7 مداخل عصرية ستثير خيالك

هذا العصر شهد طفرة في التصميم المعماري والداخلي لم تشهدها اي مرحلة من قبل فلم يعد هناك حدود لأي طموح لدى المصمم والفضل في ذلك يعود إلى دمج الفكر الهندسي المعماري مع الإنشائي. ظهر هذا التطور المذهل بشدة في تصاميم الواجهات المعمارية حيث تحطمت كل القيود و اصبحنا نرى مداخل مذهلة و كتل معمارية غير مسبوقة. عند تصميم منزل الأحلام يسعى البعض إلى كل ما فيه اختلاف وتميز حيث يكون الهدف الأهم والأول هو إبهار الجميع و ترك انطباع قوي في أذهانهم و أسرع وسيلة لتحقيق ذلك من الوهلة الأولى هي بتصميم مدخل منزلك متبعاً ابتكارات العالم العصري. لذلك سوف نعرض اليوم بعض النماذج الجريئة لمثل هذه الطفرة المذهلة فقد جمعنا مجموعة من 7 تصاميم مختلفة جديرة بإبهار الجميع.
يعود الفضل لهذا النجاح الساحق في المدخل إلى التجانس المثالي بين التجاليد الخشبية و الإضاءة فهم معاً شكلوا تصميم في غاية الأناقة والتميز مع ترك انطباع قوي برحابة بوابة المنزل. روعة التجاليد الخشبية هنا ليست فقط في قيمتها و أناقتها و لكن في كونها مستمرة و تثير الفضول حيث يتخفى فيها مدخل المنزل. لن تجد وسيلة لكي تترك انطباع مبهر بوسيلة أسهل من ذلك فقد حقق المصمم هنا ما يسعى إليه الجميع و هو تصميم مبتكر يبهر الجميع بالاستعانة بأقل العناصر.
هل تفضل ترك الجميع في تساؤول أمام منزل غامض؟ إذن هذا هو المنزل المثالي لك حيث يتخفى مدخل المنزل بين كتل معمارية قمة في الجرأة. بالرغم من التصميم المعماري الفريد من نوعه إلا أن تحقيقه ليس بأمر مستحيل في عالمنا المعاصر و تخفي المدخل بهذا الأسلوب يحقق عنصر الأمان والأبهار في وقت واحد و هذا ما يطمح له الجميع، أليس كذلك؟
نلاحظ هنا أن المدخل ممتد كي يثير الفضول و التشويق لكل الزائرين و تم هذا الانطباع مستعيناً بالسقف المضيء. المدخل يرحب بالجميع بتصميمه الذي يتسم بالفخامة.
إن كنت تسعى وراء مدخل أنيق و مبهر بصورة أبسط إذن عليك بأستخدام عنصر واحد و ليكن هذا العنصر هو الأضاءة فهي كفيلة أن تغيير أي تصميم تقليدي إلى تصميم متميز و مبهر بأقل اللمسات و التكاليف. أكتفى المصمم هنا بإبراز المدخل مستعيناً بإضاءة المسار أمام البوابة بحيث يمهد الطريق ويستقبل الضيوف برحابة ودفئ.
يتسم هذا المدخل بالأناقة و الرونق الخلاب رغم بساطته، والفضل في ذلك يعود إلى أنعكاس السقف الممتد مع المسار محاطين بالنباتات كي تشعر أنك على مشارف منزل أستوائي الطابع. نحن نأكد لك أن إتباع هذا التشكيل سيجعل الجميع يعلق على مدى روعة وأناقة منزلك.
لم يكتفي المصمم المعماري هنا بترك بصمة في أذهاننا بكتله الجريئة فحسب ولكن لكي يزيد من رونق التصميم قرر أن يفاجئنا بممر المدخل وكأنه يطفو على الماء. ما أدى إلى تأكيد هذا الانطباع هو تلاعبه الذكي بالأضاءة كي تشعر أن المنزل كله يطفو. اللون الأبيض أيضاً له دور حيوي في هذا التصميم فحتى المدخل أمتد بلون أبيض ناصع كي يكون المنزل في أستقبالك بصفاء و ترحاب.
البعض يحبذ التصاميم البسيطة التي تحقق الهدف بدون الاعتماد على زخارف أو أفكار كثيرة وهذا ما سعى إلى تحقيقه المصمم المعماري في هذا المنزل. المدخل بلا شك يلفت أنباهك حيث سلط المصمم الضوء عليه و لكن تم هذا بأسلوب راقي وبسيط.
تابعنا باستمرار كي تتعرف على مزيد من الأفكار المبتكرة لتصميم مدخل بيتك.