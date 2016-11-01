8 أفكار للأحواض ستعطي شكل مودرن لحمامك

لاشك أن الراحة في الحمام وتوافر الرفاهية من الأولويات في تصميمه، ولتوافر هذه الرفاهية لابد أن تكون متواجدة في كل عنصر وخاصة العناصر الرئيسية في الحمام ومنها حوض غسيل الأيدي الذي لايخلو منه حمام.

ولتصميمات الحوض الكثير من المواد المستخدمة والأشكال المميزة و التداخلات مع بقية العناصر في الحمام والتي سوف نحاول استعراض بعض أفكارها في هذا الموضوع .. فهيا بنا لنرى إلى أي حد نستطيع أن نوفر العصرية والعملية في الاستخدام مع الشكل الجذاب في حوض الحمام: