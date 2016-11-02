جدران منزلك ستبهر ضيوفك

بعيدا عن الأهمية الوظيفية لجدران المنزل، إلا إنها عنصر قوي من عناصر الديكور التي ما أن يتم استغلالها بطريقة صحيحة ستمنح منزلك إطلالة قوية، واللطيف في الأمر أن أفكار استغلال الجدران في الديكور لا نهاية لها، فبعيدا عن الطلاء العادي ربما قد يفيد أن تلجأ لورق الحائط أو تغطية الجدران بالحجر أو الطوب، وربما تصنع مشهد مسرحي بتصميمات الإضاءة بالجدران، لذا نحن في هوميفاي قد جمعنا لك أكثر من عشرة أفكار مميزة لتزين بها جدران منزلك لتمنحه شخصية فريدة ومميزة.
يعتبرها البعض من الأساليب القديمة في ديكورات الجدران خاصة بعد انتشار ورق الحائط بتصميمات متنوعة، لكن صيحة الرسم على الجدران عادت من جديد لعالم الديكورات، خاصة لمن يرغبون في التفرد بتصميمات شخصية لا مثيل لها.
من العناصر التي لن تخذلك أبدا في الديكور، فهى تمنح المكان اتساعا بصريا مضاعفا، كما أن مزجها مع الإضاءة يزيد من إشراق المكان. في الصورة مثلا اعتبر المصمم المرايا وكأنها أكسسوار للجدار لا للاستفادة من الدور الوظيفي لها، فنجحت في أن تمنع غرفة النوم بريقا لا يضاهى.
الخشب بشكل عام يمنح أي مكان شعورا بالدفء والحميمة، لذا فهو يعد اختيار مميزا وراقي لتزين الجدران به، التصميم الذي بالصورة اعتمد على ألواح خشب تتفاوت ألوانها بين البيج والبني والرمادي والأسود لتكسر رتابة اللون الواحد.
تنوع تصميمات ورق الحائط وروعتها جعل منه خيارا يلجأ له الكثير من المصممين ولأنه يغير من مشهد أي غرفة بالكامل، في الصورة هنا ورق الحائط بتصميم مبتكر ومميز للغاية، حيث منح غرفة المعيشة بعدا آخر خياليا يجعلك تتمنى لو كنت جزءا من الجدار.
يمكنك أن تجعل جدار غرفتك نابضا بالحياة عن طريق تعليق بعض إطارات الصور المتنوعة الألوان والأحجام، حتى لو كانت فارغة كما بالصورة، أو ربما تعلق بداخلها أكسسوارات براقة مثلا، الفيصل لتنفيذ هذه الفكرة هو أسلوبك في توزيع الإطارات بشكل متناسق.
تعد الألواح ثلاثية الأبعاد من أحدث صيحات ديكورات الجدران وتتميز بتنوع تصميماتها، ومع إضاءة مخصصة للجدران حتما ستمنح الغرفة مظهر راقي.
يمكنك أن تخلق مشهد درامي بتصميم كهذا، فالحجر من عناصر الديكور ذات الحضور القوي خاصة مع إضاءة مركزة، فحتما ستحصل على جدار مميز وفريد..تتناسب هذا النوع من التصميمات مع الممرات أو مدخل المنزل.
يمكنك الإطلاع على : كيفية إضاءة منزلك بشكل جميل وراقي
تضيف القطع الفنية الكبيرة لمسة أناقة ورقي إلى أي جدار، خاصة إذا تم انتقاءها بعناية للتناغم مع باقي عناصر الديكور بالغرفة.
هذه الفكرة يمكنك تطبيقها بنفسك ولا داعي للاستعانة بمتخصص ليرسم لك على الجدار، بعض الرسومات الشخصية على الجدران ستكون إضافة مميزة خاصة إذا كانت معبرة عن شخصية وطبيعة قاطني المنزل.
وأخيرا فكرة في غاية البساطة لكنها ستضيف الكثير من المرح والبهجة لجدران منزلك. تتنوع ألوان وتصميمات وأحجام شرائط اللصق الملونة بشكل سيبهرك، ميزتها أنها رخيصة الثمن ويسل تركيبها على الجدران ولا تترك أثرا بعد إزالتها، لذا فهي اختيار مثاليا لمن يقطنون في منازل إيجار.