منزل غامض من الخارج مبهر من الداخل

من كان ليتخيل أن يختبيء بيت بهذا الجمال وسط ضواحي كاراكاس في فنزويلا، فعلي الرغم من أنه يتكون من ثلاثة طوابق إلا أن معظمه يتواري عن الأنظار ولا يظهر منه سوي الطابق العلوي للناظرين من الخارج. هذا البيت هو من إبداع المهندس المعماري خوان بابلو فرنانديز والذي راعي في تصميمه طبيعة الأرض المنحدرة والتي تعود إلي تكوين الجبل الذي بني عليه. ويشكل استخدام الخامات الطبيعية في البناء والإضاءة الطبيعية في الإنارة سمة أساسية لهذا التصميم فتعالوا بنا نستعرضه معاً عن قرب.