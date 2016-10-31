مساحات صغيرة ساحرة : منزل ياباني مساحته أقل من 38 م2

المساحات الصغيرة في البيوت اليابانية منذ القدم تعتبر هي الشائعة لدى شعوب الساموراي موطن الحضارة في الماضي و التكنولوجيا في الحاضر، كل شيء جميل وضعه اليابانيون في المساحات الصغيرة التي يعشقونها في تصميم بيوتهم اليوم سنحاول أن نخوض جولة في قلب بعض الغرف الرائعة ذات المساحات الضيقة و لكن صممت بعناية و باحترافية نادرة في بيت ياباني انيق
المنازل ذات السقف المائل من أيقونات الطراز الياباني الكلاسيكي في التصميم و من الجميل أن نشاهد التصميمات المودرن تحمل شيئاً من عبق الماضي، ذلك المنزل صمم بشكل رائع و بلون سقف جذاب و جدران بيضاء تأسر العين و تبعدها كثيراً عن الشكل العام للمنزل الذي يعتبر صغيراً في مساحته و لكننا لم نلحظ ذلك
الإطارات و المحددات العليا بواسطة الخشب تستخدم بكثرة في السقوف المائلة من باب تصميم و هندسة انشائية بحته ، و لكن الألوان المستخدمة فيها هي من تساهم في جعل تلك السنادات الخشبية تبدو انيقة و جميلة بجانب و ظيفتها الامانية
الجدران المبنية بشكل يجعلها تعكس الضوء و تتلاعب به تكون لها مظاهر خاصة جمالية، و تساهم في تكبير المساحة بفضل الضوء الذي يشع براحاً و راحة في الغرفة، يمكنك استخدام الشكل الخشبي في السقف كذلك و مزج كل ذلك مع شكل بسيط للغرفة يساعدها على التألق
الشكل الياباني البسيط هو السمة المميزة لهذا المنزل الخلاب، الخشب كما هو بلونه في الطبيعة و المدفأة التي تستخدم في قلب الغرفة الرئيسية ذات مغزى و تستخدم بكثرة في اليابان لأسباب تتعلق بالطقس و طبيعة تكون المنازل و تتميز بشكلها البسيط صغير الحجم المتماشي مع الشكل العام للبيت
سحر التصميم لا يخرج من جمال البيت الياباني مهما كانت مساحته ، هنا استخدمت في الأرضيات الحصوات الزخرفية الصناعية كما كان استخدام بارع للنوافذ الشفافة في الحمام البسيط الذي يزداد جمالاً بتلك التفاصيل الرائعة