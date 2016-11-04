السحر المكسيكي في بيت فريد

في منزل كهذا يتم إفراد أكثر من غرفة للنوم و لو حتى تكون مخصصة لكل فرد ، نلاحظ هنا أن تلك الغرفة استخدم فيها الديكور المبسط في الارضيات و السقف، و الضوء عبارة عن مصابيح ليد صغيرة في السقف ، و لعل أبرز النقاط هنا هي السجادة التي عبرت تماماً عن عمر من سيسكن تلك الغرفة و الذي يتضح أنه في مرحلة الطفولة ما قبل المراهقة، كل ذلك من التصميم الذي يعد تعبيراً عما يدور حوله و خلاله