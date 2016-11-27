أناقة المودرن فى تصميم تلك المطابخ

للتفاصيل عشق لا يمكن انكاره لمحبى التفاصيل، خاصةً اذا كانت تلك التفاصيل متميزة جداً وختارة بعناية شديدة، وتصميم هذا المطبخ المفعم بالتفاصيل الأنيقة للنمط العصرى، بدايةً من تصميم البار المثالى جداً مع هذا السطح الأملس الذى برز عصرية التصميم لهذا المطبخ، على الرغم من أن مساحة المطبخ صغيرة بعض الشئ ألا أنها استغلت جيداً بشكل يوفر لك المساحة المناسبة للتنقل مع وجود كل الأحتياجات التى تحتاجها، وهذا ما يميز النمط العصرى كما ذكرنا.