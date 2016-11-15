الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

هذه الأبواب ستلهمك لتصميم باب أنيق لمنزلك

آية علم الدين آية علم الدين
RESIDENCIA LOPEZ, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño شبابيك
Loading admin actions …

لاشك أن الأبواب تعتبر هي واجهات المنازل الحقيقة فهي التي تعكس الطراز والانطباع الذي يود أهل المنزل إعطاؤه للزائرين من ترحاب وراحة نفسية ، لذا فإننا لابد أن نطالع الكثير من الأفكار والطرز للأبواب قبل اختيار الباب المناسب لمنازلنا.

وفي هذا الموضوع سوف نستعرض بعض الأفكار المختلفة لأبواب أنيقة تصلح لأن تكون ملهمًا أثناء تصميم باب المنزل الخاص بك ، فهيا بنا لنرى أيهم سوف ينال إعجابك أكثر:

الباب الحديدي الانسيابي المميز

Riyadh House, arqflores / architect arqflores / architect شبابيك
arqflores / architect

Riyadh House

arqflores / architect
arqflores / architect
arqflores / architect

من الأبواب ذات الشخصية الواضحة والجذابة في الواجهة هذا الباب المميز الذي نستطيع أن نلمس تميز تصميمه الذي استخدم فيه الحديد المشغول ولكن بأشكال انسيابية غير معتادة ومتداخلة بشكل جذاب وجميل.

من المؤكد أن الزوار يحبون زيارة هذا المنزل!

الباب الأنيق مع الحوائط الحجرية

RESIDENCIA LOPEZ, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño شبابيك
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

أما في هذا الباب الخشبي الرصين نرى أن المصمم قد اختار له الطراز الحديث ولكن بشكل جذاب أنيق فقد استخدم الخشب المتداخل مع الزجاج بأشكال أنيقة وقد وضع داخل حائط حجري مميز اللون ومع وحدات إضاءة جميلة الشكل قد أظهرت تألق التصميم أكثر.

الباب ذو الطراز القديم

homify شبابيك و أبوابأبواب
homify

homify
homify
homify

هذا الباب هو الباب التقليدي القديم جدًا ولكنه مازال محتفظًا بمكانته كباب أنيق جميل من المحبب استخدامه للكثيرين، فبهذا الملمس المميز للخشب القديم مع اللون الداكن الجميل ومع أزرار الحديد المنثورة عليه بشكل منمق ومع المقبض الحديدي الأثري فبالطبع سيحرص الكثيرين على اقتناءه كعنصر أثربي جميل في منازلهم.

مربعات الزجاج البسيطة

Puertas y Vallas. Puerta Bonita®, Puerta Bonita Puerta Bonita شبابيك و أبوابأبواب
Puerta Bonita

Puerta Bonita
Puerta Bonita
Puerta Bonita

في هذا الباب اختار المصمم البساطة مع الأناقة كمعلم أساسي به ، فقد استخدم له الخشب القاتم اللون ولكن ببعض المربعات الزجاجية المنسقة عليه وقد وضع في حائط من الطوب الأحمر الطبيعي مما جعل شكله متناسق الألوان إلى حد كبير.

الباب الدئري

homify أبواب رئيسية
homify

homify
homify
homify

أما في هذا الباب فإننا نرى الأقبية التي مهدت للشكل الدائري للباب والذي جاء متناسقًا مع الشكل العام للواجهة مع استخدام الخشب القاتم اللون الطبيعي وحوله اللون البيج الفاتح كلون موحد لتكسية الواجهة المحيطة به كلها لإبرازه والتأكيد عليه.

الألوان الجذابة في الأبواب

Esterni e portoni scultura., Criscione Arredamenti Criscione Arredamenti شبابيك و أبوابأبواب
Criscione Arredamenti

Criscione Arredamenti
Criscione Arredamenti
Criscione Arredamenti

من الأفكار العملية والجميلة أيضًا هي تمييز الباب عن طريق استخدام لون غريب أو جذاب لطلاءه كما نرى هنا، فقد اختار المصمم اللون الأزرق المريح للعين والجميل أيضًا مع الجدر البيضاء من حوله والتي أظهرت اللون أكثر.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

الباب داخل لوح زجاجي

PUERTAS DE DUELAS, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. شبابيك خشب Brown
Ignisterra S.A.

Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.

وسط حائط من الحجر الطبيعي المميز نجد هذا اللوح الزجاجي الكبير المؤطر بالخشب والذي يحوي داخله الباب الخشبي الأنيق من الطراز الريفي الجميل بألون دافئة توحي بالراحة النفسية والترحاب بالزائرين.

الباب الخشبي المفرغ

ENTRY GATE FURUKAWA DESIGN OFFICE منازل
FURUKAWA DESIGN OFFICE

ENTRY GATE

FURUKAWA DESIGN OFFICE
FURUKAWA DESIGN OFFICE
FURUKAWA DESIGN OFFICE

أما إذا كنا نريد تفردًا في تصميم الأبواب فإننا من الممكن أن نلجأ إلى الخشب المفرغ والذي يمكن تشكيل التفريغ به بأي تصميم مفضل لنا، فهنا مثلًا أراد المصمم الشكل البسيط والأنيق في نفس الوقت والذي استطاع أن ينفذه في هذه التفريغات المربعة الجميلة الشكل.

وقد أحيط الباب بحائط من الخشب أيضًا مع وحدات إضاءة خفيفة فوقه لإضفاء لمحة من الرومانسية على المدخل.

الزجاج الملون في الأبواب

berkart vitray, berkart vitray berkart vitray تصميم مساحات داخلية
berkart vitray

berkart vitray
berkart vitray
berkart vitray

للزجاج الملون تاريخ قديم في الاستخدام في الأبواب والشبابيك فإننا نجده عادة في المباني الأثرية كالمساجد والكنائس ولكن صناعته اختلفت بالتأكيد عن العصور السابقة فأصبحنا نستخدمه أيضًا في المنازل بشكل كبير خاصة في طراز البحر المتوسط  كما نرى في هذا الباب.

ونجد في هذا الباب الألوان الصاخبة المستخدمة في الزجاج والتي كونت شكلًا جماليًا رائعًا وجذابًا في مقدمة المنزل و قد أحيط الزجاج بألواح من الخشب القاتم اللون مما أبرز الزجاج بشكل أكبر.

الباب الزجاجي البسيط

Villa Dautzenberg, Van der Schoot Architecten bv BNA Van der Schoot Architecten bv BNA غرفة المعيشة خشب Wood effect
Van der Schoot Architecten bv BNA

Van der Schoot Architecten bv BNA
Van der Schoot Architecten bv BNA
Van der Schoot Architecten bv BNA

من المؤكد أن الشكل البسيط للأبواب الزجاجية ذات التقسيمات الخشبية الغير متكلفة لازال خيارًا مطروحًا خاصة عندما نكون بصدد تصميم منزلنا على الطراز العصري الحديث أو الطراز التبسيطي الذي لايعني بالتفاصيل الكثيرة وإنما بالشكل الهادئ المريح للعين.

إذا كنت مهتمًا بتصميمات واجهات المنازل تجد هنا 20 فكرة لواجهات صغيرة يجب أن تراها قبل تجديد واجهة منزلك.

10 حيل للحصول على غرفة معيشة مريحة
أي هذه الأبواب تفضله لمنزلك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً