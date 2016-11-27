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أناقة المودرن فى تصميم تلك المطابخ

منة اسماعيل منة اسماعيل
House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ
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اذا تم ذكر المطابخ المودرن الحديثة، بالتأكيد أن اول ماسيخطر فى بالك هى صور المطابخ البراقة مع الأسطح الملساء والخزائن الزجاجية، ولكن المعنى الحقيقى أو الوصف الدقيق، للمطابخ الحديثة هى خلق روحاً وتواصل بين طبيعة المطبخ وبيئة الطبخ فى العموم وبين الأداء الوظيفى للنمط الوظيفى، فلك أن تتخيل ما سينتج عن اندماج التفاصيل الحديثة الراقية مع التفاصيل العملية فى مطبخك، وهذا ما يتم فى تصميمات المكاظبخ الحديثة، ونحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك بعض التصاميم المتميزة للمطابخ العصرية.

الرقى والعصرية

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

الرقى والعصرية هما سمات تصميم هذا المطبخ الواضحة جداً فى كافة تفاصيله، مطبخ  مصمم على النمط الحديث، الأرضيات من السيراميك البيج الفاتح، التى تناغمت مع الأثاث المصمم بالكامل من الألوميتال ولكن بلون الخشب ليضيف تناغم واضح مع الأرضيات، تفاصيل الديكور بلونها المبهج أعطت للمطبخ أطلالته المميزة، نرى فى هذا التصميم تحقيق غاية العملية مع الأناقة فى كافة التفاصيل.

مزج الأنماط

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

أجمل ما يميز التصميمات العصرية انه يمكنك مزج اكثر من نمط مختلف معها وستعطيك نتيجة مثالية ورائعة جداً، فعلى سبيل المثال فى تصميم هذا المطبخ تم المزج بين العصرية فى تصميم المطبخ بالكامل مع أضافة لمسة مبتكرة جداً من النمط الريفى، كيف تحقق ذلك دعونا نلقى نظرة على التفاصيل، أثاث المطبخ والخزانات تميزت بالنمط العصرى حتى فى اختيار الألوان ومزج الأسود مع الأبيض برز النمط العصرى بطريقة ذكية جداً، ثم يأتى اختيار الأضاءة بمنتهى العصرية مع اختيار هذا المصباح المميزة المتدلية من السقف

عشق التفاصيل

Desarrollo de Interiorísmo , LA RORA Interiorismo & Arquitectura LA RORA Interiorismo & Arquitectura مطبخ
LA RORA Interiorismo &amp; Arquitectura

LA RORA Interiorismo & Arquitectura
LA RORA Interiorismo &amp; Arquitectura
LA RORA Interiorismo & Arquitectura

للتفاصيل عشق لا يمكن انكاره لمحبى التفاصيل، خاصةً اذا كانت تلك التفاصيل متميزة جداً وختارة بعناية شديدة، وتصميم هذا المطبخ المفعم بالتفاصيل الأنيقة للنمط العصرى، بدايةً من تصميم البار المثالى جداً مع هذا السطح الأملس الذى برز عصرية التصميم لهذا المطبخ، على الرغم من أن مساحة المطبخ صغيرة بعض الشئ ألا أنها استغلت جيداً بشكل يوفر لك المساحة المناسبة للتنقل مع وجود كل الأحتياجات التى تحتاجها، وهذا ما يميز النمط العصرى كما ذكرنا.

للباستيل جمال أخر

Manoel Guedes, PM Arquitetura PM Arquitetura مطبخ
PM Arquitetura

PM Arquitetura
PM Arquitetura
PM Arquitetura

الألوان الباستيل فى بالتة الألوان هى من الألوان المتميزة جداً فى الديكور، فهى تضيف جمالاً ورقة واضحة على أى تصميم، لذلك اذا كنت من هؤلاء الذين يفضلون التصميمات الهادئة البعيدة عن التكلف والبهرجة الزائدة، وهذا التصميم للمطبخ جاء متميز بأختيار اللون الأخضر من بالتة الألوان الباستيل ليصبح السبب فى جمال هذا المطبخ، لمسات الرخام من اللون الرمادى فى تصميم المطبخ أضافت أناقة واضحة أيضاً.

أناقة مفرطة

COZINHA MODERNA, Graça Brenner Arquitetura e Interiores Graça Brenner Arquitetura e Interiores مطبخ معدن Metallic/Silver
Graça Brenner Arquitetura e Interiores

Graça Brenner Arquitetura e Interiores
Graça Brenner Arquitetura e Interiores
Graça Brenner Arquitetura e Interiores

وختام تصميماتنا العصرية للمطابخ مع هذا المطبخ العصرى والذى تميز بأناقته المفرطة، المطبخ صغير المساحة ألا أنه استغل جيداً من قبل المصمم ليصبح مميز بتصميمه العصرى المفعم بالأناقة.

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