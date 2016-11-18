بيت يشبه منزل أحلامك

جولتنا اليوم داخل منزل المدينة النابضة بالحياة مدينة سابوبان المكسيكية لنستكشف إحدى المنازل المبهرة بهذا الحي الراقين والذي حتما ستجد به العديد من التصميمات وأفكار الديكور التي ستلهمك في تصميم منزلك الخاص. ورغم أن التصميم العام للمنزل من الخارج يتبع نفس نسق بقية مناول الحي، لكن المصمم أضاف شخصية فريدة للمنزل باختياره لألوان مفعمة بالحياة، لتنبأك عما ينتظرك في الداخل.
مزج تصميم الواجهة بين التقليدية والمعاصرة في صورة بهية، حيث حافظ المصمم على الشكل التقليدي للأسقف المنحدرة ذات البلاط الأحمر، بينما تصميم بقية هيكل المنزل قد قفز للعصر الحديث بخطوط ممتدة مستقيمة وجدارين حجرين أبرزا مدخل المنزل وفصلا قطاع الجراج عن المدخل. لون النوافذ الزجاجية أكثر ما لفت انتباهي، حيث كان اختيارا موفقا ليتناغم مع الطبيعة الخلابة التي تحيط بالمنزل.
على نقيض الواجهة الخارجية للمنزل جاء الجانب الداخلي منها معاصر تماما، ترى ذلك من خلال النوافذ الزجاجية الكبيرة التي تربط كل غرف المنزل بمنطقة الحديقة والمسبح.
هذه هي منطقة استقبال الضيوف بالمنزل، غرفة معيشة وسفرة متجاورتان ويسدهما اللون الأبيض الذي يزيد من إشراق المكان مع بعض اللمسات باللون الأسود والأحمر والتي تتجلى في الديكورات الفنية المثبتة على الجدران، ستجد أيضا أن السقف أعلى الدرج قد زود بنوافذ زجاجية لتسمح بإشراق هذه المنطقة بضوء الشمس الطبيعي.
لفت انتباهي كثيرا ساعة الحائط بتصميمها المميز والتي تحمل ألوان الأحمر والأسود كما في غرفة المعيشة، حيث تبدو وكأنها قد رسمت على الجدار.
حيادية الألوان تتجلى بقوة في السفرة التي يتنوع ألوان كراسيها بين الأبيض والأسود ذات التصميم الناعم والمريح لتبرز أناقة النمط التبسيطي في التصميم، اللطيف في الأمر أن المصمم استطاع أن يمزج بين عناصر كلاسيكية ومعاصرة دون أن تشعر بالنفور، يتجلى ذلك في المحاريب المثبتة بالجدار أعلى البوفيه، فالفكرة نفسها كلاسيكية لكن تنفيذها وألوانها معاصر للغاية وخلقت تأثيرا بصريا مميزا بالغرفة.
هناك الكثير ما يمكن أن نتحدث عنه في غرفة النوم، يمكن أن نبدأ باللون الأزرق الذي جعل من الغرفة مكانا نابضا بالحياة خاصة مع ظهر السرير الأبيض، ستجد أيضا أن تصميم هيكل السرير الخشبي وكأنه امتداد للأرضية الباركيه وهو ما زاد من دفء الغرفة وحميميتها، أما وحدات الإضاءة على جانبي السرير فقد زادا من تألق وإشراق الغرفة بتصميمها المبتكر، ستنبأك الغرفة أيضا عن الجانب المرح لقاطني المنزل، حيث قررا أن يضيفا لغرفة نومهما جزء من ألعاب الطفولة المعلقة على جانب السرير.
اللافت للنظر في تصميم هذا المنزل هو أن كل ركن به جرعة كبيرة من الأعمال الفنية المميزة والمبتكرة، خاصة ذلك الدرج المثير للانتباه بتصميمه الفريد، فتجد الجدار بالون الرمادي الداكن بينما مثبت عليه مجموعة من المكعبات ثلاثية الأبعاد بلوني الأبيض والأحمر، بينما في المقابل الدرابزين الزجاجي شديد السطوح ليخلق توازنا بين جانبي الدرج. أما بالأسفل فستجد حديقة صخرية نابضا بالحياة لتملئ الفراغ أسفل الدرج وتتناغم مع الجانب الآخر له.
هل تذكر ساعة الحائط المثبتة بالجدار، الأمر لم يكن بلا هدف بل أن مكانها كان مقصودا لتظهر الساعة من خلال النافذة الزجاجية لكل من يمر بالخارج ليسرق نظرة تنبئه عن جمال تصميم المنزل من الداخل.
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