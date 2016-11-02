10 حيل للحصول على غرفة نوم تشبه الفنادق

الكثير منا يهمل غرف النوم لأن الضيوف لا يمكنهم رؤية غرفة النوم أغلب الوقت وعلى الرغم من أهميتها الشديدة لنا ولصحتنا العامة. أنت تستحق الحصول على غرفة نوم أنيقة لتكون مكافئة لك في نهاية يوم شاق في العمل و لتستيقظ في الصباح على مشهد يسعدك.
من منا لم يتمنى أن تكون غرفة نومه مريحة مثل غرف النوم في الفنادق الفارهة والمصممة بعناية، ففي غرف الفنادق شئ ما ساحر يجعلنا ننام ونرتاح بشكل مختلف عما يحدث في منازلنا، مع أنه من المنطقي أن تكون منازلنا هي أكثر الأماكن راحة لنا. فتعالوا بنا نحاول الحصول على نسخة مصغرة من هذه الغرف الفندقية في منازلنا فنحن نستحق الأفضل.
السرير هو محور الغرفة ولذلك يجب أن يكون في المنتصف، بحيث يكون مرتبط بكل العناصر المحيطة ويكون مهيمن على الفراغ بتصميمه الرائع.
أهم ما يميز غرف الفنادق هي المفروشات الفاتحة ذات الجودة العالية، فإحرص على وضع مفارش بيضاء من القطن الجيد، فهناك دراسات أثبتت علاقة طردية بين الألوان الفاتحة والراحة التي يمكنك الحصول عليها في غرفة نومك.
قم بوصع عدد من الوسائد الناعمة قدر المستطاع (4 أو أكثر) وإحرص على التنوع في الملمس الخاص بهم للحصول على أكثر الإطلالات فخامة.
أحد العناصر التي نتجاهلها في تصميم غرف النوم، فبعضنا قد يعلق ستائر blackout فقط بدون الإهتمام بتصميم مميز وتأثير الستائر في الجو العام لغرفة النوم. ولكن من الأفضل أن تصمم ستائر مناسبة لغرفتك و لطرازها حتى لو اضطررت إلى عملها بنفسك أو اللجوء لأحد المتخصصين في الخياطة لعملها.
غرف الفنادق دائماً ما تكون مضاءة بشكل جيد، فللحصول على غرف مشابهة، ابدأ بالنجفة أو المصباح المتدلي من منتصف الغرفة وإحرص على أن يتناسب تصميمه مع طراز الغرفة، مع وجود dimmer للتحكم في شدة الضوء حسب الحاجة. أيضاً من المهم وجود مصابيح إضاءة على جانبي السرير.
أهم ما يميز الراحة المنبعثة من غرف الفنادق هو النظام الدائم للغرف، فإحرص على إزالة أي فوضى ووضع كل شئ في مكانه المخصص أولاً بأول للحصول على غرفة تبعث على السلام النفسي.
عندما تقوم من السرير فيفضل أن تلمس رجليك أرضية ناعمة و ليس قاسية، ولذلك من الأفضل فرش سجادة ناعمة، مرحبة ومريحة ذات لون متناسب محايد.
إحرص على دهان غرفة النوم بألوان أحادية، بدرجاتها للحصول على غرف تشبه غرف الفنادق البسيطة في ألوانها.
وضع النباتات أو الزهور في غرفة النوم يعطيها رومانسية حالمة ويضيف لجمالها.
في غرف الفنادق نلاحظ وجود مساحة للجلوس فهي ليست غرفة نوم فقط، أيضاً غرفة معيشة. إختيار مساحة الجلوس يجب أن تكون فاره وفخم فهي توفر لك المساحة لتطالع الجرائد اليومية أو كتاب قبل النوم بعيداً عن السرير. فإذا سمحت لك المساحة فقم بوضع أريكة بسيطة أو كرسي ذو تصميم مميز بالقرب من السرير.
كثيراً في الفنادق يمكنك أن ترى تصميم مميز أو لوحات فنية معلقة على حوائط الغرف وهذه اللوحات تعبرعن شخصية الفندق المميزة، أنت أيضاً يجب أن تضيف لمستك الشخصية للغرفة لتحصل على فراغ يعبر عنك وعن ذوقك ويجعلك تشعر بالراحة المطلقة.