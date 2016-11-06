منزل غامض من الخارج مبهر من الداخل

من كان ليتخيل أن يختبيء بيت بهذا الجمال وسط ضواحي كاراكاس في فنزويلا، فعلي الرغم من أنه يتكون من ثلاثة طوابق إلا أن معظمه يتواري عن الأنظار ولا يظهر منه سوي الطابق العلوي للناظرين من الخارج. هذا البيت هو من إبداع المهندس المعماري خوان بابلو فرنانديز والذي راعي في تصميمه طبيعة الأرض المنحدرة والتي تعود إلي تكوين الجبل الذي بني عليه. ويشكل استخدام الخامات الطبيعية في البناء والإضاءة الطبيعية في الإنارة سمة أساسية لهذا التصميم فتعالوا بنا نستعرضه معاً عن قرب.
بمجرد إلقاء النظر علي هذا المدخل يمكنك ملاحظة المزيج المتنوع من الخامات المستخدمة والذي يتراوح ما بين الخرسانة وقوالب الحجارة الطبيعية والطوب الأحمر والملاحظ هو أنها تخلو من أي طلاء، فهذا التنوع ينم عن ذوق رفيع يقدر الطبيعية وتنوع الملمس من حيث المظهر والاحساس.
يصعب تصديق أن هذا هو نفس البيت وهو ما يعود إلي الاختلاف الكبير بين هذه الواجهة وسابقتها مما يبين لنا كم يمكن لهذا البيت أن يفاجئنا، وقد تم إبراز الارتفاع من خلال الأعمدة الخرسانية الرمادية كما يلعب الافريز دوراً هاماً في الوقاية من الشمس بالاضافة إلي ما يوفره من مساحة إضافية ذات موقع مميز لتراص أصص الزهور التي تزين الواجهة بشكل رائع.
بدخولك إلي المنزل تجد إلي يسارك درج السلم المؤدي إلي الغرف بالأعلي وفي مواجهته تجد ألواح خشبية مستطيلة متداخلة ذات حجم كبير تبدو كما لو كانت حائط طوبي وهو ما يبعث الدفء في المكان، و بدخولك أيضاً تبدأ في ملاحظة النمط المتكرر في استخدام ثلاث خامات وهي الحوائط البيضاء المناسبة لأي عنصر قد يضاف إليها، الأرضية الرخامية ذات اللون الكريمي والخشب الذي يضفي الدفء أينما حل.
يتمتع هذا البيت بحديقة خلفية صغيرة يوجد بها بعض الحصي لتمنح البيت إحساس بالإنتعاش والراحة النفسية المصاحبة للخضرة التي يمكنك رؤيتها من غرفة المعيشة مزدوجة الإرتفاع الظاهرة أمامنا في الصورة. إذا واصلت المشي من الصالة مروراً بهذه الغرفة فيسنتهي بك المطاف في هذه الشرفة المطلة علي تلك المساحة الرائعة والتي تتصل بالمكان من الداخل من خلال الزجاج الذي يحتل كامل إرتفاع الحائط مما يحقق إمتداد الرؤية والإتصال الدائم بروعة المنظر المحيط.
يتبع المطبخ الخاص بهذا البيت النمط المفتوح فيتداخل مع مساحة تناول الطعام مع مراعاة الفصل بينهما في ذات الوقت وهو ما تم تحقيقه من خلال إختلاف خامة الأرضية باستخدام الخشب بدلاً من الرخام ليبدو الفرق الواضح في اللون كذلك كعامل مساعد علي تحقيق الفصل المرجو دون إغفال الجانب الجمالي لتباين اللونين.
تتصل هذه الغرفة بصرياً بمساحة المطبخ من خلال الزجاج الذي تم استخدامه بكثرة في التصميم لضمان عامل الإستمرارية بين مختلف مناطق البيت ولكن الأمر الجدير بالاهتمام هنا هو هذه السلالم المعلقة المذهلة والتي تم تثبيتها في الحائط دون أي دعم من الأسفل.
إحدي الأسباب الرئيسية لتفضيل العيش بهذه المنطقة في كاراكاس هو جمال المناظر الطبيعية الذي توفره بسحر المرتفعات المغطاة بالأشجار والخضرة الموجودة في كل حدب وصوب وهو ما يفسر دون شك النوافذ الضخمة للبيت فلابد من استغلال كل فرصة سانحة للتمتع بالجمال المحيط بالموقع المميز الذي يحتله هذا البيت.