStudio
FergoStudio

يتبع المطبخ الخاص بهذا البيت النمط المفتوح فيتداخل مع مساحة تناول الطعام مع مراعاة الفصل بينهما في ذات الوقت وهو ما تم تحقيقه من خلال إختلاف خامة الأرضية باستخدام الخشب بدلاً من الرخام ليبدو الفرق الواضح في اللون كذلك كعامل مساعد علي تحقيق الفصل المرجو دون إغفال الجانب الجمالي لتباين اللونين.

بجانب المطبخ وعلى الجهة الأخرى توجد طاولة الطعام و المطلة بدورها على الحديقة مباشرة

Casa el Hatillo, FergoStudio FergoStudio غرفة السفرة
FergoStudio

FergoStudio
FergoStudio
FergoStudio

إلى الغرف

Casa el Hatillo, FergoStudio FergoStudio الممر والمدخل
FergoStudio

FergoStudio
FergoStudio
FergoStudio

تتصل هذه الغرفة بصرياً بمساحة المطبخ من خلال الزجاج الذي تم استخدامه بكثرة في التصميم لضمان عامل الإستمرارية بين مختلف مناطق البيت ولكن الأمر الجدير بالاهتمام هنا هو هذه السلالم المعلقة المذهلة والتي تم تثبيتها في الحائط دون أي دعم من الأسفل.

الغرف بدورها فهي تتمتع بنوافذ كبيرة الحجم لتطل على المناظر الطبيعية المبهرة للمدينة

Casa el Hatillo, FergoStudio FergoStudio غرفة نوم
FergoStudio

FergoStudio
FergoStudio
FergoStudio

التراس مجهز بكافة الإعدادات حتى يتمكن مستخدمي البيت من عمل كل الحفلات والتجمعات العائلية بداية من حفلات الشواء

Casa el Hatillo, FergoStudio FergoStudio بلكونة أو شرفة
FergoStudio

FergoStudio
FergoStudio
FergoStudio

إطلالة رائعة

Casa el Hatillo, FergoStudio FergoStudio بلكونة أو شرفة
FergoStudio

FergoStudio
FergoStudio
FergoStudio

إحدي الأسباب الرئيسية لتفضيل العيش بهذه المنطقة في كاراكاس هو جمال المناظر الطبيعية الذي توفره بسحر المرتفعات المغطاة بالأشجار والخضرة الموجودة في كل حدب وصوب وهو ما يفسر دون شك النوافذ الضخمة للبيت فلابد من استغلال كل فرصة سانحة للتمتع بالجمال المحيط بالموقع المميز الذي يحتله هذا البيت.

10 تصاميم لاسرة غاية في الأناقة والراحة
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