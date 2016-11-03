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مطابخ صغيرة: 7 افكار رائعة لاستغلال المساحة

Heba khlili Heba khlili
Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura مطبخ
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لديك مطبخ صغير وليس لديك أي فكرة عن كيفية استغلال كل سنتيمتر؟ لا تهتم بعد الآن! في هذا المقال نشاطر معك بعض الأفكار التي تجعل مطبخك الصغير يحتوي كل مستلزمات وأدوات المطبخ وبشكل أنيق ومنتظم وأيضا يوفر لك المساحة الكافية لتستمتع بالطبخ.
ب 7 أفكار وتصاميم لمطابخ صغيرة ستتعرف معنا على كيف يمكنك الاستمتاع بالطبخ وحفظ لوازم مطبخك وبمساحات صغيرة ومتواضعة.

1. بالاحمر والاسود

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

تتلخص فكرتنا الأولى في استخدام الألوان القوية كالأحمر والأسود، فهي ألوان جريئة ومناسبة للمطبخ، كما أنها ستجعل نظرك فقط متجه لجمال الألوان وستنسى أن المطبخ متواضع المساحة، وبالطبع التصميم التجميعي للمطبخ حيث تلاحظ أن كل المطبخ متجمع في المركز، بخزنه العلوية والسفلية والبار، والشيء الجدير بالذكر اللون الأبيض للأسطح، غاية في الذكاء لإعطاء مساحة اكبر للمطبخ.

2. الدمج

Cocina Los Tuxtlas., arQing arQing مطبخ
arQing

arQing
arQing
arQing

طريقة أخرى للاستفادة من المساحة المحدودة في المطبخ، خاصة إذا كان منزلك صغير، هي الدمج، كما نرى في الصورة، بين المطبخ وغرفة طعام صغيرة، مع الانتباه إلى اتباع نفس التصميم والألوان، لتحصل على مطبخ وغرفة الطعام متكاملة ومتجانسة.

3. شريط متعدد الوظائف

Cocina MInimalista , Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño مطبخ
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño

Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño

إذا كان مطبخك بشكل شريط، ستستفيد منه لإعداد وتحضير الطعام، لتناول طعام الفطور والغداء والعشاء، كما ويشمل على الغاز، وكما نلاحظ ان اللون الأبيض هو الغالب وذلك لزيادة المساحة، كما يعتبر استخدام الجرف من اهم مكونات المطبخ الصغير لأنها تحافظ على كل المستلزمات الصغيرة بشكل منظم وأنيق. هذا المطبخ من تصميم المصمم الداخلي Citlalli Villareal.

4. الإضاءة

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

عامل مهم وفعال في حال أردت أن تعطي مساحة اكبر لمطبخ وهو الإضاءة. سواء الإضاءة الطبيعية أو الاصطناعية. فكما نرى في الصورة مطبخ ريفي التصميم، بأثاث خشبي والكثير من الخزن العلوية والسفلية، مشرق ومزود بإضاءة مميزة لتعطي جمالية ومساحة اكبر للمطبخ.

5. المطبخ الجزيرة متعدد الأغراض

Cocinas Modernas, Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño مطبخ
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño

Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño

المطبخ الجزيرة مناسب في حال إذا كان مطبخك مفتوح، بدون جدران تفصله عن غرفة الطعام أو غرفة المعيشة. المطبخ الجزيرة متعدد الوظائف: يمكنك العثور على منطقة للطهي، وبار للإفطار، وخزائن ورفوف، كما في الصورة، وهو مطبخ عملي، وكما نلاحظ أيضا شفاط الروائح في منتصف الجزيرة ليساعد في تنقية الهواء، وبإضافة اللون الليلكي الانيق والرفوف المعدنية المقاومة للصدا ستحصل على مطبخ متكمال وجميل.

6. مطبخ بشكل L

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

إذا كان عرض وطول المطبخ لديك متماثل، فان التصاميم بشكل L هي الحل الأنسب، لأنها  توفر مساحة سطح للطاولة، ومناطق تخزين كبيرة، كما يجب الانتباه عند تصميم الرفوف أن تتكيف مع كل ركن من أجل الاستفادة من كل سنتيميتر. تسمح لك تصاميم المطابخ بشكل L بوضع طاولة طعام صغيرة، وبالتالي ستحصل على وظيفة إضافة للمطبخ.

7. ارسم الابتسامة عند الطبخ

Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura مطبخ
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

لان الطبخ فن ومتعة، اجعلها اكثر حتى وان كان مطبخك صغير، ولتعطي لنفسك الفرصة للتغاضي عن صغر حجم المطبخ، وهي بإدراج ديكور ممتع كما في الصورة، ذلك الجدار السبورة الذي بإمكانك الرسم عليه وكتابة عبارات مميزة ومشجعة سيعطيك هذا التصميم الكثير من الحيوية والنشاط وسيعطي مطبخ التميز المطلوب. عبارة كل ما تحتاجه هو الحب هي ليست عبارة جميلة فقط بس ستشعر بأن كل شيء سيكون جميل بالحب.

المتعة لا تكون فقط بكبر المساحة أو بالميزانية الكبيرة، يمكنك التمتع بأقل الأمور ولكن بالقليل من الحكمة والرضا.

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