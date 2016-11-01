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أفكار وأسرار للحد من الرطوبة في منزلك

Mohammed Awad Mohammed Awad
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الرطوبة تعتبر من المشكلات التي تتسلل لأي بيت مهما كان مستواه و بغض النظر عن مساحته الإجمالية، لذا يوجد بعض النصائح التي أعددناها لكم للتخلص و الحد من التأثر بالرطوبة في بيوتكم بخطوات بسيطة للغاية و يمكن ألا تخطر على بال أحد، الرطوبة تعتبر من المسببات الرئيسية للانفلونزا في الصيف و الشتاء و الماء عموماً يساعد على تلف الجدران سواء في الطلاء أو التكوين و يسرع من وتيرة قدمها و حاجتها للصيانة ، لذا يجب الحرص و الحد منها دوماً

وسائل عازلة

External Thermal Insulation (ETICS) RenoBuild Algarve منازل
RenoBuild Algarve

External Thermal Insulation (ETICS)

RenoBuild Algarve
RenoBuild Algarve
RenoBuild Algarve

استخدام الوسائل العازلة المقصود بها سد أي حلوق للنوافذ أو للأبواب سواء بالخشب غير القابل لشرب الماء أو بالالومنيوم المقوى، و كلها تستخدم في سد الصوت كذلك مثل الكاوتش و غيره، لذا راعي أن يكون بيتك معزولاً عن كل المحيط الخارجي بعوازل محكمة حتى لا يسمح بدخول الصقيع أو الندى الصباحي و تكون الماء على جدرانك من الداخل مع العزل الخارجي ببعض المواد الكيميائية للجدران من الخارج

تثبيت وسائل التهوية

homify حمام رخام White
homify

homify
homify
homify

وسائل التهوية و الشفاطات تحديداً من أكبر المحاربين للرطوبة فهي لا تساهم في خروج الأبخرة و الروائح من الحمامات فقط و لكنها تساهم في عدم تكون بخار الماء على السيراميك داخل الحمام وبالتالي تلف السقف و تغير لون السيراميك 

اختيار النباتات الصحيحة

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euflora Begrünungskonzepte

euflora Begrünungskonzepte
euflora Begrünungskonzepte
euflora Begrünungskonzepte

النباتات الممتصة للماء و الأبخرة من الأنواع المطلوب اقتناءها في المنزل و من ضمن تلك الأنواع الصبار و مختلف النباتات الصحراوية التي تمتص الماء بطبيعتها 

تثبيت أجهزة استشعار الرطوبة

Control Sytems Inspire Audio Visual حمامإضاءة
Inspire Audio Visual

Control Sytems

Inspire Audio Visual
Inspire Audio Visual
Inspire Audio Visual

استشعار الرطوبة سيجعلك على دراية فورية بكل التغيرات التي تحدث في بيتك فسيسمح لك التعامل مباشرة معها سواء بفتح النوافذ لزيادو حرارة المنزل أو تدفئته و كذلك استخدام بعض الأجهزة الكهربائية التي ستساعدك على التخلص من الرطوبة

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استخدام نظام تكييف الهواء

MORADIA RESTELO, Artica by CSS Artica by CSS غرفة نوم
Artica by CSS

Artica by CSS
Artica by CSS
Artica by CSS

المكيف به أنظمة حديثة تساعد على الحد من رطوبة الغرفة تماماً و هنا لابد أن نشير أن نتائج استخدام التكييف لن تظهر إلا لو قمت باتباع النصيحة الأولى الكامنة في عمل نظام عزل قوي حول الأبواب وا لنوافذ و على اسطح السقوف و الجدران الخارجية

خلق الحلول الطبيعية

Kinderbad Metro, Berlin Interior Design Berlin Interior Design حمام
Berlin Interior Design

Berlin Interior Design
Berlin Interior Design
Berlin Interior Design

الحلول الطبيعية دائماً هي الحل الامثل ، يجب عليك أن تجعل هناك منافذ صحية في كل الغرف يدخلها الضوء و الحرارة و الهواء النقي حتى في المطبخ و الحمام و كذلك كما ذكرنا استخدام النباتات الماصة للماء و الأبخرة و كلها ستفيد بشكل ناجز لو تم استخدامها معاً

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افكار للحد من رطوبة بيتك

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