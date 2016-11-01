أفكار وأسرار للحد من الرطوبة في منزلك

الرطوبة تعتبر من المشكلات التي تتسلل لأي بيت مهما كان مستواه و بغض النظر عن مساحته الإجمالية، لذا يوجد بعض النصائح التي أعددناها لكم للتخلص و الحد من التأثر بالرطوبة في بيوتكم بخطوات بسيطة للغاية و يمكن ألا تخطر على بال أحد، الرطوبة تعتبر من المسببات الرئيسية للانفلونزا في الصيف و الشتاء و الماء عموماً يساعد على تلف الجدران سواء في الطلاء أو التكوين و يسرع من وتيرة قدمها و حاجتها للصيانة ، لذا يجب الحرص و الحد منها دوماً