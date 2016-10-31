مساحات صغيرة ساحرة : منزل ياباني مساحته أقل من 38 م2

المساحات الصغيرة في البيوت اليابانية منذ القدم تعتبر هي الشائعة لدى شعوب الساموراي موطن الحضارة في الماضي و التكنولوجيا في الحاضر، كل شيء جميل وضعه اليابانيون في المساحات الصغيرة التي يعشقونها في تصميم بيوتهم اليوم سنحاول أن نخوض جولة في قلب بعض الغرف الرائعة ذات المساحات الضيقة و لكن صممت بعناية و باحترافية نادرة في بيت ياباني انيق