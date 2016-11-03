مطابخ صغيرة: 7 افكار رائعة لاستغلال المساحة

لان الطبخ فن ومتعة، اجعلها اكثر حتى وان كان مطبخك صغير، ولتعطي لنفسك الفرصة للتغاضي عن صغر حجم المطبخ، وهي بإدراج ديكور ممتع كما في الصورة، ذلك الجدار السبورة الذي بإمكانك الرسم عليه وكتابة عبارات مميزة ومشجعة سيعطيك هذا التصميم الكثير من الحيوية والنشاط وسيعطي مطبخ التميز المطلوب. عبارة كل ما تحتاجه هو الحب هي ليست عبارة جميلة فقط بس ستشعر بأن كل شيء سيكون جميل بالحب.

المتعة لا تكون فقط بكبر المساحة أو بالميزانية الكبيرة، يمكنك التمتع بأقل الأمور ولكن بالقليل من الحكمة والرضا.

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