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10 حيل للحصول على غرفة نوم تشبه الفنادق

Marwa Hasan Marwa Hasan
Eaton Square: Belgravia, Roselind Wilson Design Roselind Wilson Design غرفة نوم
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الكثير منا يهمل غرف النوم لأن الضيوف لا يمكنهم رؤية غرفة النوم أغلب الوقت وعلى الرغم من أهميتها الشديدة لنا ولصحتنا العامة. أنت تستحق الحصول على غرفة نوم أنيقة لتكون مكافئة لك في نهاية يوم شاق في العمل و لتستيقظ في الصباح على مشهد يسعدك. 

من منا لم يتمنى أن تكون غرفة نومه مريحة مثل غرف النوم في الفنادق الفارهة والمصممة بعناية، ففي غرف الفنادق شئ ما ساحر يجعلنا ننام ونرتاح بشكل مختلف عما يحدث في منازلنا، مع أنه من المنطقي أن تكون منازلنا هي أكثر الأماكن راحة لنا. فتعالوا بنا نحاول الحصول على نسخة مصغرة من هذه الغرف الفندقية في منازلنا فنحن نستحق الأفضل.

1.وضع السرير في منتصف الغرفة

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores غرفة نوم
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

السرير هو محور الغرفة ولذلك يجب أن يكون في المنتصف، بحيث يكون مرتبط بكل العناصر المحيطة ويكون مهيمن على الفراغ بتصميمه الرائع.

2.المفروشات

Master Bedroom Roselind Wilson Design غرفة نوم luxury bedroom,cushions,chaise lounge,dressing table,curtain,carpet,pillar,interior design
Roselind Wilson Design

Master Bedroom

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

أهم ما يميز غرف الفنادق هي المفروشات الفاتحة ذات الجودة العالية، فإحرص على وضع مفارش بيضاء من القطن الجيد، فهناك دراسات أثبتت علاقة طردية بين الألوان الفاتحة والراحة التي يمكنك الحصول عليها في غرفة نومك.

قم بوصع عدد من الوسائد الناعمة قدر المستطاع (4 أو أكثر) وإحرص على التنوع في الملمس الخاص بهم للحصول على أكثر الإطلالات فخامة.

3.​الاعتناء بتصميم الستائر

Таунхаус в г.Краснодар, Design Studio Details Design Studio Details غرفة نوم
Design Studio Details

Design Studio Details
Design Studio Details
Design Studio Details

أحد العناصر التي نتجاهلها في تصميم غرف النوم، فبعضنا قد يعلق ستائر blackout فقط بدون الإهتمام بتصميم مميز وتأثير الستائر في الجو العام لغرفة النوم. ولكن من الأفضل أن تصمم ستائر مناسبة لغرفتك و لطرازها حتى لو اضطررت إلى عملها بنفسك أو اللجوء لأحد المتخصصين في الخياطة لعملها.

4.الإضاءة

ELISABETH12 / INTERIEUR / DÜSSELDORF, formforhome Architecture & Design formforhome Architecture & Design غرفة نوم
formforhome Architecture &amp; Design

formforhome Architecture & Design
formforhome Architecture &amp; Design
formforhome Architecture & Design

غرف الفنادق دائماً ما تكون مضاءة بشكل جيد، فللحصول على غرف مشابهة، ابدأ بالنجفة أو المصباح المتدلي من منتصف الغرفة وإحرص على أن يتناسب تصميمه مع طراز الغرفة، مع وجود dimmer للتحكم في شدة الضوء حسب الحاجة. أيضاً من المهم وجود مصابيح إضاءة على جانبي السرير.

5.تجنب الفوضى

Schlafzimmer, BoConcept Germany GmbH BoConcept Germany GmbH غرفة نوم
BoConcept Germany GmbH

BoConcept Germany GmbH
BoConcept Germany GmbH
BoConcept Germany GmbH

أهم ما يميز الراحة المنبعثة من غرف الفنادق هو النظام الدائم للغرف، فإحرص على إزالة أي فوضى ووضع كل شئ في مكانه المخصص أولاً بأول للحصول على غرفة تبعث على السلام النفسي.

6.​أرضية ناعمة

Residência Condomínio South Valley, Piloni Arquitetura Piloni Arquitetura غرفة نوم
Piloni Arquitetura

Piloni Arquitetura
Piloni Arquitetura
Piloni Arquitetura

عندما تقوم من السرير فيفضل أن تلمس رجليك أرضية ناعمة و ليس قاسية، ولذلك من الأفضل فرش سجادة ناعمة، مرحبة ومريحة ذات لون متناسب محايد.

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7.درجات احادية

Floreat Residence Moda Interiors غرفة نوم
Moda Interiors

Floreat Residence

Moda Interiors
Moda Interiors
Moda Interiors

إحرص على دهان غرفة النوم بألوان أحادية، بدرجاتها للحصول على غرف تشبه غرف الفنادق البسيطة في ألوانها.

8.لمسة النباتات أو الزهور

Casa Mr, 21arquitectos 21arquitectos غرفة نوم
21arquitectos

21arquitectos
21arquitectos
21arquitectos

وضع النباتات أو الزهور في غرفة النوم يعطيها رومانسية حالمة ويضيف لجمالها.

9.مساحة جلوس​

Bedroom homify غرفة نوم
homify

Bedroom

homify
homify
homify

في غرف الفنادق نلاحظ وجود مساحة للجلوس فهي ليست غرفة نوم فقط، أيضاً غرفة معيشة. إختيار مساحة الجلوس يجب أن تكون فاره وفخم فهي توفر لك المساحة لتطالع الجرائد اليومية أو كتاب قبل النوم بعيداً عن السرير. فإذا سمحت لك المساحة فقم بوضع أريكة بسيطة أو كرسي ذو تصميم مميز بالقرب من السرير.

10.غرفة ذات شخصية

Hells Kitchen Penthouse, Bhavin Taylor Design Bhavin Taylor Design غرفة نوم
Bhavin Taylor Design

Hells Kitchen Penthouse

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

كثيراً في الفنادق يمكنك أن ترى تصميم مميز أو لوحات فنية معلقة على حوائط الغرف وهذه اللوحات تعبرعن شخصية الفندق المميزة، أنت أيضاً يجب أن تضيف لمستك الشخصية للغرفة لتحصل على فراغ يعبر عنك وعن ذوقك ويجعلك تشعر بالراحة المطلقة.

تزيين منزلك. لا تقع في هذه الأخطاء ال7!

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