تزيين منزلك. لا تقع في هذه الأخطاء ال7!

هناك العديد من الأفكار التي يمكن أن تؤدي بك لأخطاء عديدة من ناحية تزيين منزلك و تجميله، فأنت تظن بانك عن طريق إضافة بعض المؤثرات على الشكل العام في بيتك بأنك تحسن صنعاً و لكن الحقيقة ليست دائماً كذلك، فهناك أخطاء نقع بها و لانشعر بها في تزيين بيتنا كالألوان غير المتناسقة وا لأشياء التي ليست في موضعها، اليوم سنقدم لكم أبرز تلك الاخطاء التي يمكن ألا تجذب انتباهنا أثناء تصميم بيتنا و لكنها مسئولة عن العديد من المشكلات البصرية في النهاية