جدران منزلك ستبهر ضيوفك

بعيدا عن الأهمية الوظيفية لجدران المنزل، إلا إنها عنصر قوي من عناصر الديكور التي ما أن يتم استغلالها بطريقة صحيحة ستمنح منزلك إطلالة قوية، واللطيف في الأمر أن أفكار استغلال الجدران في الديكور لا نهاية لها، فبعيدا عن الطلاء العادي ربما قد يفيد أن تلجأ لورق الحائط أو تغطية الجدران بالحجر أو الطوب، وربما تصنع مشهد مسرحي بتصميمات الإضاءة بالجدران، لذا نحن في هوميفاي قد جمعنا لك أكثر من عشرة أفكار مميزة لتزين بها جدران منزلك لتمنحه شخصية فريدة ومميزة.