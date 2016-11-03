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10 أفكار لخزانة ملابس عملية وأنيقة

آية علم الدين آية علم الدين
JENS. Reforma y ampliación de antigua masía en La Garrotxa, Girona (Costa Brava), VelezCarrascoArquitecto VCArq VelezCarrascoArquitecto VCArq غرفة الملابس
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إن الخزانات في غرف النوم أحيانًا هي التي تحدد الشكل التصميمي الذي سوف تتخذه غرفة النوم ككل، أما إذا كانت خزانات الملابس سوف تكون في غرفة الملابس الخاصة فيجب أن تكون أكثر عملية وتحتاج دراسة لاختيار الشكل المثالي لوضع الخزانات في الغرفة مع توفير العملية في التصميم و الحفاظ على أكبر مساحة ممكنة لتسهيل عملية استخدامها.

وفي هذا الموضوع سوف نستعرض الأشكال المختلفة لخزانات الملابس سواءً التي تبنى في غرفة الملابس الخاصة بها أو التي توضع في غرفة النوم لنرى الأفكار الجديدة التي يمكن تنفيذها للحصول على أفضل النتائج.. فإلى هذا الموضوع:

1- الحلول العملية في المساحات الضيقة

Таунхаус в Подмосковье, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home غرفة الملابس
Студия авторского дизайна ASHE Home

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

المساحات الضيقة أيضًا يمكننا استغلالها بشكل أمثل عن طريق جعلها خزانات للملابس بشكل أنيق عن طريق طلاء الخزانات باللون الأبيض كما نلاحظ هنا، فقد اختار المصمم هذا اللون كي يذوب في لون الغرفة المحيط و قد استخدم الأدراج المغلقة بمساحات أكبر حيث أنها تستوعب الكثير من الملابس وتحافظ على الشكل الأنيق لغرفة الملابس.

2- التصميم الكلاسيكي الحديث

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

من الأفكار التي نستطيع تنفيذها في غرفة الملابس هي استخدام الطراز الكلاسيكي ولكن بشكل عصري مبسط وهو مايسمى الطراز الكلاسيكي الحديث وهو مانسطيع أن نلمسه هنا عن طريق استخدام النجفة الكلاسيكية ذات اللون الذهبي الجميل في السقف مع استخدام الخزانات العملية على الحوائط كلها و مع لمسة من الكلاسيكية أيضًا وهي الستائر التي تغطي بعض درفات الخزانات بشكل أنيق.

3- غرفة ملابس خلف باب منزلق

homify غرفة الملابس خشب Multicolored
homify

homify
homify
homify

في هذه الغرفة نرى أن المصمم قد اختار أن يغلق جزءً من غرفة النوم لتستقل به غرفة الملابس و لتوفير مساحة كافية بدون الحاجة لإغلاق كل هذه الخزانات بأبواب خاصة بكل خزانة ، وقد اتسمت بالبساطة والعصرية المطلوبتين في غرفة الملابس حتى تكون عملية وسهلة الاستخدام فنجدها باللون الأبيض المريح للعين و الأرضية من الخشب الفاتح اللون.

4- الخزانات المفتوحة كمعرض

WNĘTRZA PRYWATNE , JOL-wnętrza JOL-wnętrza غرفة الملابس
JOL-wnętrza

JOL-wnętrza
JOL-wnętrza
JOL-wnętrza

في هذه الغرفة المخصصة للملابس مستقلة نرى أن المصمم استغل هذا الأمر حتى يجعل الخزانات مفتوحة حتى يوفر في المساحة ويجعل الملابس مكشوفة وسهلة التناول بالنسبة لمستخدمي الغرفة مع وضع أريكة صغيرة للجلوس أثناء ارتداء الملابس.

5 – طاولة كبيرة في المنتصف

Casa Basaltica, grupoarquitectura grupoarquitectura غرفة الملابس
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

في غرفة الملابس يمكن استخدام طاولة كبيرة في المنتصف لهؤلاء الذين يفضلون التعديل في ملابسهم بنفسهم ، فيمكن وضع مستلزمات الحياكة وتعديل الملابس عليها وهي أيضًا تعطي انبطاعًا بأن هذه الغرفة تقع في أحد بيوت الأزياء العالمية.

فهذه الطاولة الخشبية الكبيرة ذات السطح الأبيض مع الإضاءة المركزة عليها هي العنصر الجاذب بجوار الخزانات الكثيرة على الجوانب.

6- الخزانات جزء من الحمام

PH Andersen , Faci Leboreiro Arquitectura Faci Leboreiro Arquitectura غرفة الملابس
Faci Leboreiro Arquitectura

Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura

أحيانًا نضطر لأن نضع خزانات الملابس في الحمامات وليست في غرفة النوم أو في غرفة منفصلة ولكن هذه ليست مشكلة كبيرة إذا تعاملنا مع هذا الحل بشكل جيد كما نرى هنا، فنجد أن المصمم قد وضع الخزانة مجاورة للحوض ولكنها تعتبر بعيدة بعض الشئ عن الجزء المستغل فيه و هي أيضًا قد استوعبت الكثير من الملابس حيث أنها ترتفع بارتفاع الفراغ كله لهذا السبب.

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7- الأبواب الزجاجية الأنيقة

UNE NOUVELLE COLLECTION, SOURCE D’INSPIRATIONS POUR DES AMÉNAGEMENTS UNIQUES ET SUR-MESURE, PANAGET PANAGET غرفة الملابس
PANAGET

PANAGET
PANAGET
PANAGET

يظل اختيار أبواب الخزانات أمرًا محيرًا في التصميم خاصة عندما تكون خزانات الملابس داخل غرفة النوم ، ولكن سواء استخدمنا الخشب فيها أم الزجاج فإن الأبواب الزجاجية تظل اختيارًا جذابًا وجميلًا مع الإطارات الخشبية للخزانة .

8- الطراز الريفي في الخزانات

HI-PLY Bed - ELFO Ottoman - COMRI Chest of drawers - IO E TE Sidetables - NUMERO 3 Floor lamp CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET غرفة نوم
CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET

HI-PLY Bed – ELFO Ottoman – COMRI Chest of drawers – IO E TE Sidetables – NUMERO 3 Floor lamp

CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET
CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET
CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET

في هذه الغرفة المميزة نستطيع أن نلمس الطراز الريفي الطاغي على كل التفاصيل ومنها أيضًا خزانات الملابس التي جاءت بشكل مميز من أبواب خشبية قديمة ذات تجزيعات واضحة وقد أكمل الجمال الريفي هذه المزهريات التي تدلت منها النباتات على الخزانات وعناصر الغرفة جميعها.

9- الألوان العصرية في الخزانات والسقف

DRESSING ET BAIN, LA CUISINE DANS LE BAIN SK CONCEPT LA CUISINE DANS LE BAIN SK CONCEPT غرفة الملابس
LA CUISINE DANS LE BAIN SK CONCEPT

LA CUISINE DANS LE BAIN SK CONCEPT
LA CUISINE DANS LE BAIN SK CONCEPT
LA CUISINE DANS LE BAIN SK CONCEPT

من الاختيارات المميزة أيضًا استخدام الألوان الجذابة في الخزانات، ونرى هنا أنها لم تصنع من الخشب كالمعتاد وإنما من مادة الكوريان العملية مع الMDF ومع الأرضيات الخشبية القاتمة اللون واستخدام اللون الأحمر العصري في السقف مما أعطى لغرفة الملابس ككل تصميمًا جذابًا وعمليًا أيضًا.

10- الخزانات المكشوفة في منتصف الفراغ

JENS. Reforma y ampliación de antigua masía en La Garrotxa, Girona (Costa Brava), VelezCarrascoArquitecto VCArq VelezCarrascoArquitecto VCArq غرفة الملابس
VelezCarrascoArquitecto VCArq

VelezCarrascoArquitecto VCArq
VelezCarrascoArquitecto VCArq
VelezCarrascoArquitecto VCArq

في هذا الحمام الجميل التصميم نرى أن الخزانات صممت بشكل مميز وجميل أيضًا عن طريق استخدام الزجاج فيها من جميع الجوانب و والذي أظهر مابداخلها بوضوح وجعل هذا الجزء كأنه جزء من الخيال ، ومع إضافة جزء جانبي لاستبدال الملابس داخل هذا الحمام الشديد الأناقة.

وهنا أيضًا تجد 13 تصميم لغرفة ملابس مناسبة للمساحات الصغيرة.

منزل تقليدي مساحته 130م2 بالتصميم الهندسي
أي هذه الأفكار وجدته أكثر عملية لمنزلك؟ شاركنا برأيك

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