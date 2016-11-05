13 فكرة ستجعل المنزل الصغير يبدو حديث وأنيق

يعتبر الطراز الحديث مثاليًا لديكورات المنازل صغيرة المساحة حيث أنه يعتمد على البساطة وتوحيد الألوان قدر المستطاع مما يؤدي إلى راحة العين في الفراغات، كما أنه أيضًا يعتمد على التفاعل مع الطبيعة الخارجية ومحاولة توفير الضوء الطبيعي قدر الإمكان.

لذا فإن الخط الأساسي في تصميم المنازل على هذا الطراز يعتمد على التقليل من العناصر الزائدة عن الحاجة لتوفير الراحة في المنزل.

واليوم لدينا 13 منزل صغير على الطراز الحديث تتمتع تصميماتهم بالعصرية والجاذبية فهيا بنا لنر كيف توافرت فيهم الراحة البصرية والوظيفية: