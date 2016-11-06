الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

7 مداخل عصرية ستثير خيالك

shereen gouda shereen gouda
SHINAKAWA Tower Residence, WORKTECHT CORPORATION WORKTECHT CORPORATION منازل
Loading admin actions …

هذا العصر شهد طفرة في التصميم المعماري والداخلي لم تشهدها اي مرحلة من قبل فلم يعد هناك حدود لأي طموح لدى المصمم والفضل في ذلك يعود إلى دمج الفكر الهندسي المعماري مع الإنشائي. ظهر هذا التطور المذهل بشدة في تصاميم الواجهات المعمارية حيث  تحطمت كل القيود و اصبحنا نرى مداخل مذهلة و كتل معمارية غير مسبوقة. عند تصميم منزل الأحلام يسعى البعض إلى كل ما فيه اختلاف وتميز حيث يكون الهدف الأهم والأول هو إبهار الجميع و ترك انطباع قوي في أذهانهم و أسرع وسيلة لتحقيق ذلك من الوهلة الأولى هي بتصميم مدخل منزلك متبعاً ابتكارات العالم العصري. لذلك سوف نعرض اليوم بعض النماذج الجريئة لمثل هذه الطفرة المذهلة فقد جمعنا مجموعة من 7 تصاميم مختلفة جديرة بإبهار الجميع.

1- تصميم فيه دفئ وغموض

Residência RR, Cabral Arquitetura Ltda. Cabral Arquitetura Ltda. منازل
Cabral Arquitetura Ltda.

Cabral Arquitetura Ltda.
Cabral Arquitetura Ltda.
Cabral Arquitetura Ltda.

يعود الفضل لهذا النجاح الساحق في المدخل إلى التجانس المثالي بين التجاليد الخشبية و الإضاءة فهم معاً شكلوا تصميم في غاية الأناقة والتميز مع ترك انطباع قوي برحابة بوابة المنزل. روعة التجاليد الخشبية هنا ليست فقط في قيمتها و أناقتها و لكن في كونها مستمرة و تثير الفضول حيث يتخفى فيها مدخل المنزل. لن تجد وسيلة لكي تترك انطباع مبهر بوسيلة أسهل من ذلك فقد حقق المصمم هنا ما يسعى إليه الجميع و هو تصميم مبتكر يبهر الجميع بالاستعانة بأقل العناصر.

2- كتل معمارية جريئة تحمل غموض مذهل

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects منازل
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

هل تفضل ترك الجميع في تساؤول أمام منزل غامض؟ إذن هذا هو المنزل المثالي لك حيث يتخفى مدخل المنزل بين كتل معمارية قمة في الجرأة. بالرغم من التصميم المعماري الفريد من نوعه إلا أن تحقيقه ليس بأمر مستحيل في عالمنا المعاصر و تخفي المدخل بهذا الأسلوب يحقق عنصر الأمان والأبهار في وقت واحد و هذا ما يطمح له الجميع، أليس كذلك؟

3- مدخل فندقي

SHINAKAWA Tower Residence, WORKTECHT CORPORATION WORKTECHT CORPORATION منازل
WORKTECHT CORPORATION

WORKTECHT CORPORATION
WORKTECHT CORPORATION
WORKTECHT CORPORATION

نلاحظ هنا أن المدخل ممتد كي يثير الفضول و التشويق لكل الزائرين و تم هذا الانطباع مستعيناً بالسقف المضيء. المدخل يرحب بالجميع بتصميمه الذي يتسم بالفخامة.

4- سحر الأضاءة

The Ritz-Carlton, Kyoto, WORKTECHT CORPORATION WORKTECHT CORPORATION مساحات تجارية فنادق
WORKTECHT CORPORATION

WORKTECHT CORPORATION
WORKTECHT CORPORATION
WORKTECHT CORPORATION

إن كنت تسعى وراء مدخل أنيق و مبهر بصورة أبسط إذن عليك بأستخدام عنصر واحد و ليكن هذا العنصر هو الأضاءة فهي كفيلة أن تغيير أي تصميم تقليدي إلى تصميم متميز و مبهر بأقل اللمسات و التكاليف. أكتفى المصمم هنا بإبراز المدخل مستعيناً بإضاءة المسار أمام البوابة بحيث يمهد الطريق ويستقبل الضيوف برحابة ودفئ.

5- إبراز جمال المدخل بالنباتات

homify منازل
homify

homify
homify
homify

يتسم هذا المدخل بالأناقة و الرونق الخلاب رغم بساطته، والفضل في ذلك يعود إلى أنعكاس السقف الممتد مع المسار محاطين بالنباتات كي تشعر أنك على مشارف منزل أستوائي الطابع. نحن نأكد لك أن إتباع هذا التشكيل سيجعل الجميع يعلق على مدى روعة وأناقة منزلك.

6- بوابتك إلى عالم آخر

homify منازل
homify

homify
homify
homify

لم يكتفي المصمم المعماري هنا بترك بصمة في أذهاننا بكتله الجريئة فحسب ولكن لكي يزيد من رونق التصميم قرر أن يفاجئنا بممر المدخل وكأنه يطفو على الماء. ما أدى إلى تأكيد هذا الانطباع هو تلاعبه الذكي بالأضاءة كي تشعر أن المنزل كله يطفو. اللون الأبيض أيضاً له دور حيوي في هذا التصميم فحتى المدخل أمتد بلون أبيض ناصع كي يكون المنزل في أستقبالك بصفاء و ترحاب.

7- تصميم تبسيطي

Casa Astoria, fc3arquitectura fc3arquitectura منازل
fc3arquitectura

fc3arquitectura
fc3arquitectura
fc3arquitectura

البعض يحبذ التصاميم البسيطة التي تحقق الهدف بدون الاعتماد على زخارف أو أفكار كثيرة وهذا ما سعى إلى تحقيقه المصمم المعماري في هذا المنزل. المدخل بلا شك يلفت أنباهك حيث سلط المصمم الضوء عليه و لكن تم هذا بأسلوب راقي وبسيط.

تابعنا باستمرار كي تتعرف على مزيد من الأفكار المبتكرة لتصميم مدخل بيتك.

منزل غامض من الخارج مبهر من الداخل
من بين هذه التصاميم المبتكرة أيهم المفضل لديك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً