مطابخ صغيرة: 7 افكار رائعة لاستغلال المساحة

لديك مطبخ صغير وليس لديك أي فكرة عن كيفية استغلال كل سنتيمتر؟ لا تهتم بعد الآن! في هذا المقال نشاطر معك بعض الأفكار التي تجعل مطبخك الصغير يحتوي كل مستلزمات وأدوات المطبخ وبشكل أنيق ومنتظم وأيضا يوفر لك المساحة الكافية لتستمتع بالطبخ.
ب 7 أفكار وتصاميم لمطابخ صغيرة ستتعرف معنا على كيف يمكنك الاستمتاع بالطبخ وحفظ لوازم مطبخك وبمساحات صغيرة ومتواضعة.
تتلخص فكرتنا الأولى في استخدام الألوان القوية كالأحمر والأسود، فهي ألوان جريئة ومناسبة للمطبخ، كما أنها ستجعل نظرك فقط متجه لجمال الألوان وستنسى أن المطبخ متواضع المساحة، وبالطبع التصميم التجميعي للمطبخ حيث تلاحظ أن كل المطبخ متجمع في المركز، بخزنه العلوية والسفلية والبار، والشيء الجدير بالذكر اللون الأبيض للأسطح، غاية في الذكاء لإعطاء مساحة اكبر للمطبخ.
طريقة أخرى للاستفادة من المساحة المحدودة في المطبخ، خاصة إذا كان منزلك صغير، هي الدمج، كما نرى في الصورة، بين المطبخ وغرفة طعام صغيرة، مع الانتباه إلى اتباع نفس التصميم والألوان، لتحصل على مطبخ وغرفة الطعام متكاملة ومتجانسة.
إذا كان مطبخك بشكل شريط، ستستفيد منه لإعداد وتحضير الطعام، لتناول طعام الفطور والغداء والعشاء، كما ويشمل على الغاز، وكما نلاحظ ان اللون الأبيض هو الغالب وذلك لزيادة المساحة، كما يعتبر استخدام الجرف من اهم مكونات المطبخ الصغير لأنها تحافظ على كل المستلزمات الصغيرة بشكل منظم وأنيق. هذا المطبخ من تصميم المصمم الداخلي Citlalli Villareal.
المطبخ الجزيرة مناسب في حال إذا كان مطبخك مفتوح، بدون جدران تفصله عن غرفة الطعام أو غرفة المعيشة. المطبخ الجزيرة متعدد الوظائف: يمكنك العثور على منطقة للطهي، وبار للإفطار، وخزائن ورفوف، كما في الصورة، وهو مطبخ عملي، وكما نلاحظ أيضا شفاط الروائح في منتصف الجزيرة ليساعد في تنقية الهواء، وبإضافة اللون الليلكي الانيق والرفوف المعدنية المقاومة للصدا ستحصل على مطبخ متكمال وجميل.
إذا كان عرض وطول المطبخ لديك متماثل، فان التصاميم بشكل L هي الحل الأنسب، لأنها توفر مساحة سطح للطاولة، ومناطق تخزين كبيرة، كما يجب الانتباه عند تصميم الرفوف أن تتكيف مع كل ركن من أجل الاستفادة من كل سنتيميتر. تسمح لك تصاميم المطابخ بشكل L بوضع طاولة طعام صغيرة، وبالتالي ستحصل على وظيفة إضافة للمطبخ.
لان الطبخ فن ومتعة، اجعلها اكثر حتى وان كان مطبخك صغير، ولتعطي لنفسك الفرصة للتغاضي عن صغر حجم المطبخ، وهي بإدراج ديكور ممتع كما في الصورة، ذلك الجدار السبورة الذي بإمكانك الرسم عليه وكتابة عبارات مميزة ومشجعة سيعطيك هذا التصميم الكثير من الحيوية والنشاط وسيعطي مطبخ التميز المطلوب. عبارة
كل ما تحتاجه هو الحب هي ليست عبارة جميلة فقط بس ستشعر بأن كل شيء سيكون جميل بالحب.
المتعة لا تكون فقط بكبر المساحة أو بالميزانية الكبيرة، يمكنك التمتع بأقل الأمور ولكن بالقليل من الحكمة والرضا.
أقرأ أيضا 5 مطابخ صغيرة وعصرية!