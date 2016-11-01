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8 أفكار للأحواض ستعطي شكل مودرن لحمامك

آية علم الدين آية علم الدين
Rénovation d'une salle de bain, A3Design A3Design حمام
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لاشك أن الراحة في الحمام وتوافر الرفاهية من الأولويات في تصميمه، ولتوافر هذه الرفاهية لابد أن تكون متواجدة في كل عنصر وخاصة العناصر الرئيسية في الحمام ومنها حوض غسيل الأيدي الذي لايخلو منه حمام.

ولتصميمات الحوض الكثير من المواد المستخدمة والأشكال المميزة و التداخلات مع بقية العناصر في الحمام والتي سوف نحاول استعراض بعض أفكارها في هذا الموضوع .. فهيا بنا لنرى إلى أي حد نستطيع أن نوفر العصرية والعملية في الاستخدام مع الشكل الجذاب في حوض الحمام:

1- تداخل المواد المختلفة في الحوض

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

في هذا الحمام نستطيع أن نرى أفضل مثال لتداخل الكثير من المواد بشكل ناجح وجميل في الحمام، فسطح الحوض قد استخدم فيه الجرانيت بشكل مميز مع وضع خزانة من الخشب تحته ومع استخدم الحوض الأبيض مع الخشب في إطار المرآة ومع الزجاج بجانب الحوض مع المايكروسيمنت في القاطوع المجاور للحوض أيضًا ، كل هذا التباين في المواد والألوان خلق روحًا تصميمية فريدة للحمام جعلته أنيقًا ورائعًا.

2- الحوض الخشبي ذو التصميم الفريد

Shades of White, Helô Marques Associados Helô Marques Associados حمام
Helô Marques Associados

Helô Marques Associados
Helô Marques Associados
Helô Marques Associados

في هذا التصميم نرى أن الحوض قد اتخذ شكلًا جريئًا يشبه جذع الشجرة الكبير الموضوع بشكل أفقي وقد أخذ الحوض شكل التجويف داخله وقد جعل اللون الفاقع للخشب الطبيعي مع الموزايك في  الحائط و المرايا من فوقهم الحمام ككل مزيجًا من التفرد والبهجة عن طريق الألوان الفاتحة والجريئة.

ومع بعض اللمسات من المزهريات فوق وتحت الحوض قد أضفى ذلك على التصميم الكثير من الطبيعية والجمال المريح للعين.

3- الرخام الأنيق ذو البريق واللمعان

Rénovation d'une salle de bain, A3Design A3Design حمام
A3Design

A3Design
A3Design
A3Design

من المواد التي عادة تستخدم لاضفاء الرونق والأناقة على الحوض هي الرخام بلمعانه المعروف انعكاسات الضوء عليه التي تضيف إلى تألق الحمام ، وهنا نجد أن هذا العنصر قد تحقق بشدة و استخدم الرخام في السطح الأفقي للحوض مع استخدامه في الحائط الذي يحوي المرايا أيضًا ولكن بمقاسات ترابيع كبيرة ولون زيتي غير تقليدي.

وقد أضاف لأناقة الحمام استخدام الإضاءة المميزة عن طريق وضع بعض وحدات الإضاءة المركزة على منطقة الحوض والتي انعكست على المرايا وعلى الرخام فزادته تألقًا.

4- الحوض أعلى خزانة خشبية ولوح زجاجي

SALLE DE BAIN, LA CUISINE DANS LE BAIN SK CONCEPT LA CUISINE DANS LE BAIN SK CONCEPT حماممغاسل خشب Brown
LA CUISINE DANS LE BAIN SK CONCEPT

LA CUISINE DANS LE BAIN SK CONCEPT
LA CUISINE DANS LE BAIN SK CONCEPT
LA CUISINE DANS LE BAIN SK CONCEPT

في الخزانات أسفل الحوض والتي أحيانًا يلجأ لها المصممون لإضافة لمسة جمالية ووظيفية إلى الحوض نجد أن الخشب حاضر بقوة ، فهنا مثلًا نجد أن الخزانة نفسها من الخشب ذو اللون الداكن مع المقابض الفضية الرفيعة وفوق الخزانة نجد لوح من الزجاج الشفاف وقد وضع الحوض نفسه على هذا اللوح الزجاجي ، وقد جاءت المرآة من فوقهم مستطيلة موضوعة بشكل طولي مميز .

5- الأحواض ذات الأشكال المميزة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

من الحيل التصميمة الذكية والتي تجعل الحمام يتخذ تصميمًا مميزًا أيضًا هي استخدام أحواض مميزة الشكل من البداية وهذا يوفر الكثير من المجهود في ديكورات الحمام حيث أن شكل الحوض نفسه يكون هو الشئ المميز والجاذب في التصميم.

ففي هذا الحمام مثلًا نرى أن الأحواض قد اتخذت شكل مخروطي ذو لون مميز عاجي وقد وضعت فوق طاولة من الخشب طبيعي فلم تتطلب فوقها غير اللون الأبيض البسيط في الحوائط لإبراز تميز شكلها وأناقتها.

6- الحوض الموزايك

MOSAICS Luxor 99 homify حمامديكورات سيراميك ceramics,porcelain stoneware,mosaics,bath,bathroom,bathroom floor,bathroom walls
homify

MOSAICS Luxor 99

homify
homify
homify

أما في هذه الأحواض شديدة الفرادة والتميز فإننا نجد أن المصمم قد اختار اختيارًا غير معتاد واستخدم الموازايك الذي هو عادة يستخدم في الحوائط فقط ولكنه هنا قد أمده بشكل انسيابي قد يشكل الأحواض أيضًا وقد جاء هذا التصميم ناجحًا وملفتًا للنظر، وقد أكمل الفكرة التصميمة عن طريق استخدام الموازايك في جميع الحوائط والأرضية أيضًا.

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7- مادة الميكروسيمنت العصرية في الأحواض

homify حمام
homify

homify
homify
homify

من المواد الجديدة والعملية جدًا خاصة في الحمامات هي مادة المايكروسيمنت وهي كما نرى في هذا الحمام يمكن استخدامها في الحوائط والأرضيات والأحواض أيضًا فقد صنع منها هذه الكتل التي حملت الأحواض وقد خلق التباين بين لون المايكروسيمنت القاتم مع الأبيض في الأحواض شكلًا جماليًا رائعًا في الحمام.

8- الحوض المستطيل المستقل

Estilo Pilar 2015, Azora Estudio Azora Estudio حمام
Azora Estudio

Azora Estudio
Azora Estudio
Azora Estudio

الحوض القائم بذاته من الاختيارات الجريئة والجميلة في الحمام والتي لا تحتاج الكثير من الإبراز للتصميم حولها أيضًا، فقط هذا اللون القاتم في الحائط وعليه بعض الرسومات بالأبيض لشخصية مميزة لتصميم الحمام.

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