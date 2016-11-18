بيت يشبه منزل أحلامك

هذه هي منطقة استقبال الضيوف بالمنزل، غرفة معيشة وسفرة متجاورتان ويسدهما اللون الأبيض الذي يزيد من إشراق المكان مع بعض اللمسات باللون الأسود والأحمر والتي تتجلى في الديكورات الفنية المثبتة على الجدران، ستجد أيضا أن السقف أعلى الدرج قد زود بنوافذ زجاجية لتسمح بإشراق هذه المنطقة بضوء الشمس الطبيعي.

لفت انتباهي كثيرا ساعة الحائط بتصميمها المميز والتي تحمل ألوان الأحمر والأسود كما في غرفة المعيشة، حيث تبدو وكأنها قد رسمت على الجدار.