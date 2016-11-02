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تزيين منزلك. لا تقع في هذه الأخطاء ال7!

Mohammed Awad Mohammed Awad
Menora Residence, Moda Interiors Moda Interiors غرفة نوم
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هناك العديد من الأفكار التي يمكن أن تؤدي بك لأخطاء عديدة من ناحية تزيين منزلك و تجميله، فأنت تظن بانك عن طريق إضافة بعض المؤثرات على الشكل العام في بيتك بأنك تحسن صنعاً و لكن الحقيقة ليست دائماً كذلك، فهناك أخطاء نقع بها و لانشعر بها في تزيين بيتنا كالألوان غير المتناسقة وا لأشياء التي ليست في موضعها، اليوم سنقدم لكم أبرز تلك الاخطاء التي يمكن ألا تجذب انتباهنا أثناء تصميم بيتنا و لكنها مسئولة عن العديد من المشكلات البصرية في النهاية 

1. الأثاث في المكان الخطأ

The Nook, Hall + Bednarczyk Architects Hall + Bednarczyk Architects غرفة المعيشة
Hall + Bednarczyk Architects

The Nook

Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects

عندما نضع الأثاث في مكان لا يليق به و لا يؤدي الغرض المصنوع لأجله أو اختيار مساحة لا تؤهله للقيام بوظيفته كل تلك العوامل تؤدي لأخطاء كارثية في الديكور، حاول ان تضع كل قطعة أثاث في مكانها الطبيعي سواء في المساحة أو في المحيط الذي تطل عليه ، فيمكنك وضع أريكة في مقابل الشرفات بشكل مناسب لا يعيق الممر الذي حولها كما يمكنك اختيار لونها بما يناسب لون الغرفة المصممة فيها

ألوان غير متناسقة

Menora Residence Moda Interiors غرفة نوم
Moda Interiors

Menora Residence

Moda Interiors
Moda Interiors
Moda Interiors

استخدام بحيرة من الالوان لا تمت لبعضها بصلة من الامور الشائعة في الأخطاء التي نتناولها اليوم، الشكل العام للغرفة يؤخذ كتلة واحدة لا تتجزأ، فحاول أن تجعل كل تفصيلة بلون يتناغم مع التفصيلات الأخرى ليكتمل الشكل وفق ما تريد 

خلفية مظلمة

Moods, Tektura Wallcoverings Tektura Wallcoverings جدران وأرضياتورق الحائط
Tektura Wallcoverings

Moods

Tektura Wallcoverings
Tektura Wallcoverings
Tektura Wallcoverings

يفضل دائماً أن تجعل الخلفيات فاتحة و ليست داكنة و لو كنت من محبي الالوان الغامقة فيمكنك كسر ذلك بألوان فاتحة أو براويز و لوحات أكثر حياة و حركة من الالوان الغامقة التي تسبب في بعض الاحيان شيء من الاكتئاب غير المقصود ، حاول أن تختار الألوان الحية من قلب الطبيعية لتبعث لك الامل في كل نهار و ليل 

الملحقات مبالغة

Dining Room homify غرفة السفرة
homify

Dining Room

homify
homify
homify

لا تستخدم أشياء مبالغ فيها مثل هذا النموذج المستخدم فيه كراسي حول المائدة أكثر مما ينبغي فهي يكفيها 4 فقط و لكن وضع حولها أضعاف ذلك العدد، فلن تفيد في الشكل النهائي للتصميم و لكن ستؤثر عليه بالسلب

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الستائر في نصف طول

homify شبابيك و أبوابستائر
homify

homify
homify
homify

استخدام الستائر يكون بتغطية كافة أركان النوافذ ، الستائر تؤدي وظيفة بجانب شكلها الجميل فلا يمكن أن تحدث خللاً بين الإثنين، اجعلها تغطي النافذة بالكامل مع وجود ألوان و زخارف جميلة عليها من الخارج 

الكثير من الزخارف

Shoreditch , The Baked Tile Company The Baked Tile Company غرفة نوم
The Baked Tile Company

Shoreditch

The Baked Tile Company
The Baked Tile Company
The Baked Tile Company

الكثير من الزخارف من شانه أن يجعل غرفتك غير مقبولة و مثيرة للاعصاب، انظر لتفاصيل ذلك البلاط المتداخلة ، إنها حقاً تجسيد لمقولة الشيء غير المناسب في المكان غير المناسب ، كل شيء في الديكور و له مكانته و موضعه، فلا تحاول ان تبتكر شيئاً جديداً يأتي على حساب التصميم النهائي لبيتك

الإضاءة السيئة

Fulham 1, MDSX Contractors Ltd MDSX Contractors Ltd غرفة المعيشة
MDSX Contractors Ltd

Fulham 1

MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd

استخدام اضاءة غير كافية من شأنه أن يجعل الامور تزداد سوءاً، فالضوء عنصر رئيسي في ديكور المنزل فحاول تسليط الضوء بشكل متساو في كل الغرف و تسلطه بشكل أكثر تركيزاً على الوسط و الجوانب و اللوحات و النوافذ

جدران منزلك ستبهر ضيوفك
زينة ليست في موضعها ترتكبها في بيتك

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