هذه الأبواب ستلهمك لتصميم باب أنيق لمنزلك

لاشك أن الأبواب تعتبر هي واجهات المنازل الحقيقة فهي التي تعكس الطراز والانطباع الذي يود أهل المنزل إعطاؤه للزائرين من ترحاب وراحة نفسية ، لذا فإننا لابد أن نطالع الكثير من الأفكار والطرز للأبواب قبل اختيار الباب المناسب لمنازلنا.
وفي هذا الموضوع سوف نستعرض بعض الأفكار المختلفة لأبواب أنيقة تصلح لأن تكون ملهمًا أثناء تصميم باب المنزل الخاص بك ، فهيا بنا لنرى أيهم سوف ينال إعجابك أكثر:
من الأبواب ذات الشخصية الواضحة والجذابة في الواجهة هذا الباب المميز الذي نستطيع أن نلمس تميز تصميمه الذي استخدم فيه الحديد المشغول ولكن بأشكال انسيابية غير معتادة ومتداخلة بشكل جذاب وجميل.
من المؤكد أن الزوار يحبون زيارة هذا المنزل!
أما في هذا الباب الخشبي الرصين نرى أن المصمم قد اختار له الطراز الحديث ولكن بشكل جذاب أنيق فقد استخدم الخشب المتداخل مع الزجاج بأشكال أنيقة وقد وضع داخل حائط حجري مميز اللون ومع وحدات إضاءة جميلة الشكل قد أظهرت تألق التصميم أكثر.
هذا الباب هو الباب التقليدي القديم جدًا ولكنه مازال محتفظًا بمكانته كباب أنيق جميل من المحبب استخدامه للكثيرين، فبهذا الملمس المميز للخشب القديم مع اللون الداكن الجميل ومع أزرار الحديد المنثورة عليه بشكل منمق ومع المقبض الحديدي الأثري فبالطبع سيحرص الكثيرين على اقتناءه كعنصر أثربي جميل في منازلهم.
في هذا الباب اختار المصمم البساطة مع الأناقة كمعلم أساسي به ، فقد استخدم له الخشب القاتم اللون ولكن ببعض المربعات الزجاجية المنسقة عليه وقد وضع في حائط من الطوب الأحمر الطبيعي مما جعل شكله متناسق الألوان إلى حد كبير.
أما في هذا الباب فإننا نرى الأقبية التي مهدت للشكل الدائري للباب والذي جاء متناسقًا مع الشكل العام للواجهة مع استخدام الخشب القاتم اللون الطبيعي وحوله اللون البيج الفاتح كلون موحد لتكسية الواجهة المحيطة به كلها لإبرازه والتأكيد عليه.
من الأفكار العملية والجميلة أيضًا هي تمييز الباب عن طريق استخدام لون غريب أو جذاب لطلاءه كما نرى هنا، فقد اختار المصمم اللون الأزرق المريح للعين والجميل أيضًا مع الجدر البيضاء من حوله والتي أظهرت اللون أكثر.
وسط حائط من الحجر الطبيعي المميز نجد هذا اللوح الزجاجي الكبير المؤطر بالخشب والذي يحوي داخله الباب الخشبي الأنيق من الطراز الريفي الجميل بألون دافئة توحي بالراحة النفسية والترحاب بالزائرين.
أما إذا كنا نريد تفردًا في تصميم الأبواب فإننا من الممكن أن نلجأ إلى الخشب المفرغ والذي يمكن تشكيل التفريغ به بأي تصميم مفضل لنا، فهنا مثلًا أراد المصمم الشكل البسيط والأنيق في نفس الوقت والذي استطاع أن ينفذه في هذه التفريغات المربعة الجميلة الشكل.
وقد أحيط الباب بحائط من الخشب أيضًا مع وحدات إضاءة خفيفة فوقه لإضفاء لمحة من الرومانسية على المدخل.
للزجاج الملون تاريخ قديم في الاستخدام في الأبواب والشبابيك فإننا نجده عادة في المباني الأثرية كالمساجد والكنائس ولكن صناعته اختلفت بالتأكيد عن العصور السابقة فأصبحنا نستخدمه أيضًا في المنازل بشكل كبير خاصة في طراز البحر المتوسط كما نرى في هذا الباب.
ونجد في هذا الباب الألوان الصاخبة المستخدمة في الزجاج والتي كونت شكلًا جماليًا رائعًا وجذابًا في مقدمة المنزل و قد أحيط الزجاج بألواح من الخشب القاتم اللون مما أبرز الزجاج بشكل أكبر.
من المؤكد أن الشكل البسيط للأبواب الزجاجية ذات التقسيمات الخشبية الغير متكلفة لازال خيارًا مطروحًا خاصة عندما نكون بصدد تصميم منزلنا على الطراز العصري الحديث أو الطراز التبسيطي الذي لايعني بالتفاصيل الكثيرة وإنما بالشكل الهادئ المريح للعين.
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