10 أفكار لخزانة ملابس عملية وأنيقة

إن الخزانات في غرف النوم أحيانًا هي التي تحدد الشكل التصميمي الذي سوف تتخذه غرفة النوم ككل، أما إذا كانت خزانات الملابس سوف تكون في غرفة الملابس الخاصة فيجب أن تكون أكثر عملية وتحتاج دراسة لاختيار الشكل المثالي لوضع الخزانات في الغرفة مع توفير العملية في التصميم و الحفاظ على أكبر مساحة ممكنة لتسهيل عملية استخدامها.
وفي هذا الموضوع سوف نستعرض الأشكال المختلفة لخزانات الملابس سواءً التي تبنى في غرفة الملابس الخاصة بها أو التي توضع في غرفة النوم لنرى الأفكار الجديدة التي يمكن تنفيذها للحصول على أفضل النتائج.. فإلى هذا الموضوع:
المساحات الضيقة أيضًا يمكننا استغلالها بشكل أمثل عن طريق جعلها خزانات للملابس بشكل أنيق عن طريق طلاء الخزانات باللون الأبيض كما نلاحظ هنا، فقد اختار المصمم هذا اللون كي يذوب في لون الغرفة المحيط و قد استخدم الأدراج المغلقة بمساحات أكبر حيث أنها تستوعب الكثير من الملابس وتحافظ على الشكل الأنيق لغرفة الملابس.
من الأفكار التي نستطيع تنفيذها في غرفة الملابس هي استخدام الطراز الكلاسيكي ولكن بشكل عصري مبسط وهو مايسمى الطراز الكلاسيكي الحديث وهو مانسطيع أن نلمسه هنا عن طريق استخدام النجفة الكلاسيكية ذات اللون الذهبي الجميل في السقف مع استخدام الخزانات العملية على الحوائط كلها و مع لمسة من الكلاسيكية أيضًا وهي الستائر التي تغطي بعض درفات الخزانات بشكل أنيق.
في هذه الغرفة نرى أن المصمم قد اختار أن يغلق جزءً من غرفة النوم لتستقل به غرفة الملابس و لتوفير مساحة كافية بدون الحاجة لإغلاق كل هذه الخزانات بأبواب خاصة بكل خزانة ، وقد اتسمت بالبساطة والعصرية المطلوبتين في غرفة الملابس حتى تكون عملية وسهلة الاستخدام فنجدها باللون الأبيض المريح للعين و الأرضية من الخشب الفاتح اللون.
في هذه الغرفة المخصصة للملابس مستقلة نرى أن المصمم استغل هذا الأمر حتى يجعل الخزانات مفتوحة حتى يوفر في المساحة ويجعل الملابس مكشوفة وسهلة التناول بالنسبة لمستخدمي الغرفة مع وضع أريكة صغيرة للجلوس أثناء ارتداء الملابس.
في غرفة الملابس يمكن استخدام طاولة كبيرة في المنتصف لهؤلاء الذين يفضلون التعديل في ملابسهم بنفسهم ، فيمكن وضع مستلزمات الحياكة وتعديل الملابس عليها وهي أيضًا تعطي انبطاعًا بأن هذه الغرفة تقع في أحد بيوت الأزياء العالمية.
فهذه الطاولة الخشبية الكبيرة ذات السطح الأبيض مع الإضاءة المركزة عليها هي العنصر الجاذب بجوار الخزانات الكثيرة على الجوانب.
أحيانًا نضطر لأن نضع خزانات الملابس في الحمامات وليست في غرفة النوم أو في غرفة منفصلة ولكن هذه ليست مشكلة كبيرة إذا تعاملنا مع هذا الحل بشكل جيد كما نرى هنا، فنجد أن المصمم قد وضع الخزانة مجاورة للحوض ولكنها تعتبر بعيدة بعض الشئ عن الجزء المستغل فيه و هي أيضًا قد استوعبت الكثير من الملابس حيث أنها ترتفع بارتفاع الفراغ كله لهذا السبب.
يظل اختيار أبواب الخزانات أمرًا محيرًا في التصميم خاصة عندما تكون خزانات الملابس داخل غرفة النوم ، ولكن سواء استخدمنا الخشب فيها أم الزجاج فإن الأبواب الزجاجية تظل اختيارًا جذابًا وجميلًا مع الإطارات الخشبية للخزانة .
في هذه الغرفة المميزة نستطيع أن نلمس الطراز الريفي الطاغي على كل التفاصيل ومنها أيضًا خزانات الملابس التي جاءت بشكل مميز من أبواب خشبية قديمة ذات تجزيعات واضحة وقد أكمل الجمال الريفي هذه المزهريات التي تدلت منها النباتات على الخزانات وعناصر الغرفة جميعها.
من الاختيارات المميزة أيضًا استخدام الألوان الجذابة في الخزانات، ونرى هنا أنها لم تصنع من الخشب كالمعتاد وإنما من مادة الكوريان العملية مع الMDF ومع الأرضيات الخشبية القاتمة اللون واستخدام اللون الأحمر العصري في السقف مما أعطى لغرفة الملابس ككل تصميمًا جذابًا وعمليًا أيضًا.
في هذا الحمام الجميل التصميم نرى أن الخزانات صممت بشكل مميز وجميل أيضًا عن طريق استخدام الزجاج فيها من جميع الجوانب و والذي أظهر مابداخلها بوضوح وجعل هذا الجزء كأنه جزء من الخيال ، ومع إضافة جزء جانبي لاستبدال الملابس داخل هذا الحمام الشديد الأناقة.
وهنا أيضًا تجد 13 تصميم لغرفة ملابس مناسبة للمساحات الصغيرة.