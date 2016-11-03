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قبل و بعد : من خرابة إلي مثال للجمال و الرومانسية

Mohammed Awad Mohammed Awad
Da sottotetto ad abitazione privata, francesca ravidà architetto | interior designer francesca ravidà architetto | interior designer بلكونة أو شرفة
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بعد أن مرت عليه السنوات ها هو منزلنا اليوم يتجمل و يصبح مثالاً للرقي بخطوات بسيطة ، لن نذكر لكم أين هو هذا النموذج و لا تكلفة إعادة تجديده و هذا لتستلهم منه بعض الخطوات التي ستجعلك ترغب في التجديد بأقصى سرعة ليتحول منزلك لهذا الجمال الراقي الذي عليه منزلنا اليوم بفضل التصميم العبقري و الخطوات السريعة التي اتخذت بتكلفة قليلة لجعل الرومانسية و الاناقة هي وصف هذا البيت

قبل : حالة مزرية

Da sottotetto ad abitazione privata, francesca ravidà architetto | interior designer francesca ravidà architetto | interior designer
francesca ravidà architetto | interior designer

francesca ravidà architetto | interior designer
francesca ravidà architetto | interior designer
francesca ravidà architetto | interior designer

الامور قديماً في هذا البيت كانت مزرية و سيئة للغاية ، الرطوبة أكلت الجدران و طلائها و لا يوجد شيء تقريباً سليم في الطلاء أو في الأبواب أو حتى في الطريقة التي سنفكر فيها لإعادة احياء مثل هذا الدمار 

قبل : ضبابية في التنسيق

Da sottotetto ad abitazione privata, francesca ravidà architetto | interior designer francesca ravidà architetto | interior designer
francesca ravidà architetto | interior designer

francesca ravidà architetto | interior designer
francesca ravidà architetto | interior designer
francesca ravidà architetto | interior designer

لم يكن في البيت قديماً أي معنى للتقسيم او ظهور لحدود الغرف و مساحاتها فقط مساحة مسطح دون ضوابط او نهايات ، السقف و الجدران و الارضيات تحتاج لعمل كبير ليكون كل شيء فيها مقبولا 

بعد: سحر و رومانسية

Da sottotetto ad abitazione privata, francesca ravidà architetto | interior designer francesca ravidà architetto | interior designer بلكونة أو شرفة
francesca ravidà architetto | interior designer

francesca ravidà architetto | interior designer
francesca ravidà architetto | interior designer
francesca ravidà architetto | interior designer

الذي تحقق أشبه بالمعجزة الحقيقية الستائر و الالوان و الأضواء كلها اختيرت بعناية، عليك حين فكرت أن تجدد بيتك أن ترسم الشكل النهائي في خيالك قبل البدء في أي شيء، ارسم حدود ميزانيتك و الوظيفة التي تقوم لأجلها بالتجديد مثلاً استخدام طرازات جديدة ، انشاء غرف و سماحات تتمتع بالخصوصية أو حتى تجديد الطلاء بألوان أخرى، عليك رسم كل شيء في مخيلتك 

بعد : تنسيق يفوق الوصف

Da sottotetto ad abitazione privata, francesca ravidà architetto | interior designer francesca ravidà architetto | interior designer غرفة المعيشة
francesca ravidà architetto | interior designer

francesca ravidà architetto | interior designer
francesca ravidà architetto | interior designer
francesca ravidà architetto | interior designer

التنسيق الذي كان غائباً فيما مضى أصبح اليوم حاضراً بقوة في التصميم ، انظر لهذا الممر كيف صمم بالطراز الحداثي و زين بالورود و الازهار على أحسن ما يكون، و أنت أيضاً لا تتردد في استخدام النباتات في بيتك بعد التجديد 

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بعد : رومانسية و شاعرية

Da sottotetto ad abitazione privata, francesca ravidà architetto | interior designer francesca ravidà architetto | interior designer غرفة المعيشة
francesca ravidà architetto | interior designer

francesca ravidà architetto | interior designer
francesca ravidà architetto | interior designer
francesca ravidà architetto | interior designer

الشاعرية حضرت بقوة بعد التجديد و ظهرت في الجدران و في ألوان الأثاث الخاملة و السقف المائل اللامع كما أن المصباح المتدلي الوحيد له مظهر شاعري فريد و بالفعل كان استخدامه مناسباً جداً هنا، و الغرفة بشكل عام تتميز بالخصوصية و الهدوء

بعد : الحمام ببساطة

Da sottotetto ad abitazione privata, francesca ravidà architetto | interior designer francesca ravidà architetto | interior designer حمام
francesca ravidà architetto | interior designer

francesca ravidà architetto | interior designer
francesca ravidà architetto | interior designer
francesca ravidà architetto | interior designer

هكذا ينبغي أن يكون الحمام بكل بساطة ألوان هادئة و مساحات متاحة ، و لمسات بسيطة في كل زاوية حتى أن النبتة الصغيرة على الحوض تؤدي دوراً كبيراً في رقة و جمال هذا الحمام 

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