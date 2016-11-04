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السحر المكسيكي في بيت فريد

Mohammed Awad Mohammed Awad
Casa LC, ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea منازل
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السحر المكسيكي يظهر في هذا الصرح الرائع القائم على مساحة تفوق الــ 700 متر مربع و ملحق به حديقة خلابة واسعة، النموذج هذا سيلهمك بكيفية تصميم منزل راقي على أحدث صيحات الموضة في التصميم الداخلي و حسن تنسيق الأثاث و تقسيم الغرف و استغلال المساحة بكل احترافية، البيت به أكثر من فكرة رائعة و أكثر من تصميم لحمامات و غرف سفرة و غرف للنوم كذلك استخدام أكثر من رائع للممرات و النوافذ ، اليكم رحلة في عالم السحر 

واجهة كالأساطير

Casa LC, ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea منازل
ARCO Arquitectura Contemporánea

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

الواجهة الامامية لهذا المنزل الفخم تختصر الكثير من السحر الكامن في داخله في هيئة الواجهة الظاهرة للجميع، النوافذ و الجدران الواسعة الزجاجية تجعل كل شيء ظاهراً بتفاصيله من الخارج، نحن نرى الغرف بوضوح  و كل تقسيمه في كل زاوية بها سحر حقيقي سواء بالأضواء البراقة أو في التنسيق و التتابع الجمالي في مكوناتها، هذا النموذج لا يروق لعشاق الخصوصية ، و لكنه مثالي لمحبي الاختلاف و التميز

عن قرب

Casa LC, ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea حديقة
ARCO Arquitectura Contemporánea

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

لو اقتربنا بشكل أكبر من الحوائط الزجاجية سنلاحظ سيطرة تامة للأضواء الداخلية على الواجهة و هو تصرف ذكي لابراز الجمالي الداخلي بشكل أكبر عن طريق تسليط الضوء على قطع الأثاث المراد اظهارها، فأصبح الشكل و كأنه لوحات مربعة الشكل ملصقة بتناسق تام

الممر الداخلي

Casa LC, ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea الممر الحديث، المدخل و الدرج
ARCO Arquitectura Contemporánea

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

الممرات الداخلية بشكل عام في هذا المنزل تتسم بالفخامة سواء باستخدام الشكل الرخامي في الأرضيات أو الحوائط الداكنة اللون ، و المساحة الكبيرة المريحة لم يبخل بها المصمم على الممرات عموماً سواء التي في ادلور الأرضي أو العلوي، و هو ما سنلاحظه خلال جولتنا أن المناطق البعيدة عن الواجهة الزجاجية في عمق المنزل تتميز بعدم التكدس في التفاصيل أو الأثاث

غرفة المعيشة

Casa LC, ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea غرفة المعيشة
ARCO Arquitectura Contemporánea

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

غرفة المعيشة تم تجميع فيها كل الكماليات من الأثاث ، المائدة و طقم الكنب و المقاعد و الموائد الملحقة بهما من لون واحد تقريبا و هو ما خصص الجزء الوسطي معنوياً في المسطح ليكون للمعيشة بغض النظر عن السفرة الظاهرة في الجهة الاخرى منه أو الممر الذي يقع على الجهة المقابلة 

استخدام الإضاءة

Casa LC, ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea غرفة المعيشة
ARCO Arquitectura Contemporánea

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

يمكننا ملاحظة التوزيع المتناسق للغاية للمصابيح في السقف سواء في الممر العلوي او الأرضي أو الجدار في قلب غرفة المعيشة، و لو عدنا بالنظر للأرض قليلاً سنلاحظ وجود مدفأة مصنوعة من الحصوات و يخرج منها اللهيب في شكل جمالي فريد، و هو ما يخلق التوازن بين الإضاءة العليا و الأرضية لأن المدفأة يظهر منها اللهب و ليست تصدر سخونة فقط

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غرفة معيشة اضافية

Casa LC, ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea غرفة المعيشة
ARCO Arquitectura Contemporánea

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

كبر المساحة تفرض علينا تكرار بعض الغرف ، و لكن التصرف الذكي يجعلك تغير في نمط تلك الغرف و لا تكررها كما هي، فهنا مثلاً تم الاعتماد على الالوان الساخنة الجريئة بعيداً عن الألوان الحيادية في الغرفة الرئيسية في مدخل البيت

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المطبخ المثالي

Casa LC, ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea مطبخ
ARCO Arquitectura Contemporánea

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

المطبخ مهيب و ضخم كل قطعه مناسبة تماماً لخدمة هذا البيت الفخم، المدخنة في الوسط كبيرة و الرخامة فوق المنضدة الخرسانية كبيرة ، حتى أبواب الخزانات كبيرة، فلو كنت تمتلك مطبخاً أكبر في المساحة استخدم فيه خزانات كهذه و تفاصيل تناسبه و أضواء قوية كفاية لإظهار مكوناته 

غرفة السفرة الملكية

Casa LC, ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea غرفة السفرة
ARCO Arquitectura Contemporánea

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

النجف و ما أحلى النجف، استخدام اسطوري لكراسي مدهبة الأطراف، وسفرة كبيرة رسمية تليق باستقبال الضيوف في أي وقت ، اللوحات الذهبية خلفها شيء أسطوري و راقي للغاية ، يمكنك استخدام تلك التشكيلة الرائعة في غرفة سفرتك و دقق النظر فيها مرة أخرى لأن فعلاً النظر للصورة هنا أبلغ من  الكلام

غرفة نوم إضافية

Casa LC, ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea غرفة الاطفال
ARCO Arquitectura Contemporánea

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

في منزل كهذا يتم إفراد أكثر من غرفة للنوم و لو حتى تكون مخصصة لكل فرد ، نلاحظ هنا أن تلك الغرفة استخدم فيها الديكور المبسط في الارضيات و السقف، و الضوء عبارة عن مصابيح ليد صغيرة في السقف ، و لعل أبرز النقاط هنا هي السجادة التي عبرت تماماً عن عمر من سيسكن تلك الغرفة و الذي يتضح أنه في مرحلة الطفولة  ما قبل المراهقة، كل ذلك من التصميم الذي يعد تعبيراً عما يدور حوله و خلاله

غرفة الأطفال

Casa LC, ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea غرفة الاطفال
ARCO Arquitectura Contemporánea

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

الاطفال لهم تصميمات خاصة سواء في الأثاث أو الدهانات ، هنا استخدم اللون الرقيق الزهري ليكون مناسباً للفئة العمرية التي ستعيش فيه، و الديكور كأقفاص العصافير الرقيقة كدليل على نعومة الديكور في الغرفة ككل

غرفة نوم رئيسية

Casa LC, ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea غرفة نوم
ARCO Arquitectura Contemporánea

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

غرفة النوم تتمتع بالمساحة الكبيرة و السرير الذي بها جاء كبيراً في المساحة بالتبعية، و بعض الأضواء الشاعرية في السقف تصرف ذكي من المصمم حيث لو استخدم الضوء القوي لظهرت المساحات غير المستغلة و سيكون حينها أمر سلبي في تصميم الغرفة

حمام غرفة النوم

Casa LC, ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea جدران
ARCO Arquitectura Contemporánea

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

حمام غرفة النوم صغير بالمقارنة بالحمامات الاخرى بهذا البيت، استخدم فيه الديكور الحي بوجوه تعبيرية ، و هذه النوعية من الديكور و التصميم للحمام تكون غير رسمية و تليق بغرفة داخلية تماماً مثل هذا الحمام الملحق بغرفة النوم، و هذا الديكور لا يمكن ان يستخدم في ديكور حمام رئيسي يليق باستقبال الضيوف

الحمام الرئيسي

Casa LC, ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea غرفة الملابس
ARCO Arquitectura Contemporánea

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

الحمام أكثر من فخم، رسمي للغاية ، اللون الأسود مهيب ، و الرخام في الأرض واده بهاءاً، درجات السلم الراقية نحو البانيو أنيقة للغاية و خزانات الحوض الخشبية غير واضحة المقابض شيء أكثر من رائع

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