السحر المكسيكي في بيت فريد

السحر المكسيكي يظهر في هذا الصرح الرائع القائم على مساحة تفوق الــ 700 متر مربع و ملحق به حديقة خلابة واسعة، النموذج هذا سيلهمك بكيفية تصميم منزل راقي على أحدث صيحات الموضة في التصميم الداخلي و حسن تنسيق الأثاث و تقسيم الغرف و استغلال المساحة بكل احترافية، البيت به أكثر من فكرة رائعة و أكثر من تصميم لحمامات و غرف سفرة و غرف للنوم كذلك استخدام أكثر من رائع للممرات و النوافذ ، اليكم رحلة في عالم السحر
الواجهة الامامية لهذا المنزل الفخم تختصر الكثير من السحر الكامن في داخله في هيئة الواجهة الظاهرة للجميع، النوافذ و الجدران الواسعة الزجاجية تجعل كل شيء ظاهراً بتفاصيله من الخارج، نحن نرى الغرف بوضوح و كل تقسيمه في كل زاوية بها سحر حقيقي سواء بالأضواء البراقة أو في التنسيق و التتابع الجمالي في مكوناتها، هذا النموذج لا يروق لعشاق الخصوصية ، و لكنه مثالي لمحبي الاختلاف و التميز
لو اقتربنا بشكل أكبر من الحوائط الزجاجية سنلاحظ سيطرة تامة للأضواء الداخلية على الواجهة و هو تصرف ذكي لابراز الجمالي الداخلي بشكل أكبر عن طريق تسليط الضوء على قطع الأثاث المراد اظهارها، فأصبح الشكل و كأنه لوحات مربعة الشكل ملصقة بتناسق تام
الممرات الداخلية بشكل عام في هذا المنزل تتسم بالفخامة سواء باستخدام الشكل الرخامي في الأرضيات أو الحوائط الداكنة اللون ، و المساحة الكبيرة المريحة لم يبخل بها المصمم على الممرات عموماً سواء التي في ادلور الأرضي أو العلوي، و هو ما سنلاحظه خلال جولتنا أن المناطق البعيدة عن الواجهة الزجاجية في عمق المنزل تتميز بعدم التكدس في التفاصيل أو الأثاث
غرفة المعيشة تم تجميع فيها كل الكماليات من الأثاث ، المائدة و طقم الكنب و المقاعد و الموائد الملحقة بهما من لون واحد تقريبا و هو ما خصص الجزء الوسطي معنوياً في المسطح ليكون للمعيشة بغض النظر عن السفرة الظاهرة في الجهة الاخرى منه أو الممر الذي يقع على الجهة المقابلة
يمكننا ملاحظة التوزيع المتناسق للغاية للمصابيح في السقف سواء في الممر العلوي او الأرضي أو الجدار في قلب غرفة المعيشة، و لو عدنا بالنظر للأرض قليلاً سنلاحظ وجود مدفأة مصنوعة من الحصوات و يخرج منها اللهيب في شكل جمالي فريد، و هو ما يخلق التوازن بين الإضاءة العليا و الأرضية لأن المدفأة يظهر منها اللهب و ليست تصدر سخونة فقط
كبر المساحة تفرض علينا تكرار بعض الغرف ، و لكن التصرف الذكي يجعلك تغير في نمط تلك الغرف و لا تكررها كما هي، فهنا مثلاً تم الاعتماد على الالوان الساخنة الجريئة بعيداً عن الألوان الحيادية في الغرفة الرئيسية في مدخل البيت
المطبخ مهيب و ضخم كل قطعه مناسبة تماماً لخدمة هذا البيت الفخم، المدخنة في الوسط كبيرة و الرخامة فوق المنضدة الخرسانية كبيرة ، حتى أبواب الخزانات كبيرة، فلو كنت تمتلك مطبخاً أكبر في المساحة استخدم فيه خزانات كهذه و تفاصيل تناسبه و أضواء قوية كفاية لإظهار مكوناته
النجف و ما أحلى النجف، استخدام اسطوري لكراسي مدهبة الأطراف، وسفرة كبيرة رسمية تليق باستقبال الضيوف في أي وقت ، اللوحات الذهبية خلفها شيء أسطوري و راقي للغاية ، يمكنك استخدام تلك التشكيلة الرائعة في غرفة سفرتك و دقق النظر فيها مرة أخرى لأن فعلاً النظر للصورة هنا أبلغ من الكلام
في منزل كهذا يتم إفراد أكثر من غرفة للنوم و لو حتى تكون مخصصة لكل فرد ، نلاحظ هنا أن تلك الغرفة استخدم فيها الديكور المبسط في الارضيات و السقف، و الضوء عبارة عن مصابيح ليد صغيرة في السقف ، و لعل أبرز النقاط هنا هي السجادة التي عبرت تماماً عن عمر من سيسكن تلك الغرفة و الذي يتضح أنه في مرحلة الطفولة ما قبل المراهقة، كل ذلك من التصميم الذي يعد تعبيراً عما يدور حوله و خلاله
الاطفال لهم تصميمات خاصة سواء في الأثاث أو الدهانات ، هنا استخدم اللون الرقيق الزهري ليكون مناسباً للفئة العمرية التي ستعيش فيه، و الديكور كأقفاص العصافير الرقيقة كدليل على نعومة الديكور في الغرفة ككل
غرفة النوم تتمتع بالمساحة الكبيرة و السرير الذي بها جاء كبيراً في المساحة بالتبعية، و بعض الأضواء الشاعرية في السقف تصرف ذكي من المصمم حيث لو استخدم الضوء القوي لظهرت المساحات غير المستغلة و سيكون حينها أمر سلبي في تصميم الغرفة
حمام غرفة النوم صغير بالمقارنة بالحمامات الاخرى بهذا البيت، استخدم فيه الديكور الحي بوجوه تعبيرية ، و هذه النوعية من الديكور و التصميم للحمام تكون غير رسمية و تليق بغرفة داخلية تماماً مثل هذا الحمام الملحق بغرفة النوم، و هذا الديكور لا يمكن ان يستخدم في ديكور حمام رئيسي يليق باستقبال الضيوف
الحمام أكثر من فخم، رسمي للغاية ، اللون الأسود مهيب ، و الرخام في الأرض واده بهاءاً، درجات السلم الراقية نحو البانيو أنيقة للغاية و خزانات الحوض الخشبية غير واضحة المقابض شيء أكثر من رائع