أناقة المودرن فى تصميم تلك المطابخ

اذا تم ذكر المطابخ المودرن الحديثة، بالتأكيد أن اول ماسيخطر فى بالك هى صور المطابخ البراقة مع الأسطح الملساء والخزائن الزجاجية، ولكن المعنى الحقيقى أو الوصف الدقيق، للمطابخ الحديثة هى خلق روحاً وتواصل بين طبيعة المطبخ وبيئة الطبخ فى العموم وبين الأداء الوظيفى للنمط الوظيفى، فلك أن تتخيل ما سينتج عن اندماج التفاصيل الحديثة الراقية مع التفاصيل العملية فى مطبخك، وهذا ما يتم فى تصميمات المكاظبخ الحديثة، ونحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك بعض التصاميم المتميزة للمطابخ العصرية.
الرقى والعصرية هما سمات تصميم هذا المطبخ الواضحة جداً فى كافة تفاصيله، مطبخ مصمم على النمط الحديث، الأرضيات من السيراميك البيج الفاتح، التى تناغمت مع الأثاث المصمم بالكامل من الألوميتال ولكن بلون الخشب ليضيف تناغم واضح مع الأرضيات، تفاصيل الديكور بلونها المبهج أعطت للمطبخ أطلالته المميزة، نرى فى هذا التصميم تحقيق غاية العملية مع الأناقة فى كافة التفاصيل.
أجمل ما يميز التصميمات العصرية انه يمكنك مزج اكثر من نمط مختلف معها وستعطيك نتيجة مثالية ورائعة جداً، فعلى سبيل المثال فى تصميم هذا المطبخ تم المزج بين العصرية فى تصميم المطبخ بالكامل مع أضافة لمسة مبتكرة جداً من النمط الريفى، كيف تحقق ذلك دعونا نلقى نظرة على التفاصيل، أثاث المطبخ والخزانات تميزت بالنمط العصرى حتى فى اختيار الألوان ومزج الأسود مع الأبيض برز النمط العصرى بطريقة ذكية جداً، ثم يأتى اختيار الأضاءة بمنتهى العصرية مع اختيار هذا المصباح المميزة المتدلية من السقف
للتفاصيل عشق لا يمكن انكاره لمحبى التفاصيل، خاصةً اذا كانت تلك التفاصيل متميزة جداً وختارة بعناية شديدة، وتصميم هذا المطبخ المفعم بالتفاصيل الأنيقة للنمط العصرى، بدايةً من تصميم البار المثالى جداً مع هذا السطح الأملس الذى برز عصرية التصميم لهذا المطبخ، على الرغم من أن مساحة المطبخ صغيرة بعض الشئ ألا أنها استغلت جيداً بشكل يوفر لك المساحة المناسبة للتنقل مع وجود كل الأحتياجات التى تحتاجها، وهذا ما يميز النمط العصرى كما ذكرنا.
الألوان الباستيل فى بالتة الألوان هى من الألوان المتميزة جداً فى الديكور، فهى تضيف جمالاً ورقة واضحة على أى تصميم، لذلك اذا كنت من هؤلاء الذين يفضلون التصميمات الهادئة البعيدة عن التكلف والبهرجة الزائدة، وهذا التصميم للمطبخ جاء متميز بأختيار اللون الأخضر من بالتة الألوان الباستيل ليصبح السبب فى جمال هذا المطبخ، لمسات الرخام من اللون الرمادى فى تصميم المطبخ أضافت أناقة واضحة أيضاً.
وختام تصميماتنا العصرية للمطابخ مع هذا المطبخ العصرى والذى تميز بأناقته المفرطة، المطبخ صغير المساحة ألا أنه استغل جيداً من قبل المصمم ليصبح مميز بتصميمه العصرى المفعم بالأناقة.
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