قبل و بعد : من خرابة إلي مثال للجمال و الرومانسية

بعد أن مرت عليه السنوات ها هو منزلنا اليوم يتجمل و يصبح مثالاً للرقي بخطوات بسيطة ، لن نذكر لكم أين هو هذا النموذج و لا تكلفة إعادة تجديده و هذا لتستلهم منه بعض الخطوات التي ستجعلك ترغب في التجديد بأقصى سرعة ليتحول منزلك لهذا الجمال الراقي الذي عليه منزلنا اليوم بفضل التصميم العبقري و الخطوات السريعة التي اتخذت بتكلفة قليلة لجعل الرومانسية و الاناقة هي وصف هذا البيت
الامور قديماً في هذا البيت كانت مزرية و سيئة للغاية ، الرطوبة أكلت الجدران و طلائها و لا يوجد شيء تقريباً سليم في الطلاء أو في الأبواب أو حتى في الطريقة التي سنفكر فيها لإعادة احياء مثل هذا الدمار
لم يكن في البيت قديماً أي معنى للتقسيم او ظهور لحدود الغرف و مساحاتها فقط مساحة مسطح دون ضوابط او نهايات ، السقف و الجدران و الارضيات تحتاج لعمل كبير ليكون كل شيء فيها مقبولا
الذي تحقق أشبه بالمعجزة الحقيقية الستائر و الالوان و الأضواء كلها اختيرت بعناية، عليك حين فكرت أن تجدد بيتك أن ترسم الشكل النهائي في خيالك قبل البدء في أي شيء، ارسم حدود ميزانيتك و الوظيفة التي تقوم لأجلها بالتجديد مثلاً استخدام طرازات جديدة ، انشاء غرف و سماحات تتمتع بالخصوصية أو حتى تجديد الطلاء بألوان أخرى، عليك رسم كل شيء في مخيلتك
التنسيق الذي كان غائباً فيما مضى أصبح اليوم حاضراً بقوة في التصميم ، انظر لهذا الممر كيف صمم بالطراز الحداثي و زين بالورود و الازهار على أحسن ما يكون، و أنت أيضاً لا تتردد في استخدام النباتات في بيتك بعد التجديد
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الشاعرية حضرت بقوة بعد التجديد و ظهرت في الجدران و في ألوان الأثاث الخاملة و السقف المائل اللامع كما أن المصباح المتدلي الوحيد له مظهر شاعري فريد و بالفعل كان استخدامه مناسباً جداً هنا، و الغرفة بشكل عام تتميز بالخصوصية و الهدوء
هكذا ينبغي أن يكون الحمام بكل بساطة ألوان هادئة و مساحات متاحة ، و لمسات بسيطة في كل زاوية حتى أن النبتة الصغيرة على الحوض تؤدي دوراً كبيراً في رقة و جمال هذا الحمام