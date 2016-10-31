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مساحات صغيرة ساحرة : منزل ياباني مساحته أقل من 38 م2

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify منازل صغيرة
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المساحات الصغيرة في البيوت اليابانية منذ القدم تعتبر هي الشائعة لدى شعوب الساموراي موطن الحضارة في الماضي و التكنولوجيا في الحاضر، كل شيء جميل وضعه اليابانيون في المساحات الصغيرة التي يعشقونها في تصميم بيوتهم اليوم سنحاول أن نخوض جولة في قلب بعض الغرف  الرائعة ذات المساحات الضيقة و لكن صممت بعناية و باحترافية نادرة في بيت ياباني انيق

طابق واحد على الطريقة اليابانية

homify منازل صغيرة
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homify
homify
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المنازل ذات السقف المائل من أيقونات الطراز الياباني الكلاسيكي في التصميم و من الجميل أن نشاهد التصميمات المودرن تحمل شيئاً من عبق الماضي، ذلك المنزل صمم بشكل رائع و بلون سقف جذاب و جدران بيضاء تأسر العين و تبعدها كثيراً عن الشكل العام للمنزل الذي يعتبر صغيراً في مساحته و لكننا لم نلحظ ذلك

اطارات عليا

homify غرفة المعيشة
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الإطارات و المحددات العليا بواسطة الخشب تستخدم بكثرة في السقوف المائلة من باب تصميم و هندسة انشائية بحته ، و لكن الألوان المستخدمة فيها هي من تساهم في جعل تلك السنادات الخشبية تبدو انيقة و جميلة بجانب و ظيفتها الامانية

جدار مضاء

homify غرفة الميديا
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الجدران المبنية بشكل يجعلها تعكس الضوء و تتلاعب به تكون لها مظاهر خاصة جمالية، و تساهم في تكبير المساحة بفضل الضوء الذي يشع براحاً و راحة في الغرفة، يمكنك استخدام الشكل الخشبي في السقف كذلك و مزج كل ذلك مع شكل بسيط للغرفة يساعدها على التألق

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ياباني بسيط

homify الآسيوي، الممر، رواق، &، درج
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homify
homify
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الشكل الياباني البسيط هو السمة المميزة لهذا المنزل الخلاب، الخشب كما هو بلونه في الطبيعة و المدفأة التي تستخدم في قلب الغرفة الرئيسية ذات مغزى و تستخدم بكثرة في اليابان لأسباب تتعلق بالطقس و طبيعة تكون المنازل و تتميز بشكلها البسيط صغير الحجم المتماشي مع الشكل العام للبيت

سحر التصميم

homify حمام
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homify
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سحر التصميم لا يخرج من جمال البيت الياباني مهما كانت مساحته ، هنا استخدمت في الأرضيات الحصوات الزخرفية الصناعية كما كان استخدام بارع للنوافذ الشفافة في الحمام البسيط الذي يزداد جمالاً بتلك التفاصيل الرائعة

تحول بسيط ومذهل لشرفة عادية
سحر اليابان .. طراز لا يقارن

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