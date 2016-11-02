تزيين منزلك. لا تقع في هذه الأخطاء ال7!

هناك العديد من الأفكار التي يمكن أن تؤدي بك لأخطاء عديدة من ناحية تزيين منزلك و تجميله، فأنت تظن بانك عن طريق إضافة بعض المؤثرات على الشكل العام في بيتك بأنك تحسن صنعاً و لكن الحقيقة ليست دائماً كذلك، فهناك أخطاء نقع بها و لانشعر بها في تزيين بيتنا كالألوان غير المتناسقة وا لأشياء التي ليست في موضعها، اليوم سنقدم لكم أبرز تلك الاخطاء التي يمكن ألا تجذب انتباهنا أثناء تصميم بيتنا و لكنها مسئولة عن العديد من المشكلات البصرية في النهاية
عندما نضع الأثاث في مكان لا يليق به و لا يؤدي الغرض المصنوع لأجله أو اختيار مساحة لا تؤهله للقيام بوظيفته كل تلك العوامل تؤدي لأخطاء كارثية في الديكور، حاول ان تضع كل قطعة أثاث في مكانها الطبيعي سواء في المساحة أو في المحيط الذي تطل عليه ، فيمكنك وضع أريكة في مقابل الشرفات بشكل مناسب لا يعيق الممر الذي حولها كما يمكنك اختيار لونها بما يناسب لون الغرفة المصممة فيها
استخدام بحيرة من الالوان لا تمت لبعضها بصلة من الامور الشائعة في الأخطاء التي نتناولها اليوم، الشكل العام للغرفة يؤخذ كتلة واحدة لا تتجزأ، فحاول أن تجعل كل تفصيلة بلون يتناغم مع التفصيلات الأخرى ليكتمل الشكل وفق ما تريد
يفضل دائماً أن تجعل الخلفيات فاتحة و ليست داكنة و لو كنت من محبي الالوان الغامقة فيمكنك كسر ذلك بألوان فاتحة أو براويز و لوحات أكثر حياة و حركة من الالوان الغامقة التي تسبب في بعض الاحيان شيء من الاكتئاب غير المقصود ، حاول أن تختار الألوان الحية من قلب الطبيعية لتبعث لك الامل في كل نهار و ليل
لا تستخدم أشياء مبالغ فيها مثل هذا النموذج المستخدم فيه كراسي حول المائدة أكثر مما ينبغي فهي يكفيها 4 فقط و لكن وضع حولها أضعاف ذلك العدد، فلن تفيد في الشكل النهائي للتصميم و لكن ستؤثر عليه بالسلب
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استخدام الستائر يكون بتغطية كافة أركان النوافذ ، الستائر تؤدي وظيفة بجانب شكلها الجميل فلا يمكن أن تحدث خللاً بين الإثنين، اجعلها تغطي النافذة بالكامل مع وجود ألوان و زخارف جميلة عليها من الخارج
الكثير من الزخارف من شانه أن يجعل غرفتك غير مقبولة و مثيرة للاعصاب، انظر لتفاصيل ذلك البلاط المتداخلة ، إنها حقاً تجسيد لمقولة الشيء غير المناسب في المكان غير المناسب ، كل شيء في الديكور و له مكانته و موضعه، فلا تحاول ان تبتكر شيئاً جديداً يأتي على حساب التصميم النهائي لبيتك
استخدام اضاءة غير كافية من شأنه أن يجعل الامور تزداد سوءاً، فالضوء عنصر رئيسي في ديكور المنزل فحاول تسليط الضوء بشكل متساو في كل الغرف و تسلطه بشكل أكثر تركيزاً على الوسط و الجوانب و اللوحات و النوافذ