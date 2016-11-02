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جدران منزلك ستبهر ضيوفك

أميرة قاسم أميرة قاسم
homify غرفة نوم
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بعيدا عن الأهمية الوظيفية لجدران المنزل، إلا إنها عنصر قوي من عناصر الديكور التي ما أن يتم استغلالها بطريقة صحيحة ستمنح منزلك إطلالة قوية، واللطيف في الأمر أن أفكار استغلال الجدران في الديكور لا نهاية لها، فبعيدا عن الطلاء العادي ربما قد يفيد أن تلجأ لورق الحائط أو تغطية الجدران بالحجر أو الطوب، وربما تصنع مشهد مسرحي بتصميمات الإضاءة بالجدران، لذا نحن في هوميفاي قد جمعنا لك أكثر من عشرة أفكار مميزة لتزين بها جدران منزلك لتمنحه شخصية فريدة ومميزة.

الرسم على الجدران

homify جدران
homify

homify
homify
homify

يعتبرها البعض من الأساليب القديمة في ديكورات الجدران خاصة بعد انتشار ورق الحائط بتصميمات متنوعة، لكن صيحة الرسم على الجدران عادت من جديد لعالم الديكورات، خاصة لمن يرغبون في التفرد بتصميمات شخصية لا مثيل لها.

Lily Pond homify جدران
homify

Lily Pond

homify
homify
homify

تصميم آخر مميز يبرز لك ما يمكن أن يصنعه الرسم على الجدران بغرفة نومك.

المرايا

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

من العناصر التي لن تخذلك أبدا في الديكور، فهى تمنح المكان اتساعا بصريا مضاعفا، كما أن مزجها مع الإضاءة يزيد من إشراق المكان. في الصورة مثلا اعتبر المصمم المرايا وكأنها أكسسوار للجدار لا للاستفادة من الدور الوظيفي لها، فنجحت في أن تمنع غرفة النوم بريقا لا يضاهى.

جدران الخشب

Casa Encinos (Remodelación), La Maquiladora / taller de ideas La Maquiladora / taller de ideas جدران
La Maquiladora / taller de ideas

La Maquiladora / taller de ideas
La Maquiladora / taller de ideas
La Maquiladora / taller de ideas

الخشب بشكل عام يمنح أي مكان شعورا بالدفء والحميمة، لذا فهو يعد اختيار مميزا وراقي لتزين الجدران به، التصميم الذي بالصورة اعتمد على ألواح خشب تتفاوت ألوانها بين البيج والبني والرمادي والأسود لتكسر رتابة اللون الواحد.

ورق حائط

homify جدران
homify

homify
homify
homify

تنوع تصميمات ورق الحائط وروعتها جعل منه خيارا يلجأ له الكثير من المصممين ولأنه يغير من مشهد أي غرفة بالكامل، في الصورة هنا ورق الحائط بتصميم مبتكر ومميز للغاية، حيث منح غرفة المعيشة بعدا آخر خياليا يجعلك تتمنى لو كنت جزءا من الجدار.

إطارات الصور

Bloom Arquitetura e Design, Bloom Arquitetura e Design Bloom Arquitetura e Design جدران
Bloom Arquitetura e Design

Bloom Arquitetura e Design
Bloom Arquitetura e Design
Bloom Arquitetura e Design

يمكنك أن تجعل جدار غرفتك نابضا بالحياة عن طريق تعليق بعض إطارات الصور المتنوعة الألوان والأحجام، حتى لو كانت فارغة كما بالصورة، أو ربما تعلق بداخلها أكسسوارات براقة مثلا، الفيصل لتنفيذ هذه الفكرة هو أسلوبك في توزيع الإطارات بشكل متناسق.

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ألواح ثلاثية الأبعاد

homify جدران
homify

homify
homify
homify

تعد الألواح ثلاثية الأبعاد من أحدث صيحات ديكورات الجدران وتتميز بتنوع تصميماتها، ومع إضاءة مخصصة للجدران حتما ستمنح الغرفة مظهر راقي.

جدران حجرية مع الإضاءة

PRIVADA MIRAMAR, GRUPO VOLTA GRUPO VOLTA الممر الحديث، المدخل و الدرج
GRUPO VOLTA

GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA

يمكنك أن تخلق مشهد درامي بتصميم كهذا، فالحجر من عناصر الديكور ذات الحضور القوي خاصة مع إضاءة مركزة، فحتما ستحصل على جدار مميز وفريد..تتناسب هذا النوع من التصميمات مع الممرات أو مدخل المنزل.

يمكنك الإطلاع على : كيفية إضاءة منزلك بشكل جميل وراقي

قطع فنية

Reclaimed Ship Wood Used Worldwide, ShellShock Designs ShellShock Designs جدران خشب
ShellShock Designs

Reclaimed Ship Wood Used Worldwide

ShellShock Designs
ShellShock Designs
ShellShock Designs

تضيف القطع الفنية الكبيرة لمسة أناقة ورقي إلى أي جدار، خاصة إذا تم انتقاءها بعناية للتناغم مع باقي عناصر الديكور بالغرفة.

رسومات شخصية

ABC for the Spelling Bee, Black homify جدران
homify

ABC for the Spelling Bee, Black

homify
homify
homify

هذه الفكرة يمكنك تطبيقها بنفسك ولا داعي للاستعانة بمتخصص ليرسم لك على الجدار، بعض الرسومات الشخصية على الجدران ستكون إضافة مميزة خاصة إذا كانت معبرة عن شخصية وطبيعة قاطني المنزل.

اللاصق الملون

ルームテープで空間を手軽にオシャレに！, Deco Cloth（デコクロス） Deco Cloth（デコクロス） جدران وأرضياتديكورات الجدران
Deco Cloth（デコクロス）

Deco Cloth（デコクロス）
Deco Cloth（デコクロス）
Deco Cloth（デコクロス）

وأخيرا فكرة في غاية البساطة لكنها ستضيف الكثير من المرح والبهجة لجدران منزلك. تتنوع ألوان وتصميمات وأحجام شرائط اللصق الملونة بشكل سيبهرك، ميزتها أنها رخيصة الثمن ويسل تركيبها على الجدران ولا تترك أثرا بعد إزالتها، لذا فهي اختيار مثاليا لمن يقطنون في منازل إيجار.

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