الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

13 فكرة ستجعل المنزل الصغير يبدو حديث وأنيق

آية علم الدين آية علم الدين
homify غرفة السفرة
Loading admin actions …

يعتبر الطراز الحديث مثاليًا لديكورات المنازل صغيرة المساحة حيث أنه يعتمد على البساطة وتوحيد الألوان قدر المستطاع مما يؤدي إلى راحة العين في الفراغات، كما أنه أيضًا يعتمد على التفاعل مع الطبيعة الخارجية ومحاولة توفير الضوء الطبيعي قدر الإمكان.

لذا فإن الخط الأساسي في تصميم المنازل على هذا الطراز يعتمد على التقليل من العناصر الزائدة عن الحاجة لتوفير الراحة في المنزل.

واليوم لدينا 13 منزل صغير على الطراز الحديث تتمتع تصميماتهم بالعصرية والجاذبية فهيا بنا لنر كيف توافرت فيهم الراحة البصرية والوظيفية:

1- كيفية تزيين البيت العصري الصغير

Evergreen, Officina design Officina design غرفة السفرة Wood effect
Officina design

Officina design
Officina design
Officina design

في هذا التصميم نستطيع أن نرى البساطة مع الجمال في آن واحد، فالسجاد والوسائد قد أضفت لمحة من الدفء على المكان مع عدم إزدحام المنزل بالتفاصيل الكثيرة وإنما حوال المصمم توفير مساحات خالية قدر الإمكان لتوفير الراحة للنظر والاستجمام للعين مع الاستعانة بالضوء الخارجي عن طريق الفتحات الزجاجية ومع استخدام اللون الأبيض المريح للعين في الحوائط والخشب الطبيعي بدون أي زخارف في الأثاث.

2- استخدام الألوان الدافئة

Wrocław / Maślice, mieszkanie - 43m2, razoo-architekci razoo-architekci غرفة المعيشة
razoo-architekci

razoo-architekci
razoo-architekci
razoo-architekci

إن استخدام الألوان الدافئة في المنزل من الاستخدامات المثالية للألوان من حيث الوظيفة، فالمنزل هو أكثر الأماكن التي لابد أن يتوافر بها الراحة والدفء.

فنجد في هذا المنزل مثلًَا قد تم استخدام اللون البني مع البيح في الأثاث ومع استخدام الأخشاب بلونها الطبيعي والمفروشات الدافئة المريحة ومع لمسات من الأبيض على الحوائط والستائر لتوفير الضوء والاتساع في الفراغ.

3- المرايا والفن

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

يمكننا استخدام اللوحات الفنية لإعطاء شخصية مميزة للمنازل الصغيرة عن طريق وضع لوحات فنية مميزة مثل هذه اللوحة في الصورة والتي صنعت من الألوان الدافئة المريحة للعين مع اللون الأصفر الذي يوحي بالحياة والسطوع والذي استخدم أيضًا في الوسائد على مقاعد الاستقبال الوثيرة ومع استخدام الألوان الدافئة في سجاد الأرضية أيضًا ومع الجدار الزجاجي بارتفاع الفراغ كله قد أعطى للمكان سحرًا خاصًا.

4- ألوان نابضة بالحياة

38 m, Plac Zbawiciela, Wwa, dziurdziaprojekt dziurdziaprojekt غرفة المعيشة
dziurdziaprojekt

dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt

الأصفر هو لون نابض بالحياة ودائمًا ما يضفى سطوعًا وإشراقًا على المكان ولكن ذلك لا يتحقق إلا باستخدامه بالشكل المثالي ومع الألوان المتناسقة الهادئة من حوله والتي تبرزه وتصمن ألا يتحقق الإزعاج البصري من كثرة تداخل الألوان.

ومن هذه الألوان التي تتلائم مع الأصفر بشكل كبير اللون الرمادي كما نرى في هذه الصورة حيث استخدم الرمادي الهادئ في جميع عناصر الغرفة تقريبًا ومع سجادة من الأبيض و الأسود وأرضية بيضاء للفراغ ككل ليسطع في المنتصف المقعد الأصفر الكبير.

5- غرفة الطعام

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

لابد أن تكون غرفة الطعام متلائمة مع بقية فراغات المنزل في التصميم والخط العام، وهنا نرى كيف تم استخدام الألوان الهادئة في الكراسي والتي تتماشى مع ألوان الحوائط ومع استخدام اللون القاتم لطاولة الطعام المستديرة فإن ذلك قد أبرز التناغم بين الألوان المختلفة في الفراغ مع اللوحة ذات اللون الأحمر التي كسرت الهدوء والرتابة في الفراغ مع الحفاظ على الروح البسيطة للتصميم.

6- فراغ استقبال ذو طابع خاص

Проект квартиры ЖК "Дубровка"., Александра Петропавловская Александра Петропавловская الممر والمدخل
Александра Петропавловская

Александра Петропавловская
Александра Петропавловская
Александра Петропавловская

إن استخدام النمط الحديث في الديكور لايعني ألا يكون للفراغات طابعًا خاصًا يمكن تمييزه ولكن على العكس تمامًا فإن التصميم الجيد هو الذي يراعي أن يكون للمنزل شخصية محددة مع استخدام العناصر بشكل غير مبالغ فيه بحيث يتم التوازن بين العصرية والبساطة من جهة وبين التميز من جهة أخرى.

وفي فراغ الاستقبال هذا نستطيع أن نميز الطابع الخاص الذي تميز به عن طريق الجدار الخرساني المهيب والأثاث الخشبي الأنيق الذي اتخذ تصميمًا رائعًا وفريدًا.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- حديقة داخلية جميلة

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

في هذه الحديقة الداخلية الجميلة اختار المصمم أن يوفر جمال الطبيعة مع العصرية في التفاصيل فقد استخدم اللون الأبيض اللامع في الحوائط مع حائط من الأحمر الجذاب ومع أرضية من الزلط الصناعي الأبيض الذي يحيط الشجيرات الصغيرة.

8- مطبخ عصري أنيق

Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. مطبخ
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

إن اختيار اللون الواحد للفراغ ليس من الضرورة هو أفضل خيار لتنفيذ التصميم العصري وإنما يمكننا استخدام الألوان الكثيرة مع الاحتفاظ بالطابع العصري للفراغ، كما نرى هنا فإن اللون البيج وهو أرضية الفراغ التي استخدمت في الكثير من عناصره لم يمنع من استخدام اللون الفضي في الأجهزة مع اللون الرمادي الغامق مع لمسة من الأحمر التي أبرزت جمال التصميم.

9- تراس صغير

Diseño de proyectos y espacios, Eurekaa Eurekaa بلكونة أو شرفة
Eurekaa

Eurekaa
Eurekaa
Eurekaa

على الرغم من أن التراس صغيرإلا أن المصمم لم يغفل أن يعطي التصميم جزءًا من الدفء عن طريق استخدام الأقمشة ذات اللون الهادئ من الألياف الطبيعية في الكراسي والوسائد دون ازحام المكان بالأثاث المبالغ في تفاصيله.

10- غرفة النوم

Gabriel Mancera, Sulkin Askenazi Sulkin Askenazi غرفة نوم
Sulkin Askenazi

Sulkin Askenazi
Sulkin Askenazi
Sulkin Askenazi

في هذه الغرفة الأنيقة نستطيع أن نرى تناغم اللون الرمادي مع الأبيض مع الأسود في الحوائط والأثاث،مع استخدام الجدران الخرسانية التي تعطي الشعور بالأمان والقوة،والنافذة الكبيرة التي تسمح بإدماج الخارج وإضفاء الهدوء والسكينة على غرفة النوم.

11- الحمام المميز

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura حمام
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

بالحواجز الزجاجية وخشب الأرضية والخرسانة في الحوائط مع السيراميك ذو الأشكال الجمالية المبهرة اختار المصمم أن يبرز جمال هذا الحمام ويتغلب على مساحته الصغيرة بشكل ناجح ونتيجة رائعة.

12- فراغات مقسمة دون فواصل

Cobertura - Pinheiros, MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES غرفة السفرة
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

هناك طريقة مميزة وحديثة لتقسيم الفراغات المتجاورة دون فواصل تعيق البصر وتضيق مساحات الفراغات وهذا عن طريق خلق اختلاف في المواد المستخدمة في الأرضيات والحوائط ولكن ذلك لا يكون ناجحًا إلا عن طريق تحقيق التناغم بين الفراغات المتجاورة والمواد المستخدمة فيها حتى وإن اختلفت.

13- الجدران الطبيعية عندما لايكون هناك نوافذ

news, Creativespace Sartoria Murale Creativespace Sartoria Murale جدران وأرضياتورق الحائط
Creativespace Sartoria Murale

Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale

في حالة عدم وجود نوافذ في الفراغ فإننا يمكن أن نستعيض عنها بالأشكال الجمالية في الحوائط مع التشكيلات الخرسانية والجبسية واستخدام الخشب والطوب لتزيين الحوائط و إعطاؤه لمسات جمالية جذابة.

إذا أردت الإطلاع على المزيد من المنازل الصغيرة هنا تجد 20 منزل لطيف صغير المساحة.

30 فكرة لخزانات المطبخ بطرز وأشكال مختلفة
أي هذه الأفكار أعجبك أكثر؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً