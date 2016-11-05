13 فكرة ستجعل المنزل الصغير يبدو حديث وأنيق

يعتبر الطراز الحديث مثاليًا لديكورات المنازل صغيرة المساحة حيث أنه يعتمد على البساطة وتوحيد الألوان قدر المستطاع مما يؤدي إلى راحة العين في الفراغات، كما أنه أيضًا يعتمد على التفاعل مع الطبيعة الخارجية ومحاولة توفير الضوء الطبيعي قدر الإمكان.
لذا فإن الخط الأساسي في تصميم المنازل على هذا الطراز يعتمد على التقليل من العناصر الزائدة عن الحاجة لتوفير الراحة في المنزل.
واليوم لدينا 13 منزل صغير على الطراز الحديث تتمتع تصميماتهم بالعصرية والجاذبية فهيا بنا لنر كيف توافرت فيهم الراحة البصرية والوظيفية:
في هذا التصميم نستطيع أن نرى البساطة مع الجمال في آن واحد، فالسجاد والوسائد قد أضفت لمحة من الدفء على المكان مع عدم إزدحام المنزل بالتفاصيل الكثيرة وإنما حوال المصمم توفير مساحات خالية قدر الإمكان لتوفير الراحة للنظر والاستجمام للعين مع الاستعانة بالضوء الخارجي عن طريق الفتحات الزجاجية ومع استخدام اللون الأبيض المريح للعين في الحوائط والخشب الطبيعي بدون أي زخارف في الأثاث.
إن استخدام الألوان الدافئة في المنزل من الاستخدامات المثالية للألوان من حيث الوظيفة، فالمنزل هو أكثر الأماكن التي لابد أن يتوافر بها الراحة والدفء.
فنجد في هذا المنزل مثلًَا قد تم استخدام اللون البني مع البيح في الأثاث ومع استخدام الأخشاب بلونها الطبيعي والمفروشات الدافئة المريحة ومع لمسات من الأبيض على الحوائط والستائر لتوفير الضوء والاتساع في الفراغ.
يمكننا استخدام اللوحات الفنية لإعطاء شخصية مميزة للمنازل الصغيرة عن طريق وضع لوحات فنية مميزة مثل هذه اللوحة في الصورة والتي صنعت من الألوان الدافئة المريحة للعين مع اللون الأصفر الذي يوحي بالحياة والسطوع والذي استخدم أيضًا في الوسائد على مقاعد الاستقبال الوثيرة ومع استخدام الألوان الدافئة في سجاد الأرضية أيضًا ومع الجدار الزجاجي بارتفاع الفراغ كله قد أعطى للمكان سحرًا خاصًا.
الأصفر هو لون نابض بالحياة ودائمًا ما يضفى سطوعًا وإشراقًا على المكان ولكن ذلك لا يتحقق إلا باستخدامه بالشكل المثالي ومع الألوان المتناسقة الهادئة من حوله والتي تبرزه وتصمن ألا يتحقق الإزعاج البصري من كثرة تداخل الألوان.
ومن هذه الألوان التي تتلائم مع الأصفر بشكل كبير اللون الرمادي كما نرى في هذه الصورة حيث استخدم الرمادي الهادئ في جميع عناصر الغرفة تقريبًا ومع سجادة من الأبيض و الأسود وأرضية بيضاء للفراغ ككل ليسطع في المنتصف المقعد الأصفر الكبير.
لابد أن تكون غرفة الطعام متلائمة مع بقية فراغات المنزل في التصميم والخط العام، وهنا نرى كيف تم استخدام الألوان الهادئة في الكراسي والتي تتماشى مع ألوان الحوائط ومع استخدام اللون القاتم لطاولة الطعام المستديرة فإن ذلك قد أبرز التناغم بين الألوان المختلفة في الفراغ مع اللوحة ذات اللون الأحمر التي كسرت الهدوء والرتابة في الفراغ مع الحفاظ على الروح البسيطة للتصميم.
إن استخدام النمط الحديث في الديكور لايعني ألا يكون للفراغات طابعًا خاصًا يمكن تمييزه ولكن على العكس تمامًا فإن التصميم الجيد هو الذي يراعي أن يكون للمنزل شخصية محددة مع استخدام العناصر بشكل غير مبالغ فيه بحيث يتم التوازن بين العصرية والبساطة من جهة وبين التميز من جهة أخرى.
وفي فراغ الاستقبال هذا نستطيع أن نميز الطابع الخاص الذي تميز به عن طريق الجدار الخرساني المهيب والأثاث الخشبي الأنيق الذي اتخذ تصميمًا رائعًا وفريدًا.
في هذه الحديقة الداخلية الجميلة اختار المصمم أن يوفر جمال الطبيعة مع العصرية في التفاصيل فقد استخدم اللون الأبيض اللامع في الحوائط مع حائط من الأحمر الجذاب ومع أرضية من الزلط الصناعي الأبيض الذي يحيط الشجيرات الصغيرة.
إن اختيار اللون الواحد للفراغ ليس من الضرورة هو أفضل خيار لتنفيذ التصميم العصري وإنما يمكننا استخدام الألوان الكثيرة مع الاحتفاظ بالطابع العصري للفراغ، كما نرى هنا فإن اللون البيج وهو أرضية الفراغ التي استخدمت في الكثير من عناصره لم يمنع من استخدام اللون الفضي في الأجهزة مع اللون الرمادي الغامق مع لمسة من الأحمر التي أبرزت جمال التصميم.
على الرغم من أن التراس صغيرإلا أن المصمم لم يغفل أن يعطي التصميم جزءًا من الدفء عن طريق استخدام الأقمشة ذات اللون الهادئ من الألياف الطبيعية في الكراسي والوسائد دون ازحام المكان بالأثاث المبالغ في تفاصيله.
في هذه الغرفة الأنيقة نستطيع أن نرى تناغم اللون الرمادي مع الأبيض مع الأسود في الحوائط والأثاث،مع استخدام الجدران الخرسانية التي تعطي الشعور بالأمان والقوة،والنافذة الكبيرة التي تسمح بإدماج الخارج وإضفاء الهدوء والسكينة على غرفة النوم.
بالحواجز الزجاجية وخشب الأرضية والخرسانة في الحوائط مع السيراميك ذو الأشكال الجمالية المبهرة اختار المصمم أن يبرز جمال هذا الحمام ويتغلب على مساحته الصغيرة بشكل ناجح ونتيجة رائعة.
هناك طريقة مميزة وحديثة لتقسيم الفراغات المتجاورة دون فواصل تعيق البصر وتضيق مساحات الفراغات وهذا عن طريق خلق اختلاف في المواد المستخدمة في الأرضيات والحوائط ولكن ذلك لا يكون ناجحًا إلا عن طريق تحقيق التناغم بين الفراغات المتجاورة والمواد المستخدمة فيها حتى وإن اختلفت.
في حالة عدم وجود نوافذ في الفراغ فإننا يمكن أن نستعيض عنها بالأشكال الجمالية في الحوائط مع التشكيلات الخرسانية والجبسية واستخدام الخشب والطوب لتزيين الحوائط و إعطاؤه لمسات جمالية جذابة.
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