قبل و بعد : من خرابة إلي مثال للجمال و الرومانسية

بعد أن مرت عليه السنوات ها هو منزلنا اليوم يتجمل و يصبح مثالاً للرقي بخطوات بسيطة ، لن نذكر لكم أين هو هذا النموذج و لا تكلفة إعادة تجديده و هذا لتستلهم منه بعض الخطوات التي ستجعلك ترغب في التجديد بأقصى سرعة ليتحول منزلك لهذا الجمال الراقي الذي عليه منزلنا اليوم بفضل التصميم العبقري و الخطوات السريعة التي اتخذت بتكلفة قليلة لجعل الرومانسية و الاناقة هي وصف هذا البيت