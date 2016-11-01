8 أفكار للأحواض ستعطي شكل مودرن لحمامك

لاشك أن الراحة في الحمام وتوافر الرفاهية من الأولويات في تصميمه، ولتوافر هذه الرفاهية لابد أن تكون متواجدة في كل عنصر وخاصة العناصر الرئيسية في الحمام ومنها حوض غسيل الأيدي الذي لايخلو منه حمام.
ولتصميمات الحوض الكثير من المواد المستخدمة والأشكال المميزة و التداخلات مع بقية العناصر في الحمام والتي سوف نحاول استعراض بعض أفكارها في هذا الموضوع .. فهيا بنا لنرى إلى أي حد نستطيع أن نوفر العصرية والعملية في الاستخدام مع الشكل الجذاب في حوض الحمام:
في هذا الحمام نستطيع أن نرى أفضل مثال لتداخل الكثير من المواد بشكل ناجح وجميل في الحمام، فسطح الحوض قد استخدم فيه الجرانيت بشكل مميز مع وضع خزانة من الخشب تحته ومع استخدم الحوض الأبيض مع الخشب في إطار المرآة ومع الزجاج بجانب الحوض مع المايكروسيمنت في القاطوع المجاور للحوض أيضًا ، كل هذا التباين في المواد والألوان خلق روحًا تصميمية فريدة للحمام جعلته أنيقًا ورائعًا.
في هذا التصميم نرى أن الحوض قد اتخذ شكلًا جريئًا يشبه جذع الشجرة الكبير الموضوع بشكل أفقي وقد أخذ الحوض شكل التجويف داخله وقد جعل اللون الفاقع للخشب الطبيعي مع الموزايك في الحائط و المرايا من فوقهم الحمام ككل مزيجًا من التفرد والبهجة عن طريق الألوان الفاتحة والجريئة.
ومع بعض اللمسات من المزهريات فوق وتحت الحوض قد أضفى ذلك على التصميم الكثير من الطبيعية والجمال المريح للعين.
من المواد التي عادة تستخدم لاضفاء الرونق والأناقة على الحوض هي الرخام بلمعانه المعروف انعكاسات الضوء عليه التي تضيف إلى تألق الحمام ، وهنا نجد أن هذا العنصر قد تحقق بشدة و استخدم الرخام في السطح الأفقي للحوض مع استخدامه في الحائط الذي يحوي المرايا أيضًا ولكن بمقاسات ترابيع كبيرة ولون زيتي غير تقليدي.
وقد أضاف لأناقة الحمام استخدام الإضاءة المميزة عن طريق وضع بعض وحدات الإضاءة المركزة على منطقة الحوض والتي انعكست على المرايا وعلى الرخام فزادته تألقًا.
في الخزانات أسفل الحوض والتي أحيانًا يلجأ لها المصممون لإضافة لمسة جمالية ووظيفية إلى الحوض نجد أن الخشب حاضر بقوة ، فهنا مثلًا نجد أن الخزانة نفسها من الخشب ذو اللون الداكن مع المقابض الفضية الرفيعة وفوق الخزانة نجد لوح من الزجاج الشفاف وقد وضع الحوض نفسه على هذا اللوح الزجاجي ، وقد جاءت المرآة من فوقهم مستطيلة موضوعة بشكل طولي مميز .
من الحيل التصميمة الذكية والتي تجعل الحمام يتخذ تصميمًا مميزًا أيضًا هي استخدام أحواض مميزة الشكل من البداية وهذا يوفر الكثير من المجهود في ديكورات الحمام حيث أن شكل الحوض نفسه يكون هو الشئ المميز والجاذب في التصميم.
ففي هذا الحمام مثلًا نرى أن الأحواض قد اتخذت شكل مخروطي ذو لون مميز عاجي وقد وضعت فوق طاولة من الخشب طبيعي فلم تتطلب فوقها غير اللون الأبيض البسيط في الحوائط لإبراز تميز شكلها وأناقتها.
أما في هذه الأحواض شديدة الفرادة والتميز فإننا نجد أن المصمم قد اختار اختيارًا غير معتاد واستخدم الموازايك الذي هو عادة يستخدم في الحوائط فقط ولكنه هنا قد أمده بشكل انسيابي قد يشكل الأحواض أيضًا وقد جاء هذا التصميم ناجحًا وملفتًا للنظر، وقد أكمل الفكرة التصميمة عن طريق استخدام الموازايك في جميع الحوائط والأرضية أيضًا.
من المواد الجديدة والعملية جدًا خاصة في الحمامات هي مادة المايكروسيمنت وهي كما نرى في هذا الحمام يمكن استخدامها في الحوائط والأرضيات والأحواض أيضًا فقد صنع منها هذه الكتل التي حملت الأحواض وقد خلق التباين بين لون المايكروسيمنت القاتم مع الأبيض في الأحواض شكلًا جماليًا رائعًا في الحمام.
الحوض القائم بذاته من الاختيارات الجريئة والجميلة في الحمام والتي لا تحتاج الكثير من الإبراز للتصميم حولها أيضًا، فقط هذا اللون القاتم في الحائط وعليه بعض الرسومات بالأبيض لشخصية مميزة لتصميم الحمام.
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