7 مداخل عصرية ستثير خيالك

هذا العصر شهد طفرة في التصميم المعماري والداخلي لم تشهدها اي مرحلة من قبل فلم يعد هناك حدود لأي طموح لدى المصمم والفضل في ذلك يعود إلى دمج الفكر الهندسي المعماري مع الإنشائي. ظهر هذا التطور المذهل بشدة في تصاميم الواجهات المعمارية حيث تحطمت كل القيود و اصبحنا نرى مداخل مذهلة و كتل معمارية غير مسبوقة. عند تصميم منزل الأحلام يسعى البعض إلى كل ما فيه اختلاف وتميز حيث يكون الهدف الأهم والأول هو إبهار الجميع و ترك انطباع قوي في أذهانهم و أسرع وسيلة لتحقيق ذلك من الوهلة الأولى هي بتصميم مدخل منزلك متبعاً ابتكارات العالم العصري. لذلك سوف نعرض اليوم بعض النماذج الجريئة لمثل هذه الطفرة المذهلة فقد جمعنا مجموعة من 7 تصاميم مختلفة جديرة بإبهار الجميع.